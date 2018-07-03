Украинцам подготовили очередную порцию медицинских сюрпризов. Минздрав официально объявил о начале с 1 июля этого года второго этапа реформы системы здравоохранения.

Она предусматривает кардинальное изменение схемы финансирования поликлиник. Учреждения, которые успели подписать договоры с Национальной службой здоровья, уже до середины июля получат страховые взносы за каждого пациента (по 370 гривен). И станут лечить украинцев по новым правилам.

В профильном министерстве обнародовали список услуг, которые наши граждане смогут получить в рамках гарантированного государством бесплатного пакета.

В нем - только базовые анализы и манипуляции. Даже ежегодная флюорография теперь доступна только тем, кто входит в "группу риска".

Но пациенты поликлиник, которые не подписали договоров с Нацслужбой здоровья, а таких пока большинство, рискуют не получить даже этого минимума.

"Все направлено на то, чтобы максимально обрезать врачам и пациентам доступ к бюджетным деньгам. И распределять их в ручном режиме", - пояснил ответственный секретарь Национальной медицинской палаты Сергей Кравченко.

"Страна" разбиралась что на практике значит внедрение второго этапа медреформы и чем, собственно, закончился первый.

Отказывают в медпомощи и "сливают" данные

Первый этап медреформы стартовал в Украине с 1 апреля. Украинцам предложили выбрать "своего" семейного врача и подписать с ним декларацию.

По рассчитанным Минздравом нормам, каждый педиатр должен набрать 900 пациентов, семейный врач - 1,8 тысяч, в терапевт - 2 тысячи. В профильном ведомстве утверждали, что это позволит существенно повысить зарплаты медикам. К примеру, терапевту за 2 тысячи пациентов положено 740 тысяч гривен бюджетных денег в год.

Украинцы пока не спешат выбирать докторов. Согласно статистике Минздрава, декларации подписало 10,8 млн. граждан, то есть, порядка 25% всего населения страны. Формально время еще есть. Объявляя о стате первого этапа медреформы, в профильном министерстве обещали, что процесс подписания деклараций растянется, как минимум, на год.

Впрочем, врачи, с которыми пообщалась "Страна", жалуются, что теперь их заставляют ускориться. По словам представителя медицинского сообщества "Про S VITA" Константина Надутого, главврачам региональных поликлиник неоднозначно намекают: зарплаты медиков уже в этом году "привяжут" к результатам кампании по подписанию деклараций. Врачи, в свою очередь, начали усиленно давить на пациентов.

"В некоторых городах прямо на подъездах жилых домов появились объявления, в которых жильцов определенных квартир настоятельно просят явиться в поликлинику для подписания декларации", - рассказывает Константин Надутый.

Тем, кто медлит с выбором врача, многие клиники открыто отказывают в предоставлении медпомощи. Правда, как и раньше, любую консультацию в медучреждении можно получить за деньги.

В итоге поборы в отечественных поликлиниках не только не уменьшились, но даже выросли - врачи повысили таксу "за риск" и просят денег даже за те услуги, которые ранее предоставляли бесплатно (скажем, за консультации узких специалистов).

Некоторые поликлиники,наоборот, отказываются участвовать в кампании по подписанию деклараций. Причин несколько. Во-первых, так и не решена проблема с установкой электронной системы eHealts, куда врачи должны заносить данные о пациентах. Чтобы закупить компьютер и программное обеспечение, среднестатистической поликлинике нужно не менее 100 тыс. грн. У многих региональных медучреждений таких денег просто нет, а местные власти не спешат выделять дополнительные средства из бюджетов.

Во-вторых, сбылась "страшилка", которой эксперты пугали врачей на старте реформы.

"Уже были прецеденты, когда персональные данные пациентов сливались сторонним организациям, в частности, страховым компаниям. По закону, ответственность за сохранение конфиденциальности несет именно медик. Нацслужба здоровья, согласно постановлению Кабмина, до 2019 года должна лишь разработать систему защиты персональных данных. Многие врачи не хотят рисковать и предпочитают работать по старинке и не подписывать никаких деклараций. Особенно много таких во Львовской области", - рассказал Константин Надутый.

Все это позволяет экспертам утверждать: этап медреформы в Украине с треском провалился. Несмотря на это, Минздрав анонсировал досрочный старт второго этапа.

Деньги пошли за пациентами

Второй этап медреформы запустили с 1 июля этого года. Он включает, во-первых, изменение схемы финансирования медицины (вместо оплаты койко-мест государство декларировало принцип "деньги идут за пациентом") и, во-вторых, предоставление пациентам нового пакета бесплатных медуслуг.

Ко второму этапу пока допустили только медучредения, которые к 1 июля успели подписать договора с Национальной службой здоровья (НСЗУ). Их не так много - порядка 150, а это меньше трети всех украинских поликлиник. В течение двух недель то есть, до середины июля) им должны перечислить по 370 грн. за каждого пациента с декларацией. Тем, кто таких договоров не подписал, деньги тоже обещают. Но в рамках медицинской субвенции, то есть, на зарплаты и оплату коммуналки, и гораздо меньше - порядка 200 грн. на пациента.

