26 июня Печерский райсуд Киева предпринял первую попытку принять к рассмотрению обвинительный акт в одной из самых скандальных историй прошлого лета.

Речь идет о событиях, которые изначально квалифицировались следствием как возможное вымогательство и получение взятки с участием замминистра внутренних дел Вадима Трояна, а также представителей его окружения. На первоначальном этапе Генпрокуратура вменяла им преступный сговор, целью которого якобы должна была стать передача свыше 1,5 млн грн от предпринимателя Сергея Шомана.

Но спустя год на скамье подсудимых оказался вовсе не близкий к главе МВД Арсену Авакову заместитель, а друг Трояна. Это проходящий по делу об убийстве "азовец" Владимир Бржезинский (слушание в данном производстве назначено на 6 августа) и привлекавшийся по тянущемуся уже шесть лет подозрению в мошенничестве уроженец Луцка Игорь Шамрай (очередная попытка подготовительного заседания по его истории назначена на 12 июля).

Источник фото: court.gov.ua

На финише досудебного расследования только к этим двум (из как минимум шести изначально обозначенных) фигурантам громкого дела у ГПУ остались какие-либо вопросы. Причем обвиняемые в унисон с потерпевшим рассчитывают на то, что в судебном рассмотрении будут исчерпаны и эти претензии. А само скандальное дело окончательно рассыпется.

"Страна" разбиралась, как в истории, главный фокус которой изначально наводился на зама Авакова, наметился столь резкий поворот, и на какой стадии (а главное - почему) в "деле Трояна" испарились все упоминания о самом Трояне.

Легендарное фото

История с проведением обысков в конце июля 2017 года у действующего зама министра внутренних по делу о коррупции с самого начала привлекла внимание отечественных СМИ. "Затравкой" к скандальному сюжету послужило фото осуществления следственных действий дома у Вадима Трояна.

Источник фото: unn.com.ua

Этот снимок он пробовал объяснить тем, что на нем якобы запечатлен момент дачи пояснений после поимки вора, позарившегося на имущество замглавы МВД. Но вскоре обман был раскрыт: на официальном уровне генпрокурор Юрий Луценко подтвердил "шмон" у Трояна.

Но наряду с этим указал, что следственные действия якобы оказались безрезультатными. Мол, обнаруженные 60 тысяч гривен дома у заместителя министра внутренних дел оказались личными сбережениями силовика, номера купюр которых не совпадали с переданными вымогателям.

В схожей тональности рапортовала о результатах обыска у Трояна и Служба безопасности Украины. Здесь заявили, что информация о причастности зама Авакова к вымогательству не нашла своего подтверждения.

"Дело Трояна" строилось на трех китах

Тем временем, в сети были обнародованы фрагменты материалов уголовного производства, фигурантом которого оказался зам Авакова.

Из фабулы следовало, что с марта 2017 год СБУ и Генпрокуратура расследовали коррупционные деяния начальника отдела комплектования полка "Азов" Бржезинского. Якобы этот офицер Нацгвардии, используя служебное положение своего друга Трояна и его помощницы Светланы Иваштенко совместно с Шамраем требовали от предпринимателя Шомана 1,6 млн гривен.

На кону-де стояло решение бизнес-вопросов в интересах последнего - разблокирование счетов ряда фирм и привлечение к ответственности налоговиков из инспекции Голосеевского района Киева.

Источник фото: facebook.com/portnov.andrey.ukraine

В аналитической записке на этот счет указывалось, что 21 июля 2017 года Бржезинскому "контролировано" (то есть под наблюдением сотрудников правоохранительных органов) передали первую часть денег - 600 (по другим данным - 785) тысяч гривен. Причем в рамках осуществления негласных следственных действий оперативники зафиксировали, как половина от этой суммы зашла заместителю Авакова.

Уже 26 июля сотрудники Центра специальных операций "А" СБУ задержали Бржезинского, Иваштенко и Шамрая.

