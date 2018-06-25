На чемпионате мира по футболу, проходящем в России, сегодня начинается процедура отсеивания слабейших команд.

Кое-кто (Египет, Саудовская Аравия, Марокко, Перу, Коста-Рика, Тунис, Панама, Польша) уже потерял всякие шансы на попадание в плей-офф, а после третьего тура группового раунда, который будет самым коротким и продлится всего четыре дня с 25 по 28 июня, из 32 участников ЧМ-2018 в строю останется ровно половина - 16.

Они сыграют в 1/8 финала, разбившись на пары, согласно заранее определенной сетке - по позициям, занятым в группах.

Некоторые сборные уже после двух туров гарантировали себе место в плей-офф.

Таких команд сразу шесть: Россия, Уругвай, Франция, Хорватия, Англия и Бельгия, и они в третьем туре будут играть за собственный престиж и рейтинг. И за более удачный вариант с соперником в 1/8 финала. Хотя, скажем, россияне и уругвайцы еще не будут знать, кто займет первое и второе место в группе B. А вот испанцы и португальцы (или иранцы и португальцы - не исключено) - уже будут знать, кто выиграл группу A.

Словом, кто-то займется стратегией. А кому-то придется думать об элементарном - спасении чести мундира. Например, Аргентине, которая оказалась в шаге от национального позора. Но есть и те, кто благодаря собственной игре и улыбке Фортуны получил невероятный шанс - попытать удачу в играх на вылет. Прошел два раунда плей-офф - и ты уже медалист чемпионата мира!

Итак, перед третьим туром мы уже по традиции определили в нем топ-10 событий, которые так или иначе вызывают повышенный интерес. Изучаем.

1. Национальный рекорд России

Сборная России уже вошла в историю - впервые обеспечила себе участие в 1/8 финала чемпионата мира. В 1994-м, 2002-м и 2014 годах команда прекращала выступление после группового турнира. А под началом Станислава Черчесова россияне в двух турах выиграли столько же матчей, сколько за три предыдущих ЧМ в сумме. И это - отличный повод для праздника.

Станет ли содействовать продолжению победного марша сборной России команда Уругвая? В двух предыдущих турах южноамериканцы выглядели не очень убедительно, но дважды выиграли с минимальным счетом 1:0 у Египта и Саудовской Аравии. Россияне их размолотили с суммарным счетом 8:1, однако в личном противостоянии 25 июня в Самаре (начало в 17:00 по киевскому времени) эта статистика не будет играть роли.

Уругвай - самый серьезный соперник хозяев ЧМ-2018 на турнире - на третьем мундиале кряду выходит из группы. Эта команда выиграла абсолютно все матчи 2018 года. А по подбору исполнителей двукратный чемпион мира (1930, 1950) на голову выше России. По данным Transfermarkt, суммарная стоимость состава сборной Уругвая - 373 млн евро, сборной России - 161,8 млн евро.

Но при любом исходе поединка в 1/8 финала выйдут обе команды. Вопрос только - на кого они попадут из группы B. Ответы на него будут получены только к концу дня 25 июня.

2. Первая победа Египта и самый возрастной футболист

Мы продолжаем ждать выхода на поле в составе сборной Египта ее вратаря - Эссама Эль-Хадари, который может стать самым возрастным футболистом в истории чемпионатов мира. На данный момент рекорд принадлежит колумбийскому вратарю Фариду Мондрагону: в 2014-м в матче с Японией ему исполнилось 43 года и 3 дня.

Эль-Хадари сегодня, 25 июня, в Волгограде (начало - 17:00 по киевскому времени) в матче с командой Саудовской Аравии имеет шанс поднять планку рекорда до отметки 45 лет и 160 дней.

Кроме того, Эль-Хадари, считающийся капитаном сборной, может стать самым возрастным капитаном в истории ЧМ (обойдет англичанина Питера Шилтона; 40 лет и 292 дня на ЧМ-1990) и самым возрастным дебютантом ЧМ (обойдет англичанина Дэвида Джеймса; 39 лет и 321 день на ЧМ-2010).

