Проект удушения интернет-СМИ: почему Рада проголосовала

Сенсация дня с отрицательным окрасом – голосование парламента за внесение в повестку дня законопроекта 6688 о противодействии угрозам нацбезопасности в информационной сфере. Законопроект был настолько одиозным, что никто не верил в возможность того, что хоть когда-то найдутся 226 депутатов, готовых бросить вызов всему информпространству в интернете.

В нем много "замечательных" норм, но одна из них просто непревзойденная – о возможности блокирования сайтов по требованию следователя СБУ. Не нужно ни суда, ни даже хоть какого-то контроля – просто следователь решил (или ему кто-то позвонил), и все, сайт угрожает нацбезопасности, а значит, должен быть блокирован.

Увы, несмотря на всю одиозность, 238 голосов нашлись. Состоялся сговор Банковой и "Народного фронта", однако первую скрипку явно играл президент, поскольку, кроме своей части БПП, он подтянул Радикальную партию и даже "Волю народа", обычно предпочитающую не светиться в таких скандальных темах.

И, собственно, интерес Порошенко тут даже более очевиден, чем интерес НФ. Ведь СБУ подконтрольна ему, а значит, он в одиночку сможет решать, какие сайты угрожают нацбезопасности президента. Для удовлетворения НФ такую же функцию оставили за СНБО, но это коллективный орган, и через него все же провести решение сложнее, чем через одного Грицака.

Голосование по законопроекту 6688 вызвало бурю негодования во всех СМИ, кроме тех, которые находятся под жестким контролем Банковой и НФ. Возмущение он вызвал и у "еврооптимистической" части СМИ, а потому есть надежда, что вскоре возмутится Евросоюз. И, собственно, давление Запада сегодня – единственная возможность остановить зачистку информполя перед выборами.

Зачем на Виргинах открыли дело по Порошенко

С Западом тем временем у Порошенко отношения становятся все хуже. Вчера Громадське со ссылкой на автора расследования Panama Papers сообщило, что на Британских Виргинских островах проводится расследование по отмыванию средств компаниями, связанными с украинским президентом и одесским мэром Трухановым.

Безусловно, никакой политики в этом нет. То есть нет в расследовании, но она, безусловно, есть в самом факте его проведения. Виргинские острова – известная налоговая дыра. То, что всплыло в Panama Papers, – это лишь малая часть того, что проходит через эти острова. И потому любое финансовое расследование здесь может быть только избирательным – приблизительно так же, как дела по украинским депутатам за недостоверные данные в декларациях.

Поскольку Порошенко сам дает Луценко указание, чьи декларации "достойны" выноса на рассмотрение парламента, он прекрасно понимает, что и вопросы по нему (и Труханову за компанию) тоже кто-то признал "достойными". Находится этот кто-то в Лондоне или Вашингтоне, сложно сказать, но он точно есть.

Вполне возможно, что на Виргинах готовят "подарок" украинскому президенту к его выборам. Он вряд ли существенно повлияет на внутренние расклады, но после такого "подарка" Порошенко лучше не побеждать – все равно никто эту победу не признает.

Порошенко снова звонил Путину

Внешнеполитический кризис президента вчера подтвердился еще и тем, что он позвонил Путину – второй раз за последние месяц. Безусловно, для публичного освещения этого звонка выбрали самые благородные темы – обмен пленными и обмен омбудсменами для посещения ними политзаключенных в обеих странах.

Однако Порошенко не может не понимать, что уже сам факт разговора с хозяином Кремля будет неоднозначно воспринят "патриотической" частью электората. С объяснением типа "Сталин Гитлеру не звонил". И если Порошенко все-таки звонит, то потому, что в этом есть жесткая необходимость.

Как минимум, речь идет о том, что президенту перед выборами нужны победы. Даже если они достигнуты путем переговоров с Путиным. Но даже если речь идет только о полном обмене пленными перед выборами, то и в этом случае Кремлю нужно что-то дать.

При желании Порошенко может дать многое, но это будет полностью противоречить его предвыборной стратегии. Потому не случайно, что в московском варианте отчета о беседе есть упоминание о "безальтернативности Минских соглашений", а в киевском его нет…

Донбасс – под контроль СБУ

Вся логика предвыборных действий Порошенко на данный момент говорит о том, что никакого выполнения Минских соглашений быть не может. Наоборот, он намерен закручивать гайки на подконтрольной территории Донбасса и создавать максимум проблем для неподконтрольной.

Именно такой вывод можно сделать из вчерашней информации о том, что новым главой Донецкой областной военно-гражданской администрации станет руководитель местного СБУ Куць, кандидатуру которого уже даже утвердил Кабмин.

Эта новость находится в полном противоречии с первоначальными слухами о назначении на область соратника Луценко по Соцпартии и "Народной самообороне" Грымчака. Грымчак был бы политическим назначенцем и даже в какой-то мере своим для "донецких". Назначение Куця означает, что администрация действительно становится военно-гражданской.

Назначение офицера спецслужбы означает, что Порошенко собирается не договариваться с Донбассом, а давить на него.

Хотя нужно отметить, что Донецкой ОВГА уже руководил генерал – Кихтенко, и по сравнению с Жебривским он был весьма лояльным руководителем. Однако вряд ли стоит сравнивать генерала с гигантским опытом работы на центральном уровне, для которого Донбасс был завершением карьеры, и молодого выдвиженца, карьера которого, по сути, только началась.

Рада обновила нацбезопасность

Помимо внесения в повестку дня законопроекта о контроле за интернетом, парламент вчера принял президентский законопроект о нацбезопасности. Это фундаментальный закон, который отменяет сразу три закона, существовавших перед этим. Однако, несмотря на его фундаментальность, никаких революционных нововведений в тексте нет.

Исключением можно назвать разве что тот факт, что из перечня вопросов нацбезопасности исключены такие направления как обеспечение прав и свобод гражданин, развитие духовности и даже (о ужас!) обеспечение развития и функционирования украинского языка. Но на практике всем понятно, что эти вопросы к национальной безопасности в трактовке нынешней власти отношения не имеют. Национальная безопасность, как и во времена СССР, сегодня приравнена к государственной безопасности.

А все остальное в законе – это просто передел полномочий внутри власти. Лишение функций одного управления или чиновника, добавление функций у другого управления или чиновника. А над всем этим – неуклонно проводящаяся линия по расширению полномочий президента. Очень сомнительного с конституционной точки зрения, но которое, тем не менее, будет действовать до конца срока Порошенко, потому что КС никакого решения не примет.