Как пояснил "Стране" президент Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов Виктор Сердюк, многие поликлиники попросту не могут подписать договора с НСЗУ, так как для этого нужно выполнить ряд требований.

"Во-первых, организовать дистанционную запись к врачам, во-вторых, обеспечить с этими врачами практически круглосуточную связь (как минимум, настроить автоответчики), в третьих, на месте брать базовые анализы", - перечисляет министерские хотелки Сердюк.

И добавляет: чтобы их выполнить, клиникам нужно протираться, к примеру, закупить автоответчики, холодильники для хранения и транспортировки анализов, реагенты и пр.

"Денег на все это государство не выделило. Это все равно если бы полиции накануне реформы предложили за свои средства закупить автомобили и форму", - иронизирует Сердюк.

И.о министра здравоохранения Уляна Супрун на своей странице в Facebook в списке требований к претендентам на договора с НСЗУ перечисляет также обустройство мест для детских колясок, зоны ожидания, отказ от окошка регистрации (чтоб общаться с людьми с глазу на глаз).

Кроме того, чтобы претендовать на бюджетное финансирование, медучреждение должно набрать нужное количество пациентов с декларациями согласно нормативам Минздрава от 900 чел. для педиатра до 2 тыс. для терапевта) и сменить форму собственности - отказаться от статуса государственных или коммунальных и стать полностью автономными со всеми вытекающими последствиями, в частности, полным лишением дотаций из местных бюджетов. Быстро пройти этот этап клиникам, у руля которе стоят главврачи с минимальными управленческими навыками, будет очень сложно, - прогнозируют эксперты.

Тем не менее, те, кто не успеет до конца года, рисуют остаться вообще без денег. Как сообщил на своей странице в Facebook замминистра здравоохранения Павел Ковтонюк, "все учреждения первичной помощи должны подписать договоры с Национальной службой здоровья и перейти на новую модель финансирования по принципу "деньги идут за пациентом до 2019 года. Мы не планируем продлевать медицинскую субвенции в 2019 году. Только договоры с НСЗУ".

Все просто: медицинские субвенции - это защищенная статья бюджета. Там особо ничего не украдешь, деньги распределяются строго на зарплаты, коммуналку, закупку лекарств.

Другое дело финансирование через НСЗУ. Средства можно распределять в ручном режиме. На кону немалая сумму - 113 млрд. грн. Собственно, и со стартом второго этапа торопились потому, что сильно хочется получить доступ к этим деньгам. Ведь ранее планировалось перейти на новую модель финансирования только с 2020 года", - пояснил Сергей Кравченко.

Где будем делать талию?

С этого месяца украинцев станут и лечить по-новому. 1 июля вступил в силу приказ Минздрава №504, принятый в марте этого года. В нем прописан перечень услуг первичной медпомощи, которые граждане смогут получить бесплатно.

Как уже писала "Страна" этот список, мягко говоря, неширок. Он включает пакет базовых анализов (общий анализ крови, мочи, на глюкозу, холестерин, вирусные гепатиты, ВИЧ, тест на беременность), электрокардиограмму, измерение давления, взвешивание и измерение окружности талии.

Ведение беременности до 12 недель теперь будет осуществлять не гинеколог, а семейный врач. Новорожденному положено 10 осмотров врача в течение первого года жизни, два - второго. Трехлетнего малыша педиатр бесплатно осмотрит и проконсультирует только раз в год.

Украинцев старше 45 лет будут раз в год проверять на сахарный диабет. старше 14 лет - на ВИЧ. Профилактические проверки на туберкулез положены бесплатно только тем, кто входит в группу риска. То есть, ежегодные бесплатные флюорографии станут для украинцев недоступными.

"И это в стране, где официально объявлена эпидемия туберкулеза", - возмущаются врачи. Раз в год украинцев 40-50 лет и старше станут проверять на склонность к гипертонии и сердечно-сосудистым болезням, а также на отдельные онкопатологии. "Нет ни бесплатных УЗИ, ни рентгенов, ни бесплатного вызовы врача на дом (доктор будет сам принимать решение стоит ли ехать к пациенту или достаточно консультации по телефону - Прим. Ред.)", - возмущаются пользователи Facebook, комментируя нововведения.

Все остальные болезни врачи должны будут упреждать, рассказывая пациентам об основах здорового образа жизни, а лечить - только за деньги.

Но какими будут тарифы - до сих пор неизвестно.

Ранее "Страна" публиковала прейскурант Минздрава, где операции стоили по несколько десятков тысяч гривен, однако тогда ведомство назвало его фейком и открестилось от заоблачных цен. Официальные расценки должен утвердить Кабмин.

"Понятие тарифицированной медицинской услуги - это еще один способ освоения бюджетных денег. Ведь то же измерение окружности талии может стоить 50 грн., а может и 200 грн. Нет ни расчетов себестоимости услуг, ни протоколов лечения. Так что можно писать цифры с потолка, что, очевидно, и будут делать", - подытожил Сергей Кравченко.