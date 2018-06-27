Социология: Порошенко снова седьмой

Чем ближе начало предвыборной кампании, тем регулярнее становятся социологические опросы. И тем очевиднее становится основная тенденция – падение рейтингов президента и его партии.

Вчера результаты очередного соцопроса опубликовал "Рейтинг". Лидер в президентском рейтинге – Тимошенко, в партийном – "Батькивщина", за ними, меняясь позициями, идут Бойко с Оппозиционным блоком и Гриценко с "Гражданской позицией". Причем в президентском рейтинге Бойко застолбил за собой лидерство на Востоке и Юге.

А вот Порошенко и его БПП-Солидарность – седьмые. Политтехнологи Банковой уже не пытаются оспаривать сам результат, они теперь делают упор на то, что власть традиционно имеет низкие результаты между выборами и что явных лидеров нет, все идут плотной группой, а потому и Порошенко шансов не теряет.

Что касается второго аргумента, он имеет место. С помощью админресурса президент в состоянии преодолеть отставание и попытаться все-таки пробиться во второй тур.

А вот первый аргумент явно хромает. Порошенко сейчас пытаются сравнивать с Ющенко, который к выборам-2010 тоже подошел на пятом месте. Но, во-первых, тогда властью была и Тимошенко, и при этом имела стабильно второй рейтинг. А во-вторых, был пример Януковича, который к началу 2014 года, после четырех лет президентства, все еще имел лучший рейтинг в стране. Так что власть далеко не всегда падает так низко.

Но самое главное даже не во всех этих аргументах и контраргументах, а в том, что происходит привыкание к седьмому месту Порошенко. От одного рейтинга к другому у всех закладывается мысль, что президент – не фаворит, и ставку нужно делать не на него. Если все равно на кого – то на Тимошенко как лидера, а если принципиально против нее – то на Гриценко или Бойко.

В такой ситуации может произойти самое страшное для Порошенко: админресурс не сработает. То есть он будет работать на Тимошенко или Бойко, но не на президента. И вот тогда Порошенко точно можно будет сравнить с Ющенко.

24 августа, "Олимпийский": пойдет ли Вакарчук в президенты

Киев завешан афишами самого долгожданного концерта 2018 года: 24 августа на "Олимпийском" выступит Вакарчук со своим "Океаном Эльзы". Львовский рокер обещает своим зрителям за сумму от 550 до 3,5 тысяч только музыку. Но ждут от этого концерта отнюдь не музыки. Страна гадает, объявит Вакарчук на "Олимпийском" о своем вступлении в президентскую гонку или нет.

"Замерять" Вакарчука в президентских рейтингах начали еще год назад. Уверяли, что просто так, ради интереса, но никто, естественно, не поверил. И, хотя сначала к такому проекту все относились скептически, потом даже в политических кругах в нем начали находить здравое зерно: мол, Вакарчук – это человек без команды и политических амбиций, а потому его избрание станет лучшим способом сделать Украину парламентской республикой. А ее сторонников сейчас очень много.

Но спустя год этот проект выглядит все менее реальным. Во-первых, спойлерство Зеленского переполовинило потенциальный электорат и придало идее клоунскую окраску. Во-вторых, политтехнологи явно переоценили желание украинцев увидеть совершенно "новое лицо".

Однако участие Вакарчука в выборах все равно не исключается. В ситуации, когда рейтинги большинства лидеров отличаются друг от друга на статистическую погрешность, изменить расклады на доске может любая пешка. И даже сама имеет шансы стать если не ферзем, то хотя бы ладьей.

Президент остался без Нацсовета?

Еще одну свинью может подложить президенту орган, который безотказно работал на него все четыре года, – Нацсовет по телевидению и радио. Его последнее заседание, которое должно было назначить проверки строптивым "Интеру" и "1+1" и, возможно, даже лишить их лицензий, не состоялось из-за отсутствия кворума, а после этого и вовсе произошло "ЧП": заявление об отставке написала зампредседателя Герасимюк, причем причиной назвала "политизацию" работы Нацсовета.

То, что Нацсовет был политизирован все последние четыре года, ни для кого не секрет. А потому за таким заявлением стоит протест уже не просто против политизации, а против откровенного беспредела, который Банковая хочет устроить накануне выборов. Провластные спикеры уже готовят почву для уничтожения "Интера", "112", NewsOne, да и "Плюсам" может не поздоровиться.

Но, поскольку даже этот беспредел, не гарантирует Порошенко победы, члены Нацсовета не могут не понимать, что за такие действия придется нести ответственность после смены власти. И демарш Герасимюк – первый признак того, что в этом органе тоже не верят во второй президентский срок нынешнего гаранта.

Теперь вполне может сложиться ситуация, когда работа Нацсовета будет парализована. И вина за это лежит исключительно на Порошенко, который захотел от него слишком многого. Когда инструментом пользуешься постоянно и при этом жестко, как молотком, он неизбежно ломается.

Нацбанк: гривна стала мелочью

Неординарным событием вчерашнего дня стал брифинг руководства Нацбанка, на котором представители регулятора, по сути, исполнили похоронный марш нацвалюте. Вчера было объявлено, что сегодняшняя гривна по покупательной способности составляет лишь 7 копеек образца 1996 года. То есть она за 22 года обвалилась в 14 раз.

Как получилась эта цифра, догадаться несложно: если сегодняшний курс – 26 гривен за доллар – разделить на курс 1996 года (1,80 за доллар), то получится как раз 14,7. И, в принципе, все давно знают, что ориентироваться нужно на доллар, хотя это и не совсем правильно, поскольку американская валюта за 22 года тоже серьезно девальвировала.

Из своего сообщения Нацбанк сделал практический вывод, что монеты в 5 и 25 копеек нужно прекратить штамповать и постепенно изъять из оборота. Но граждане, глядя на превратившуюся в мелочь гривну, могут сделать другой практический вывод – что больше не стоит доверять страну тем, при ком такое происходит.

Герман на суде по "госизмене" Януковича

Суд по "госизмене" Януковича вчера пополнился очередными любопытными показаниями – теперь от его бывшего пресс-секретаря и бывшего зама главы Администрации президента Герман. Анна Николаевна ничего не смогла сказать по сути дела, но ее показания оказались любопытны тем, что это было единственное сделанное в Киеве заявление человека, который не скрывает своих встреч с Януковичем.

Рассказ Герман о словах Януковича насчет того, что он уехал из Украины, чтобы не допустить гражданской войны, опубликовали все СМИ. Но вряд ли в Украине нашлось хоть небольшое количество людей, которые согласны с ними.

Часть общества убеждена, что именно Янукович развязал гражданскую войну еще зимой 2014 года – стрельбой на Майдане. А другая часть – что именно бегство Януковича и произошедшая за этим смена власти привела к гражданской войне на Востоке.

Не случайно в соцопросе "Рейтинга" виновным во всем произошедшем за последние четыре года почти две трети населения называют Януковича – это не только сторонники Майдана, но и те, кто ждал от него решительных мер против Майдана, а вместо этого получил его бегство. Так что старания Герман бесполезны: при любых итогах суда по "госизмене" и при любых сменах власти дорога домой Януковичу заказана.