За 9 месяцев до президентских выборов социологические опросы фиксируют катастрофически низкий рейтинг президента Петра Порошенко и его партии. В последнем опросе респондентов социологической группы "Рейтинг", опубликованном накануне, глава государства и его партия БПП "Солидарность" оказались на седьмом месте.

Что означает эта тенденция, анализирует "Страна".

Седьмое место Порошенко

Лидирует в президентском рейтинге – Юлия Тимошенко (среди всех - 10,3%), в партийном – ее же партия "Батькивщина". На втором месте президентского рейтинга - Анатолий Гриценко (7,4%), вплотную за ним идет Юрий Бойко (6,9%). В партийном - второе место у Оппозиционного блока, а третье - у "Гражданской позиции" Гриценко.

Не менее интересный и "региональный" разрез. Тимошенко лидирует в Центре (13%) и на Западе (9%) Украины. А Юрий Бойко - на Юге (12%) и Востоке (11%).

А вот Петр Порошенко и его партия БПП-Солидарность – седьмые в обоих рейтингах. Действующий президент уступает "новым лицам рейтинга - шоумену Владимиру Зеленскому и фронтмену "Океану Ельзи" Святославу Вакарчуку. И это даже не смотря на то, что на Юге и Востоке у Порошенко рейтинг гораздо выше, чем у того же Гриценко.

Интересно, что у 8 из 10 присутствующих в рейтинге кандидатов - одно и то же электоральное поле. И только Юрий Бойко и Вадим Рабинович ориентированы на идеологически другой электорат.

Между тем, в рейтинге вообще нет других представителей центральной власти. Не исключено, что окажись в этом списке глава правительства Владимир Гройсман, мэр Киева Виталий Кличко или министр внутренних дел Арсен Аваков, проценты у Порошенко было бы еще меньше.

Но даже в нынешнем виде от рейтинга к рейтингу все более привычно видеть, что президента нет ни в тройке лидеров, ни в пятерке. И сколько бы не делала команда президента ставку на админресурс, все больше доминирует мнение, что Порошенко уже не фаворит.

"Порошенко уже не является главным претендентом на этот пост. Но чтобы этого как можно дольше не было видно, в рейтинге из действующей центральной власти представлен только он один. Он и целая толпа его оппонентов по одному и тому же идеологическому полю. Включить бы в рейтинг Авакова, Гройсмана, Кличко и мы бы увидели, что Порошенко выбыл бы даже из десятки. Они понемногу бы "откусили" его рейтинг. Но игнорирование всех тех, кто "откусывает" его рейтинг - это все равно что "искусственное дыхание" мертвому пациенту", - говорит "Стране" политический эксперт, народный депутат трех созывов Борис Беспалый.

Учитывая, что Порошенко выбывает из гонки, в общественном сознание формируется мнение, что ставку нужно делать не на него. Более того, если рейтинги и дальше будут фиксировать аналогичные результаты, выбор будет между Тимошенко (как лидером рейтинга) и кем-то принципиально отличным от нее. Например, представителем "Оппозиционного блока".

"В 2014 году во время президентских выборов Петр Порошенко набрал 54,7%. После Иловайской трагедии рейтинг Порошенко упал до 28%. За два года он снизился еще в два раза. Офшорные скандалы, Мальдивы, Саакашвили - все это снижает рейтинги президента. В конце концов рейтинг Порошенко упрется в ядерный электорат власти в 5-7%, который не позволяет побеждать на выборах. Сегодня президент борется за второй тур. А там он проигрывает всем, - считает политолог Руслан Бортник. - В то же время рейтинги Юлии Тимошенко, Анатолия Гриценко, Юрия Бойко растут".

