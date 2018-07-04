Почему Порошенко поехал в Сербию

Вчера президент Украины неожиданно оказался с визитом в Сербии. Конечно, на самом деле визит не мог быть неожиданным: такие мероприятия прописываются едва ли не на полгода вперед. Но все-таки неожиданно, что Порошенко поехал в страну, которая традиционно является главным союзником России в Европе.

Еще не забылся прошлогодний скандал с украинским послом в Белграде Александровичем, который обвинил сербские власти во всех смертных грехах и фактически назвал их российскими марионетками. Тогда чуть ли не дошло до разрыва дипломатических отношений, но спустя восемь месяцев Александрович все еще посол, а значит – ситуацию как-то уладили.

Но все это не объясняет, почему Порошенко полетел в Белград. Оправданием могла быть обязанность нанести ответный визит – но сербский президент Вучич в Украину еще не прилетал. Это ему теперь придется выполнять обязанность ответного визита, причем без особого энтузиазма, поскольку в Москве его явно не одобрят. Но ответный визит, в принципе, можно нанести и через год, к другому президенту.

А что касается Порошенко, то с ним все просто – особого выбора нет. Янукович, кстати, тоже летал в Сербию за несколько месяцев до своего бегства, и Порошенко это знал. А поскольку он это знал, то не мог не знать о евроскептических настроениях сербского руководства. И потому было странно услышать от него оптимистические слова о вступлении Сербии в 2025 году в Евросоюз и об украинских европерспективах.

Предыдущий президент Сербии Николич рассказывал офф рекордс Януковичу о том, что евроинтеграция на условиях Евросоюза – это крах для экономики, особенно для сельского хозяйства. Его сменщик Вучич просто сказал, что у него нет столько оптимизма в отношении евроинтеграции, сколько есть у Порошенко. Но, в общем-то, ничего не меняется, и нынешний президент Украины со своим еврооптимизмом просто заехал не по адресу.

За экспорт леса – три года

В том, что декларируемая и реальная интеграция – это две большие разницы, украинских политиков, в общем-то, убеждать не надо. Вся вертикаль нынешней власти прекрасно знает свой опыт борьбы с Брюсселем по поводу экспорта леса-кругляка в Европу. Вчера эта эпопея завершилась принятием закона о введении уголовной ответственности за незаконный вывоз древесины.

Законный уже давно запрещен введением моратория на экспорт. В течение двух лет ЕС шантажировал украинскую власть тем, что не предоставит 600 млн евро кредитов, пока мораторий не отменят. Сейчас вроде бы это требование снято, но, как говорится, осадок остался. Да и вряд ли Брюссель забудет о непослушании "стратегического партнера", которое в нужный момент еще станет аргументом в руках еврочиновников.

Что касается принятого вчера закона, то по своей идее он выглядит как один из немногих случаев, когда нынешний парламент действительно позаботился о государственных интересах. Такие случаи за четыре года его существования можно перечесть на пальцах одной руки.

Но в реальности же есть большие сомнения, что даже уголовная ответственность принесет результат. В эпоху, когда грабеж происходит под патриотические лозунги и под государственным флагом, когда полиция боится связываться с бандами радикалов, можно ввести даже пожизненное заключение, но на него никто не обратит внимание.

И любые ужесточения приводят лишь к увеличению размера взятки для закрытия уголовных дел.

Забастовки шахтеров: вернет ли власть дотации

Пока законодательная власть занималась лесом-кругляком, исполнительная вынуждена была заняться проблемами отечественных шахтеров. Все началось с того, что горняки шахты "Нововолынская" отказались подниматься на поверхность, требуя им выплаты зарплаты, потом забастовала еще одна шахта, но уже не в Волынской, а в Луганской области.

И правительство признало, что долги по зарплатам составляют уже сотни миллионов гривен и что госбюджет сейчас не в состоянии закрыть этот долг.

Министр энергетики Насалик объяснил, что предпринимаются все усилия для принятия Верховной Радой законопроекта №8362, который предусматривает выделение 2,8 миллиарда гривен на поддержку угольной отрасли. Он только не объяснил, почему денег нет сейчас.

