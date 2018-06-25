На минувших выходных в Стамбуле состоялась встреча делегации митрополитов Украинской православной церкви со Вселенским Патриархом Варфоломеем.

После встречи представители УПЦ заявили, что Варфоломей не поддержал главу Киевского патриархата Филарета и заявил, что преодоление церковного раскола в Украине будет только на канонической основе. Что может трактоваться как нежелание Константинополя предоставлять автокефалию.

Между тем, президент Петр Порошенко уже заявил, что ждет Томос к 1030-летию Крещения Руси, которое будет отмечаться 28 июля 2018 года. Верят в автокефалию и у Филарета.

Что в итоге получится на самом деле - анализирует "Страна".

Встреча в Стамбуле

Официальная делегация Украинской православной церкви посетила Вселенского патриарха Варфоломея I в минувшую субботу. В состав делегации вошли митрополиты Одесский Агафангел, Донецкий Илларион, Каменец-Подольский Феодор и Бориспольский Антоний.

Участник и переводчик на этой встрече протоиерей Николай Данилевич говорит, что на встрече УПЦ достигла взаимопонимания с Константинополем.

"Разговор был содержательным, откровенным, открытым, конструктивным и братским. Мы донесли нашу позицию и нас услышали. Они изложили свое видение. И это нормально. Главным критерием должно быть польза Церкви. И в этих вопросах мы достигли взаимопонимания с Константинополем. Константинополь хочет помочь решить проблему, а не использовать ситуацию в свою пользу. Мы визитом и общением довольны", - рассказал Данилевич.

"Самое главное, что привезла наша делегация из Стамбула, - это подтверждение, что преодоление расколов может быть только на канонической основе. И поэтому никакие государственные мужи не могут вмешиваться в церковные вопросы", - говорит "Стране" глава пресс-службы УПЦ Василий Анисимов.

В Киевском патриархате с трактовкой УПЦ не соглашаются.

"Доверия заявлениям спикеров УПЦ, описавшим закрытые переговоры, нет", - написал на своей странице в Facebook архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря.

Чуть позже он опубликовал расширенный комментарий относительно встречи с Варфоломеем, заявив, что делегация УПЦ не добилась от Константинопольского патриарха отказа от Томоса.

"Процесс предоставления Томосу об автокефалии запущен - и он не будет отменен, - пишет Зоря. - Вопрос не в том, будет Томос об автокефалии или не будет, а в том - будет это чуть быстрее или чуть позже, с поддержкой решения Вселенского Патриарха со стороны большого числа Поместных Церквей или меньшего. Если бы Константинопольский Патриархат не рассчитывал на то, что сможет довести дело Томосу об автокефалии до логического завершения - он бы не начинал этого процесса. Истерики со стороны Московского Патриархата не остановят дело. Потому отступить под давлением Москвы нельзя, ведь это - поражение".

Впрочем, в УПЦ настаивают, что Варфоломей не сказал ничего утешительного для "автокефалистов".

По словам митрополита Бориспольского и Броварского Антония, патриарх говорил, что он не желает вмешиваться в ситуацию, но хочет помочь, как человек ответственный, решить очень сложный вопрос с расколом в Украине.

"Мы видим, что такая открытость строится на том, что мы будем искать решение на базе наших каноничных правил, а не так, как говорят в СМИ и некоторые высокопоставленные лица про то, что, якобы, вопрос уже решен", - сказал Антоний.

"Мы во время этой встречи услышали, что многое, что говорилось за последнее время нашими властями, включая президента Украины и СМИ, – не соответствует действительности. Вселенский патриархат – за единство православия. И было сказано, что увещевание раскола будет происходить на основе церковных законов и традиций и другого не будет", - сказал "Стране" присутствовавший на встрече в Стамбуле народный депутат Вадим Новинский.

Еще один собеседник "Страны" в УПЦ оценил успешность этой встречи в Стамбуле на 4 балла из 5 возможных. Причем, по его словам, во-многом этому способствовала позиция большинства других православных церквей мира.

"Фанар очень рискует"

Из 14 православных церквей (в этот счет не входит Американская православная церковь, так как она не признается Константинополем) 7 церквей уже выступили против предоставления Украине Томоса.

Это Русская православная церковь, церкви Чехии и Словакии, Польская, Болгарская, Сербская, Антиохийский патриархат (в его юрисдикции - Сирия, Ливан, Ирак, Кувейт, ОАЭ, Бахрейн, Оман, арабские приходы в Европе, Северной и Южной Америке и Австралии), и Грузинская, синод которой публично высказался против автокефалии буквально на прошлой неделе, после того, как Тбилиси посетили митрополиты Константинопольского патриархата.

Аналогичных решений можно ожидать от Кипрской и Элладской (Греческая) православных церквей. Александрийский патриархат (канонической территорией которого является Африка) также негативно настроен к украинской автокефалии.

Еще у двух православных церквей - Албанской и Иерусалимской - нейтральная позиция. И неизвестна позиция Румынской православной церкви, которая не раз соперничала за храмы с УПЦ на территории Одесской области.

