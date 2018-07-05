Чрезвычайно богатый сюрпризами чемпионат мира по футболу, проходящий в России, докатился до второй стадии матчей плей-офф - четвертьфинальной, игры которой пройдут в два дня, 6-7 июля. В них определятся полуфиналисты, которые 10-11 июля продолжат борьбу за чемпионский титул.

Мы уже по традиции выделили топ-10 событий, которые могут (или должны) состояться в предстоящих играх 1/4 финала.

1. Сокращение претендентов на трон

Из восьми сборных, которые когда-либо надевали мировую корону, в турнирной сетке ЧМ-2018 остались четыре - Бразилия (1958, 1962, 1970, 1994, 2002), Уругвай (1930, 1950), Англия (1966) и Франция (1998). Еще три, напомним, по очереди сошли с дистанции: Германия (1954, 1974, 1990, 2014), Аргентина (1978, 1986) и Испания (2010). А Италия (1934, 1938, 1982, 2006) вообще не выходила на старт.

Бразилия остается топ-фаворитом у букмекеров и сейчас. Эксперты знаменитой конторы William Hill принимают ставки на ее победу на ЧМ с коэффициентом 3,75. Второе место в рейтинге делят Англия и Франция (по 4,5), далее идут Хорватия (6,5) и Бельгия (7), а замыкают список Уругвай (15), Россия (19) и Швеция (23).

Но все это - только прикидки, которые расставляют команды по ранжиру для того, чтобы болельщики делали ставки. Реального положения вещей не знает никто, букмекеры лишь пытаются предположить, рискуя материально. А мы уже видели, как на этом турнире летели головы, причем досрочные билеты домой пришлось брать даже действующим чемпионам мира (Германия) и Европы (Португалия). Плюс маститым и звездным Аргентине и Испании.

И это еще не окончательный список. Ведь Бельгия и Уругвай в рейтинге букмекеров опустились только исходя из того, что по турнирной сетке им выпало играть с могучими Бразилией и Францией. Причем в полуфинале победители этих пар встретятся между собой. Как пауки в банке. Тогда как в другом крыле сетки - Россия, Хорватия, Швеция и Англия. Удивительный расклад.

2. На кого ставят букмекеры

Программу четвертьфинальных матчей 6 июля начнут Уругвай - Франция (Нижний Новгород, 17:00 по киевскому времени) и Бразилия - Бельгия (Казань, 21:00 по киевскому времени). А 7 июля процесс продолжат Швеция - Англия (Самара, 17:00) и Россия - Хорватия (Сочи, 21:00).

Кто глобально является фаворитом у букмекеров, исходя из перспектив на победу на ЧМ-2018, мы уже упомянули выше. С этим все понятно. Фаворитами пар являются Франция, Бразилия, Англия и Хорватия. Но интересно посмотреть - есть ли, по мнению экспертов прогнозирования, явные лидеры или аутсайдеры, учитывая последние тенденции и кадровые потери.

Итак, наибольшие шансы на победу в основное время в четвертьфинале имеет Англия - 50% (у Швеции - 21%, ничья - 29%).

Второе место в этом рейтинге занимает Франция - 47% (Уругвай - 22%, ничья - 31%).

У Бразилии 45% шансов на победу над Бельгией в основное время (у бельгийцев - 27%, ничья оценивается в 28%).

В паре Россия - Хорватия цифры выглядят таким образом: хозяева - 25%, ничья - 32%, хорваты - 43%.

Отметим также, что Россия, Хорватия и Англия, в отличие от других четвертьфиналистов, сыграли на первом этапе плей-офф не 90 минут, а 120. Усталость выше должна быть у них, но в паре Хорватия - Россия условия примерно равны.

3. Как четвертьфиналисты играли на ЧМ-2018

Результативнее всех пока что выступает Бельгия - 12 голов. Команда Роберто Мартинеса выиграла все четыре матча ЧМ-2018: Панама - 3:0 (Мертенс, Лукаку-2), Тунис - 5:2 (Азар-2, Лукаку-2, Батшуайи), Англия - 1:0 (Янузай), Япония - 3:2 (Вертонген, Феллаини, Шадли). В последнем пришлось спасаться после 0:2.

