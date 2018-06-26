Погромы ромов: кто виноват в убийстве

Украина вчера вновь очутилась в центре мирового внимания, и вновь по негативному поводу. Создала его группа молодых радикалов, в воскресенье устроившая во Львове погром табора ромов.

Нет сомнений в том, что львовские ультраправые копировали своих киевских "побратимов" из С14 и Нацдружин, которые уже дважды устраивали подобные погромы. Однако львовяне пошли дальше – и результатом погрома стал погибший.

Полиция быстро нашла погромщиков-убийц. И за это ей вчера высказывали респекты. Но на самом деле вина за львовский погром лежит как раз на Нацполиции. Все помнят реакцию руководства копов на первый киевский погром – мол, это был субботник. Вот из-за такого попустительства произошел второй погром, а за ним и третий – уже с убийством.

Все это уже не объяснишь шалостями в стиле "онижедети" или "реакцией патриотической общественности на сепаратизм". Это – нацизм в чистом виде, ведь известно, что Гитлер истреблял не только евреев, но и ромов. Просто за антисемитизмом власть следит из-за страха перед заграницей, а на погромы ромов до последнего времени закрывала глаза.

Теперь, когда Запад отреагировал на львовский погром, может быть, власть начнет реагировать на акции против ромов. Но это только будет означать, что радикалы найдут себе новые объекты для преследований. Потому что власть упорно не желает замечать, что именно она создала этого монстра, и борется со следствиями, а не с причинами, потому что с собой бороться не может.

Автокефалия без Филарета?

После наступления власти в вопросе автокефалии УПЦ предприняла свою контратаку. Вчера из Стамбула вернулась делегация иерархов Украинской православной церкви, которая встречалась там с константинопольским патриархом Варфоломеем.

Делегация не привезла окончательного ответа насчет того, будет автокефалия или нет, но она привезла другой, не менее важный ответ: Варфоломей считает главу Киевского патриархата Филарета раскольником, а потому никакие проекты с его участием не состоятся.

В самом Киевском патриархате считают иначе. И как будет на самом деле мы увидим уже в июле, когда состоится заседание Синода Константинопольского патриархата.

С другой стороны Вселенский патриарх свой ответ дал еще в 1993 году, когда Филарет был уже смещен с руководства УПЦ, но еще не отлучен от церкви и активно создавал УПЦ КП при поддержке Кравчука и радикалов из УНА-УНСО.

Еще тогда на призывы украинской власти и самого Филарета глава Константинопольского патриархата ответил, что признает только митрополита Киевского и всей Украины Владимира.

Другое дело, что Порошенко, возможно, обещал Варфоломею согласие канонической УПЦ (или ее значительной части), и глава Константинопольского патриархата все еще ждет, когда власть произведет в ней переворот. Однако последние события показывают, что УПЦ оказалась более монолитной структурой, чем Партия регионов, и по-прежнему сохраняет единство под напором Банковой, Верховной Рады и радикалов.

Венгрия согласна на сепаратные льготы для диаспоры

Венгрия потребовала от Украины признания официального статуса венгерского языка, о чем вчера сообщили все СМИ. Сообщили почти одновременно с новостью о том, что Будапешт уступил давлению Вашингтона и согласился на присутствие Порошенко на саммите НАТО. И, если вчитаться в слова венгерского министра внимательнее, они, по сути, являются отступлением. Вынужденным (из-за Штатов), но отступлением.

В отношении венгерского языка Будапешт не требует ничего такого, что он не имел до сих пор. По закону Колесниченко-Кивалова любой язык признавался региональным, если в области было не менее 10% его носителей. В 2012-м норму специально снизили с 15 до 10%, чтобы венгерский стал региональным в Закарпатье, румынский – в Буковине, болгарский – в Одесской области, а крымскотатарский – в Крыму. Что очень приветствовала Венецианская комиссия.

Теперь закон КК отменен Конституционным судом, и у власти (как утверждают венгры) есть желание поднять процент до 33. Естественно, региональный статус в Закарпатье венгерский язык потеряет – и это, собственно, вызывает негативную реакцию Будапешта, который хочет его сохранить.

Однако при этом венгерские власти уже открестились от солидарности с другими нацменьшинствами, которые подвергаются ограничениям со стороны украинской власти, и готовы согласиться на то, чтобы для них сделали исключение. Что на самом деле не усиливает, а ослабляет позиции Будапешта, который в этом случае выглядит непоследовательным.

Его величество Эрдоган I

Вчера стали известны результаты внеочередных президентских и парламентских выборов в Турции. Собственно, о победе Эрдогана в первом туре их Центризбирком сообщил еще в воскресенье вечером, и главная интрига была снята. Однако полные результаты обнародованы только вчера, когда, в частности, огласили результаты выборов в парламент, и оказалось, что партия Эрдогана потеряла в нем абсолютное большинство (хотя все равно уверенно победила).

Такой разнобой результатов позволил сторонникам Эрдогана говорить о своей победе, а его противникам – о своей. На самом деле, Эрдоган стал безусловным победителем, поскольку получил президентский пост с полномочиями, которых не имел ни один президент Турции за последние полвека.

Что касается парламента, то не исключено, что президент сам устроил такой демократизм, чтобы его собственное избрание прошло без обвинений в подтасовке. Но даже при таких раскладах партия Эрдогана с союзниками будет иметь большинство уже на старте. А каким будет большинство к концу созыва, можно только предполагать. Как гарант влияет на парламент при президентской республике, в Украине известно хорошо.

ЧМ-2018: сенсации гаснут

На чемпионате мира по футболу вчера был праздник для тех, кто против этого чемпионата: проиграла сборная России. Существенно этот проигрыш ничего не изменил (какая разница для россиян, в 1/8 играть с Испанией или с Португалией), но настроение определенной части "любителей" футбола поднял.

Для всех остальных этот Мундиаль является одним из самых интересных за последние десятилетия. Достаточно сказать, что в первых двух турах не было зафиксировано ни одной ничьи 0:0, – то есть во всех матчах зрители видят голы. Такое вообще припомнить сложно.

Что касается сенсаций, то по итогам двух туров она одна – провал сборной Аргентины во главе с великим Месси. Правда, даже для аргентинцев пока не все потеряно. Что касается остальных фаворитов турнира, провалившихся в первом туре, то они во вторых матчах исправили ситуацию. Особенно эффектно сделала это сборная Германии, в меньшинстве вырвавшая победу у шведов уже в добавленные минуты.

В целом же уже можно констатировать, что никакой географической революции в футболе не произошло. Центральная Америка и Азия по-прежнему слабее Европы и Южной Америки, Африка способна на локальные успехи, но до финала ее представители вряд ли дойдут.

Максимальный сюрприз, который может преподнести этот чемпионат, – это выход в финал неожиданно хорошо выглядящих хорватов или бельгийцев. Но и об этом пока говорить очень рано.