Украинцев ждет резкое ужесточение условий предоставления и взыскания банковских кредитов. Как уже писала "Страна", на днях парламент принял во втором чтении и в целом законопроект №6027 о кредитовании.

Формально появление нового закона должно способствовать восстановлению отечественного рынка кредитования, который уже несколько лет пребывает в глубоком кризиса, в том числе, и из-за высоких процентных ставок - они просто не по карману рядовым украинцам.

По крайней мере, на это рассчитывает Нацбанк, уже анонсировавший возможность снижения процентов за счет уменьшения банковских рисков. Впрочем, эксперты, с которыми пообщалась "Страна", в появление дешевых кредитов не верят.

"Даже если банковские риски упадут до нуля, есть высокая учетная ставка НБУ на уровне 17% и инфляция в 12-15% в год. Так что проценты по кредитам могут снизится разве что на 2-3% и составить 20-22%, что все равно очень много", - пояснил экономист Виктор Скаршевский.

А вот расплачиваться за столь скромный банковский дисконт украинцам придется по полной. Ведь возможности кредиторов по выбиванию долгов заметно расширили. Причем, они смогут выкручивать руки как новым заемщикам, так и тем, кто оформил кредиты ранее.

"Страна" разбиралась, как изменятся условия кредитования в Украине и стоит ли влезать в кредиты по новым правилам.

Включили счетчик задним числом

"Страна" уже перечисляла основные нововведения закона о кредитовании для заемщиков. Это, в частности, обязанности для наследников погашать долги за отписанное им имущество умерших родственников, право банков повышать процентные ставки задним числом, а в случае несогласия должника по ним платить - требовать погашения всего кредита, расширения прав кредиторов на залоговое имущество (если, скажем, вы решите достроить купленный в кредит дом, то банк может претендовать уже на весь объект) и прочее.

Экономист Алексей Куш утверждает, что большинство нововведений выгодно, в первую очередь, банкам, тогда как рядовых заемщиков даже урезали в правах.

Так, действующему законодательству, наследник может принять имущество, но не признать висящие на нем кредиты. В новом законе такую лазейку прикрыли, и наследники будут вынуждены расплачиваться по полной. Кроме того, банкам упростили доступ к так называемому отмершему наследству.

"Сейчас, если заемщик умирает, а наследников у него нет, имущество переходит органам местной власти и уже они им распоряжаются. По новому закону, банки включены в эту цепочку", - рассказал Кущ.

Кстати, пункт о наследниках вызвал едва ли не самые бурные обсуждения в соцсетях.

"Никогда не думал, что наши черти дойдут до такого трэша. Одни из самых вопиющих норм:

"Наследники заемщика, который умер, не погасив кредит, теперь обязаны (а не "имеют право") вступить в наследство долга и отдать за этот долг все, чем владеют. Исключений нет", - написал на своей странице в Facebook глава Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков.

Впрочем, непонятно, какая именно формулировка попала в итоговый вариант закона и ушла на подпись к президенту. "Судя из текста законопроекта ко второму чтению, никакого принудительного вступления в наследство все же нет - платить по кредитам будут только те, кто признает проблемное наследство", - прокомментировал руководитель адвокатского объединения "Бабель, Тимура и партнеры" Алексей Бабель.

"С чем не могу согласиться, так это с тем, что нормы закона будут иметь обратную силу и будут расширять права кредитора в том числе на объекты построек на земельных участках, находящихся не только в собственности, но и в пользовании должника", - добавил Бабель.

Как указано в заключительных положениях к закону, его нормы будут распространяться как на новые, так и на заключенные ранее кредитные договоры (кроме ипотеки). И это, как отмечает Юрий Гаврилечко, грубо нарушает статью 58 Конституции Украины и позволяет заемщикам оспорить закон в Конституционном суде.

"Эта норма подтверждает - закон принимался вовсе не ради восстановления кредитования. А чтобы банки могли решить свои проблемы по старым кредитам", - уверен Алексей Кущ.

Кстати, о явном лоббистской следе говорит и тот факт, что законопроект был подан в Верховную Раду еще год назад депутатом от БПП Михаилом Дробенко, но в первом чтении его рассмотрели только в мае этого года. Уже само по себе это свидетельствует, что в депутатской среде шли активные торги за нужное количество голосов, - говорят эксперты. "Плюс - большинство депутатов, которые поддержали этот проект, наверняка знали, что он грубо нарушает Конституцию. И все равно проголосовали "за". Значит, это кому-то было сильно нужно", - добавил экономист Виктор Скаршевский.

Что делать с кредитами

Если президент подпишет новый закон и он, вопреки прогнозам экспертов, не будет оспорен в судах, для украинцев, которые имеют на руках непогашенные кредиты, начнется веселая жизнь, - говорит экономист Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко.

"Новые кредиты по таким дискриминационным правилам можно и не брать. А что делать, если заем уже есть? Таким людям придется несладко", - говорит эксперт.

Так, банки теперь могут по своему усмотрению пересматривать кредитные ставки в сторону увеличения. Заемщик вправе не согласится в новыми условиями, но в этом случае он может разве что погасить остаток долга а такая возможность есть далеко не у всех украинцев.

"Кроме того, банк вправе распространять требования по кредиту еще в течение двух недель после его выплаты. То есть, если финучреждение вдруг о чем-то "забыло", можно оформить новые "хотелки" вдогонку", - пояснил эксперт.

