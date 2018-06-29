На чемпионате мира по футболу в России в последний день июня начинается первая стадия плей-офф - матчи 1/8 финала.

Каждый день будут проводиться по два поединка, чье начало стабильно в 17:00 и 21:00 по киевскому времени, а 3 июля ближе к полуночи станут известны все четвертьфиналисты.

Главная сенсация - в плей-офф впервые с 1950 года не попала сборная Германии. Она стала шестым по счету действующим чемпионом мира, притормозившим на стадии группового раунда. И четвертым - за пять последних турниров. Это уже эпидемия какая-то: Франция-2002, Италия-2010, Испания-2014, Германия-2018.

Вместе с немцами выбыли из розыгрыша еще три европейские сборные - Исландии, Сербии и Польши. Сошли с дистанции все представители Африки. В обойме остались по одной команде из Азии и Северной Америки, четыре - из Южной Америки, десять - из Европы.

Мы уже по традиции выделили топ-10 событий, которые могут (или должны) состояться в предстоящих играх 1/8 финала.

1. Взлет Лионеля Месси и сборной Аргентины

После катастрофического старта на ЧМ-2018, который едва не привел к досрочному вылету с ЧМ-2018, сборная Аргентины, будучи прижатой к стенке, наконец-то выиграла. Свой первый гол на этом турнире (и шестой вообще за время выступлений на ЧМ) забил и Лионель Месси, задышавший теперь явно более легко.

На предыдущих трех чемпионатах Аргентина выходила как минимум в четвертьфинал, а в 2014-м играла в финале. Все это - команда времен как раз Месси, которому самое время расправить крылья и напомнить, кто является одним из двух символов эпохи в мировом футболе.

Любопытный факт. Аргентина и Франция дважды встречались на мундиалях, и оба раза выиграли южноамериканцы. В 1930 году - 1:0, в 1978-м - 2:1. Во втором случае аргентинцы в итоге взяли главный трофей. Выиграла Аргентина и два последних спарринга - в 2007-м и 2009 годах с общим счетом 3:0.

Зато сборная Франции сейчас на ходу: в семи последних матчах она оформила пять побед при трех ничьих. Причем последняя была из категории гроссмейстерских ничьих. В дуэли с Данией в заключительном туре обе команды по умолчанию устраивала мировая, которая и была оформлена - 0:0.

Выше французы располагаются и в рейтинге фаворитов ЧМ-2018, составленном букмекерской конторой William Hill. Франция - №5, Аргентина - №7. Но все расклады подтвердит или опровергнет сам поединок 30 июня в Казани (киевское время - 17:00).

2. У Португалии курс на рекорды ФРГ и Испании

Начиная с 1960 года, когда в Европе начали определять сильнейшую сборную континента, особое внимание на чемпионатах мира привлекали как раз топ-команды из зоны УЕФА. Но не всегда чемпионы Европы попадали на мундиали. Чехословакия (1978), Дания (1994) и Греция (2006) в отборочных турнирах ЧМ не оправдали своего звания. Грекам это "помогла" сделать сборная Украины под началом Олега Блохина - болельщики со стажем это прекрасно помнят.

В одиннадцати остальных случаях чемпион Европы трижды не выходил из группы: Испания - в 1966-м, Франция - в 2002-м, Испания - в 2014-м. Но Португалия эту часть программы уже выполнила, так что для нее эти примеры - не показатель.

А вот дальше становится интереснее.

Пять раз из восьми, когда чемпион Европы на ЧМ выходил из группы, он добирался до медалей. В 1974 году сборная ФРГ стала чемпионом мира (в 2010-м Испания повторила это достижение). В 1970-м Италия, а в 1982-м ФРГ добыли звание вице-чемпиона. А в 1986-м Франция получила бронзовые награды.

И только трижды чемпион Европы выбыл в плей-офф. В 1/8 финала прекратила свое выступление Голландия (1990), в четвертьфинале - СССР (1962) и Германия (1998).

У Португалии, учитывая эту статистику, есть хорошие перспективы на медали - 62,5%.

3. Победное шествие Уругвая и Фернандо Муслеры

Удивительную статистику в 2018 году демонстрирует сборная Уругвая - она выиграла все шесть матчей. Причем с сухим общим счетом 11:0. На ЧМ-2018 у подопечных Оскара Табареса - три победы с общим счетом 5:0. Причем после не совсем убедительных выигрышей в первых двух турах (Египет - 1:0, Саудовская Аравия - 1:0) уругвайцы совсем не казались такими уж страшными, несмотря на обилие звездных имен.