Обыск у Владимира Бржезинского, источник фото: facebook.com/portnov.andrey.ukraine

На следующий день им было объявлено о подозрении в вымогательстве (ч.2 ст.189 УК Украины) и злоупотреблении влиянием (ч.3 ст.369-2 УК Украины). При этом, у самого замминистра внутренних дел был проведен обыск, но процессуальный статус Трояна в скандальной истории на тот момент так и не был определен.

Вадим Троян во время обыска в его доме, источник фото: facebook.com/portnov.andrey.ukraine

Обнародованные решения Печерского райсуда Киева свидетельствовали: помимо вышеназванной четверки (Троян, Иваштенко, Бржезинский и Шамрай) в истории оказались замешаны еще по меньшей мере два действующих правоохранителя. Это замначальника Голосеевского райуправления полиции - руководитель следственного отдела Станислав Серебряк и следователь отдела по расследованию преступлений в сфере хозяйственной деятельности Голосеевского ГУНП Михаил Жушман. В настоящее время они продолжают работать в Нацполиции.

Источник фото: facebook.com/rodion.shovkoshytnyi

В постановлении следственного судьи годичной давности, которая давала разрешение на проведение обысков в рабочих кабинетах полицейских Жушмана и Серебряка, давался более подробный расклад "дела Трояна".

Согласно ему, изначально в ЕРДР сведения заносились с правовой квалификацией правонарушения в части вымогательства (ч.4 ст.189 Украины) и получения неправомерной выгоды (ч.4 ст.368 УК Украины). Описываемый преступный план содержал в себе три элемента.

Во-первых, Шамрай и Бржезинский при участии замминистра внутренних дел якобы потребовали более 1 млн грн у Шомана за привлечение к ответственности "кошмарящих" его сотрудников налоговой инспекции Голосеевского района Киева. В судебной "ухвале" говорилось, что препятствия в работе фискалы создавали двум компаниям - ООО "Агрокруп" и ООО "Группа компаний "Смарт" (в начале июля 2016 года ее руководителем две недели являлся Сергей Шоман).

Во-вторых, "трояновцы" также брались обеспечить возвращение близкой к Шоману структуре ООО "Матисс" 170 тыс грн долга за поставку продукции производственно-технического назначения компании ООО "Аверас", которая контрагентом была названа некачественной.

В-третьих, следствие заявляло, что свои требования о передаче денег фигуранты дела сопровождали угрозами применения физического насилия в отношении Шомана и создания ему проблем с полицией. С целью прессинга предпринимателя Шамрай и Бржезинский "прикрывались" персоной Трояна, которому в дальнейшем через его помощницу Светлану Иваштенко планировалась передача части полученных от коммерсанта денег за решение его проблем. То есть, следствие вело линию к тому, что Шомана "жестко" уламывали на то, чтобы он дал деньги.

В деле изменили фабулу, не нашли денег и перепоручили расследование прокурору из Черкасс

В прошлом году "Страна" со ссылкой на источники в руководстве МВД сообщала, что у следствия была собрана значительная доказательная база против Трояна.

"Однажды Трояну подарили красивую казенную папку. Он так гордился ею, везде носил, держал в кабинете. Папка была упакована со всех сторон записывающими устройствами, поэтому у правоохранительных органов не было никаких проблем с доказательной базой", - рассказывает источник.

Однако, как показали последующие события, заместителя Авакова довольно быстро "вывели за скобки" из дела.

В конечном счете, ПУ и СБУ отчитались о задержании двух, и объявлении о подозрении трем фигурантам "дела Трояна".

Источник фото: gp.gov.ua

В материалах судебного реестра наличествуют указания об избрании меры пресечения только двум из них (сведения о Светлане Иваштенко отсутствуют).

Так, 27 июля 2017 года решением Печерского райсуда Киева Игорь Шамрай был взят под арест с альтернативой залога в размере 80 тыс грн (уже на следующий день эту сумму внесли, и уроженец Луцка вышел на свободу). Что же касается Владимира Бржезинского, то его судья постановил поместить под стражу, установив денежный залог на уровне 128 тыс грн.

