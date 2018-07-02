За неделю до визита делегации Константинопольского патриархата в Москву, где будут обсуждаться перспективы предоставления Украине автокефалии, тема получила новый поворот.

Вселенский Патриарх Варфоломей сделал заявление о том, что они не признавали присоединения Москвой украинской церкви (что произошло в 1686 году). И в этом сторонники автокефалии увидели положительный знак для себя. Особенно, на фоне недавнего визита в Стамбул делегации Украинской православной церкви, после которого пошли разговоры, что Варфоломей отнюдь не торопится идти на встречу просьбам украинской власти и Киевского патриархата.

Станет ли непризнание событий 332-летней давности предлогом для создания в Украине поместной церкви, анализирует "Страна".

Коллизия 17 века

Заявление Вселенского патриарха первым обнародовал у себя на странице в Facebook спикер УПЦ Киевского патриархата Евстратий Зоря. Ссылаясь на пресс-службу Вселенского патриархата, он заявил, что патриарх Варфоломей напомнил о событиях 1686 года, когда Константинополь не разрешал "передавать территории Украины кому-либо, кроме права хиротонии Киевского митрополита в Москве на условиях его избрания соборно в Киеве на местном Соборе и при безусловном упоминании Вселенского Патриарха".

"Наш Престол не признал отделения Киевской Митрополии и зависимых от нее православных Церквей Литвы и Польши и их присоединения к Московской Церкви, что было осуществлено против канонов и не были соблюдены права Киевского митрополита, который носил титул Экзарха Вселенского Престола", - заявил Варфоломей.

Такое заявление Варфоломей сделал во время поминального богослужения по случаю 40-го дня от упокоения митрополита Перги Евангела 1 июля.

Патриарх отметил, что "митрополит Евангелий, работая в качестве члена нескольких Синодальных комиссий по решению различных вопросов, всегда выходил из критериев истории, канонов и логики".

"И сегодня, если бы он был среди нас, он помогал бы в нынешней проблеме и важном деле урегулирования украинского церковного вопроса, потому что это логично, и мы хотим, как Мать-Церковь, восстановления единства в Украине разделенного церковного тела - десятков миллионов верующих, крестных и просвещенных непосредственной заботой и миссионерской деятельностью Вселенского Престола. Кроме того, в прошлом, Константинопольская Церковь, действуя в рамках канонов и пастырской опеки, решала трудные и сложные церковные вопросы, всегда руководствовалась интересами народа Божьего и сохранением Всеправославного единства. Достаточно вспомнить недавнее участие и помощь Вселенского Патриархата в решении проблем, которые были в Церквах Кипра, Иерусалима, Албании и других стран

В словах Варфоломея в УПЦ КП увидели поддержку.

"Содержание заявления сосредоточено на том, что Константинополь не признает факта канонической передачи Киевской Митрополии Московскому Патриархату - наоборот, Патриархат считает власть Московской патриархии полученной неканоническим способом, о чем записано в Томосе об автокефалии Церкви в Польше (1924 год), отрывок из которого специально процитировано в речи. А значит, не соответствуют действительности утверждения, будто Вселенский Патриарх после визита к нему делегации МП с Украиной согласен "отложить дело", - написал Евстратий Зоря, комментируя это заявление.

Тут стоить пояснить о каких событиях идет речь.

Подчинение Киевской митрополии Московскому патриарху в 1686 году было реализовано сначала без разрешения Константинопольской Церкви, властью русских государей. В греческом оригинале сохранился единственный документ тех времен, в котором говорится: "патриарх Московский может ... по разрешению рукополагать митрополита Киевского". На тот момент речь шла только о разрешении рукополагать митрополита Киевского, а не о полном подчинении киевского митрополита патриарху Московскому.

Но уже спустя год, в 1687 году Патриарх Константинопольский Дионисий, заручившись согласием других восточных патриархов прислал грамоту на утверждение тогдашнего митрополита Гедеона во главе Киевской митрополии, воссоединенной с Московским Патриархатом, чем, фактически, признал подчинение Киевской митрополии Московскому патриарху.