А ведь эта история с глубокими корнями. В течение десяти лет политики, которые после Майдана пришли к власти, третировали Донбасс, объясняя, что он убыточен, и приводя в пример 4 млрд гривен, которые выделяются на поддержку угольной отрасли. В 2014-м правительство Яценюка при первом же пересмотре бюджета эту статью расходов сократила. И…

И вот тут-то оказалось, что миллиарды получал не только Донбасс, но и шахтеры Кривбасса, Волыни и даже Галичины. И что благодаря этим дотациям всем предыдущим правительствам удавалось сохранять низкие цены на уголь для населения и на электричество.

Поэтому теперь мы имеем дорогой уголь ("Роттердам плюс"!), дорогое электричество, а шахтеры все равно без зарплат – и в Волыни, и в Донбассе, и в Галичине. Стоило ли ради этого ломать "коррупционные схемы"?

Что Муженко будет декоммунизировать в армии?

Указ Путина о присвоении российским воинским частям имен зарубежных (и в их числе украинских) городов не остался без последствий. Вчера Генштаб Вооруженных сил Украины издал свой ответ Чемберлену, который состоит в приказе всем воинским частям провести декоммунизацию.

Как оказалось, начальник Генштаба Муженко в путинском указе увидел и "воровство чужой славы и истории", и "четкий сигнал нам и миру, что агрессор не собирается останавливаться на Донбассе и Крыме", и "мобилизацию пророссийских сил на территории Украины".

У кого российская армия крадет "чужую славу", Муженко не объяснил. Как и не объяснил, каким именно образом присвоение российской воинской части имени Житомирско-Берлинской способствует "мобилизации пророссийских сил" в Украине.

Но самое главное – он не объяснил, какое отношение ко всему этому имеет декоммунизация. Если бы начальник Генштаба читал собственно закон о декоммунизации, он бы знал, что переименованиям подлежало все, что связано с деятелями КПСС и героями Гражданской войны со стороны красных. И не подлежало переименованиям все, что связано с Великой Отечественной войной. То есть как раз названия дивизий вроде "Житомирско-Берлинской", если они вообще в украинской армии еще остались.

Но самая большая глупость в том, что начальник Генштаба не прочитал дату вступления в силу закона о декоммунизации. Публиковать приказ о декоммунизации армии спустя три года и два месяца после начала действия закона – это издевательство над Вятровичем. Потому что теперь выбрать одно из двух: то ли Вятрович врет, что декоммунизация в стране уже закончилась, то ли Муженко издал никому не нужный приказ, и декоммунизировать в армии нечего.

Чемпионат мира: элита определилась

Вчера на чемпионате мира произошел переломный этап: закончились матчи 1/8 финала. Определились восемь четвертьфиналистов, которые на сегодняшний день составляют элиту мирового футбола.

Групповые турниры чемпионата мира никогда не были показателем элиты. Состав Мундиаля формируется по географическому принципу, и можно не сомневаться, что с десяток европейских сборных, не попадающих на него, сильнее австралийцев или некоторых азиатских сборных. Уж Италия-то точно сильнее.

С того момента, когда чемпионат мира расширился до 24, а потом и до 32 команд, первый раунд плей-офф тоже перестал быть показателем элиты: ведь 16 команд – это тот же групповой турнир всех чемпионатов, вплоть до 1978 года. Но вот четвертьфинал – это уже уровень, куда случайно не попадают.

Конечно, можно говорить о том, что россияне попали в ¼ финала незаслуженно (собственно, как и сборная Украины в 2006-м), но результат есть результат. И, в общем-то, именно четвертьфиналы подтверждают, что в мировом футболе по-прежнему есть две элитных школы – европейская и южноамериканская.

Да, было чудо от японцев, но оно в итоге превратилось в бельгийское чудо, были провалы немцев и испанцев, но в итоге в ¼ финала – только представители Европы и Южной Америки. И это уже уровень, на котором любой результат не будет сюрпризом. Даже если Бельгия вдруг победит Бразилию.