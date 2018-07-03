27 июля в 12:20 коллегия судей Днепровского райсуда Киева продолжит рассмотрение по сути дела в отношении двух граждан России, которым вменяется целый букет правонарушений. Выходцы из Северной Осетии - 57-летний Эльбрус Гогичаев и 52-летний Мурат Джимиев обвиняются по трем статьям УК Украины: от незаконного хранения боеприпасов до намерений "опоить" участников акций протеста под стенами Верховной Рады осенью прошлого года.

Источник фото: court.gov.ua

В первых числах ноября 2017 года о задержании одного из этих "диверсантов" сообщили в СБУ. Тогда же близкий к главе МВД парламентарий от "Народного фронта" Антон Геращенко презентовал свою трактовку развития событий. Согласно ей, оппоненты задумывали осуществить против нардепа провокацию, вызвав конфликт между командой Арсена Авакова и батальоном "Донбасс". А параллельно, с подачи российских спецслужб, готовили террористический акт с целью запугивания украинцев. И, кроме всего прочего, разгуливали по Киеву с гранатами в карманах, будучи облаченными в форму сотрудников Нацполиции.

Спустя полгода следствия дело "осетинских террористов" было передано в суд. Впрочем, каких-либо упоминаний о "руке Кремля" в обвинительном акте дела не содержится.

Фабула производства "расписана" на двоих мужчин в возрасте, один из которых - Джимиев, зарабатывал на жизнь торговлей цветами. А мотивом совершения правонарушения указана корысть и стремление заработать деньги, а не указания неких, так и не установленных следствием "кураторов из ФСБ".

"Страна" разбиралась, что ставится в вину "осетинским террористам", и как их история злоключений связана с акциями протеста, которые проводил в Киеве экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили и представительским домом на Печерске, где предпочитают селиться отечественные "слуги народа".

ЧП у подъезда высотки, которую облюбовали "фронтовики" и "радикалы"

С самого начала история Джимиева и Гогичаева оказалась скандальной из-за локации, которую они якобы выбрали для осуществления одного из преступлений.

Речь идет об инциденте с поджогом автомобиля Subaru Tribeса (госномер АА 9092 ОН) рано утром 21 октября 2017 года во дворе по улице Евгения Коновальца (до переименования - Щорса), 36-в.

Момент поджога иномарки у подъезда дома на улице Коновальца, источник видео: facebook.com/anton.gerashchenko.7

Эта элитная новостройка бизнес-класса в Печерском районе известна тем, что собственниками недвижимости в ней являются сразу несколько видных представителей власти.

Как писала "Страна", в доме на Коновальца 36-в приобрел два паркоместа тесть секретаря СНБО Александра Турчинова - Владимир Белиба. Он же является совладельцем ресторана итальянской кухни Montecchi Capuleti в vip-высотке, оформленной на ООО "Рест Ком 36".

Также, по данным СМИ, двухкомнатную квартиру на Коновальца приобрела Божена Климчук, племянница еще одного статусного "фронтовика" - министра юстиции Павла Петренко. А в высотке по соседству жилплощадью обзавелись матери нардепов от Радикальной партии - Олега Ляшко и Андрея Лозового.

Впрочем, согласно первоначально заявленной версии, жертвами поджигателей должны были стать не "радикалы" или родственница министра Петренко, а чета другого "фронтовика" - Антона и Олеси Геращенко, которая переехала в новостройку на Печерске осенью 2016 года.

Версия Антона Геращенко

Именно соратник главы МВД первым сообщил подоплеку случившегося в VIP-высотке на Коновальца. На своей странице в Facebook, а затем и в телеэфире Геращенко рассказал, как развивались события с поджогом Subaru.

По его словам, утром 21 октября ему позвонил активист "Автомайдана" Алексей Гриценко и поинтересовался, действительно ли накануне сожгли или взорвали машину Олеси Геращенко. Парламентарий ответил, что эти данные не соответствуют действительности, поскольку своего автомобиля, как и прав у его второй половинки нет.

