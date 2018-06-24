Накануне старта кампании по выборам президента (март 2019 года), которые затем плавно перетекут в выборы парламентские, одним из самых лакомых пирогов является электоральное наследство бывшей Партии регионов. То есть - избиратели юго-востока.

В парламенте сейчас этот политический вектор представляет "Оппозиционный блок". Однако, уже несколько лет на данном фланге появляются и другие политические силы, рассчитывающие укрепиться на юго-востоке. Тем более, что на фоне бесконечной войны, экономического и социального кризиса, запрос на смену курса государства среди граждан возрастает.

Первым в этой нише, еще перед местными выборами 2015 года, попыталась закрепиться партия "Наш Край". Затем появилась возглавляемая Вадимом Рабиновичем партия "За життя". Далее бывший губернатор Донецкой области Сергей Тарута создал партию "Основа". Наконец, не так давно объявил о создании партии христианских социалистов экс-губернатор Харьковской области Михаил Добкин.

"Страна" решила проанализировать как идут дела у этих партийных проектов. Начнем с двух из них - "Нашего края" и "Основы".

"Наш край". Рожденный на Банковой

"Наш край" как партийный проект был создан еще перед местными выборами в 2015 году при непосредственном участии Администрации президента, а если более конкретно - то заместителя главы АП Виталия Ковальчука. Он должен был отобрать на юго-востоке голоса у "Оппозиционного блока". Для этого в "Наш край" привлекли многих бывших регионалов и просто влиятельных людей.

Все три последующих года на Банковой активно пытались превратить "Наш край" в полноценную партию.

Велась также работа по созданию отдельной группы "Наш Край" в Верховной Раде посредством переименования нынешней "Воли народа".

Подтверждение этого факта появилось благодаря обнародованию беглым депутатом Александром Онищенко записей переговоров со спонсором "Народного фронта" Николаем Мартыненко.

"Он (президент Петр Порошенко, - Прим.Ред.) меня напрягал еще тем, чтобы группу ("Воля народа", – Прим.Ред.) надо переименовать в "Наш край". Сказал, будешь это финансировать 50 на 50. Но я знаю, что такое с ним 50 на 50", - говорил Онищенко.

Параллельно партия соревновалась за должности в местных органах власти, регулярно принимая участия во всех выборах в объединенные территориальные общины и попадая в скандалы из-за злоупотребления админресурсом и подкупа избирателей.

Например, на последних выборах в ОТО 29 апреля 2018, "Наш край" стал одним из рекордсменов по покупке голосов избирателей (например, были зафиксированы факты, как в Луганской области (Александровская объединенная община). Сообщают, что от имени партии избирателям раздавали по 400 гривен), а сами выборы оказались самой грязной кампанией за всю историю избрания председателей объединенных территориальных громад, начиная с октября 2015 года, о чем заявлял председатель Комитета избирателей Украины (КИУ) Алексей Кошель.

А весной нынешнего года первый заместитель главы Николаевского областного совета Иван Кухта вышел из партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность", заявив, что власть раскручивает "Наш край" с использованием административного ресурса.

Он привел в пример главу Снигиревской администрации Инну Бойко, которую на эту должность назначил президент. "Ее возит машина партии "Наш край". В районе она популяризирует партию "Наш край". Она непосредственно взаимодействует с лидером фракции "Наш край" в областном совете. Как мне, как лидеру "Блока Петра Порошенко "Солидарность" в районе, объяснить, почему такая ситуация? Мы идем, боремся, доказываем позицию президента, говорим о реформах...", - возмутился чиновник.

В самом "Нашем крае" говорят о том, что они являются серьезными оппонентами другим политпартиям.

"Несмотря на высокую конкуренцию и в ходе трудных политических баталий, на сегодня, мы имеем 394 депутата от нашей партии в местных советах на разных уровнях. Когда механизм команды работает, тогда виден ее результат, - говорит сопредседатель партии "Наш край", народный депутат Антон Киссе. - Самая эффективная работа с людьми – это работа в личном общении, начиная с самого низа, от села до города. О нашей политической силе много говорят, мы являемся серьезными оппонентами другим политпартиям. И я думаю, что мы займем достойные места на предстоящих выборах".

Примечательно, что "Наш край" не первый год остается в пятерке непарламентских политсил, активно тратящих деньги на свою раскрутку. Например, за 1 квартал текущего года партия потратила 1,4 млн грн. При этом, уже традиционно, партия декларирует фактически пустые офисы - в центральном аппарате партии трудится всего 2 человека. Из имущества у партии - "ни кола, ни двора".

По данным "Страны" из источников близких к руководству "Нашего края", в партии в последний месяц наметился определенный кризис жанра.

