Сегодня стало известно, что на должность главы Министерства по делам ветеранов хотят назначить Ирину Фриз - ныне депутата от БПП, а ранее - пресс-секретаря и личную помощницу Петра Порошенко. Фракция БПП уже поддержала ее кандидатуру.

В ветеренской среде уже назревает новый скандал - второй после выдвижения на должность главы Госслужбы по делам ветеранов войны и участников АТО одиозного кандидата с уголовным прошлым - Валентина Манько. Об этом скандале подробно писала "Страна".

Скандал с Валентином Манько

Так, на Манько в 2014-2015 годах поступали многочисленные жалобы по поводу грабежей и отжимов, которыми занималась в АТО его группа. Тогда же против него возбудили уголовные дела за разбой, а сам он был объявлен в розыск. В 2015 году СМИ опубликовали фрагменты переписки Манько с Игорем Кононенко, где тот обещал ему закрытие уголовных дел и снятие с розыска в обмен на показания против экс-лидера партии УКРОП Геннадия Корбана. Манько тогда заявил, что его аккаунт взломали хакеры. Однако с розыска его действительно сняли, а дело - закрыли.

До сих пор непонятно, как человека с такой биографией вообще допустили к участию в конкурсе, и уж тем более - как Манько смог в нем победить, если исходя из видеозаписи финальной части собеседования, не смог толком ответить ни на один вопрос. В среде АТОшников были уверены - все благодаря кураторам во власти, а именно - нардепу от БПП Александру Третьякову, который и продвигал его на всех этапах конкурса.

Несмотря на публичный шквал критики, Манько каким-то образом умудрился пройти спецпроверку (обязательный этап перед голосованием на Кабмине, который должен был выявить в том числе уголовное прошлое Манько - но почему-то проверяющие его не заметили). Таким образом Манько все еще претендовал на пост главы Госслужбы.

Но после того, как в прессе поднялся скандал, его назначение на должность (по процедуре за него должен был еще проголосовать Кабмин) оказалось под вопросом.

Так, категорически против его кандидатуры выступил министр внутренних дел Арсен Аваков: "Никогда не проголосую за эту кандидатуру на Кабмине… Насколько я знаю, и несколько министров разделяют такую же точку зрения".

В итоге, после всей шумихи в прессе и в ветеранской среде, Кабмин отказался назначать Валентина Манько руководителем главы Госслужбы по вопросам ветеранов АТО. Как сообщил "Стране" один из членов Кабмина, результаты конкурса, в котором победил Валентин Манько, аннулированы. Госслужба по делам ветеранов продолжает оставаться без руководителя, и судя по всему, доживает последние месяцы.

Службу решили расформировать, а вместо нее создать Министерство по делам ветеранов.

И как оказалось, вся эта история с Манько была только репетицией более масштабного кадрового скандала, который назревает прямо сейчас вокруг Ирины Фриз.

Но для начала - несколько слов о новом ведомстве.

Зачем Украине новое синистерство?

Министерство по делам ветеранов должно появиться уже в 2019 году.

Что интересно, нормативную базу для создания нового ведомства разрабатывал профильный комитет Верховной Рады, который возглавляет уже упомянутый выше депутат от БПП Александр Третьяков, который, по версии АТОшников, и продвигал по конкурсу в Госслужбу Валентина Манько.

В любом случае, Верховная Рада утвердила проект Третьякова, и Кабмин уже приступил к созданию ведомства.

По плану оно должно объединить все функции по администрированию социальной защиты всех участников боевых действий в одной структуре.

Кроме того, новое министерство заберет на себя все финансовые потоки по вопросам ветеранов, в частности и те, которые сейчас направлялись на одноименную Госслужбу. Только у Министерства будет больше полномочий, автономный статус, больше штат - а значит, в перспективе и более широкое поле для коррупции.

"Министерство - это более лакомый кусочек. Ведь на пост министра конкурса уже не будет, не надо будет создавать видимость прозрачности. Поэтому там борьба будет клановая, подковерная. Там просто договорятся и человека сразу назначат на Кабмине, а бюджет министерства раздеребанят между собой", – считает ветеран АТО, командир 90-го батальона (принимал участие в обороне Донецкого аэропорта, – Прим. Ред.) Виталий Баранов.

Кто такая Ирина Фриз, которая может стать министрам по делам ветеранов?

На должность министра по ветеранам решили назначить Ирину Фриз, депутата от БПП, а в прошлом - пресс-секретаря Петра Порошенко.

Интересно, что ранее претендентом на эту должность называли другого нардепа от БПП, экс-премьера Крыма и ветерана войны в Афганистане, Сергея Куницына. Сейчас, очевидно, расклад переиграли. Причем в пользу человека, который, в отличие от Куницына и от того же Манько, вообще не имеет отношения к военному делу.