Но поединок с хозяевами - сборной России - показал, что двукратные чемпионы мира (1930, 1950) только втягивались в турнир. Уругвай оформил крупную сухую победу 3:0, а его вратарь Фернандо Муслера из турецкого "Галатасарая" провел третий поединок без пропущенных мячей. По голу забили и главные действующие лица южноамериканцев в атаке - Луис Суарес ("Барселона") и Эдинсон Кавани ("Пари Сен-Жермен").

В поединке с Португалией (30 июня в Сочи, 21:00 по киевскому времени) этой парочке будет противостоять великий Криштиану Роналду, который, как и Суарес, дважды признавался игроком матча на ЧМ-2018. В первых двух турах звездный форвард "Реала" забил все голы своей сборной (Испания - 3:3, Марокко - 1:0), в третьем (Иран - 1:1) промолчал, не реализовав при этом пенальти.

Роналду мог уже сейчас делить первое и второе места в списке бомбардиров вместе с англичанином Харри Кейном, но пока что находится у него за спиной. А еще мог бы сделать еще один шаг вперед в общем рейтинге бомбардиров в истории ЧМ. Сейчас у него семь мячей, это 30-37 места. Столько же забил и Суарес, так что двум бомбардирам, представляющим к тому же клубы, давно враждующие между собой, есть за что поспорить в очной схватке. Помимо места в четвертьфинале, разумеется.

Там победитель этой пары сыграет с победителем пары Франция - Аргентина. А в полуфинале, скорее всего, будет ждать Бразилия...

4. Россия забыла про ЮАР и смотрит вперед

Хозяева чемпионатов мира нередко показывали результаты выше среднего. Сказывались пресловутые родные стены, которые подпитывали футболистов дополнительной энергией, а судей подталкивали к большей степени лояльности.

Шесть раз принимающая сторона в итоге становилась чемпионом мира: 1930 - Уругвай, 1934 - Италия, 1966 - Англия, 1974 - ФРГ, 1978 - Аргентина, 1998 - Франция.

Еще дважды хозяева финишировали вторыми: 1950 - Бразилия, 1958 - Швеция. Трижды - третьими: 1962 - Чили, 1990 - Италия, 2006 - Германия. Плюс два раза входили в топ-квартет: 2002 - Южная Корея, 2014 - Бразилия.

Для Швеции, Чили и Южной Кореи именно домашние чемпионаты мира стали лучшими турнирами в их истории. Что для сборных, которые не относятся к планетарной элите, считается очень и очень серьезным результатом. Да и Англия, к слову, первый и последний раз становилась чемпионом у себя дома.

И хотя были совершенно другие примеры (сборная ЮАР в 2010-м не вышла из группы), Россия уже перекрыла минимальный показатель. И теперь как минимум повторит выступление Испании (1982), США (1994) или Японии (2002), которые выбыли из розыгрыша после второго раунда.

А впереди новый ориентир - четвертьфинал. Там из стран, принимавших ЧМ, побывали Франция (1938), Швейцария (1954) и Мексика (1970, 1986).

Футболистам России есть, на кого равняться. Но крупное поражение 0:3 от первого же по-настоящему серьезного соперника - команды Уругвая - показало, что один только статус хозяев ЧМ ничего не гарантирует.

Испанию россияне еще никогда не обыгрывали, потерпев четыре поражения в шести поединках. В том числе - три в трех встречах в финальных турнирах чемпионатов Европы: 0:1 в 2004-м, 1:4 и 0:3 в 2008-м.

Матч Россия - Испания состоится 1 июля в Москве (начало - 17:00 по киевскому времени).

5. Испания бежит по дистанции, спотыкаясь

Если сборная России впервые в своей истории вышла из группы на чемпионате мира, то команда Испании на пяти последних турнирах только один раз выбывала из розыгрыша на этой стадии. Случилось это четыре года назад в Бразилии, где пиренейцы не сумели отстоять звание действующего чемпиона планеты.

