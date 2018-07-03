Курортное ЧП: почему самолеты не летают

Украину накрыла волна массовых опозданий с вылетами на заграничные курорты и возвращений с них. Конечно, общеукраинской назвать эту проблему нельзя, поскольку большинство населения никуда не летает, однако ее масштабы превысили в этот раз все истории, происходившие до этого кроме разве что истории с банкротством компании "Аэросвит" в 2013 году.

Застрявшие в Тунисе, застрявшие в Польше и на Мальорке, толпы ожидающих в украинских аэропортах – все это приметы последних дней. Без всяких ЧП в Украине или в названных странах – наоборот, сам отдых превратился в чрезвычайную ситуацию.

Аэропорты жалуются на перевозчиков, перевозчики жалуются на туроператоров, но все это вторично. Первично то, что в последнее время власти открыли рынок для многих небольших авиакомпаний с маленьким парком подержанных самолетов. В свою очередь, те понабирали заказы на чартерные перевозки (сильно демпингуя). Но так как резервных бортов у них нет, то малейший сбой и поломка одного из суден тут же вызывает "эффект домино".

Сами авиаторы винят в этом государство, которое в угоду крупным авиакомпаниям ставит препоны для срочной аренды резервных самолетов в Европе.

Так или иначе, но налицо системный коллапс на украинском рынке авиаперевозок. И власти пока не демонстрируют готовность решать его столь же системно.

Чемпионат мира: эхо российской победы

Второй темой вчерашнего дня был чемпионат мира по футболу – точнее, один его матч, состоявшийся накануне: поединок 1/8 финала между сборными России и Испании. Безусловно, сенсационный сам по себе результат – победа россиян в серии пенальти над чемпионами мира-2010 – добавил ситуации накала, но даже без него оказалось, что поддержка россиян в Украине намного больше, чем это можно было представить после четырех лет антироссийской пропаганды.

Достаточно сказать, что матч России с Испанией смотрела на "Интере" четверть всех украинцев – и это оказалось намного больше, чем аудитория у любого другого телеканала в это же время. Конечно, можно предположить, что какая-то часть зрителей болела против России, но, судя по комментариям в СМИ и соцсетях, это было явное меньшинство. И даже бывший президент Федерации футбола Украины публично заявил, что болел и будет болеть за сборную России.

После такого становится понятно, почему ультрапатриоты и часть власти хотели запретить трансляцию ЧМ-2018. И дело даже не в том, что он проходит в России: если бы матч русских с испанцами проходил даже в Южной Корее, реакция была бы такая же. Просто это поединок наглядно продемонстрировал, что общество, в котором мы живем, совсем не то, которое нам демонстрируют.

В начале 1990-х сербы и хорваты воевали друг с другом, а уже спустя десять лет болели друг за друга везде – от футбольных турниров до Евровидения. Украине и России, похоже, не понадобится даже части этого срока, чтобы привести отношения двух народов в норму. Большинство готово это делать уже сегодня.

Венгрия возобновила бойкот Украины в НАТО

Перезагружать отношения придется и с нашим западным соседом – Венгрией. Вчера стало известно о намерении Будапешта блокировать любые решения, которые будут приняты на саммите Украина-Грузия-НАТО.

Демарш венгерского руководства стал сюрпризом, поскольку в последние недели оно пошло на попятную в украинском вопросе, – в частности, под давлением Вашингтона согласилось на проведение вышеупомянутого саммита. Но оказалось, что это был лишь тактический ход: демонстративно уступив американскому давлению в том вопросе, который от него требовали, Будапешт тут же вернулся на прежние позиции.

Позиции венгров известны: культурные и языковые права их нацменьшинства в Закарпатье не должны уменьшаться по сравнению с теми, которые они имели, начиная с советских времен и заканчивая временами Януковича.

А поскольку нынешняя украинская власть давит по всем направлениям (венгерский может не только перестать быть языком обучения в школе, но и вообще лишиться регионального статуса в Закарпатье), у Будапешта нет никаких оснований идти на сближение с Киевом. Поэтому венгры, учитывая давление Вашингтона, будут лавировать, но так, чтобы оставаться на прежних позициях.

Трамп нашел время позвонить Орбану, чтобы разблокировать саммит Украины с НАТО. Но теперь ему нужно позвонить, чтобы разблокировать решения саммита. А потом придется звонить еще по какому-нибудь поводу. И, в конце концов, ему надоест звонить.

Варфоломей делает заявку на подчинение УПЦ себе

Новый поворот в деле об "украинской автокефалии". Ситуация в этом вопросе, казалось, успокоилась после того, как иерархи Украинской православной церкви съездили в Стамбул и там пообщались с константинопольским патриархом Варфоломеем. Однако успокоилась ненадолго.

Вчера стало известно заявление все того же Варфоломея, который сообщил, что не признает верховенства Московского патриархата над УПЦ. Правда, заявление сделано не как актуальное – константинопольский патриарх вытащил из архивов историю 1686-87 годов, когда, собственно, Киевская митрополия передавалась из ведения Константинополя в ведение Москвы. По более позднему мнению константинопольских патриархов, неканонично.

Это заявление означает, что игра Варфоломея еще не закончена. Перед ожидающимися переговорами с московским патриархом Кириллом он старается набрать аргументов в свою пользу. Но, заметим, аргументов исключительно канонических.

А это означает, что константинопольский патриарх ведет свою игру, кардинально расходящуюся с той, которую ведут украинская власть и Киевский патриархат. В рамках канонического решения максимум, что может произойти, – это создание экзархата (представительства) Константинопольского патриархата в Украине.

Никакой автокефалии в этом контексте не может быть (Варфоломей не рискнет пойти против большинства православных церквей) и об участии того же Киевского патриархата в процессах тоже не может идти речи – поскольку в канонических рамках его просто нет.

Так что томос, которого ждет Порошенко, либо вообще не состоится, либо будет совсем не тем, которого ждут на Банковой.

Зачем российским дивизиям украинские имена

Большой резонанс в украинских СМИ вчера вызвала новость о том, что Путин присвоил ряду российских воинских частей имена городов Украины. Мало кто обратил внимание, что присваивались имена не только украинских городов, – так, один из танковых полков стал Житомирско-Берлинским. Ультрапатриотические СМИ увидели в этом новый элемент агрессии.

Хотя ничего неординарного в таких "переименованиях" не было. И в указе объяснено, что нынешние воинские части образованы на базе тех подразделений, которые во время Великой Отечественной войны освобождали города, имена которых потом получили.

То же самое могло быть и в украинской армии. К примеру, 6-я гвардейская танковая армия, штаб которой к моменту развала СССР находился в Днепропетровске, играла ключевую роль при освобождении Румынии, Венгрии, Австрии и Чехословакии от немцев и Манчжурии от японцев, поэтому в именах ее частей отражалась едва ли не вся география Второй мировой – от Сталинградско-Киевской танковой дивизии до Фокшано-Мукденского полка связи.

Украина на данный момент, как известно, от этого отрезка своей истории отказалась. Однако в России связь с советским прошлым не только сохраняется, но и культивируется. И потому вчерашние путинские "переименования" вполне логично укладываются в общеполитический процесс. У российской армии нет причин отказываться от героического прошлого.

На самом деле, этих причин нет и у украинской армии. Поэтому мы еще придем к тому, что в ее составе появятся Хинганская или Сталинградская дивизии, и никто не посчитает это "элементом агрессии".