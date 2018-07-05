Как и прогнозировала "Страна", в четверг депутаты не смогли провести ротацию в Центризбиркоме и заменить 13 членов ЦИК, чьи полномочия давно истекли, на новые кандидатуры, поданные президентом. Но борьба за состав ЦИК обнажила куда более серьезные проблемы - значительно углубился раскол между партнерами по парламентскому большинству - фракциями БПП и "Народного фронта".

Более того, на новый уровень вышло противостояние внутри президентской фракции. В целом дело идет к масштабному внутрипарламентскому кризису, итогом которого может стать потеря контроля Банковой над Радой либо, не исключено, досрочные выборы.

В вариантах развития событий разбиралась "Страна".

Демарш БПП

На утреннем заседании в четверг депутаты попытались приступить к рассмотрению вопроса об обновлении Центризбиркома. Но для перехода к процедуре голосования депутаты не смогли набрать минимально необходимое количество голосов: при пороге в 226 - "за" нажали только 189 депутатов, в том числе всего 10 "фронтовиков". Именно последний момент и предопределил провал голосования (другие фракции, кроме Оппозиционного блока и Батькивщины, голосовали за).

В кулуары тут же вышла жена генпрокурора, представитель президента в парламенте Ирина Луценко. За ней зал покинули остальные представители фракции.

"Боязнь народных депутатов из многих фракций голосовать говорит исключительно о том, что они боятся покинуть стены Верховной Рады, боятся следующих выборов и президента и Верховной Рады и не дают гражданам право на чистые и прозрачные выборы", - заявила Луценко по дороге на собрание фракции, отдельно сделав акцент на малом числе голосов от "Народного фронта".

Спустя некоторое время фракция вышла с заявлением: БПП не будет принимать участия в голосованиях, пока не будет решен вопрос с обновлением ЦИК.

"Мы вернемся в сессионный зал только для рассмотрения вопроса об обновлении ЦИК, голосования за законопроекты, необходимые для функционирования Антикоррупционного суда и для рассмотрения вопроса об отмене депутатской неприкосновенности, - рассказал журналистам один из зампредов фракции Алексей Гончаренко. - Мы заняли принципиальную позицию и не будем отступать, пока не добьемся, чтобы состав ЦИК был обновлен. Фракции говорят: если что - будем работать без БПП. Пусть попробуют, на это есть 30 дней попробовать (вероятно намек на право президента распустить Раду, если она не может собраться более 30 дней - Прим.Ред.). Я бы не сказал, что можно говорить об окончательном расколе коалиции, но раскол в этом вопросе - есть".

Винят президента

На демарш БПП в других фракциях реагировали сдержанно. "Народный фронт" пояснял свое желание не голосовать за ротацию членов ЦИК тем, что президент нарушает международные нормы, так как не внес в парламент кандидатуры от всех фракций. Напомним, в президентском списке - на 13 вакантных мест 14 кандидатов, и там вообще не представлены кандидаты от третьей по численности политсилы в парламенте - "Оппозиционного блока".

При этом Парламентская ассамблея Совета Европы требовала от Украины включить в ротацию членов ЦИК выдвиженцев от каждой из парламентских политсил.

"Мы уже два месяца говорим о том, что голосовать в таком виде - это ставить Украине подножку. ПАСЕ в своей резолюции прямо написала, что, согласно с европейскими стандартами, в украинской ЦИК должны быть представлены все фракции, которые есть в парламенте. Европарламент также принял такое решение. Если мы хотим идти в Европу, то мы должны прислушиваться к тому, какие стандарты они ставят... Напомню, что будет, если закон примут без изменений. На Россию наложены санкции за невыполнение резолюции ПАСЕ. Если Украина хочет сохранения и углубления санкций, а сама опускается до уровня России, не выполняет резолюцию, это означает, что мы теряем аргументы по сохранению санкций против России. Более того, мы получим мониторинговую миссию и санкции против Украины, - говорит депутат от "Народного фронта" Леонид Емец. - Имеет ли право парламент решать этот вопрос самостоятельно? Нет. Субъект представления - это президент. Он подает эти кандидатуры. Пусть подаст 13 кандидатур и мы за них проголосуем".

Аналогичную позицию высказали и в "Батькивщине".