Тем не менее, в дальнейшем Вселенский Патриархат неоднократно отмечал нарушение канонического порядка в 1686 году (и даже вписал эту позицию в томос о признании Православной Церкви в Польше автокефальной в 1924 году), но никогда официально не пытался отменить томос 1686 года.

Поэтому очередное воспоминание Варфоломея о том, как Москва нарушила порядки в 1686 году, действительно выглядит как "пас" сторонникам автокефалии.

Не история, а политика

Опрошенные "Страной" эксперты полагают, что это заявление скорее политическое. И связано с предстоящими непростыми переговорами Варфоломея и Патриарха Русской православной церкви Кирилла.

"В условиях, когда большинство поместных православных церквей, выступает против предоставления Украине автокефалии, а сейчас ситуация примерно такая, что 11 церквей против, а 3 не определились, Варфоломей не может проигнорировать их мнение. Я считаю, что Варфоломей создает предпосылки для переговорного процесса с Кириллом, укрепляет свои позиции", - говорит "Стране" политолог Константин Бондаренко.

"Варфоломей пытается напустить пыли перед поездкой их делегации в Москву", - говорит "Стране" один из архиереев УПЦ.

В официальных заявлениях церковные иерархи также подтверждают, что эти слова Варфоломей неспроста сделал накануне визита в Москву.

"Новое заявление патриарха Варфоломея наталкивает на определенные мысли. В первую очередь оно не совсем вписывается в результаты недавней поездки делегации УПЦ на Фанар, после которой было сделано несколько весьма серьезных обращений от первых лиц Украинской Православной Церкви. Необходимо так же учесть, что, к большому нашему разочарованию, слова патриарха Варфоломея о том, что Фанар не признает присоединения церквей Украины, Литвы и Польши к Москве может быть не более чем элементом большой и длительной борьбы за влияние. Греки всеми силами хотят вернуть себе былую славу и авторитет в церковном поле, ради чего и соглашаются на подобные авантюры. Украина в этой ситуации выступает лишь как своеобразное поле сражения. Интересно так же и то, что, говоря о непризнании присоединения украинских территорий к Московскому патриархату, фанариоты предпочитают умалчивать тот факт, что в следствии подписания ими Флорентийской унии в 1439 году с Римским Папой они фактически утратили пальму первенства и любые претензии на свои некогда канонические территории. Как говорится в народе - после боя руками не машут. Так что, нельзя исключать, что заявление Варфоломея - очередной ход в не до конца понятной нам церковно-политической игре. Особенно это утверждение имеет логику, если учитывать, что делегация Фанара в скором времени должна прибыть в Москву для обсуждения украинского церковного вопроса", - говорит "Стране" священник УПЦ Олег Точинский.

Роль письма иерархов

В УПЦ также настаивают на том, что автокефалия возможна лишь на основе канонической церкви. С этой позицией ранее соглашался и Варфоломей.

Дело в том, что Константинополь уже не раз выражал мнение (с которым согласно большинство православных церквей мира) о том, что предоставление автокефалии возможно только в случае такого прошения со стороны канонической церкви. Поэтому официальный Киев в качестве одного из сценариев развития событий рассматривал раскол канонической УПЦ, по которому автокефалию попросит часть епископата этой церкви.

Между тем, ровно неделю назад в Киево-Печерской лавре состоялось совещание архиереев Украинской православной церкви. Темой собрания был вопрос о перспективах предоставления Украине автокефалии. В итоге все собравшиеся архиереи во главе с митрополитом Онуфрием подписали заявление в адрес Фанара, в котором подтвердили свое "стремление соблюдения данной при рукоположении епископской присяге хранить верность УПЦ" - то есть, сохранить нынешний канонический статус с ориентацией на Русскую православную церковь.