Теперь все зависит от Эктора Купера. Знаменитый аргентинский тренер, лучшие годы которого остались в конце 1990-х - начале 2000-х, сейчас вновь оказался на коне и впервые за 28 лет вывел Египет на ЧМ. А в игре с Саудовской Аравией, Купер может стать еще и первым тренером сборной Египта, победившим на ЧМ. На национальном уровне это - серьезный успех, ведь в шести предыдущих матчах мировых чемпионатов египтяне четырежды проиграли при двух ничьих.

Сейчас - самое время побеждать, поскольку в составе представителей Северной Африки есть суперзвезда - Мохамед Салах из "Ливерпуля". А у команды Саудовской Аравии, которая на ЧМ выигрывала только в 1994-м, когда даже вышла в 1/8 финала, таких исполнителей в обойме нет. Египтяне, к слову, выиграли две последние очные встречи - в 2005-м (1:0) и 2007 годах (2:1).

3. Сколько забьет Криштиану Роналду

Может, это и не последний чемпионат мира для Криштиану Роналду (хотя ему уже 33 года), но играет он так, словно в последний раз. Все четыре мяча сборной Португалии на этом ЧМ записал на свой счет именно лучший бомбардир в истории "Реала" и Лиги чемпионов, который явно дает понять, что не прочь прибавить к галерее своих титулов и достижений еще и звание топ-снайпера ЧМ-2018.

Тем более что до этого Роналду на чемпионатах мира по какой-то неведомой причине результативностью не блистал. На трех предыдущих турнирах (2006, 2010, 2014) он забивал лишь по одному мячу. Сейчас наверстывает упущенное и 25 июня в Саранске (начало - в 21:00 по киевскому времени) может продолжить голевую феерию в поединке с командой Ирана.

На данный момент Роналду делит 30-36 места в рейтинге бомбардиров за всю историю проведения чемпионатов мира (7 голов). Из играющих на ЧМ-2018 футболистов выше только немец Томас Мюллер (10 голов, 8-13 места), но он пока что в России не забивал. На счету колумбийца Хамеса Родригеса и уругвайца Луиса Суареса - по 6 голов. Родригес тоже пока молчит.

Сборная Португалии имеет совершенно понятную задачу - нужно как минимум не проиграть Ирану. И хотя разница в подборе исполнителей - колоссальная (Transfermarkt выводит стоимость состава сборной Ирана в 48,3 млн евро, а сборной Португалии - в 494,5 млн евро), на ЧМ-2018 азиаты ухитрились обыграть Марокко со счетом 1:0, а затем, обороняясь всей командой, едва не отстояли ничью с Испанией (0:1).

К моменту стартового свистка португальцы уже будут знать, кто займет первое и второе места в группе A (Россия или Уругвай), и могут, в принципе, по ходу матча корректировать степень своей агрессивности.

Но не забываем, что и Иран сейчас имеет шанс на 1/8 финала. Правда, нужно побеждать Португалию (ведь немного наивно ожидать поражения Испании от Марокко в параллельном матче), но за счет контратак и стандартных положений подопечные португальского, к слову, тренера Карлуша Кейруша могут сотворить чудо. Другое дело, что нужно будет чуть активнее играть в атаке, а это даст шанс Роналду. Впрочем, посмотрим. Ждать осталось недолго.

4. Сборная Испании выздоравливает по графику

Сумасшедший стресс, который пережила сборная Испании за два дня до старта ЧМ-2018 (уволен главный тренер Хулен Лопетеги, принявший "Реал", а его место занял спортивный директор федерации Фернандо Йерро), пока что не мешает ей набирать очки. После двух туров Испания и Португалия идут вровень - по четыре очка с совершенно одинаковой разницей забитых и пропущенных мячей (4-3) и равенством по личным встречам (ничья 3:3 в первом туре). Но испанцы чуточку выше по рейтингу Fair Play, что позволяет им лидировать в группе B.