"Я бы не стал вычеркивать президента из претендентов на второй тур, - парирует политолог Вадим Карасев. - В первую очередь потому, что неопределившихся достаточно много. Во-вторых, потому что разрыв между претендентами очень маленький. До дня выборов есть много времени, чтобы втиснуться во второй тур. Есть админресурс. Можно задавить медиа. Провести повышение зарплат и пенсий. Проблема Порошенко состоит в другом - он уже не может выбрать себе удобного спарринг-партнера. И ему бороться нужно за этот второй тур. Если там точно окажется Тимошенко, то бороться, прежде всего, против Гриценко и Бойко. У Гриценко авансовый рейтинг, это рейтинг в долг, в кредит, люди не знают, чего от него ждать. Бойко уже был при власти, люди, наоборот, знают, чего от него ждать. Вот Порошенко будет против них бороться. А поскольку очень много неопределившихся, значит могут быть сюрпризы".

К слову, социологи уже фиксируют ожидания украинцев от будущего президента. Главные требования, которые ставят перед следующим главой государства, - прекратить военные действия на Востоке (63%), усилить борьбу с коррупцией (49%) и возродить промышленность (40%).

Гуманитарные аспекты, вроде защиты украинского языка и культуры, на которые делает ставку нынешний президент, - волнуют ничтожно малое количество украинцев - всего 4%.

"Страна идет в неправильном направлении"

Но не менее знаковой является и вторая часть этого опроса - отношение и восприятие украинцами политической и экономической ситуации в стране. Так, оказалось, что три четверти украинцев (76%) считают, что Украина движется в неправильном направлении. Относительно меньше пессимизма высказывают жители центральных и западных регионов, высокий уровень критики на Юге.

Директор социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович, комментируя эти показатели, говорит, что только электората нынешнего президента Петра Порошенко считает, что дела в Украине идут в правильном направлении.

"Интересное распределение среди электоральных групп. Только у единственного политика - Петра Порошенко - 70% электората считает, что ситуация движется в правильном направлении. Во всех других электоратах политиков оценки крайне негативные", - говорит Антипович.

Он также привел интересную закономерность.

Электорат трех политиков - Тимошенко, Рабиновича и Бойко - в большинстве своем (этот показатель доходит до 90%) считают, что ситуация движется в неправильном направлении. Сторонники шести политиков - Вакарчука, Тягнибока, Ляшко, Садового, Гриценко и Зеленского - дают более оптимистичные оценки.

Вместе с тем, опрос показал, что война на востоке Украины остается важнейшей государственной проблемой в глазах граждан (78%). О взяточничестве и коррупции, как общегосударственной проблеме, говорят 55% респондентов, безработице - 29%. Низкий уровень зарплат и пенсий, недостаточный уровень социальной защиты, социальное расслоение, повышение цен на основные товары, как проблемы на уровне страны, волнуют от 16% до 18% опрошенных.

Как показал опрос, больше всего украинцев беспокоят личные проблемы социально-экономического характера. Повышение цен и тарифов, а также низкий уровень зарплат и пенсий лично волнуют больше половины респондентов.

60% опрошенных утверждают, что за последние полгода экономическое положение их семей ухудшилось. 8% респондентов заявляют об улучшении экономического положения, еще 30% сообщили об отсутствии изменений. Ухудшение ситуации наиболее беспокоит представителей электорального поля Юрия Бойко и Вадима Рабиновича.

В рамках действующей государственной политики наиболее критично украинцы оценивают борьбу с коррупцией и медицинскую реформу.

Так, недовольные борьбой со взяточничеством почти 80% респондентов, довольны - 5%, медицинской реформой - 75% и 10% соответственно. Реформой полиции недовольны - 61%, довольны - 21%, судебной реформой недовольны 56%, довольны - 5%, реформой образования - 50% и 13% соответственно.

"Украинцы разочаровались во власти и надеются на перезагрузку государственного курса. 83% украинцев считают, что страна движется в неверном направлении. Это происходит из-за того, что нынешняя власть проводит пагубную антисоциальную политику. Люди ищут альтернативу в оппозиции, - считает политолог Андрей Золотарев. - По сути, оппозиционные силы сейчас выкристаллизовывают антитезисы нынешнему политическому курсу".