Четыре победы оформил и Уругвай, который забил 7 голов и в целом запрягал медленно: Египет - 1:0 (Хименес), Саудовская Аравия - 1:0 (Суарес). Но поставил в групповом турнире жирную точку: Россия - 3:0 (Суарес, автогол, Кавани). А в 1/8 финала команда Оскара Табареса, который привозил уругвайцев еще на ЧМ-1990, уложила на лопатки Португалию - 2:1 (Кавани-2), хоть и пропустила первый мяч на турнире.

Вообще в четвертьфинал вышли шесть победителей своих групп (за исключением Испании и Колумбии) и две команды, занявшие второе место (Россия и Англия). Причем и Англия, и Россия на турнире забили уже по 9 мячей. Больше - только у Бельгии (12).

Хозяйка ЧМ-2018 в группе разгромила Саудовскую Аравию - 5:0 (Газинский, Черышев-2, Дзюба, Головин), обыграла Египет - 3:1 (автогол, Черышев, Дзюба) и была разбита Уругваем - 0:3. Итог - второе место. В 1/8 финала подопечные Станислава Черчесова за счет гола с пенальти (1:1, Дзюба) и самоотдачи дотянули до послематчевой серии пенальти, а там выбили Испанию.

Англия после побед над Тунисом - 2:1 (Кейн-2) и Панамой - 6:1 (Стоунз-2, Кейн-3, Лингард) выставила против Бельгии резервистов и проиграла - 0:1. Но обеспечила себе удачную сетку плей-офф. На Колумбии футболисты импозантного Гарета Саутгейта едва не споткнулись - 1:1 (Кейн), но в серии пенальти справились.

Подопечные Златко Далича из сборной Хорватии в группе выиграли три матча: Нигерия - 2:0 (автогол, Модрич), Аргентина - 3:0 (Ребич, Модрич, Ракитич), Исландия - 2:1 (Бадель, Перишич), но в 1/8 финала помучились с Данией - 1:1 (Манджукич).

Франция (7 голов) не рвалась со старта покорять всех обилием мячей. После двух минимальных побед над Австралией - 2:1 (Гризманн, автогол) и Перу - 1:0 (Мбаппе) подопечные Дидье Дешама даже раскатали унылую ничью с Данией - 0:0, которая устраивала обе команды. Зато в 1/8 финала французы выдали суперматч с Аргентиной, в котором уступали 1:2, но выиграли 4:3 (Гризманн, Павар, Мбаппе-2).

Столько же голов забила и Бразилия, которая после первой осечки со Швейцарией - 1:1 (Коутиньо) только побеждала со счетом 2:0: Коста-Рику (Коутиньо, Неймар), Сербию (Паулиньо, Тьяго Силва) и Мексику (Неймар, Фирмино). Правда, костариканцам команда Тите оба мяча отгрузила только в компенсированное время.

А скромнее всех выглядит Швеция под началом Янне Андерссона: Южная Корея - 1:0 (Гранквист), Германия - 1:2 (Тойвонен), Мексика - 3:0 (Аугустинссон, Гранквист, автогол), Швейцария - 1:0 (Форсберг).

4. Как четвертьфиналисты играли друг против друга

Футболисты Уругвая и Франции ранее демонстрировали удивительную скромность в голах во время личных встреч. Четыре матча из четырех в 2002-2012 годах завершились нулевой ничьей! В том числе матчи на ЧМ-2002 и ЧМ-2010. Зато на чемпионате мира 1966 года Уругвай обыграл Францию - 2:1. Победили уругвайцы и в спарринге пятилетней давности - 1:0. Так что в целом историческое преимущество однозначно за ними.

