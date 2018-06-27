Украинские таможенные пропуски лихорадит. С 21 июня правительство анонсировало масштабный эксперимент по борьбе с контрабандой, который продлится до конца года.

Главная изюминка этого эксперимента - на таможню запускают органы МВД, в частности, Нацполицию. Полицейские смогут круглосуточно находиться в зонах таможенного контроля на границе, а также при региональных таможенных подразделениях. Им также предоставят доступ к автоматизированной системе таможенного контроля.

По замыслу правительства, это позволит если не перекрыть полностью, то, как минимум, заметно сократить поток контрабанды в страну. И перечислить в бюджет дополнительно 80-100 млрд. грн. уже в этом году.

Впрочем, эксперты, с которыми пообщалась "Страна", подозревают, что готовится банальное перераспределение контроля за финансовыми потоками.

"Сейчас контрабанду крышует СБУ, что не совсем устраивает главу МВД Арсения Авакова и некоторых других представителей Кабмина. Они хотят получить доступ к этим деньги, а речь идет ни много, ни мало о 6 млрд. долларах в год", - пояснил "Стране" экономист Виктор Скаршевский.

Глава Союза защиты предпринимательства Сергей Доротич говорит, что новые правила на таможне чреваты очередными проблемами для бизнеса - неофициальные ставки за провоз товара наверняка вырастут.

"Страна" разбиралась как будут проводить эксперимент на таможне и к чему готовиться как бизнесу, так и рядовым украинцам.

Кто "сидит" на контрабанде

В Кабмине называют десять схем, по которым в Украину активно заходит контрабанда. Это, в частности, оформление транспорта с товаром как пустого, разделение груза на мелкие партии и его провоз физлицами ("пиджаками"), перегруз товара на другие машины и его проверка внутренними, а не пограничными таможнями, так называемый "пересорт" или занижение таможенной стоимости (одни товары ввозятся под видом других), завоз товара под категорией "другое", без указания реальной цены, специальное занижение таможенной цены, на которую насчитываются налоги, использование офшорных фирм, чтобы возвращать конфискованные товары, занижение показателей импорта или ввоз более дешевых и запрещенных видов (касается, в частности, топлива), ввоз транспорта по заниженным ценам.

Собственно, для украинской общественности эти схемы не стали открытием. О них уже многие годы рассказывают бизнесмены и активисты.

"Страна" также не раз писала, как работает система провоза контрабанды на границе.

"Но почему-то правительство пришло в ужас от размаха черного и серого импорта только сейчас. И это не случайно, - считает Сергей Доротич. - С одной стороны, на таможне крепко засела БПП во главе сами знаете с кем. Это не устраивает премьер-министра Гройсмана, у которого есть свои амбиции. С другой стороны близятся выборы, под которые нужны большие деньги. А бизнес сейчас не готов тратиться на политику".

"Это очередной мыльный пузырь. Давайте еще введем на таможню Нацгвардию и поднимем в небо боевую авиацию. Сейчас никто в мире так с контрабандой уже не борется. Ведь контролировать импорт можно дистанционно. К примеру, в ЕС 99% документов оформляется дистанционно и существует в электронном виде, а общение таможенников и бизнеса сведено к минимуму. В Беларуси сейчас строится на западной границе специальный таможенный тоннель, где можно будет сканировать товар по ходу движения поезда. Это позволит Беларуси перехватить логистические потоки, которые, в принципе, могли бы идти через Украину и на которых мы могли бы хорошо зарабатывать", - считает экономист Алексей Кущ.

Аналитика плюс "силовой компонент"

Но у Кабмина есть своя "формула" борьбы с контрабандой. Как прописано в правительственном постановлении "О реализации экспериментального проекта относительно создания условий для невозможности уклонения от уплаты таможенных платежей", одобренном на заседании Кабинета министров 20 июня, полицейские получают право круглосуточно находится в таможнях по всей Украине "с целью выявления фактов нарушения таможенных правил".

Им также предоставляется доступ к автоматизированной системе таможенного оформления "Инспектор-2006".

Перечень полицейских, которые смогут контролировать таможню, должно подготовить МВД и передать в Государственную фискальную службу и Администрацию государственной пограничной службы. МВД, Минфин и ГФС, начиная с 1 сентября, должны ежемесячно отчитываться о ходе эксперимента.

Показательно, что в этой цепочке не упоминается об СБУ и его подразделении "К" по борьбе с экономическими преступлениями, которое до сегодняшнего дня занималось вопросами контрабанды.

Этот нюанс позволил экспертам утверждать, что СБУ станут активно оттеснять от контрабандных потоков, хотя глава МВД Арсения Аваков и заявил недавно, что контроль будет вестись "вместе с другими силовыми ведомствами".