"В случае преобразования Украинской православной церкви в структуру Константинопольского патриархата, наша церковь потеряет значительную часть прав, которыми она наделена за последние десятилетия. В связи с этим епископы единогласно приняли совместное заявление о следующем. Имеющийся канонический статус вполне достаточен для того, чтобы УПЦ плодотворно совершала свою миссию среди народа Украины. Попытки изменить этот статус приведут только к ограничению прав и свобод, которыми наделена наша церковь, имея права широкой автономии. К тому же, эти попытки не вылечат, а только углубят раскол как в украинском Православии, так и в украинском обществе в целом", - говорится в заявлении архиереев.

Свои подписи под этим заявлением поставил 71 иерарх во главе с предстоятелем УПЦ митрополитом Онуфрием. В числе подписантов оказались и те архиереи, которые в противовес официальной позиции УПЦ выступают за предоставление Украине автокефалии. Речь идет о митрополите Винницком и Барском Симеоне (ранее "Страна" уже писала, что именно он рассматривается Банковой как предстоятель православной церкви в Украине в случае предоставления автокефалии), а также митрополите Черкасском и Каневском Софронии, который не раз выражал свою позицию о необходимости создания поместной церкви.

По информации "Страны", единогласному подписанию этого обращения на собрании предшествовала полемика архиереев. Так, митрополит Онуфрий обратился к присутствующим и попросил встать тех иерархов, которые ранее подписались за обращение к Константинополю об автокефалии. Стоит напомнить, что информацию о том, что отдельные епископы УПЦ выступают за автокефалию, ранее публично озвучивал спикер Верховной Рады Андрей Парубий. В недавнем интервью "Украинской правде" глава Киевского патриархата Филарет также заявил, что 10 иерархов УПЦ уже подписали обращение к Патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса на автокефалию украинской Церкви.

До сих пор было известно только о том, что подписал это обращение только скандальный священник УПЦ Александр Драбинко (отметим, что на встрече в Лавре Драбинко отсутствовал).

В связи с этим Онуфрий и просил присутствующих "подписантов", не называя их имен, признаться в содеянном и покаяться за это. Позднее он добавил, что имена ему известны. И в зале присутствуют 8 таких иерархов УПЦ. В итоге, признался в том, что действительно поставил свою подпись под обращением к Варфоломею только вышеупомянутый митрополит Софроний. В ответ на слова Софрония митрополит Одесский Агафангел призвал "коллегу" одуматься. Результатом дискуссии стало то, что Софроний также подписал обращение к Фанару, где говорится о том, что автокефалия только углубит раскол в Украине.

Теперь же, когда все архиереи УПЦ подписались под обращением, стало очевидно, что поместной православной церкви на основе канонической церкви - УПЦ - в Украине быть не может.

Поэтому единственной моделью создания поместной церкви в Украине, которая все еще возможна, остается экзархат Константинополя.

Вариант экзархата

"Страна" ранее уже подробно описывала этот сценарий. В случае создания в Украине экзархата (представительства) Константинопольского патриархата, туда и предложат вступить всем желающим, включая Киевский патриархат Филарета. А это означает, что Константинополь сможет самолично утверждать любые кадровые и финансовые решения в своей украинской вотчине, с чем не может согласиться УПЦ КП.

"Какая разница - подчиняться Москве или подчиняться Константинополю? Украина - независимое государство", - недавно возмутился этой идее патриарх Филарет.

"Заявление Варфоломея только подтверждает тот факт, что Фанар понимает - единственной моделью, которая может быть реализована в Украине, является экзархат, - говорит "Стране" политолог Руслан Бортник. - Но это будет очередная линия конфликта, которая не устраивает Киевский патриархат. Фанар не видит патриарха в принципе в Украине, он видит подчинение себе, которое было утеряно в 1686 году. Где был Константинополь эти 300 с лишним лет, это другой вопрос. Но даже в этом случае Варфоломей спровоцирует всеправославную войну, полностью расколет православный мир".

Ждать какой вариант в итоге выберет Варфоломей, осталось недолго. На Банковой ожидают положительного вердикта уже в июле. Если же в течение этого месяца Вселенский Патриарх не издаст Томас, это будет означать, что решение отложено в долгий ящик и вряд ли будет принято в ближайшие годы.