На ЧМ-2018 Испания тоже рисковала отправиться домой с первой же партией. За два дня до старта у Красной Фурии сменился главный тренер: Хулен Лопетеги, имея действующий контракт до 2020 года, предпочел принять предложение "Реала", а в верхах это расценили как предательство. У Фернандо Йерро, спортивного директора федерации, который в спешном порядке был брошен спасать родину, пока что получилось спасти команду от провала. Но испанцы балансировали на грани.

Им дважды пришлось отыгрываться в стартовом поединке с Португалией (правда, потом уже португальцы спасались, и в итоге получилась очень боевая ничья 3:3). Затем только случай помог вырвать победу над Ираном (мяч попал в ногу форварду Диего Косте и влетел в сетку - 1:0). И, наконец, от сенсационного поражения в третьем туре от Марокко спас гол Яго Аспаса уже в компенсированное время - 2:2.

Но Испания - это команда с великолепным подбором кадров во всех линиях. Возможно, ей пока что недостает сплоченности рядов, учитывая, что далеко не все были в восторге от рокировки Лопетеги - Йерро, но ради достижения великой цели даже антагонисты из "Барселоны" и "Реала" на время забывали о личных противоречиях. Евро-2008, ЧМ-2010, Евро-2012, на которых Испания брала золото, это прекрасно иллюстрируют. Получится ли объединиться сейчас?

6. Новое золотое поколение сборной Хорватии

Победитель пары Испания - Россия в четвертьфинале сыграет с победителем пары Хорватия - Дания, а дальше вплоть до финала по этой половине турнирной сетки не предвидится никого из грандов. Разве что только Англия, но ее к топ-фаворитам ЧМ-2018 никто перед стартом не относил. Никакого сравнения, скажем, с Бразилией или Бельгией.

Явным фаворитом матча, который 1 июля состоится в Нижнем Новгороде (начало - 21:00 по киевскому времени), считается Хорватия. Сборная этой небольшой балканской страны уже показала второй результат в своей истории на чемпионатах мира после бронзового взлета образца 1998 года. И многие эксперты уже начали проводить параллели между той блестящей командой Мирослава Блажевича и нынешним поколением хорватских футболистов.

В 1998-м хорваты привезли во Францию представителей "Реала" (Давор Шукер), "Милана" (Звонимир Бобан), "Наполи" (Алеша Асанович), "Эвертона" (Славен Билич), "Бетиса" (Роберт Ярни), "Валенсии" (Горан Влаович), "Пармы" (Марио Станич), "Штутгарта" (Звонимир Сольдо).

Сейчас под началом не очень известного (возможно - пока) тренера Златко Далича собрана еще более серьезная коллекция представителей топ-клубов. Лука Модрич и Матео Ковачич представляют "Реал", Иван Ракитич - "Барселону", Деян Ловрен - "Ливерпуль", Шиме Врсалько - "Атлетико", Иван Перишич и Марсело Брозович - "Интер", Марио Манджукич - "Ювентус". Есть в обойме и представитель киевского "Динамо" Йосип Пиварич, но его место на левом фланге обороны занимает экс-футболист "Днепра" Иван Стринич (сейчас - "Сампдория").

После ЧМ-1998, где хорваты стали бронзовыми призерами, на трех турнирах они не выходили из группы и вообще добыли всего две победы в девяти матчах. А сейчас уже выиграли три матча с общим счетом 7:1, причем разгромили Аргентину с Лионелем Месси - 3:0 (плюс обыграли Нигерию - 2:0 и Исландию - 2:1).

Что касается сборной Дании, то ее лучший результат - выход в четвертьфинал на том же ЧМ-1998. Сейчас в ее составе нет россыпи крупных звезд (самый известный футболист - Кристиан Эриксен из "Тоттенхэма"). В трех матчах в группе северяне забили только два мяча: Перу - 1:0, Австралия - 1:1, Франция - 0:0. Последний поединок проходил под недовольный свист трибун, поскольку соперники явно не желали забивать. Нулевая ничья позволяла обеим командам, невзирая на исход встречи Перу - Австралия, пройти в плей-офф...

7. Американское дерби и ожидание Тайсона

После вылета с ЧМ-2018 сборной Германии в строю остался только один из двух главных фаворитов - Бразилия, которая может стать первой командой, которая 18 раз попадала в топ-8. На данный момент у нее и Германии - по 17 таких выходов, 2 июля в Самаре (начало в 17:00 по киевскому времени) в этом рейтинге может появиться один лидер.