"Не надо перекладывать с больной головы на здоровую. Больная голова - это та, которая раздавала ордена членам ЦИК, а потом внесла 14 кандидатов на 13 должностей, - сказал "Стране" депутат от "Батькивщины" Сергей Власенко. - Порошенко понимает, что он - седьмой в рейтинге и законно выиграть не сможет. Поэтому ломает парламент, хочет получить контроль над двумя третями состава ЦИК. Он обязан внести 13 кандидатов на 13 мест. Как только он это сделает, парламент сразу проголосует".

Аналогичную позицию занял и "Оппозиционный блок", которые требует внести в список двух кандидатов.

Если это произойдет, то президент лишится большинства в новом ЦИКе, а потому он на такой вариант идти на настроен.

А раз так, то не настроены голосовать за пропорошенковский ЦИК и депутаты.

В частных разговорах со "Страной" нардепы рассказывают, что президент шантажирует парламент перевыборами.

"Он говорит, что без БПП парламент не сможет работать и через 30 дней будет распущен. Поэтому, мол голосуйте за тот вариант ЦИКа, который я вам предложил, иначе - выборы. Но у нардепов своя логика. Если они сейчас проголосуют за нужный Порошенко Центризбирком, то точно парламент тогда распустят", - рассказал "Стране" один из депутатов.

При этом, на шантаж президента, похоже, в Раде вестись не готовы.

"Если норма с 30 днями без заседаний не сработает, то есть второй вариант - распад коалиции. Объявить о распаде должен спикер. А почему они решили, что он это сделает? И как посчитать 30 дней на создание новой коалиции, если сессия будет закрыта?" - говорит "Стране" собеседник в "Батькивщине".

Во-вторых, на досрочные выборы требуется выделение денег из госбюджета.

"Эти деньги не заложены. Конечно, их можно найти. Технически для этого нужно решение Кабинета министров и решение бюджетного комитета про выделение этих средств. Тут не обязательно выносить в сессионный зал Верховной Рады, но обязательно нужно решение Кабмина", - сказал "Стране" член бюджетного комитета, народный депутат Юрий Левченко.

К слову, в современной украинской истории уже был прецедент, когда правительство и парламент не согласились с решением президента о досрочных выборах. В сентябре 2007 года президент Виктор Ющенко дважды издавал указы о роспуске парламента, но правительство Юлии Тимошенко через суды заблокировало выполнение этого Указа.

При этом источник близкий к Администрации президента оценивает вероятность досрочных выборов в Раду как "50 на 50". "Обсуждается два сценария. По первому выборы проведут осенью. По второму - в марте вместе с президентскими. Но в последнем случае нужно менять Конституцию, которая запрещает проводить выборы в последние полгода перед выборами президента. В целом Порошенко уже морально готов распустить Раду, чтобы попытаться завести туда по мажоритарке как можно больше своих сторонников. Но он опасается, что у него может не хватить политического ресурса организовать проведения выборов и тогда ситуация вообще пойдет вразнос. Тем более, мы видим, что сейчас в парламенте стихийно формируется антипрезидентское большинство. Поэтому очень трудно сказать, будут ли выборы. Ситуация - 50 на 50", - говорит источник.

Коалиция "БПП" - "Без Петра Порошенко"

Действительно, уже спустя час после демарша президентской фракции Верховная Рада смогла впервые в истории нынешнего созыва провести результативное голосование без фракции БПП. Депутаты собрали 240 голосов при необходимых 226. Таким образом показав, что готовы принимать законы и без фракции президента.

"За" кнопки нажали 77 "фронтовиков", 31 внефракционный депутат, 34 "оппоблоковца", 20 членов "Самопомощи", 22 депутата "Видродження", 20 "радикалов", 17 - депутатов из "Батькивщины", 9 – из "Воли народа". Кнопку "за" нажали и десять членов фракции БПП.

"Когда мы увидели на табло, что высветилось 240 голосов, мы себя начали называть коалицией "БПП" - коалицией "Без Петра Порошенко", - сыронизировал в комментарии "Стране" один из оппозиционных депутатов. - Еще одна наша коллега предложила нас называть "БПП"- "Без Петра Пройдем". Сколько бы Порошенко не пытался шантажировать парламент, в этот раз он перегнул палку. Они угрожают роспуском? Хорошо, пусть угрожают, а мы работаем дальше".

