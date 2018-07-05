Комитет Верховной Рады по свободе слова – против свободы слова

Парламентский комитет по свободе слова вчера объявил войну свободе слова. Этот комитет в его нынешнем составе давно уже не выполняет свои функции, но теперь он декларативно заявил о своей ненависти к свободе слова. Только так можно трактовать заявление комитета по недавней конференции по этой теме, организованной ОБСЕ.

Конференция действительно была нерядовая, так как ОБСЕ постаралась ее сделать максимально открытой для всех точек зрения. То есть, собственно, показать, что такое свобода слова. Но то, что считается нормой в Европе, для представителей нынешней украинской власти является, видимо, "пережитком демократии".

Как оказалось, уже само название конференции "Усиление свободы и плюрализма средств массовой информации в Украине во время конфликта в стране и вокруг нее" парламентский комитет по свободе слова посчитал антиукраинской провокацией, поскольку, по мнению большинства его членов, никакого "конфликта в стране" не существует – есть лишь "агрессия России".

То, что этот же состав парламента три года принимал законы против внутриукраинских "террористических организаций" "ДНР" и "ЛНР", а в стране четыре года шла "антитеррористическая операция" против этих организаций, депутаты уже в срочном порядке забыли. И теперь возмущаются, что у ОБСЕ не такая короткая память.

Члены комитета несколько раз торжественно повторили, как важна для них свобода слова, но каждым следующим утверждением опровергали эту "важность". Поскольку тут же было сказано об "информационной войне, которую ведет Россия", а всем уже известно, что под этой маркой власть уничтожает все, что ей не нравится.

"Мы подчеркиваем, что именно Российская Федерация является одной из самых больших угроз для свободы слова и демократии в мире", – таков ключевой тезис всего заявления. Сложно сказать насчет всего мира, но в Украине самой большой угрозой для свободы слова является не Россия, а те, кто с такими заявлениями выступает, и те, кто за ними стоит.

"Нафтогаз" засекретил своих героев

Скандал вокруг наполовину выплаченной премии в 46 млн долларов для руководства "Нафтогаза" не утихает. Вчера стал известен ответ на запрос агентства "Украинские новости", написанный в НАК. Из него выяснилось, что имена получателей этой грандиозной премии – тайна. Известно только, что получил ее 41 человек, а кто именно – информация не для печати.

Данному факту можно только удивляться. Ведь то же руководство "Нафтогаза" убедительно разъясняло, что премию дали за особые заслуги перед Родиной в битве с "Газпромом". Так если этот взвод героев действительно совершил подвиг (который оценили выше любой олимпийской медали), то их нужно назвать поименно и куда-нибудь вписать золотыми буквами!

Отказ же публично чествовать героев может означать одно: с подвигом что-то нечисто. То ли он не тянет на многомиллионные суммы, то ли его вообще нет. Странность этой ситуации вызвала интерес даже у Генпрокуратуры, которая вчера открыла уголовное дело по факту выплаты премий.

Где-нибудь в Штатах такое заявление генпрокурора действительно могло бы привести к резонансному судебному процессу. Но, зная наши реалии, легче предположить, что это дело тихо закроют после того, как герои из "Нафтогаза" поделятся премиями с героями из Генпрокуратуры.

Возможна ли единый кандидат от Юго-Востока?

Вчерашний день принес еще один соцопрос, уточняющий ситуацию на электоральном поле. По результатам исследования центра "София" Порошенко идет на третьем месте, БПП тоже. После седьмого места в других опросах это существенный прогресс. Хотя нужно понимать, что в большинстве социсследований разница между участниками первой пятерки-семерки очень небольшая и статистическая погрешность может вносить свои коррективы.

Однако самое интересное в опросе "Софии" не это, а то, что в нем впервые был поставлен вопрос о том, каким окажется электоральное поле, если объединятся две основные политсилы Юго-Востока – Оппозиционный блок и "За життя". Результат оказался, в общем-то, прогнозируемым: объединенная партия выходит в лидеры парламентской гонки, а в случае если эта сила выдвинет в качестве единого кандидата лидера "Оппозиционного блока" Юрия Бойко, то он отстает от Тимошенко лишь на полпроцента.

То есть, подтверждается прогноз "Страны", что в случае объединения сил юго-востока их кандидат однозначно выходит во второй тур. Безусловно, без Крыма и Донбасса ему будет очень трудно победить. Однако даже второе место на президентских выборах с результатом в 35-40 процентов станет сигналом того, что "политический юго-восток" выходит из маргинеса, куда его загнали после Майдана и вновь становится серьезной силой. И с этих позиций он может претендовать на победу уже на выборах парламентских, которые состоятся осенью 2019 года. Ведь с результатом в 35 процентов он практически с гарантией входит в состав правящей коалиции и будет участвовать в формировании правительства.

Для кого приняли закон о валюте

Вчера президент подписал предложенный им же закон о валюте. Подписал оперативно – всего несколько часов спустя после подписи Парубия, – что означает наличие заинтересованности Банковой в этом законе. В чем же эта заинтересованность?

Главная новелла закона – возможность для украинских граждан практически без ограничений открывать депозиты в иностранных банках. Проще говоря, это закон для тех, кто не верит в украинские банки и не верит в Украину вообще. То есть, по большому счету, это закон для большинства населения. В теории.

В теории, потому что на практике еще нужно иметь то, что можно положить в иностранные банки. И вот этот "имущественный ценз" отсекает значительную часть тех, кто хотел бы воспользоваться его нормами. Потому что не поедешь в Чехию класть в банк 200 долларов, если поездка обойдется дороже.

Остаются те, у кого есть деньги, достаточные для того, чтобы поездка была не в тягость. По большому счету, при нынешней мертвой экономике, это, как правило, люди, связанные с властью.

Собственно, если посмотреть декларации депутатов, в которых оказались десятки тысяч долларов наличкой, становится понятно, для кого этот закон в первую очередь. Причем они будут их класть не только для сохранности, но и для создания подушки безопасности – ведь многие из них уже через полтора года отправятся за границу вслед за деньгами.

Трамп разогревает страсти к саммиту НАТО

До брюссельского саммита НАТО еще неделя, а обстановка вокруг него накалилась так, как будто он уже в разгаре. Президент США снова вспомнил о том, что одним из главных его обещаний было снижение расходов на Североатлантический альянс, причем не просто снижение за счет экономии, а за счет увеличения расходов остальных членов альянса.

Вчера Белый дом опубликовал очередной комментарий Трампа на эту тему, который состоит в предупреждении Штатов партнерам, что не нужно считать их (то есть Штаты) "свиньей-копилкой".

Сравнение не слишком удачное – ведь копилка существует как раз для того, чтобы в нее другие бросали монеты. Но Трамп явно имел в виду обратное. И насчет этого сразу несколько стран уже дали свой ответ Белому дому – мол, мы увеличиваем расходы на оборону, и нечего в нас тыкать.

Остальные либо уже высказывались раньше, либо просто не решаются сказать что-то нехорошее в адрес Белого дома. Но очевидно, что на самом брюссельском саммите все это снова выльется в единый антитрамповский фронт, как на саммите "Большой семерки". Так что НАТО явно будет не до решения внешних вопросов (в том числе украинского) – тут бы с внутренними разобраться.