Но для этого нужно выбить единственного оставшегося в строю представителя Северной Америки - Мексику, которая уже показала остроту своих зубов как раз в матче с Германией в групповом турнире. Мексиканцы выиграли - 1:0, положив начало краху действующих чемпионов мира. Потом была победа над Южной Кореей (2:1), досрочный выход в 1/8 финала и неожиданное крупное поражение от Швеции (0:3).

До четвертьфинала на ЧМ представители Северной Америки за все годы добирались пять раз: Куба в 1938-м, Мексика в 1970-м и 1986-м, США в 1994-м и Коста-Рика в 2014-м. А самый лучший результат показала команда США еще на первом ЧМ-1930 - 3-е место. Сейчас мексиканцы вновь получили шанс как минимум повторить свой лучший результат.

А рекордсмен мексиканской команды Рафаэль Маркес (участник пяти ЧМ, на всех выполнял функции капитана, всего с капитанской повязкой провел 17 поединков - это три рекорда мундиалей!) может стать еще и пятым футболистом, который забивал голы на четырех чемпионатах мира. Компания, которая его дожидается, очень звездная: бразилец Пеле (1958-1970), немцы Уве Зеелер (1958-1970) и Мирослав Клозе (2002-2014), португалец Криштиану Роналду (2006-2018).

Бразилия на этом турнире пока что не очень впечатлила. Отдала ничью Швейцарии (1:1), лишь в компенсированное время вырвала победу у Коста-Рики, забив два мяча после 90-й минуты (2:0). И только в игре с Сербией в третьем туре голы подопечные Тите не стали доводить дело до нервотрепки. Паулиньо забил на 36-й минуте, Тьяго Силва - на 68-й.

В то же время у этой команды есть приличный запас прочности, богатый выбор игроков на всех позициях, прекрасное индивидуальное мастерство и лидер, который может в одиночку обыграть половину команды соперника, - Неймар.

Кроме того, Бразилия не знает поражений больше года - с 9 июня 2017-го, когда проиграла в спарринге Аргентине (0:1). С того момента пентакампеоны провели 14 поединков, 10 из которых завершили победой. К слову, в том поединке играл нынешний капитан "Шахтера" Тайсон, появления которого на ЧМ-2018 мы продолжаем ожидать с большим нетерпением. В отборочном турнире он провел за сборную Бразилии два матча, в России пока что на поле не выходил.

8. Бельгийцы не испугались встречи с Бразилией

В заключительном туре в группе G между собой играли две команды, которые уже гарантировали себе место в 1/8 финала, а к моменту выхода на поле видели всю турнирную сетку ЧМ-2018 и могли выбирать себе соперников попроще. Даже стартовые составы, в которых сборные Бельгии и Англии вышли на поле, говорили о том, что поражение вряд ли кого-то расстроит. По одной простой причине - победитель квартета в четвертьфинале с огромной долей вероятности попадал бы на Бразилию.

Сложно сказать, к чему привело бы это перетягивание каната, но крайний нападающий "Реал Сосьедада" Аднан Янузай решил напомнить англичанам, что в свое время был недооценен в "Манчестер Юнайтед", и на 51-й минуте забил единственный мяч шикарным ударом в дальний угол. И этот удар обеспечил Бельгии приемлемый вариант в 1/8 финала - команду Японии (2 июля в Ростове-на-Дону, начало в 21:00 по киевскому времени), но в то же время - вероятную встречу с Бразилией в четвертьфинале.

На данный момент Бельгия занимает 3-е место в рейтинге претендентов на мировую корону, составленном букмекерами William Hill, а Япония его замыкает. Скорее всего, это будет последний матч представителей Азии на ЧМ-2018. Впрочем, учитывая что в четвертьфинал чемпионата мира азиаты выходили всего дважды в истории (КНДР в 1966-м, Южная Корея - в 2002-м, где на домашнем турнире финишировала вообще 4-й), ничего удивительного в этом не будет.

Япония, которая в группе обыграла Колумбию (2:1), сыграла вничью с Сенегалом (2:2) и уступила Польше (0:1), уже повторила свой лучший результат на ЧМ - вышла из группы, как и в 2002-м и 2010 годах.