После чего Гриценко объяснил причину своего беспокойства. Дело в том, что в тот день в группе DTP.Kiev в Телеграмме участник с ником "ВО "Свобода" оставил скандальное послание: якобы ночью бойцами батальона "Донбасс-1" был взорван автомобиль жены Геращенко марки Subaru (госномер АА 9090 ОН). И указал, что сведения о данном инциденте-де подтвердили жители и консьерж дома на улице Коновальца.

В сообществе также были обнародованы несколько фото остатков пылающей машины, из контекста которых следовало, что это и была иномарка супруги "фронтовика".

Скриншоты скандального известия о подрыве авто супруги нардепа от "Народного фронта", источник фото: facebook.com/anton.gerashchenko.7

Впрочем, Геращенко назвал эти данные провокацией, к которой вряд ли могут иметь отношение "свободовцы" или бойцы "Донбасса". "Публикация этой информации, ни что иное как вброс, рассчитанный на то, что украинские медиа распространят информацию о том, что украинская оппозиция начала применять методы провокаций, поджогов и нападений", - отметил нардеп.

Но тут же добавил, что утром 21 октября у подъезда дома на Коновальца, 36-в действительно подожгли Subaru его соседки. И предположил, что на самом деле преступники вынашивали планы сжечь машину супруги Антона Юрьевича, но спутали его жену с другой девушкой. Чье авто, в конечном счете, и пало жертвой поджигателей.

"Полиция, которая начала расследование, не могла понять зачем было поджигать авто этой девушки? В чем мотив поджигателей? Когда я передал и в полицию, и в контрразведку СБУ скриншоты переписки из группы "ДТП Киев", все стало ясно как день. Как оказалось, на том авто ездила молодая девушка, внешне очень похожая на мою жену. Вот почему поджигатели решили, что на этом авто ездила моя супруга и решили устроить эту провокацию с поджогом и попыткой обвинить в этом митингующих под Радой", - отметил Геращенко.

Он сопоставил хронологию времени совершения поджога Subaru и появления сообщений об этом инциденте в сети. Которые выявили интересные закономерности.

"Поджог авто был совершён в 5:21 утра. А уже через 7 минут в группе «ДТП Киев» появился новый участник с ником «ВО Свобода». А ещё через минуту этот участник опубликовал заранее подготовленный текст с фотографиями уже сгоревшего авто. Как всего через 7 минут можно было опубликовать фото сожжённого авто, спросите Вы? Ведь как правильно заметит читатель, автомобиль, особенно его резиновые колёса, горят очень долго - не меньше часа. Верно! На опубликованном в группе «ДТП Киев» совсем не тот автомобиль, что был подожжен у дома, в котором я живу. Это просто фото взятое из Интернет. Организаторы этого преступления так торопились отчитаться перед своими заказчиками, и забросить эту информацию в медиа, что не подумали о такой мелочи", - заявил парламентарий.

"Поджигателя" задержали через две недели. И объявили террористом

Заметим, что о самом факте инцидента на Коновальца широкой общественности стало известно именно с подачи Геращенко. Причем произошло это спустя полторы недели после поджога Subaru, и до этого в СМИ каких-либо упоминаний о ЧП не было.

Как утверждает парламентарий, главными зацепкой в поисках злоумышленника стало осуществление негласных следственных розыскных действий и информация от таксиста по фамилии Копшин, который за несколько минут до пожара якобы подвозил к месту событий пассажира на своем "Ланосе". После чего 2 ноября на территории автостанции "Выдубичи" был задержан россиянин Мурат Джимиев, в личных вещах которого были обнаружены кастет, граната Ф-1 с запалом и около 25 тысяч гривен.

Фото задержания Джимиева на территории автовокзала "Выдубичи", источник фото: ssu.gov.ua

Тогда же были заявлены и новые, гораздо более серьезные обвинения в адрес этого уроженца Северной Осетии, который уже несколько лет как проживал на территории Днепропетровской области. Якобы он намеревался отравить участников МихоМайдана, в то время "окопавшегося" под зданием парламента.

"В ходе документирования его преступной деятельности удалось выяснить, что он, по заданию российских спецслужб, подыскивал возможность совершить убийство группы митингующих в палаточном городке у Рады путём подмешивания в продукты питания отравляющего вещества. Цель очевидна, - в страшной гибели мирных митингующих была бы обвинена действующая власть с последующим призывом к ее свержению", - утверждал Геращенко.