За "азовца" также внесли залог, и хотя прокурор ГПУ Олег Чиж (входит в группу "важняков" Генпрокуратуры) оспаривал решение суда первой инстанции, настаивая на помещении Бржезинского под стражу, Апелляционный суд отклонил его просьбу.

Что характерно, вскоре после этого Олег Сергеевич "исчезает" в качестве представителя гособвинения в "эпопее Трояна". А на смену ему (причем без передачи уголовного производства другому органу досудебного расследования) в дело вступила прокурор Черкасской местной прокуратуры Алла Колодчина. Именно она и на сегодняшний день представляет позицию ГПУ в суде.

Прокурор Черкасской местной прокуратуры Алла Колодчина, источник фото: "Страна"

Параллельно с этим, в фабуле производства (по крайней мере направляемых в суды), по состоянию на октябрь 2017 года уже отсутствовали какие-либо упоминания о вымогательстве у Шомана денег за "решение вопроса" с фискалами Голосеевского района столицы и в части разрешения спора между хозяйствующими субъектами за отгрузку продукции.

И в целом ситуация представлялась так, будто только Бржезинский и Шамрай "с угрозами насилия" потребовали от Шомана деньги в размере 170 тысяч гривен. Размер суммы вымогательства уменьшился в десять раз.

Добавим, что в судебном реестре также четко прослеживается: по состоянию на ноябрь 2017 года в "деле Трояна" фигурировало трое подозреваемых - помощница зама главы МВД, "азовец" и Шамрай. Но аккурат перед наступлением Нового года (29 декабря) Генпрокуратура отозвала "пидозру" в отношении Иваштенко. Дело в ее части было закрыто "в связи с неустановлением достаточных доказательств для доказывания вины лица в суде и исчерпанием возможностей для их получения".

При этом за все время следствия ни в одной из "ухвал" нет указания о найденных у них во время обысков у фигурантов скандала денег, якобы переданных им от потерпевшего Шомана. Изъятые у Бржезинского 9600 грн и $850, а также 4300 грн и $3000 у Шамрая они называют своими личными сбережениями, которые не имеют отношения к делу.

"Нет никаких денег, их и не было с самого начала. Просто повынимали личные сбережения", - говорит "Стране" "азовец".

В конечном счете, именно на базе обновленной фабулы, и без роли в истории Трояна, Иваштенко и полицейских Голосеевского района, уголовное производство направили в Печерский райсуд.

26 июня судья Светлана Смык открыла подготовительное заседание, где должен был рассматриваться вопрос о принятии обвинительного акта в отношении Шамрая и Бржезинского к рассмотрению.

Светлана Смык, источник фото: "Страна"

Но из-за неявки адвоката обвиняемых Ростислава Голосия, в слушании был объявлен перерыв до 12:30 21 сентября.

Зависший НДС и провокация против "Азова". Версия обвиняемых

После завершения заседания автор этих строк пообщался с потерпевшим Сергеей Шоманом и его "обидчиками" Шамраем и Бржезинским.

Все они производят впечатление давно знакомых между собой людей, и утверждают что троица (жертва и обвиняемые) является чуть ли не закадычными друзьями. Просто на определенном этапе между Бржезинским и Шоманом случился спор, чем попытались воспользоваться некие провокаторы.

От указания конкретных имен и ведомств участники "дела Трояна" воздержались, но рассказали свою трактовку скандальной истории. Из нее следует, что первопричина "замеса" лежит в противостоянии между предпринимателем Шоманом и фискалами Голосеевского района при попытке получить возмещение НДС, а также стремления Бржезинского "разрулить" эту проблему благодаря заму главы МВД. И последовавшего вскоре после этого недопонимания между приятелями, которым воспользовались их недоброжелатели со связями - то ли в ГФС, то ли в СБУ.

"Как вы считаете, могут в нашей стране быть заказные дела? Могут. Это дело как раз из таких", - начинает Игорь Шамрай. Его дополняет Бржезинский заявляя, что вся история "высосана из пальца". Дескать, на самом деле через "азовца" пытались "сделать @#вно Трояну".