"С одной стороны он связан с ослаблением позиций Виталия Ковальчука в АП, что сказывается на общей поддержке "Нашего края". С другой стороны есть и более глобальная проблема, связанная с тем, что на президентских выборах "Наш край" для Банковой структура бесполезная. У нас нет своего кандидата в президенты. Можно использовать наших отдельных авторитетных членов на местах для организации кампании в поддержку президента, но желающих среди партийцев немного. Денег из Киева на это не дают, а за свои тянуть лямку за президента никто не хочет. Кроме того, для всех совершенно понятно, что если Порошенко проиграет на выборах, то такая партия как "Наш край" просто исчезнет. Поэтому все наши сейчас оглядываются по сторонам, пытаются понять на кого правильно сделать ставку", - сказал "Стране" представитель "Нашего края".

Отметим, что за всю историю социологических исследований рейтинг партии ни разу не поднимался выше 1 процента.

Тарута и его "Основа"

Партия "Основа" Сергея Таруты, согласно упорным слухам, родилась благодаря поддержки предпринимателя Рината Ахметова, по протекции которого он, в свое время, стал губернатором Донецкой области.

Кроме того, Таруту связываются с Юлией Тимошенко. В политических кругах "Основу" часто называют аналогом "Нашего края", но "под Тимошенко".

Задача - также оттянуть на себя часть голосов юго-востока, а затем, перед вторым туром, призвать голосовать за Тимошенко.

Впрочем, в самой партии любые связи с олигархами и с другими политиками отвергают, называя себя самостоятельной и амбициозной силой.

"Наши амбиции – участвовать и побеждать как в президентских, так и в парламентских выборах. "Основа" должна консолидировать большинство в Верховной Раде следующего созыва. Это может показаться романтикой, но мы – романтики, которые всегда ставили амбициозную цель и достигали ее", – заявил Тарута недавно в кулуарах парламента.

Судя по активной рекламной компании, которую уже больше года ведет партия, бюджет у нее немаленький.

Сейчас улицы городов массово заполонили борды Таруты, на которых он сообщает, что "Страна ЗаРаботает".

В тоже время, идеологически "Основа" предлагает избирателям довольно сложный микс. С одной стороны, Тарута (в прошлом - руководитель корпорации Индустриальный союз Донбасса, которые приобрели в 2009 году российские структуры) позиционирует себя в органичном для юго-востока образе "крупного хозяйственника", который готов навести порядок в стране.

С другой стороны, по теме войны на Донбассе, он делает заявления, которые более характерны для "ястребов" из "Народного фронта" и "Свободы".

Например, не так давно он сказал, что проблему с сепаратизмом на Донбассе в 2014 году мог бы решить один отряд спецназа, но у тогдашней власти не хватило на это решимости. Также он был одним из первых украинских политиков, который публично раскритиковал минские соглашения и принятый на их основе закон об особом статусе для Донбасса, предполагавший широкую автономию для региона после его возвращения под контроль Украины.

С такими тезисами Тарута, как может создаться впечатление, пытается работать, скорее, на электорат Западной Украины, а не юго-востока.

Впрочем и для западных избирателей он не "свой" хотя бы с учетом "донецкого" бэкграунда, а также из-за распространенной в националистической среде точки зрения, что Тарута и прочие представители элиты Донецка якобы "сдали Донбасс", оказавшись, в отличие от Коломойского, не в состоянии организовать сопротивление сепаратистам.

Пока рейтинг партии и президентский рейтинг Сергея Таруты также не превышает 1 процент.

"Я не могу назвать кампанию Таруты удачной, - говорит политолог Андрей Золотарев. - У него главная проблема в том, что для избирателя не понятно - что он хочет? Какие он дает ответы на главные вопросы, которые интересуют избирателей юго-востока? Он за военное решение, как предлагают "ястребы" из "Народного фронта" и "Национальный корпус"? Или он за мирное урегулирование, на чем настаивает "Оппозиционный блок"? Какая его позиция по русскому языку, по отношениям с Россией, по отношениям с ЕС и Западом в целом? Это все очень размыто у него. Есть лишь абстрактная оппозиционная риторика против президента Порошенко, но она сейчас много кем используется. И избиратели юго-востока не будут голосовать за кого-то, кто просто потребует импичмент для Порошенко. Им интересно - а кто придет на смену? Поведет ли этот человек страну новым курсом, а не тем, которым шла Украина после Майдана? Или продолжит ту же политику, но только под новой вывеской? По Таруте ответов на эти вопросы нет, либо они отрицательные. Поэтому какие-то голоса он может быть и отберет, но реально картину на выборах вряд ли изменит".