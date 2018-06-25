В Киеве участились случаи ограбления и краж, жертвами которых становятся знаковые персонажи, чиновники и випы разного уровня, включая иностранцев.

Что характерно, происходит это на фоне того, как официальная статистика фиксирует снижение количества совершаемых ограблений в масштабах страны.

Сопоставив ее данные с данными от источников в полиции и криминальных кругах, "Страна" выясняла, почему резонансных краж и ограблений в Киеве становится больше.

Кражи у VIP-ов стали обыденностью

Только за прошлую неделю стало известно о как минимум пяти громких инцидентах в Киеве, когда в поле зрения воров и грабителей оказались знаковые люди.

Так, карманники в ресторане на Городецкого вытащили кошелек у главы офиса Совета Европы в Украине Мортена Энберга, а в магазине на Гончара - обчистили главу Конституционного суда Литвы Дайнюса Жалимаса.

Очередной жертвой "щипачей" стала гендиректор одного из украинских телеканала Евгения З., которая в районе ТРЦ "Гулливер" обнаружила пропажу кошелька с $2 тысячами и 1 тысячи гривен из дамской сумочки, а также исчезновение прав и техпаспорта на ее имя на автомобиль BMW.

Комментируя инцидент с Евгенией, источники "Страны" в правоохранительных органах допускают, что она стала жертвой одной из воровских бригад, которые промышляют в "Гулливере". Якобы это связано с тем, что бандиты, вероятно, делят "прибыли" с тамошней охраной и, возможно, полицией, чтобы их не ловили на горячем.

Как указывают собеседники в прокуратуре Киева, подобные группировки промышляют сразу в нескольких крупных торговых центрах. Год назад одну из них, действовавшую под "крышей" сотрудников Деснянского райотдела полиции, сумели разоблачить. Но проблему в комплексе это не решило: отзывов посетителей, которые стали жертвами воров в киевских ТРЦ на форумах заведений по-прежнему немало.

Не отстают от карманников и грабители-взломщики. Ранее на их наплыв жаловались жители элитных пригородов столицы - прежде всего, Киево-Святошинского района, где предпочитают селиться видные чиновники, бизнесмены и политики. Сегодня же налетчики орудуют в самом сердце Печерска.

В одном случае, произошедшем неделю назад, грабители вынесли золотые украшения и $35 тыс из дома топ-менеджера фирмы Burisma (которую связывают с именем экс-министра Николая Злочевского) Михаила Емника в Снежнянском переулке. В другом, предварительно "отжав" окно, "выставили" квартиру экс-модели Влады Литовченко на улице Коновальца (до переименования - Щорса).

Во все времена за "наезды" на "государственных" и просто важных людей, имеющих связи с верхами силовых структур, всегда шла "обратка" - по факту громких инцидентов полиция и спецслужбы начинали "кошмарить" традиционные преступные сообщества.

Как это происходит на практике, "Страна" уже объясняла на примере угнанного джипа замначальника Нацполиции Александра Фацевича. Тогда силовики выставили ультиматум криминальным авторитетам, благодаря участию которых иномарку в конечном счете сумели найти. Полицейским на блюдечке сообщили место, где находится машина на отстое, а самих автоворов фактически сдали правоохранителям сами авторитеты. Тогда дело касалась лично Фацевича и престижа силовых структур.

Будет ли запущен подобного рода маховик "уголовного поиска" в историях злоключений прочих "селебритиз" - большой вопрос.

"Анархисты", "залетные" и бывшие АТОшники

Тем более, что помимо вполне объективных причин (вышеописанного серьезного повышения уровня преступности за последние четыре года), в последние пару лет появились и другие факторы ухудшения криминогенной ситуации в столице.

Одним из наиболее знаковых считается появление так называемых "анархистов" - бригад домушников, автоугонщиков, карманников и вымогателей, похищающих людей ради выкупа. Эти банды гастролеров – кочующих из одного украинского города в другой и действующих "вахтовым" методом, фактически не подчиняются ни одному из "теневых смотрящих" за городами от воров в законе. К тому же, зачастую, они не ставят в известность "старших" о своем прибытии, и действуют вполне автономно.

Впрочем, помимо "воровских" гастролеров, в столице и наиболее "богатых" городах Украины – Одессе, Харькове и Днепре, появились и другие криминальные группировки, которые вообще не входят в сферу влияния "воровского хода".

Среди них немало граждан России (прежде всего, уроженцев Чечни и Дагестана), а также Армении, Азербайджана и Грузии, которые до начала войны на Донбассе имели проблемы с законом у себя на родине. Что характерно, приехав в 2014 году в Украину, многие из них вступили в добровольческие батальоны. Но побыв некоторое время на переднем крае, часть из них вскоре вернулась к старому ремеслу и занялась грабежами, угонами и разбоем уже в нашем государстве.

По некоторым данным, такие "добровольцы" выступают фигурантами едва ли не в половине уголовных производств, касающихся краж, разбоев и ограблений за последние три года.

Из-за усердия полиции оперативники лишились информаторов

Еще одним фактором ухудшения ситуации стало то, что "старые" воровские смотрящие практически повально оказались под прессингом полиции и сейчас в стране остались единицы тех, кто раньше рулил криминальным миром.

"После того, как из Украины выдавили практически всех "боссов" - смотрящих по регионам, угрозыск остался почти без информаторов. Сейчас данных оперативникам не поступает, а агентурная сеть "негласников" практически развалена: это последствия "реформ" и стремления руководства ГУНП выдворить из страны всех воров. Поэтому предупредить и профилактировать крупные преступления невозможно. В том числе, стало невозможно вычислить по горячим следам преступления относительно чиновников и офицеров полиции и спецслужб. Если раньше происходила кража или грабеж какого-то депутата или чиновника, то через "смотрящих" можно было быстро вернуть украденное. Сейчас беспредельщики угоняют машины нардепов и чиновников, крадут огромные суммы из карманов иностранных дипломатов и это остается безнаказанным – спрашивать просто не у кого", - поясняет ситуацию старший офицер полиции из Киева Н.

Также на раскачку криминальной ситуации в Украине и в частности в Киеве, влияет давняя вражда, порой переходящая в войны, между крупнейшими воровскими кланами. Например в Киеве давно отсутствует "смотрящий" по столице и центральному и западному регионам Украины – вор Андрей Недзельский по кличке Неделя. В его отсутствие криминальными общинами пытаются руководить его представители, однако реального авторитета у них маловато. В результате, Киев фактически стал зоной воровской анархии, на которую претендуют сразу несколько кланов. Один из самых влиятельных бандитов, который пытается подмять столицу Украины под себя – вор по кличке Лоту Гули – гражданин России Надир Салифов.

Впрочем, его интересы не ограничиваются Киевом. В Одессе он враждует со смотрящим по ней Антимосом Кухилавой, который представляет интересы конкурирующего воровского клана – Сухумского – Таро. Любопытно, что обе враждующих группировки территориально находятся в Турции – один в Стамбуле, другой в Анталии.

А в Украине действуют схожими методами – засылая в Киев и Одессу своих эмиссаров - воров в законе. Именно поэтому украинская полиция почти каждый месяц победоносно отчитывается о "победах", то есть депортациях воров. На самом деле на реальную ситуацию с организованной преступностью эти реляции влияют слабо, так как по интернету сейчас можно передать самые сложные инструкции своим подопечным и даже провести конференцию в закрытом и зашифрованном чате.