Единственная до пятницы 6 июля встреча сборных Бразилии и Бельгии состоялась на чемпионате мира 2002 года и завершилась победой будущих триумфаторов - 2:0. На 67-й минуте забил Ривалдо, на 87-й - Роналдо.

Сборные Швеции и Англии провели друг с другом более 20-ти матчей и хорошо знакомы. Причем англичане имеют лишь легкое преимущество - восемь побед против семи у шведов. Правда, по мячам скандинавы уступают основательнее - 32:47. Первый матч на топ-уровне соперники сыграли на Евро-1992 (победа Швеции - 2:1). Потом были ничейные исходы на ЧМ-2002 (1:1) и ЧМ-2006 (2:2), а вот на Евро-2012 англичане наконец-то выиграли - 3:2. В составе обеих команд есть футболисты, которые помнят тот поединок в Киеве.

После обмена нулевыми ничьими в отборе Евро-2008 сборные России и Хорватии встретились еще лишь раз - в спарринге в ноябре 2015-го в Ростове-на-Дону. Балканцы преподали урок футбола - 3:1, хотя пропустили первыми от Смолова. Вспомнить о том матче есть что большой группе игроков в обеих командах.

5. Какой опыт у соперников на чемпионатах мира

Из всех участников четвертьфинала ЧМ-2018 самой титулованной, разумеется, является команда Бразилии, которая рекордные пять раз становилась чемпионом мира. Последний раз - в 2002 году. После этого бразильцы дважды вылетали как раз в четвертьфинале (2006, 2010). А в 2014-м были опозорены в полуфинале на домашнем турнире Германией (1:7), после чего получили еще и от Голландии в матче за 3-е место (0:3).

Сборная Франции не пропустила ни одного из пяти предыдущих чемпионатов мира, на которых выигрывала золотые (1998) и серебряные (2006) медали. Еще дважды команда со скандалом не выходила из группы (2002, 2010), а в 2014-м остановилась именно в четвертьфинале.

Для команды Англии этот ЧМ - тоже шестой кряду, но, в отличие от французов, британцы не проходили дальше четвертьфинального этапа (2002, 2006). Дважды родоначальники футбола вылетали в 1/8 финала (1998, 2010), а на прошлом чемпионате даже не вышли из группы. Сейчас чемпионы мира 1966 года повторили свой лучший результат за 20 последних лет.

Уругвай не может похвастать стабильностью даже в вопросе участия в чемпионатах мира. Нынешний турнир для чемпионов мира 1930-го и 1950 годов - четвертый из семи последних. Зато в 2010-м уругвайцы заняли 4-е место. Но в 2002-м не вышли из группы, а в 2014-м вылетели в 1/8 финала.

После блестящего дебюта на ЧМ-1998, где Хорватия взяла бронзовые медали, балканцы ни разу на трех турнирах (2002, 2006, 2014) не выходили из группы и оформили только две победы. А на ЧМ-2010 вообще не поехали. Сейчас подопечные Златко Далича могут замахнуться на подвиг парней Мирослава Блажевича 20-летней давности.

Команда Швеции на ЧМ была и серебряной (1958), и бронзовой (1950, 1994). Но как раз за последним взлетом последовал затяжной кризис в отношениях с мундиалями. Шведы пропустили три турнира (1998, 2010, 2014), еще на двух остановились в 1/8 финала (2002, 2006), а сейчас вновь набрали высоту.

Бельгия продолжает ориентироваться на выступление блестящей команды Ги Тиса, которая на ЧМ-1986 заняла 4-е место. Повторить его еще не удавалось, а бельгийцы некоторое время даже находились вдали от ЧМ, два из которых пропустили (2006, 2010). Но уже на втором кряду турнире "Красные Дьяволы" добрались до четвертьфинала, где вновь наткнулись на представителя Южной Америки. В 2014-м Аргентина оказалась сильнее - 1:0, сейчас попытка Бразилии.