Это лидерство пиренейцы могут упрочить в матче с потерявшей всякие шансы на выход из группы командой Марокко (25 июня в Калининграде, начало в 21:00 по киевскому времени). Впрочем, даже поражение подопечных Йерро при условии параллельного проигрыша Ирана команде Португалии отправит испанцев в 1/8 финала.

Но до такого доводить дело напичканная звездами Красная Фурия, которую знаменитая букмекерская контора William Hill на данный момент держит на 1-2 месте со сборной Бразилии в рейтинге фаворитов ЧМ-2018, вряд ли станет. Сейчас для команды Испании - хороший момент для психологической реабилитации.

В стартовом матче с Португалией играли на эмоциях, но упустили победу (3:3). В поединке с Ираном, который оборонялся всем составом, три очка принесло, по большому счету, чудо в виде рикошета (1:0), но Испания имела огромное преимущество по контролю мяча. Теперь же, в игре с Марокко, психологического давления в связи с турнирным положением будет меньше, а Йерро может продолжить осваивание управления звездными футболистами, которое ему приходится делать буквально на ходу.

К слову, этот матч доверено провести выходцу из бывшего СССР - Равшану Ирматову (Узбекистан), который является рекордсменом (!) ЧМ по количеству игр. До этого момента у него было 10 поединков, начиная с ЧМ-2010, это будет 11-й.

5. Францию и Данию устроит гроссмейстерская ничья

После двух туров в группе C турнирная ситуация предельно ясная. Франция (шесть очков) уже гарантировала себе место в 1/8 финала, Дания (четыре) теоретически находится под угрозой со стороны Австралии (одно), а Перу (ноль) вообще ни на что не претендует.

Напомним, что при равенстве очков сначала считают разницу забитых и пропущенных мячей, потом - количество забитых. У Дании с мячами ситуация (2-1) лучше, чем у Австралии (2-3), но если датчане проиграют французам и не забьют, а австралийцы обыграют перуанцев и, соответственно, забьют, команда голландского тренера Берта ван Марвейка может повторить достижение ЧМ-2006, добытое под началом другого голландца Гуса Хиддинка. Тогда представители Зеленого континента вышли из группы в 1/8 финала, где проиграли только будущим чемпионам из Италии лишь за счет пенальти в компенсированное время.

Разумеется, Австралия будет играть на победу, хотя в двух предыдущих матчах (Франция - 1:2, Дания - 1:1) оба мяча были забиты только с пенальти. Оба - в исполнении бородача с хорватскими корнями Миле Единака. Разумеется, против этого будет Перу (букмекеры отдают ей небольшое предпочтение), которая на ЧМ-2018 пока остается без голов.

Но самое главное будет все же происходить не в Сочи, а в Москве, где сыграют Дания и Франция (начало обоих поединков - 17:00 по киевскому времени). В футболе есть такое понятие - гроссмейстерская ничья. Когда обоих соперников устраивает ничейный вариант, они по молчаливому согласию, даже без предварительного сговора, идут на это. Такие случаи бывали и на чемпионатах мира, и на чемпионатах Европы. Повлиять на это не могут ни ФИФА, ни УЕФА.

Конечно, датчане могут возжелать победы в группе и ввязаться с французами в битву за первое место. Но это может обернуться поражением и непопаданием в 1/8 финала. В данном случае лучше синица в руке, чем журавль в небе. Но если перуанцы в Сочи начнут громить австралийцев, то и Дания с Францией получат возможность играть в свое удовольствие. Онлайн в помощь.

6. Последний шанс Лионеля Месси

Оглушительное фиаско, которое потерпела сборная Аргентины во втором туре от команды Хорватии (0:3), превратило жизнь футболистов команды Хорхе Сампаоли (да и его самого - тоже) в настоящий ад. Больше всех достается Лионелю Месси, который после 11 ударов по воротам сборной Исландии лишь однажды пробил по хорватским воротам. Да и сам он прекрасно понимает, что с такими показателями "Золотой мяч" 2018 года уплывет к Криштиану Роналду - тот ведь и Лигу чемпионов выиграл, где наколотил кучу мячей, и сейчас забивает за всю сборную Португалии.