Единственное, чем Ирина Фриз косвенно связана с военной темой - она участвовала в продвижении и поддерживала законопроект о создании Сил специальных операций. Плюс она еще возглавила постоянную делегацию Украины в Парламентской ассамблее НАТО. Но ни к ветеранам, ни к АТО она отношения не имеет.

Примечательно, что еще в 2017 году замглавы Госслужбы ветеранов Вячеслав Марченко заявлял: за основу работы Министерства будет взята американская модель. “Когда работает принцип "ветеран для ветеранов"... То есть преимущество должны предоставлять при взятии на работу (в это министерство) именно участникам боевых действий", - уточнил Марченко.

И хотя у Ирины Фриз, как следует из общедоступной биографии нардепа, нет опыта участия в боевых действиях, фракция БПП уже единогласно поддержала ее кандидатуру на должность министра по делам ветеранов.

Ирина Фриз не ответила на просьбу "Страны" о комментарии.

Впрочем, она уже подтвердила публично, что собирается претендовать на должность министра по ветеранам. И заявила, что создает модель министерства, которая будет работать "независимо от персоналии любого будущего министра". Хотя Фриз пока не министр, и даже не кандидат. Ее кандидатуру еще должен утвердить Кабмин, а затем проголосовать парламент.

"В случае моего назначения на эту должность, в министерство придет не один человек. Это будет команда, костяк которой будут составлять в первую очередь ветераны, военные и гражданские специалисты из основных векторов реформ... Считаю, что моя подготовка и профессиональный опыт, а также тесные контакты с армией, другими силовыми структурами и западными партнерами, соответствуют поставленным задачам", - заявила Ирина Фриз в интервью "Деловой столице".

На замечание о том, что Фриз не имеет никакого отношения к ветеранам АТО, она ответила: "Я работаю в парламенте и вхожу в состав комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны. Основное направление моей работы как депутата - это вопрос развития армии, интеграция в НАТО и решение различных проблем людей в форме. За последние годы самое активное направление моей работы как народного депутата Украины проходит по линии Минобороны, Генштаба и НАТО. Моя фамилия известна тем, кто защищал и защищает Родину в войне с Россией. И на Западе, и в Москве хорошо знают мою непримиримую позицию по России".

"Страна" ранее уже упоминала об Ирине Фриз в материале "Президент под КУПОЛом", посвященном информационной политике Петра Порошенко. Фриз прошла с Петром Алексеевичем по ключевым вехам его политической карьеры: работала при Порошенко–нардепе, министре и главе Совета нацбезопасности и до сих пор продолжает оказывать влияние на принятие решений в информационной сфере.

"Главным по ветеранам должен стать ветеран"

Выдвижение Фриз на должность главы министерства по делам ветеранов вызвало неоднозначную реакцию среди АТОшников.

“Любые кандидатуры извне ветеранского сообщества токсичны для ветеранов и усугубляют негативное отношение ветеранского движения к президенту и власти”, - заявил “Стране" глава Всеукраинского союза ветеранов АТО Илья Кива.

По его мнению, министром по делам ветеранов должен быть человек, обладающий авторитетом среди АТОшников и профессионалом в поствоенных вопросах.

"Есть такая поговорка: кто может понять солдата лучше, чем солдат? А я предвижу, что в это Министерство по ветеранам как обычно наберут кумовьев-сватов, людей, вообще далеких от этой темы. Как и эта Фриз", - также считает председатель Всеукраинского профсоюза военнослужащих Александр Маматов.

Виталий Баранов согласен, что главным по ветеранам АТО должен стать человек из среды АТОшников.

“Мы и раньше, когда выступали против назначения Валентина Манько, настаивали, чтобы кандидатуры на конкурс подавали ветеранские организации. Открытый конкурс. Возможно, Фриз себя и проявит с хорошей стороны, но я уверен, что она меньше знает о проблемах ветеранов, чем сами ветераны. Человек из среды будет отстаивать наши интересы, а не интересы президента, или людей с Грушевского”, - говорит Баранов, который, к слову, подавался на предыдущий конкурс на главу Госслужбы ветеранов, но проиграл Манько.

Правда, как рассказал "Стране" ветеран АТО Георгий Турчак, ветеранские организации пытались предложить своего кандидата на этот пост, однако столкнулись с проблемой.

"В каждом городе есть своя ветеранская организация, и она лоббирует интересы своего кандидата. Так что достигнуть единства в этом мы не смогли. Вот БПП и выдвинули свою кандидатуру", - рассказал Турчак "Стране".

По его словам, взаимодействие между различными ветеранскими организациями в Украине будет вырабатываться еще долго.