Вторила ему и СБУ, где вечером 2 ноября появилась информация об изобличении двух граждан РФ, которые якобы вели подрывную деятельность на территории Украины. Один из них был выдворен из страны, а вторым оказался тот самый "цветочник" Джимиев, действовавший "по заказу российской стороны".

В адрес этого осетина в ведомстве Василия Грицака суммарно выдвинули сразу несколько претензий.

Во-первых, его назвали тем самым поджигателем Subaru у подъезда на Коновальца 36-в. Отдельно указав - в действительности это авто принадлежит семье одного из народных депутатов (к его обладателю мы вернемся чуть позже).

Во-вторых, Джимиеву "навесили" попытки приобретения оружия и отравляющих веществ, а также подготовку новых преступлений.

"Правоохранители изъяли у гражданина РФ боевую гранату и холодное оружие. Кроме того, в районе Южного железнодорожного вокзала также обнаружили сделанную задержанным россиянином закладку с компонентами зажигания, готовыми к использованию", - сообщили в СБУ.

В-третьих, руководитель Аппарата главы СБУ Игорь Гуськов анонсировал вручение подозрений задержанному по ст.353 УК Украины - "Присвоение властных полномочий". По его словам, в момент изобличения на вокзале россиянин был одет в форму спецназовца одного из подразделений Нацполиции. И якобы привез с собой в Киев "гранаты, бутылки с зажигательной смесью и холодное оружие".

Сообщение о задержании Мурата Джимиева, источник фото: ssu.gov.ua

В целом, изобличение "вражеского диверсанта", а уж тем более, готовившего массовый теракт под зданием Верховной Рады, активно тиражировалось в СМИ.

Источник видео: tsn.ua

У "диверсанта" нашелся сообщник на другом вокзале. И тоже с гранатой

Собственно, на этой фазе публичное информирование общественности о ходе расследования дела "осетинского террориста" завершилось. Материалы судебного реестра дают некоторые подсказки, с чем связана такая таинственность.

Оказалось, что в тот момент когда с экранов ТВ украинцам рассказывали, как эсбэушники сумели обезвредить действовавшего по указанию спецслужб России террориста, на деле Джимиеву объявили о подозрении только по довольно "легкой" ч.1 ст.263 УК Украины. То есть, вменяя ему незаконное хранении оружия и боеприпасов. Которые (гранату и кастет) сам он называет предметами, которые подбросили ему правоохранители в момент задержания.

В итоге, 4 ноября 2017 года Печерский райсуд Киева избрал "цветочнику" меру пресечения в виде ареста, параллельно предоставив шанс выйти на свободу под залог в размере 496 тыс грн. Но тот, по причине безденежья, остался под стражей.

Прочие эпизоды россиянину начали вменять лишь ближе к началу зимы. Причем аккурат к тому моменту на центральном ж/д вокзале Киева был задержан человек, которого следствие называет сообщником Джимиева. Речь идет о приятеле Мурата - Эльбрусе Гогичаеве, у которого по факту приезда на поезде в украинскую столицу из Москвы правоохранители также изъяли гранату. Только в его случае это была не Ф-1, а РГД-5 с запалом.

Осетинам было объявлено о подозрении в подготовке теракта, который якобы планировался к осуществлению в правительственном квартале Киева. С тех пор парочка содержится под арестом.

Вот как рисует картину их преступного плана следствие. Якобы 19 октября 2017 года у Гогичаева возникла идея массового отравления людей возле здания Верховной Рады с "целью нарушения общественной безопасности и запугивания населения". Привлечь к реализации своего умысла мужчина решил товарища Джимиева, которому по открытой связи в телефонном разговоре и предложил за деньги отравить "михомайдановцев" на Грушевского.

Тот якобы согласился. И в рамках выполнения договоренностей обязался выяснить, какие продукты питания и напитки употребляют находящиеся в палаточном городке митингующие люди. Дабы в дальнейшем купить аналогичные товары, а после обработки их ядом - передать участникам протеста под видом волонтерской помощи.