Не тянет поклонников таланта Месси и сравнивать его в данный момент с Диего Марадоной, который был настоящим мотором команды на ЧМ-1986 и ЧМ-1990, где сборная Аргентины брала золото и серебро соответственно. В активе Месси - два четвертьфинала (2006, 2010) и финал (2014), а нынешний турнир обещает стать худшим в его карьере.

Да и аргентинская команда может второй раз за последние 44 года не выйти из группы. Первый случился в 2002-м, когда Аргентина, к слову, оказалась в одном квартете с Нигерией и вместе с ней же досрочно сошла с дистанции.

Сейчас повторение такого же сценария тоже возможно: Исландия в Ростове-на-Дону обыгрывает уже гарантировавшую себе место в 1/8 финала Хорватию с тем же счетом, что в Санкт-Петербурге Аргентина - Нигерию (оба матча начнутся 26 июня в 21:00 по киевскому времени). Ничего невероятного в этом нет. Тем более что исландцы как раз и выиграли последнюю личную встречу с хорватами - в отборочном турнире (1:0), за счет чего и заняли первое место в группе. А мотивация аргентинцев будет зашкаливать.

Но букмекеры больше верят в то, что досрочно с ЧМ-2018 домой из группы D уедут Исландия и Нигерия. Для островитян с самым маленьким населением в истории чемпионатов мира (330 тысяч жителей) и сам факт дебютного участия в таком турнире - повод для гордости. А у Хорватии есть повод для мести - то самое поражение год назад в Рейкьявике.

Что касается Аргентины с ее шикарным потенциалом в атаке, где, помимо Месси, могут сыграть Серхио Агуэро, Гонсало Игуаин, Пауло Дибала, Анхель Ди Мария, то главное - вовремя расставить приоритеты. Если команда продолжит играть исключительно на Месси, рассчитывая на его гениальность, то, возможно, его рано или поздно и прорвет. Но если Лео станет играть на команду, это может быть куда опаснее для соперников.

В 1/8 финала Хорватия и кто-то еще из группы C, судя по всему, будет играть с Францией и Данией.

7. Германия на фоне антирекорда 80-летней давности

Это фантастика, но после второго тура действующие чемпионы мира из Германии вполне могли досрочно сложить свои полномочия - по примеру Франции-2002, Италии-2010 или Испании-2014. После поражения в первом туре от Мексики (0:1) немцы проиграли первый тайм Швеции (0:1). Но после перерыва частично исправились - Марко Ройсс сделал счет ничейным.

И все же даже одно очко мало грело душу сборной Германии, поскольку мексиканцы свой поединок второго тура выиграли и набрали шесть очков, а в последнем туре вполне могли со шведами (у них было бы четыре) расписать гроссмейстерскую ничью, выкинув Бундестим с турнира.

Чемпионов спас Тони Кроос из "Реала", который невероятным ударом со штрафного с левого фланга уже на 95-й минуте заставил ошибиться вратаря сборной Швеции. Германия рыдала в экстазе от счастья - 2:1, и теперь подопечные Йоахима Лева должны наконец-то взяться за голову. Матч 27 июня в Казани (начало - в 17:00 по киевскому времени) с Южной Кореей, потерпевшей два поражения, должен дать толчок немецкой машине. Самое время - начинаются матчи на выживание, пора показывать свой характер.

Забить азиатам Германия должна максимально много. Сейчас она опережает Швецию только по личным встречам: очки, разница забитых и пропущенных мячей и количество забитых мячей абсолютно одинаковы. Но если вдруг скандинавы в параллельном матче в Екатеринбурге крупно выиграют у мексиканцев, которые уже гарантировали себе место в 1/8 финала, то немцам нужно побеждать с таким же счетом.

Шведы, к слову, последний раз не выходили из группы на ЧМ-1990. Но Германия последний раз выбывала из чемпионата мира после первого же этапа вообще 80 лет назад - на ЧМ-1938. В параллельном противостоянии этих двух европейских сборных явное преимущество - на стороне немцев. У них и состав сильнее, и соперник слабее, и мотивации - с запасом. А вот шведам нужно не просто обыгрывать сильную Мексику, но и делать это максимально крупно.