А вот сборная России продолжает писать свою историю. До этого россияне трижды участвовали в чемпионате мира и ни разу не выходили из группы, выиграв лишь два матча из девяти. На этом турнире команда Станислава Черчесова уже оформила две победы, впервые вышла из группы и так же впервые оказалась в четвертьфинале. Со всех сторон это - уже серьезный успех. Но аппетит приходит во время еды...

6. Минимум звездных сборных в строю

На ЧМ-2018 был установлен антирекорд по количеству представителей мировой элиты в четвертьфинале. Начиная с ЧМ-1986, когда четвертьфиналы вернулись в сетку, за девять турниров до этой стадии доходила 31 сборная. Из них восемь команд делали это наиболее регулярно - Бразилия и Германия (по 8 раз), Аргентина (6), Англия, Франция (по 5), Голландия, Испания и Италия (по 4).

Собственно говоря, это и есть элита мирового футбола последних десятилетий, что никем не оспаривается. Но впервые с 1986 года в четвертьфинале так мало представителей этой самой элиты - всего три сборные: Англия, Бразилия и Франция. До этого минимумы были на ЧМ-1990 и ЧМ-2002 - по четыре команды из восьми. В 1990-м - Англия, Аргентина, Германия и Италия, в 2002-м - Англия, Бразилия, Германия и Испания.

Чаще всего в четвертьфинале участвовали 5-6 представителей элиты и несколько "залетных пассажиров". Изредка им удавалось взлетать еще выше - в полуфинал: Бельгии (1986), Болгарии и Швеции (1994), Хорватии (1998), Турции и Южной Кореи (2002), Португалии (2006), Уругваю (2010).

На ЧМ-2014 в полуфинале выскочек не было - только "белая кость": Аргентина, Бразилия, Германия и Голландия. Но на этот раз топовых сборных попросту не хватит на все места в полуфинале. Как минимум одна путевка достанется или Хорватии, или России. Но могут быть и другие сюрпризы...

7. В ожидании рекорда по сериям пенальти

На ЧМ-2018 в 1/8 финала в трех матчах из восьми не удалось определить победителя в основное время (включая компенсированное). И во всех трех случаях не помог и овертайм - пришлось пробивать послематчевые пенальти. По количеству сыгранных дополнительных таймов нынешний турнир пока еще далек от рекорда (по восемь на ЧМ-1990 и ЧМ-2014). Но вот по количеству серий пенальти до максимального показателя - рукой подать.

До этого по четыре серии пенальти болельщики видели в тех же 1990 и 2014 годах, а также в 2006-м, когда Украина выбила Швейцарию в 1/8 финала как раз в такой лотерее. Наш Александр Шовковский, возможно, установил достижение на все времена - не пропустил ни одного мяча, а подопечные Олега Блохина выиграли с уникальным для серий пенальти счетом 3:0.

Испания на этом чемпионате повторила антирекорд - в дуэли с Россией проиграла третью серию послематчевых пенальти (до этого - в 1986 и 2002 годах). А вот Англия после трех осечек (1990, 1998, 2006) наконец-то выиграла - у Колумбии. Три неудачи имеет и Италия (1990, 1994, 1998).

Чаще всего в сериях пенальти участвовала Аргентина - пять раз (причем на ЧМ-1990 она выиграла две из них). Догнать ее (и даже перегнать) могут Франция, Бразилия и Англия, на счету которых по четыре коллективных выхода к 11-метровой отметке.

8. Кто станет лучшим бомбардиром

После четырех игровых дней (три тура в группе и 1/8 финала) лучшую статистику имеет англичанин Харри Кейн из "Тоттенхэма", который забил шесть мячей. Причем он один поединок - третьего тура с Бельгией - пропустил, как и большая группа основных футболистов сборной Англии. Фактически лондонский форвард забивает с очень приличной результативностью в среднем дважды за игру.