"Про Ирину Фриз я слышал, что она помогла волонтерам уволить начальника штаба ВМС Украины Романа Гладкого. Она помогла донести в уши Порошенко то, что его стоит уволить. Я сам ею только недавно начал интересоваться и ничего плохого или дискредитирующего не нашел. Может, плохо искал. Однако, когда ее будут утверждать на должность, возможно всплывет много чего интересного", - прокомментировал Турчак кандидатуру Ирины Фриз на должность министра по делам ветеранов АТО.

А вот Илья Кива убежден: лоббированием подобных кандидатур, как Ирина Фриз, аппарат президента пытается сформировать вокруг себя силовой ресурс. "На Банковой прекрасно понимают, что ветеранское движение — это действенный силовой блок внутри страны, контроль над которым даст возможность укрепить свою пошатнувшуюся позицию”, - говорит он.

Правда, по его мнению, Фриз президенту в этом деле не поможет.

“Вы помните, какой скандал разгорелся вокруг назначения Валентина Манько, которого, подчеркиваю, Кабмин так и не утвердил в должности из-за скандала? Итоги конкурса заморозили, ситуацию подвесили, и все это время искали удобную кандидатуру, которой можно манипулировать и управлять. Позиция президента - любой ценой удержать утекающую власть в руках. Единственная дееспособная прослойка общества - это АТОшники, которые на подобные решения будут остро реагировать. Я и моя ветеранская организация будем противостоять подобным действиям”, - заявил Илья Кива.

Если Ирину Фриз все-таки назначат главой Министерства по делам ветеранов, не исключено, что история с назначением Манько повторится, и АТОшники снова будут публично протестовать. Но пока об активных контрдействиях в ветеранской среде не говорят.

"Зачем министерство, если есть Госслужба по ветеранам?"

В целом ветераны недовольны, что мнения самих АТОшников – нужно им или не нужно целое министерство – никто не спросил. Виталий Баранов, к примеру, убежден, что Госслужба по делам ветеранов прекрасно справилась бы с задачей.

По его мнению, сегодня должность то ли министра, то ли главы Госслужбы по ветеранам АТО излишне политизирована, а создание самого министерства нецелесообразно. “Зачем министерство, если есть служба? Дайте ей больше прав, переназначьте людей, не раздувая штат, а то половина бюджета на нужды ветеранов уйдет на содержание аппарата чиновников. И пусть работают по ключевым направлениям”, - говорит он.

Среди таких приоритетных тем - финансирование постреабилитации пострадавших и раненых в АТО, в том числе психологическая помощь, которую сейчас оказывают очень плохо.

“Почему никто не говорит, что в стране полно суицидов среди АТОшников, которые вернулись домой? На войне они защищали родину, а вернувшись, оказались никому не нужны. Без жилья, работы, перспектив. А сколько людей у нас пришло инвалидами? После Великой Отечественной войны были выданы транспортные средства, которые закупало государство. У нас ни одному инвалиду, который лишился частей тела, не предоставили инвалидного автомобиля”, - заявил Баранов.

С психологической реабилитацией военных в Украине действительно катастрофическая ситуация, подтверждает Александр Маматов: "на 2014 год, насколько я помню по статистике МОЗ, было около 350 психологов, из них – человек 5-7 дипломированных специалистов по реабилитации военнослужащих. Есть добровольцы, которые проводят 6-месячные курсы и выпускают психологов – но невозможно за такой срок выучить нормального психолога. У нас только в прошлом году набрали, по-моему, всего 15 студентов в университет им. Богомольца, которых будут только этому учить. Но они же выпустятся только через 6 лет".

Министерство по делам ветеранов, по мнению Маматова, должно заняться подготовкой таких специалистов. Вопрос только – когда и насколько эффективно? Ведь на налаживание работы министерства уйдет еще несколько лет, а помогать ветеранам нужно уже сейчас, и этим раньше прекрасно занималась одноименная Госслужба, которую теперь зачем-то хотят упразднить.

"Мы вообще не согласны с тем, чтобы на должность министра было политическое назначение. А Фриз – это будет политическое назначение. Министр не должен состоять ни в какой политической партии, он должен быть независимым. А Фриз будет зависима от тех, кто будет ее рекомендовать и назначать на эту должность. А если назначение будет политическим, то, естественно, что этот человек будет заниматься только политикой, а не тем, чем должен - ветеранами", - убежден Маматов.

Впрочем, Ирина Фриз заявляет, что Министерство по делам ветеранов, которое она может возглавить, справится с этой задаей.

"Мы хотим создать единый центр решения проблем ветеранов вместо десятков государственных точек, которые слабо координируются между собой. Подчеркиваю: создание министерства - это дебюрократизация системы. Мы создадим "единое окно" для ветеранов для того, чтобы упростить коммуникацию и процесс решения проблем", - заявила она.