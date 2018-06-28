Киев объявил войну генсеку Совета Европы

Главная общеевропейская тема и вчерашнего дня, и всей недели вообще – сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Хотя вопроса возвращения делегации России в повестке дня нет, "российский призрак" витает в воздухе, не давая покоя провластной части делегации Украины.

Еще до начала сессии эта часть донимала генсека Совета Европы Ягланда, чтобы тот потребовал от Кремля освобождения Сенцова. Ягланд потребовал, но это его не спасло – вчера 9 депутатов от фракций власти, входящих в украинскую делегацию в ПАСЕ, объявили генсеку Совета Европы бойкот.

Точнее, бойкот объявили традиционному, проводящемуся раз в год, приему у генсека Совета Европы. От имени бастующей девятки Арьев объяснил, что нехорошо проводить такие приемы в ситуации, когда Совет Европы "из-за шантажа России" экономит на бумаге, а Украина добровольно покрыла недостачу бюджета европейской структуры на 400 тысяч евро. И вообще, украинская делегация потребовала сказать, сколько стоит банкет, но ее проигнорировали.

В действиях Арьева и Ко есть своя логика – мол, давайте все вместе экономить, но Россию в ПАСЕ не пустим. Однако она ведет к абсолютно противоположному результату. Во-первых, вряд ли стоит тыкать в глаза Ягланду суммой в 400 тысяч евро, когда недостача из-за отсутствия российской делегации составляет 11 миллионов. А во-вторых, отсутствие на подобных мероприятиях – это лучший способ предоставить конкурентам время и место для решения собственных вопросов. Особенно после украинской пощечины Ягланду.

И потому, когда ПАСЕ все-таки примет решение о возвращении российской делегации, в этом будет немалая заслуга и Арьева со товарищи. В политике существует лишь два способа решения вопросов – давить или договариваться. Но для того, чтобы давить, нужно быть Соединенными Штатами.

Что сделает власть с бюджетным дефицитом

Во внутренней политике новости не лучше, чем во внешней. Вчера Минфин опубликовал данные по выполнению бюджета за первые пять месяцев 2018 года. Данные оказались печальными: дефицит бюджета – 9 млрд гривен.

Все эти данные подтверждают высказанный МВФ тезис о том, что расходная часть бюджета раздута, и ее надо резать. Точнее, сначала раздута была доходная часть, в которую вписали "липовые" цифры по приватизации и поступлениям от Нацбанка, а потом уже в соответствии с ней раздули расходную.

Однако даже такие очевидные вещи правительству переварить сложно. Ведь в бюджете-2018 сильнее всего были раздуты статьи на силовые структуры, и логичнее всего сокращать именно их. Но сокращение финансирования силовиков – это опасно даже в спокойные периоды, что уж говорить о ситуации, когда страна входит в двойную предвыборную кампанию.

Поскольку секвестр бюджета – требование МВФ, власть, скорее всего, на него пойдет. Что будут резать - вопрос открытый (вряд ли силовые структуры). Но вот то, что от уже анонсированной идеи повышения минимальной зарплаты придется отказаться - вполне вероятно.

За поместную церковь – меньшинство украинцев

Вот уже два месяца горячо обсуждается идея создания поместной автокефальной церкви, с просьбой о создании которой украинские власти, Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь обратились к Вселенскому патриарху Варфоломею.

Более того, по слухам, предоставление автокефалии рассматривается командой президента как своего рода чудо-оружие при помощи которого Порошенко нарастит свой упавший рейтинг и получит шансы на переизбрание на второй срок.

Однако, последние данные социологии не дают оснований для подобных выводов.

Согласно опросу Центра Разумкова и "Деминициатив", 31% граждан выступает за создание поместной церкви, 20% – против, остальные либо безразличны, либо не определились.

Но этот опрос нельзя назвать корректным, так как наибольшая поддержка поместной церкви оказалась на Западе (58%), где большинство населения – греко-католики, не имеющие отношения ни к УПЦ, ни к УПЦ КП. Поэтому объективными были бы результаты опроса, при которых сначала бы спрашивали о вере, а потом уже задавали вопрос только православным.

Кстати, косвенно за такую форму опроса выступили и те, кого опрашивали: почти 57% считают, что власть не должна вмешиваться в вопросы церкви, верующие должны решать свои вопросы сами, и только 7% придерживаются противоположного мнения. Вряд ли эти результаты могут свидетельствовать о возможности взрывного роста популярности Порошенко, даже если Константинопольский патриархат и даст автокефалию украинской церкви, что, к слову, пока выглядит маловероятным.

Отменит ли Верховный суд указ Порошенко

Параллельно с вышеупомянутыми фронтами, на которых ведет борьбу украинская власть, открылся (точнее, возобновился) еще один фронт – против антикоррупционеров. Вчера Transparency International вместе с Центром противодействия коррупции и "Автомайданом" обратились в Верховный суд с иском об отмене указа президента о назначении Жебривского аудитором НАБУ. Аргументы уже известны: назначение не соответствует закону о НАБУ.

Этот совместный ход антикоррупционеров ломает всю игру Банковой. Вряд ли Порошенко считал, что ему позволят провести явно незаконное назначение, но, скорее всего, он предполагал, что все пойдет по накатанной схеме: сначала протесты общественных активистов, потом заявления посольств, а под конец – требования МВФ и Евросоюза. И после третьего этапа президент спасает ситуацию, произведя формальную замену и набрав вистов для торгов с международными структурами.

Обращение в суд вынуждает идти по другому пути. Понятно, что Верховный суд не может принять решение вопреки воле Банковой, ведь такое решение будет унижением для Порошенко. Значит, там с решением будут затягивать. В свою очередь, президент не может отменить указ до окончания суда, потому что это будет выглядеть поражением от активистов, то есть уступкой на первом этапе, а не на третьем.

В итоге получается тупик, из которого вывести ситуацию может только МВФ. Если фонд поставит условием назначение правильного аудитора, Порошенко уступит и не будет считать это бессмысленным поражением. Но сделает ли МВФ ему такой подарок?

Польша уступила Израилю, но не Украине

И еще одна печальная для нынешней власти новость пришла из Польши. Связана она со скандальной новой версией закона об Институте национальной памяти, которая зацепила одновременно США, Израиль и Украину, но по-разному – первые две страны увидели в новой версии попытку отрицать Холокост, Украина – желание очернить ОУН-УПА.

После того, как президент Дуда пообещал изменить закон, все успокоились. И вот вчера закон изменили: Сейм проголосовал за компромиссную редакцию. Компромисс состоит в том, что нормы, разозлившие Штаты и Израиль, убрали, а нормы, разозлившие Киев, остались. Деятельность ОУН-УПА по-прежнему считается преступной, а за отрицание этих преступлений полагается уголовная ответственность.

На эту новость оперативно отреагировал директор украинского Института нацпамяти Вятрович, который высказал надежду, что Сенат (верхняя палата польского парламента) исправит "ошибки" Сейма. По словам Вятровича, из-за нынешней версии закона украинские историки даже не могут приехать в Польшу (как будто в Украине все историки считают УПА героями).

Однако даже самому Вятровичу очевидно, что Сенат ничего не изменит. Норма о преступлениях УПА уже записана в других документах, принимавшихся обеими палатами парламента, – в частности, в постановлении о Волынской резне, которая в польской трактовке теперь является "геноцидом польского народа", совершенным украинскими националистами.

Так что Сенат только утвердит то, что принял Сейм. К этому надо готовиться – особенно в преддверии 75-й годовщины Волынской резни, до которой осталось всего три недели.