Теоретически это несложно было предположить. Во-первых, и Кейн в последние пять сезонов работает на передовой, как робот, а в 2017-м наколотил за клуб даже больше, чем Лионель Месси и Криштиану Роналду. Во-вторых, он еще и пенальти в сборной пробивает. В-третьих, в одну группу с британцами попали довольно средние команды Туниса и Панамы.

Им он и забил пять мячей из шести, причем панамцам два - с 11-метровой отметки. С пенальти Кейн огорчил в 1/8 финала и команду Колумбии, а теперь может насолить еще и в четвертьфинале шведам.

В принципе, для получения "Золотой бутсы" ЧМ-2018 хватить может и шести голов. На трех предыдущих турнирах больше никто не забивал, а за 40 последних лет только однажды один футболист перешагнул за эту границу. На ЧМ-2002 бразилец Роналдо восемь раз расписался в чужих воротах.

Что касается основных конкурентов, то ближайший преследователь - бельгиец Ромелу Лукаку - забил четыре мяча. У француза Кильяна Мбаппе и россиян Дениса Черышева и Артема Дзюбы - по три.

Букмекеры, к слову, в победе Кейна практически не сомневаются. Котировки William Hill - 1,91. На Лукаку на порядок выше - 11. На Мбаппе - 13, на Неймара (у него два мяча) - 15.

9. Кого назовут лучшим игроком ЧМ-2018

С тех пор, как на чемпионатах мира начали официально определять лучшего футболиста (ЧМ-1982), им трижды становился лучший бомбардир. В 1982 году - итальянец Паоло Росси, в 1990-м - его соотечественник Сальваторе Скиллачи, в 2010-м - уругваец Диего Форлан.

Сейчас букмекеры тоже отдают предпочтение топ-бомбардиру на данный момент - Харри Кейну, но в этом рейтинге у него есть очень серьезные конкуренты. На одном уровне с Кейном (коэффициент 4,5), по мнению специалистов William Hill, котируется 19-летний француз Кильян Мбаппе, который практически наверняка будет назван лучшим молодым игроком ЧМ-2018.

Верят букмекеры и в Неймара (5,5), который после вылета Месси остается самым дорогостоящим футболистом турнира по версии Transfermarkt (обоих оценивают в 180 млн евро). Он постепенно начинает набирать обороты, но пока больше падает на поле, чем забивает. И все же у него звездный имидж, звонкое имя, а это всегда имеет определенное значение.

Если опираться на количество званий Игрок матча, полученных на этом ЧМ, то Кейн и здесь лидер - у него три "звезды". По две имеют бельгиец Эден Азар, бразилец Филиппе Коутиньо, россиянин Денис Черышев, уругваец Луис Суарес, француз Кильян Мбаппе и хорват Лука Модрич.

После четвертьфинальной стадии этот список, скорее всего, сократится. А в рейтинге топ-претендентов на обладание "Золотым мячом" ЧМ-2018 может появиться ясность.

10. Как будут распределены призовые, и сколько получит чемпион

Этот вопрос всегда интересовал публику, мы с вами не исключение. Итак, в октябре 2017 года ФИФА похвасталась увеличением призового фонда ЧМ-2018 по сравнению с предыдущим турниром на 42 миллиона долларов США - до круглой цифры в 400 млн.

Ничего за четыре года не изменилось для тех, кто выбыл на первом же этапе - не вышел из группы. Как и в 2014 году, они получат по 8 млн.

Зато неудачников 1/8 финала поощрят более высокой суммой: было 9 млн долларов США, станет 12.

Чуть меньше рост у команд, которые вылетят в четвертьфинале (с 14 до 16 млн долларов США), а также у обладателей 4-го (с 20 до 22 млн) и 3-го мест (с 22 до 24 млн).

Чемпион получит 38 миллионов долларов США (было 35), вице-чемпион - 28 (было 25).

Разумеется, все эти деньги ФИФА потратит не из своего кармана, а из средств, полученных от своих многочисленных партнеров и спонсоров.

Ранее "Страна" привела все результаты матчей чемпионата мира по футболу в России и положение команд в группах.