"Есть люди, которые воевали (в АТО в составе "Азова" - Прим. Ред.), у них особенная позиция, и их пробуют зацепить, чтобы поддеть Авакова, вы сами об этом писали. Их слушают полгода незаконно, потом видят, что есть у Володи маленький спор с человеком. Этого человека (Шомана - Прим. Ред.) вызывают в СБУ и говорят, что тебя хотят украсть и убить", - говорит Шамрай.

По словам Бржезинского, в Службе безопасности Шоману рассказали, будто он вызвал боевиков, которые должны похитить предпринимателя. "Это они ему начесали, и человек испугался, написал заявление на сотрудничество", - подчеркивает друг Трояна.

И рассказывает, как замминистра внутренних дел, хотя и "вообще не при делах" (наряду со своей помощницей Иваштенко), но оказался в эпицентре скандала.

"Была проблема у Сергея (Шомана - Прим. Ред.). Я иду к Вадику и говорю, что есть такая хрень, надо помочь другу - у человека украли НДС, зависло 50 млн грн. Вадик посмотрел дело...", - откровенничает Бржезинский, которого резко осекает Шоман. И категорически запрещает в дальнейшем распространяться на этот счет.

А обвиняемые переходят к обсуждению дальнейших перспектив своего дела.

"Хотели раздуть и сделать резонансную историю. Но не получилось, причем не получилось в первые две недели - сразу после допросов все развалилось. Они (в ГПУ - Прим. Ред.) сказали, что с большим удовольствием бы все переквалифицировали и закрыли, но если так сделают, потом сразу скажут, что в истории была коррупционная составляющая, мол прокуроры от нас что-то получили, и поэтому "гасят дело". Поэтому они так сделать не могут, и должны передать дело в суд. Хотя его как такового и нет", - утверждает Бржезинский.

После этого в разговор вновь вступает потерпевший Шоман. По его словам, в деле "есть формальности, которые необходимо соблюсти".

Сергей Шоман, источник фото: "Страна"

И вместе со своими "обидчиками" ведет линию к тому, что суд, вероятнее всего, оправдает вымогателей или "завернет" обвинительный акт прокуратуре. Впрочем, прямым текстом такие предположения не озвучивалось.

"Закон будет соблюден полностью, чтобы потом не возникло никаких задних мыслей, что что-то было неправильно", - резюмирует Игорь Шамрай.

После чего Шоман переводит беседу в русло обсуждения проблем коррупции в фискальном ведомстве. "Посмотрите, сколько было открыто налоговой милицией уголовных дел, которые закончились пшиком. И сколько они потратили государственных денег, которые ушли впустую... Налоговая милиция захотела заработать денег, нашла людей, на которых, как они думали, можно наехать и скачать денег. Но не получилось", - рассуждает он.

Сложно сказать, имел ли он в виду свою эпопею с попыткой возмещения НДС в размере 50 млн грн, о которой запретил рассказывать. Но в судебном реестре "Стране" удалось найти одну из "ухвал", которая говорит о наличии давних противоречий между структурами семьи Шомана и фискалами Киева. И именно в части споров вокруг администрирования налога на добавленную стоимость.

В 2015 году налоговики арестовывали счета якобы связанных с ним компаний по делу об уклонении от уплаты налогов и завладении имуществом в особо крупных размерах - предпринимателю пытались вменить незаконное возмещение НДС путем формирования липового налогового кредита на общую сумму в 10 млн грн. Впрочем, тогда Апелляционный суд Киевской области встал на сторону контрагентов компаний Сергея Шомана, посчитав их добросовестными плательщиками.

Не исключено, что весной прошлого года у предпринимателя возник похожий спор с фискалами, разрешить который он и пытался с помощью друга Бржезинского, имеющего прямой доступ к Вадиму Трояну.

И последний "скомандовал" оперативникам Нацполиции из Голосеевского района "приструнить" обидевших его знакомых фискалов не зная, что в это время уже находится под "колпаком" СБУ.

Впрочем, на данный момент это лишь одна из версий.