Точно так же банк может распространять свои претензии не только на залоговое имущество, на приобретение которого, собственно, и был взят кредит, но и на пока не зарегистрированное имущество, то ест, то, которое человек будет приобретать в будущем.

Алексей Куш говорит, что для тех украинцев, которые исправно платят по кредитам, по-сути, ничего не поменяется. Ведь банки сами незаинтересованны в том, чтобы множить число проблемных кредитов.

"Но возможностей по взысканию имущества с неплательщиков у них действительно станет больше. При этом, закон нарушает баланс прав кредиторов и заемщиков. У первых права расширяются, тогда как вторые не получают никаких бонусов. У нас, скажем, до сих пор нет закона о восстановлении платежеспособности домохозяйств или банкротстве физлиц, по которому попавшие в тяжелой финансовое положение семьи могли бы просить о приостановлении начисления им процентов, списывании долгов и т.д)", - отмечает эксперт.

И добавляет - в такой ситуации украинцы попросту вообще перестанут брать кредиты. А Юрий Гаврилечко говорит, что новые кредиты могут стать более недоступными еще и по причине ужесточения требований к поручителям.

"Поручители теперь не могут быть освобождены от ответственности, даже если произошли события, прекращающие поруку, например истёк срок давности или кредитор с заемщиком изменили условия кредита, не сообщив об этом поручителю. Также меняется подход к имущественной поруке - если я "заложил" имущество, поручившись за друга и будучи готовым рискнуть этим имуществом, то теперь у меня отберут не только заложенное, а и всё, чем я владею. А если я посмею умереть, то и всё, чем владеют мои наследники", - отмечает Сергей Быков.

"Это попросту убьет институт поручительства в Украине", - резюмировал Гаврилечко. И добавил: "нужно быть полным идиотом, чтобы брать кредиты на таких условиях. Ну или попасть в действительно безвыходную ситуацию".

Какими будут ставки

Впрочем, многих украинцев, мечтающих о приобретении машины или квартиры, интересуют не столько подробности погашения кредита, сколько его реальная стоимость - сколько придется переплачивать и в какую сумму в конечном счете выльется покупка.

Поэтому главное, что могло бы запустить рынок кредитования - это снижение процентных ставок. На это, кстати, на этапе обсуждения законопроекта, рассчитывали риэлторы и продавцы авто, надеясь, что новый закон поможет восстановить их бизнес.

"Если возобновится кредитование, продажи недвижимости резко вырастут, ведь сформировался огромный отложенный спрос на квартиры. И, соответственно, перестанут падать цены, а, возможно, и начнется их рост", - рассказывала ранее "Стране" руководитель агентства недвижимости Best&Seller Ирина Луханина.

Но запустить кредитование одним лишь законом не получится, - уверяют экономисты. "Это все равно, что отдельным законом приказать гривне не обесцениваться", - иронизирует Кущ.

Виктор Скаршевский считает, что особо рассчитывать на снижение процентных ставок по кредитам пока не стоит.

"Тут простая формула. Сейчас средние ставки по кредитам 23-25% годовых. Учетная ставка Нацбанка - 17%. То есть, банки берут себе за риски и в качестве заработка до 8%. Даже если предположить, что после принятия нового закона риски финучреждений упадут до нуля, все равно остается высокая учетная ставка НБУ в 17% и заработок банков. То есть, ниже 20-22% ставки не упадут. А такие кредиты все равно остаются очень дорогими", - отмечает экономист.

К примеру, если купить под квартиру под 20% годовых, за 10 лет вы переплатите вдвое.

"Закон не станет стимулом для украинцев воспользоваться ипотекой ипотекой. Чтобы ипотека начала существенно влиять на рынок недвижимости, доля таких квартир должна составлять не менее 20%. Но на данный момент в Киеве максимум 7% кредитных сделок купли-продажи квартир А в пригороде и того меньше – чуть более 2%. Закон усложняет процедуру оформления кредита, ведь он защищает прежде всего банковский сектор - кредиторов", - пояснил "Стране" начальник отдела продаж Svitlo Park Александр Панфилов.

"Привести к всплеску ипотеки могло бы снижение процентной ставки, например, до 15% и увеличение срока предоставления кредита на 25 лет. Кредитных сделок на рынке сразу бы стало не 5-7% , а 12-13%", - добавил директор по развитию компании Novbud, Вячеслав Павлов.

По словам Скаршеского, чтобы займы стали выгодными, проценты должны упасть до 6-10% годовых. Но у нас инфляция не не 12-15% в год. Если банк даст кредит в гривне под 10%, он будет в минусе", - подсчитал Скаршевский.

При этом он не верит, что даже выписанный под банки закон заставит их снизить "наценку за риск" до нуля.

"Ведь остаются еще коррумпированные суды, которые могут принять любые решение в пользу стороны, которая платит. Так что банкам выгоднее приобретать полностью безрисковые ОВГЗ под 17-18% и зарабатывать на них", - подытожил эксперт. А чтобы кредиты стали украинцам действительно доступными нужно сразу несколько факторов: реальный рост экономики и доходов граждан, снижение учетной ставки НБУ и инфляции, принятие закона о банкротстве физлиц и прочее.

Впрочем, судя по всему, пока об этом можно только мечтать.