У мексиканцев, к слову, продолжает двигаться вверх в рейтинге гвардейцев рекордсмен чемпионатов мира - Рафаэль Маркес. Напомним, что он - лишь третий футболист в истории, сыгравший на пяти ЧМ. Кроме того, он носил капитанскую повязку на всех пяти турнирах (единственный!), выполняя функции капитана в 17-ти матчах. Это тоже рекорд. Поединок с командой Швеции станет для него 19-м на мировых первенствах. А в 1/8 финала он может войти в топ-10 гвардейцев ЧМ.

8. Неймар ответит на все вопросы

Главный фаворит ЧМ-2018 - сборная Бразилии - могла оказаться в непростом турнирном положении, но во втором туре с огромным скрипом все же вырвала победу у Коста-Рики - 2:0. Оба гола пентакампеоны забили уже в компенсированное время - на 91-й и 97-й минутах, лишив костариканцев каких-либо перспектив на этом турнире. И в то же время сами бразильцы подняли себе настроение - несмотря на осечку в первом туре, они возглавляют таблицу группы E.

Но это ничего не гарантирует, поскольку в заключительном туре 27 июня в Москве (начало в 21:00 по киевскому времени) сборную Бразилии ждет непростой поединок с командой Сербии. У бразильцев - четыре очка, у сербов - три. Параллельно в Нижнем Новгороде сборная Швейцарии (тоже четыре очка) сыграет с Коста-Рикой, которая уже не имеет турнирной мотивации.

Швейцарцев устроит и ничья, а в случае крупной победы Джердан Шачири и его партнеры могут рассчитывать даже на первое место в группе. Но для этого нужно наколотить много мячей основному вратарю "Реала" Кейлору Навасу. А его пробить с огромным трудом удалось даже бразильцам.

Зато наконец-то прервал сухую серию Неймар, который после неудачи в первом туре сменил прическу (ее открыто высмеял знаменитый француз Эрик Кантона, насыпав себе на голову вареные макароны). На 97-й минуте встречи с Коста-Рикой он забил Навасу свой пятый гол на чемпионатах мира (первые четыре были еще в 2014-м) и, возможно, снял психологическое напряжение.

От Неймара, самого дорогостоящего футболиста в истории мирового футбола (222 млн евро отвалили катарские толстосумы прошлым летом, чтобы бразилец сменил "Барселону" на "Пари Сен-Жермен"), ждут чудес. Однако пока что мы увидели много финтов и трюков, но только намеки на серьезные дела. Возможно, с сербами, которых турнирное положение обязательно заставит искать счастья у чужих ворот, Неймару удастся получить оперативное пространство и разбежаться как следует.

В 1/8 финала не исключена, к слову, встреча Бразилии и Германии. По крайней мере, турнирное положение на данный момент сводит их друг с другом. Но могут быть коррективы в третьем туре.

9. Шахматные расклады на берегах Волги

В самой ровной группе ЧМ-2018 после двух туров определился явный неудачник и, вопреки общим тенденциям, им оказался представитель Европы - сборная Польши. Впрочем, не выбираться из группы на чемпионате мира для поляков в порядке вещей. В 1970-1980-е все было иначе (дважды Кадра была бронзовой - на ЧМ-1974 и ЧМ-1982), но сейчас у наших западных соседей есть только шанс прищемить хвост Японии, которая дважды в своей истории выходила в 1/8 финала.

Сейчас японцы возглавляют турнирную таблицу группы H, по дополнительным критериям (показатели Fair Play) опережая Сенегал, с которым во втором туре сыграли боевую ничью - 2:2. Но это очень шаткое лидерство. Если 28 июня в Волгограде Польша все же сумеет оформить традиционную для себя одну победу в группе, то в параллельном матче выше по течению Волги - в Самаре - сборные Сенегала и Колумбии устроит и ничья. Оба поединка начнутся в 17:00 по киевскому времени.