Другой собеседник "Страны" приводит свои подсчеты. "Смотрите, у нас 423 депутата. Даже если вся фракция БПП не участвует в заседаниях, то это минус 136 депутатов - остается 286, которые могут принимать решения. Посмотрим, кто кого возьмет".

Тем более, что в БПП ряд депутатов (в первую очередь еврооптимистов) уже давно и открыто находятся в оппозиции к руководству фракции, но не выходят из нее, чтобы не стать заложниками императивного мандата. И они голосовали в зале после демарша БПП.

Еще часть депутатов из группы "Удар" (всего насчитывает 35 депутатов от БПП) также приняли участие в сигнальном голосовании, показав, что готовы работать вопреки позиции фракции. Более того, один из высокопоставленных представителей "Удара" ранее сообщил "Стране", что не исключает выдвижения в президенты лидера этой политсилы, мэра Киева Виталия Кличко. А это, естественно, резко углубит раскол в БПП.

Во-вторых, плохая новость для Банковой состоит в том, что те политсилы, которые раньше нажимали "за" президентские проекты, отныне повышают свои ставки в торгах и ждут от президентской фракции как минимум поддержки их инициатив или кадровых или финансовых вознаграждений.

Так, не случайно провалу в сессионном зале вопроса по ЦИК предшествовал провал с включением в повестку дня скандального законопроекта авторства нардепов от "Народного фронта" и БПП о блокировании сайтов без суда.

О том, как дальше будут развиваться события в Раде можно будет судить по тому, хватит ли у нардепов голосов закрыть сессию или нет. Если хватит, то значит, что на сценарии по роспуску Рады можно уже ставить жирный крест. Если сессия продлится, как и планировалось, и на следующей неделе (а то и позже), то значит у Банковой еще будут варианты.

"Президент теряет контроль над парламентом"

В любом случае, как говорят опрошенные "Страной" эксперты, уже очевидно то, что президент теряет контроль над парламентом.

"Торги ужесточились, парламент показал, что он дееспособный без Петра Порошенко. Порошенко начал терять власть над этим созывом. Это может побудить его все-таки распустить Раду и провести выборы еще осенью. Это может дать подушку безопасности для некоторых членов команды Порошенко, но окончательно похоронит его шансы стать президентом во второй раз. В любом случае в новом парламенте уже не будет коалиции БПП и "Народного фронта". В лучшем случае, БПП станет младшим партнером коалиции. То есть президент потеряет даже те небольшие ресурсы, которые у него остались. И поэтому решиться на роспуск парламента - это самое последнее дело", - считает политолог Руслан Бортник.

"Я вижу попытку напугать "Народный фронт" досрочными выборами, но там давно ищут, к кому прибиться, куда двигаться, кто-то видит свое будущее с Тимошенко, кто-то с Ляшко договаривается. Это последняя попытка принудить "Народный фронт" к командной игре и работе на президента. Но НФ не идет на поводу у Банковой. Мы давно движемся к тому, что парламентский кризис уже есть и в любой момент он может разрешиться. Но этот кризис невыгоден не только "Народному фронту". Он значительно ослабляет позиции БПП. Уже и оппоненты Петра Алексеевича и его партнеры объединены одной целью - все хотели бы, чтобы президент не участвовал в выборах. Его участие - это давление админресурса, закручивание гаек, грязная борьба по всем фронтам. Поэтом все ключевые игроки заинтересованы играть на ослабление БПП и позиций Банковой", - говорит "Стране" политолог Вадим Карасев.

По его словам, демарш БПП стал стимулом для центробежных тенденций в украинском политикуме.

"Когда президент ослабевает, власть в свои руки берет парламент. Хочет или не хочет этого Порошенко, но мы движемся к парламентской республике", - говорит Карасев.

Сойти с этого пути, по его мнению, страна сможет только в случае широкомасштабной военной кампании, которая сделает проведение выборов и обновление политических элит невозможным. Этот сценарий в четверг также обсуждался после жесткого заявления Юлии Тимошенко о том, что якобы Порошенко ведет переговоры с сепаратистами, чтобы начать полномасштабную войну и под этим предлогом не проводить выборы.

Об этой истории "Страна" уже подробно писала. Но насколько действительно президент готов пойти по такому пути пока непонятно.