Через день после данной беседы "цветочник" Джимиев, находясь на территории Верхнеднепровского района Днепропетровской области осуществил попытку приобретения токсического вещества "талий" у гражданина Савенкова, но тот не согласился его продать. А параллельно интересовался у мужчины особенностями действия и местами продажи яда для крыс. После чего, вновь получив "директивы" от Гогичаева и денежный перевод в размере $500 должен отбыл в Киев.

Следствие утверждает, что в украинской столице осетин купил в небольших магазинчиках 10 бутылок водки в маленькой таре ("чекушки"), и планировал подмешать в них яд, превалирующим элементом которого является мышьяк. Но "теракт" так и не был осуществлен, причем по довольно прозаичным причинам. Якобы 25 октября Джимиев вновь вышел на связь с Гогичаевым, и сообщил "куратору" - затея передать митингующим отравленную водку провалилась из-за того, что тот день поблизости здания парламента не оказалось никого из участников протеста, зато присутствовало много полицейских.

Ввиду этого "террористы" перенесли свою атаку на более поздний срок. А здоровье участников "МихоМайдана" было спасено внимательными сотрудниками спецслужб ввиду последовавшего в дальнейшем задержания исполнителя преступления - Джимиева. У которого, к слову, при себе в момент задержания не было обнаружено ни алкоголя, ни ядов.

В СБУ утверждают, что изъяли отравляющие вещества в "схроне осетина", где он держал две литровые бутылки с веществом резкого запаха. Джимиев, как и Гогичаев, какую-либо причастность к мышьяковой кислоте отрицают.

Та самая Subaru и ее хозяйка

Насколько версия следствия о имевшихся намерениях осетинов опоить участников акций протеста в Киеве окажется состоятельной, и не имела ли место банальная фабрикация дела - покажет судебное разбирательство.

По информации "Страны", обвинение в теракте строится на телефонных переговорах Гогичаева и Джимиева, которые те вели на одном из кавказских наречий. Правильность выполненных переводов их бесед и суть диалогов мужчин еще будет подлежать дополнительной оценке. Как и история с поджогом машины машины Subaru, с которой и началась история злоключений двух граждан России в Украине.

Что же касается собственника иномарки семьи народного депутата, которой в результате поджога прошлой осенью был нанесен ущерб в размере около 500 тыс грн, то им оказалась 25-летняя киевлянка Александра Пашинская.

Осенью прошлого года она подавала документы, претендуя на должность специалиста по консульским вопросам и делопроизводству в Консульстве Украины в Дубаях (ОАЭ). Согласно декларации девушки, ее супругом является Артем Сергеевич Пашинский, сотрудник аудиторской компании KPMG-Украина. По версий, озвученной "Стране" в юридических кругах столицы, Артем - близкий родственник известного парламентария от "Народного фронта" Сергея Пашинского.

Владельцами квартиры на улице Коновальца Артем и Александра Пашинские стали в марте 2016 года, а 80 "квадратов" элитной недвижимости обошлись чете почти в 2 млн грн.

Следствие по делу о поджоге движимого имущества молодой семьи - автомобиля Subaru Tribeca, склоняется к тому, что "осетинские террористы" осуществили его по схеме, аналогичной попытке отравить МихоМайдан. Якобы Гогичаев из России давал Джимиеву соответствующие указания, а тот за деньги пошел на совершение преступления.

В обвинительном акте гражданам России говорится, что за 16 минут до поджога машины Пашинской таксист привез на Коновальца, 36-в пассажира, который был одет в черную кожаную куртку. Именно на базе сличения этого предмета одежды с курткой, изъятой у гражданской жены Джимиева в Днепропетровской области, эксперты сделали заключение о возможной вероятности того, что именно осетин и был тем самым поджигателем с Печерска.

Впрочем, и по этому эпизоду обвинений в свой адрес Гогичаев и "цветочник" идут в отказ. По некоторым данным, в свое оправдание в суде последний намерен заявить несколько свидетелей, которые якобы готовы подтвердить его алиби в момент поджога Subaru. Прислушается ли к их доводам суд - покажут дальнейшие события.