Но от поляков чудес по заказу сейчас ожидать не стоит, хотя в их составе и выступает звездный бомбардир Роберт Левандовский из "Баварии", которого очередной раз обхаживает "Реал". Поэтому не исключено, что третьего лишнего придется искать как раз в паре Сенегал - Колумбия.

Южноамериканцы, четвертьфиналисты ЧМ-2014, отошли от стартового поражения от японцев (1:2) и эффектно разгромили Польшу - 3:0. При этом промолчал лучший бомбардир прошлого чемпионата Хамес Родригес ("Бавария"), но за него свое слово сказали Йерри Мина ("Барселона"), Радамель Фалькао ("Монако") и Хуан Квадрадо ("Ювентус"). Подбор кадров у колумбийцев - просто шикарный.

Но и Сенегал, который второй раз в истории вышел на мундиаль (в 2002-м с ходу дошел до четвертьфинала, выбив по пути действующих чемпионов мира и Европы из Франции), укомплектован представителями чемпионатов Англии, Италии, Франции, Германии во главе с капитаном команды Садио Мане, форвардом "Ливерпуля".

10. Противостояние бомбардиров АПЛ: Кейн против Лукаку

В группе G, как и в группе A, после двух туров определились сразу два участника 1/8 финала - Англия и Бельгия. С Тунисом и Панамой представители Европы расправились практически идентично: в двух матчах победили с суммарным счетом 8:2. Сейчас Англия выше в таблице только по показателям Fair Play, но очная встреча 28 июня в Калининграде (начало в 21:00 по киевскому времени) может расставить все по своим местам.

Причем фаворит предстоящей битвы - не Англия, хотя она и занимает в рейтинге букмекеров на победу на ЧМ-2018 в целом довольно высокое шестое место. Тогда как Бельгия - четвертое. Выше только Бразилия, Испания и Германия (между бельгийцами и англичанами - Франция). Есть ли смысл драться за первое место в группе, вопрос очень сомнительный. Не исключено, что в четвертьфинале первая команда группы G попадет (если пройдет туда, конечно) на победителя пары 1/8 финала, в которой сойдутся, к примеру, Бразилия и Германия.

В четвертьфинале наивно рассчитывать на слабых соперников, но турнирная сетка плей-офф может сложиться таким образом, что в одной ее половине окажется большинство топ-фаворитов. И если сборные из первых групп будут играть втемную, не зная раскладов, то Англия и Бельгия, завершая программу третьего тура, уже будут видеть всю картину. И смогут выбирать себе соперников - в группе H (Япония, Сенегал, Колумбия), и в дальней перспективе. Если хватит на это сил и умений.

Но это стратегия, а в отдельно взятой этой игре все будут решать футболисты, среди которых на поле выйдут два из трех лучших бомбардиров ЧМ-2018. На счету англичанина Харри Кейна из "Тоттенхэма" - 5 голов, у бельгийца Ромелу Лукаку из "Манчестер Юнайтед" - 4 (столько же у Криштиану Роналду из "Реала"). По 3 мяча забили россиянин Денис Черышев ("Вильярреал") и испанец Диего Коста ("Атлетико"). Хорошая компания для сына известного в 1990-е футболиста Дмитрия Черышева.

1/8 финала

Матч №49. A1 - B2 (30.06)

Матч №50. C1 - D2 (30.06)

Матч №51. B1 - A2 (01.07)

Матч №52. D1 - C2 (01.07)

Матч №53. E1 - F2 (02.07)

Матч №54. G1 - H2 (02.07)

Матч №55. F1 - E2 (03.07)

Матч №56. H1 - G2 (03.07)

1/4 финала

Матч №57. Победители матчей 49 - 50 (06.07)

Матч №58. Победители матчей 53 - 54 (06.07)

Матч №59. Победители матчей 51 - 52 (07.07)

Матч №60. Победители матчей 55 - 56 (07.07)

1/2 финала

Матч №61. Победители матчей 57 - 58 (10.07)

Матч №62. Победители матчей 59 - 60 (11.07)

Матч за 3-е место

Матч №63. Проигравшие матчей 61 - 62 (14.07)

Финал

Матч №64. Победители матчей 61 - 62 (15.07)