Аваков также пояснил, как полицейские станут выявлять контрабанду. Планируется аналитическая схема (по базам таможенников) и "силовой компонент". Последний, как пояснил министр, незаменим, скажем, при перегрузке в портах нелегального топлива.

Амбициозные планы Авакова удивляют общественников. "А где в законе о Нацполиции указано, что она может дежурить на таможне и вмешиваться в ее работу. Давайте пошлем на границу, например, врачей или учителей, пусть и они пользу приносят. В Таможенной кодексе есть прямой запрет силовикам вмешиваться в работу таможенной службы. Можно только наблюдать и фиксировать", - говорит Сергей Доротич.

Повышенные взятки и риски для легальных импортеров

Поясняя необходимость проведения "эксперимента" с контрабандой, премьер-министр Владимир Гройсман заявил: только в прошлом году, благодаря более слаженной работе ГФС, уже удалось привлечь в бюджет дополнительно 79 млрд. гривен. И это далеко не весь контрабандный ресурс.

Впрочем, Виктор Скаршевский говорит, что "дополнительные 79 млрд. грн", которыми хвастается премьер, появились вовсе не по причине борьбы с контрабандой.

"Во-первых, выросли объемы импорта и из-за девальвации гривны выросла его стоимость в долларах. Во-вторых, в прошлом году ввели НДС на газ и это дало резкое увеличение поступлений", - пояснил он.

"Огромные поток контрабанды были бы невозможны, если бы ее не курировала сама таможня. СБУ и пограничная служба дополнительно крышуют эти схемы и закрывают глаза на нарушения. Но первична все равно таможня. Как на местных уровнях, так и на центральном. И ничего не изменится, если там появится еще и полиция. Просто вырастут взятки, так как добавится еще один карман, в который нужно будет положить деньги. Плюс - наверняка станут спускать разнарядки по суммам, которые нужно будет собрать. А если вдруг будет недобор в контрабанде, под раздачу попадут и легальные импортеры. С них тоже можно легко получить деньги. Скажем, такса за простой фуры сейчас составляет 120-150 долларов. И бизнесменам придется безропотно платить, если не хотят, чтобы их контейнеры с рыбой в жару часами осматривали сначала таможенники, а потом еще и полиция", - говорит Сергей Доротич.

Виктор Скашевский вспоминает, как во время проведения прошлого "эксперимента" "Контрабанда стоп" в 2005 году в бытность премьер-министром Юлии Тимошенко, взятки на границе выросли впятеро.

"Брали за дополнительный риск. Потом аппетиты таможенников немного снизились, но все равно остались повышенными. И в этот раз может быть также", - допускает экономист.

Дополнительную нервозность в процесс оформления грузов может внести норма об уголовной отвественности за контрабанду. Законопроект на эту тему будет представлен на рассмотрения Верховной Рады уже в ближайшее время. Как отмечают эксперты, если его примут, резко возрастет риск репрессий против вполне законопослушных бизнесменов, которым могут "оформить срок", скажем, по заказу конкурентов или за несогласие платить на таможне.

Как "отбелить" импорт?

Президент Ассоциации производителей Украины и глава компании KTD Group (производит технику Saturn) Александр Громыко отмечает, что борьба с контрабандой должна вестись не только на границе, а и внутри страны.

Один из способов, это, к примеру, жесткие контроль документов на товар при его перепродаже в Украине. Для этого нужно внедрять электронные товарно-транспортные накладные, чтобы любой полицейский пост на дороге мог зайти в базу данных и убедиться в легальности груза. По такому пути пошли, в частности, в Грузии.

Второй момент - хранение товара на складах. Сейчас оптовыми продажами в Украине могут заниматься упрощенцы. А им, по законодательств, разрешается не иметь практически никаких документов. Чтобы перекрыть эту схему, Громыко советует запретить упрощенцам заниматься оптовым ритейлом. На уровне розницы контролировать легальность товара поможет обязательное внедрение кассовых аппаратов, что, кстати, власти пытаются сделать уже не первый год, но пока без особых успехов.

"А еще можно расстреливать потребителей за покупку контрабандного товара", - иронизирует Сергей Доротич. По его словам, власти сами формируют спрос на контрабандный товар - усложняют условия ввоза продукции, завышают таможенные ставки и пр.

"На самом деле победить контрабанду можно за считанные дни. Это, во-первых, веб-камеры на всех таможенных пунктах, которые будут работать в режиме реального времени и фиксировать документы и проезд фур. А выключение такой камеры уже может стать сигналом для экстренного выезда контролеров. Во-вторых, допуск на таможню не полиции, а общественности - представителей бизнес-ассоциаций, волонтеров. То есть, максимальная прозрачность. План Кабмина этого, мягко говоря, не гарантирует. А это значит только то, что вырастут затраты бизнеса, а он переложит эти платежи на ценники для всех украинцев", - подытожил эксперт.