"Позиция Грузии или Сербия категорична - у них такая же ситуация, как и в Украине. В Грузии хочет автокефалии Абхазская церковь, от Сербской пытается оторваться неканоническая Черногорская православная церковь. Поэтому Фанар, если пойдет на поводу у политики, очень рискует. Запуская процесс автокефалии в Украине, можно на выходе получить еще много распрей в других странах", - говорит "Стране" Василий Анисимов.

Об угрозе раскола заявил на встрече с Варфоломеем и митрополит Антоний.

"Мы сказали Константинопольскому патриарху, что если в Украине будет существовать параллельная каноническая структура, то не только в ближайшем будущем, а и вообще нужно будет забыть о Единой поместной православной церкви в Украине", - сказал митрополит.

"После заявления Филарета о захвате Лавр (В своем недавнем интервью "Украинской правде" Филарет заявил, что после создания единой украинской поместной церкви Киево-Печерская лавра и Почаевская лавра отойдут этой церкви, - Прим.Ред.), Константинопольский патриархат испугался серьезного противостояния на религиозной почве. Причем не только в Украине. Если Варфоломей предоставит автокефалию, то спровоцирует всеправославную мировую религиозную войну. А это никому не надо", - говорит политолог Руслан Бортник.

Фактор Филарета

Еще одной проблемой на пути предоставления Украине Томоса является глава УПЦ КП Филарет. Его фигура воспринимается неоднозначно не только в нашей стране, но и за ее пределами. Анафема, которая на него была наложена Собором Русской православной церковью после раскола в 1992 году, признана также и другими поместными церквями. Более того, снять анафему может только та Церковь, которая ее наложила.

"Пока есть Филарет, который находится под анафемой, под его началом никакого объединения не будет. Вселенский патриархат, даже если бы и захотел создания поместной православной Церкви, то сотрудничал бы с каноничной УПЦ, с которой не были бы связаны проблемные моменты. А уговорить Филарета отступить будет непросто. Он сам уже заявил, что сдаваться не собирается", - поясняет "Стране" политолог Андрей Золотарев.

В СМИ уже появились слухи о том, что на должность главы поместной церкви ищут претендента из УПЦ. В частности, называют митрополита Винницкого и Барского Симеона, который давно знаком и дружен с Петром Порошенко.

После смерти предстоятеля УПЦ митрополита Владимира в 2014 году, на выборах нового предстоятеля президент Петр Порошенко поддерживал именно кандидатуру митрополита Симеона. По информации "Страны", принять участие в выборах на пост главы УПЦ его уговаривал лично отец президента, Алексей Порошенко.

Но Украинская православная церковь Московского патриархата избрала тогда своим предстоятелем митрополита Черновицкого и Буковинского Онуфрия. Владыка набрал 48 голосов участников Собора епископов, управделами УПЦ митрополит Антоний – 25 голосов, а Симеон получил только 1 голос.

"Это кандидатура от Банковой, это давний знакомый Порошенко, и поэтому вероятность его "назначения" на роль предстоятеля поместной церкви достаточно высока. Но этому противится Филарет, который может не признать Симеона в качестве предстоятеля. И это также сильно стопорит процесс", - поясняет "Стране" политолог Руслан Бортник.

В УПЦ, впрочем, не верят, что Симеон может уйти в поместную церковь.

"Без решения церковного Собора Симеон никак не сможет возглавить никакую поместную церковь. Если они склонят Симеона против воли Собора, то он будет отлучен от Церкви, и получится аналогичный прецедент, как и с Филаретом", - говорит "Стране" Анисимов.

Отметим, что сам Симеон официально на этот счет никаких заявлений не делал.

Три варианта развития событий

Источник "Страны" в церковной среде говорит, что есть три варианта развития событий. Первый, по мнению источника, на данный момент наиболее вероятный - Константинополь либо откажется предоставлять Томос, либо отложит вопрос "на потом". "Пока все идет к тому, что Варфоломей не возьмет на себя ответственность начать масштабную церковную войну", - полагает он.

Второй - автокефалию все-таки предоставят. "Но на это я бы дал сейчас небольшой процент. Это возможно только в случае, если на Варфоломея будет оказано беспрецедентное политическое давление со стороны США и руководства Турции. Но пока непохоже, что к этому идет", - говорит представитель Церкви.

Чуть более вероятным он видит третий вариант. А именно - предоставление не автокефалии, а создание в Украине экзархата (представительства) Константинопольского патриархата, куда и предложат вступить всем желающим, включая Киевский патриархат Филарета.

В таком случае, Константинополь мог бы сам утверждать любые кадровые и финансовые решения в своей украинской вотчине.

Но Филарет уже заявил, что УПЦ КП выступает против подобного решения: "Какая разница - подчиняться Москве или подчиняться Константинополю? Украина - независимое государство".

Ждать какой вариант в итоге выберет Варфоломей осталось недолго.

Для предоставления Томоса необходимо решение Синода. Заседание Синода Константинопольского патриархата назначено на первую половину июля в Стамбуле.