Ко Дню Конституции Украины, который отмечался на минувшей неделе, президент Петр Порошенко заявил, что следует внести изменения в Основной закон. Менять Конституцию он предлагает, в частности, относительно депутатских прав и полномочий - хочет убрать депутатскую неприкосновенность, а также в вопросах децентрализации, названий областей Украины (Днепропетровскую и Кировоградскую области хотят переименовать в Сичеславскую и Кропивницкую) и в рамках судебной реформы.

Еще раньше глава государства предложил зафиксировать в преамбуле Конституции перспективы европейской и евроатлантической интеграции.

Тем временем, его оппоненты также выступают за изменения Основного закона - но уже в части урезания прав президента.

Успеют ли в реальность поменять Конституцию до президентских выборов, анализирует "Страна".

Что предлагает президент

"Мой проект изменений в Конституцию готов. Он требует политической воли от народных депутатов: раз и навсегда уравнять себя с гражданами Украины. Так, как мы сняли неприкосновенность с судей", ‒ заявил Петр Порошенко в день Конституции Украины.

Кроме того, он анонсировал внесение изменений в Конституцию, касающиеся членства в НАТО и ЕС.

"В ближайшее время мной будет передан проект изменений в Основной закон, которые закрепят две наших стратегических цели, тесно связанные друг с другом, - это вступление Украины в Евросоюз и вступление Украины в НАТО", - заявил глава украинского государства.

Отметим, что внесение данных положений в Конституции вряд ли ускорит вступление Украины как в НАТО, так и в ЕС (и то, и другое под большим вопросом по многим причинам).

Поэтому, опрошенные "Страной" эксперты видят в заявлениях Порошенко расчет исключительно на пиар-эффект. В долгосрочной перспективе - это может быть связано с президентской избирательной кампанией, а в краткосрочной - с предстоящей поездкой на саммит НАТО в Брюсселе 11 июля.

"С чем-то же надо туда ехать, к Украине будет ряд вопросов по реформам, по борьбе с коррупцией. Поэтому, приехав на саммит с такой инициативой, Порошенко надеется, что сможет отвлечь внимание от других провалов Украины", говорит "Стране" политолог Руслан Бортник.

В дальнейшем, по его словам, эти тезисы станут гвоздем избирательной программы президента.

"Мне кажется, что эти заявления о необходимости изменений к Конституции Петр Порошенко в плане евроатлантической интеграции использует как паровоз. Заявления его оппонентов о необходимости перекраивания полномочий, на некоторое время выбили его из колеи, и он решил вступить в эту игру со своими идеями, - говорит "Стране" политолог Руслан Бортник. - Банковая начинает игру в изменения к Конституции и рассчитывает перехватить инициативу. Это пиар-паровоз, на который нанижут переименование областей, детали судебной реформы и прочую шелуху. И это торги с партнерами по коалиции и с конкурентами по "майданному" лагерю - все они не смогут отказаться от закрепления в Конституции европейских перспектив Украины, так как борются за статус кандидатов от Запада и будут вынуждены голосовать за эти изменения. Вот так незаметно Порошенко берет парламент в заложники".

"Всем понятно, что Украина в ближайшее время ни в ЕС, ни в НАТО не вступит, - говорит политолог Андрей Золотарев. - Но у нас в стране есть большой процент тех людей, которые верят, что когда-нибудь Украина будет в Европе. По последним опросам, это около 40%. И поэтому сейчас делаются заявления с расчетом на их голоса. Хотя далеко не факт, что они поверят в то, что нынешний президент сможет привести Украину в ЕС и НАТО. Скорее, эти надежды будут связаны с иными кандидатами".

От перекраивания полномочий не отказались

С другой стороны, в украинском политикуме продолжают все более активно обсуждаться изменения в Конституцию в несколько ином направлении. А именно - в плане сокращения полномочий президента и превращения Украины в парламентскую республику.

Например, экс-премьер Украины, глава партии "Народный фронт" Арсений Яценюк на своей странице в Facebook в очередной раз напомнил, что Украине нужна новая управленческая модель с четким распределением ответственности и системой сдерживаний и противовесов.

И Яценюк, и его партнеры по "Народному фронту" (особенно глава МВД Арсен Аваков) уже неоднократно говорили о необходимости перераспределения полномочий внутри власти для усиления роли парламента и правительства в управлении страной.

В частности, речь шла о передаче Верховной Раде полномочий по назначению глав Минобороны и Генпрокуратуры, а также СБУ. При этом губернаторов будет назначать правительство.

В начале июня об изменениях в Конституцию заговорила лидер социологических опросов Юлия Тимошенко, которая высказала мысль о том, что самая удачная форма правления для Украины - это парламентская республика канцлерского типа наподобие ФРГ.

В "Оппозиционном блоке" также выступают за переход к парламентской республике.

"Важно укрепить институты представительской демократии, сделать окончательный выбор в пользу парламентской республики. Как показывает национальный опыт, институт президента не выполняет функцию арбитра. Наоборот, сам зачастую выступает фактором усиления конфликтности. Именно поэтому мы предлагаем кардинально расширить полномочия парламента и правительства", - заявил в День Конституции один из лидеров ОБ Сергей Левочкин.

Между тем, и на Банковой, где ранее подобные идеи сходу отметались, сейчас, на фоне падения рейтингов Порошенко, происходит переосмысление ценностей.

Собеседник "Страны" в БПП уверяет, что в окружении президента все чаще обсуждают идею, чтобы Порошенко последовал примеру Леонида Кучмы, который в свое время пошел на конституционную реформу и урезал свои собственные полномочия, чтоб они не достались его преемнику.

Правда, пока сам Порошенко еще не готов смириться с этой идеей. И по-прежнему рассчитывает увеличить свои рейтинги.

В том числе и за счет педалирования темы изменений Конституции в части евроатлантической интеграции.

Правда, у всех прожектов изменения Основного закона (кроме уже проголосованной в первом чтении отмены депутатской неприкосновенности) есть один ограничитель - если они не будут запущены до конца этой (летней) сессии, то они вряд ли будут реализованы до выборов президента. Так как для окончательного принятия нужно голосование на двух сессиях.

А после выборов будет уже совсем иная политическая ситуация и, соответственно, совсем иные идеи по изменениям Конституции.