А Бельгия может похвастать 22-матчевой беспроигрышной серией (17 побед, 5 ничьих), начавшейся еще в сентябре 2016 года. Сейчас у бельгийцев подобралась одна из лучших команд в ее истории, от которой ждут очень многого. А от бомбардира Ромелу Лукаку, который, как и Криштиану Роналду, забил на ЧМ-2018 четыре мяча, - продолжения феерии.

9. Темные лошадки из Швейцарии и Швеции

Швеция и Швейцария (они сыграют 3 июля в Санкт-Петербурге, начало в 17:00 по киевскому времени) - пожалуй, самая невзрачная пара первой стадии плей-офф, если оценивать с точки зрения перспектив на победу на ЧМ-2018 по версии букмекеров William Hill. Швейцария в этом рейтинге делит 11-12 места с Мексикой, Швеция - 13-14 места с Россией. Ниже только Дания и Япония.

Но при этом шведы заняли первое место в своей группе, где обыграли Южную Корею (2:1) и Мексику (3:0), но уступили Германии (1:2), пропустив решающий мяч от Тони Крооса на 95-й минуте. А швейцарцы взяли пять очков в группе с Бразилией (1:1), Сербией (2:1) и Коста-Рикой (2:2).

На трех предыдущих чемпионатах мира Швейцария вообще потерпела только два поражения, но при этом ухитрилась один раз не выйти из группы, а дважды остановиться в 1/8 финала. В 2006 году ей помогла это сделать сборная Украины и Александр Шовковский, который не пропустил ни одного мяча в феноменальной серии послематчевых пенальти, выигранной со счетом 3:0.

И, несмотря на очень качественный подбор исполнителей, подготовка которых стала фишкой швейцарского футбола последних двух десятилетий, горцы пока что могут только мечтать о показателях своих предшественников образца 1930-х или 1950-х годов. Тогда Швейцария трижды играла в четвертьфинале.

У Швеции большинство топ-достижений на ЧМ тоже остались в той же эпохе - серебро 1958 года, бронза 1950-го. После этого скандинавы только один раз добирались до четвертьфинала - в 1994-м, но тогда они набрали такой ход, что остановились только на третьей строчке пьедестала почета...

10. Кейн получил передышку для будущих голов

Сборная Англии после двух побед в первых турах (Тунис - 2:1, Панама - 6:1) потерпела поражение от Бельгии (0:1) в третьем поединке и прервала 12-матчевую беспроигрышную серию, но вряд ли сильно расстроилась - она избежала встречи с командой Бразилии до самого финала. Если, конечно, у подопечных Гарета Саутгейта хватит сил туда добраться. Первый экзаменатор на стадии плей-офф - команда Колумбии (3 июля в Москве, начало в 21:00 по киевскому времени), которая сделала выводы из стартового поражения от Японии (1:2) и затем разобралась с Польшей (3:0) и Сенегалом (1:0).

К этой игре лидеры английской команды подойдут отдохнувшими, ведь они получили передышку и за матчем с Бельгией наблюдали со скамьи запасных. Это и Рахим Стерлинг, и Джордан Хендерсон, и Деле Алли, и Кайл Уокер, и Киран Триппье, и Эшли Янг, и, конечно же, лучший бомбардир ЧМ-2018 Харри Кейн, в двух поединках наколотивший пять мячей. Вся Англия ожидает, что в плей-офф форвард "Тоттенхэма", показавший себя голевой машиной в клубе, продолжит забивать.

Но точно так же вся Англия прекрасно знает, что после золотого ЧМ-1966 сборная страны только однажды смогла преодолеть четвертьфинальный барьер. Случилось это 28 лет назад в Италии. После этого британцы дважды выбывали в 1/4 финала, трижды - в 1/8 финала, а в 2014-м даже не вышли из группы. Причем фигура тренера роли не играла. На этом месте пробовали и своих специалистов (Гленн Ходдл, Рой Ходжсон), и зарубежных (Свен-Горан Эрикссон, Фабио Капелло), но все заканчивалось одинаково - досрочным возвращением домой.

Колумбия в трех матчах с англичанами дважды проиграла при одной ничьей, но если на этот раз выиграет, то повторит свое топ-достижение на чемпионатах мира - пройдет в четвертьфинал. А дальше открываются неплохие перспективы: победитель пары Швеция - Швейцария не кажется непобедимым, да и вероятная Испания или Хорватия в полуфинале - тоже.