Верховная Рада приняла Закон о национальной безопасности Украины. За этот документ проголосовало 248 человек. В первом чтении документ был принят еще 5 апреля. Документ выносился на голосование и принимался поспешно, чтобы президент Петр Порошенко мог подписать его до саммита Украина-НАТО, который состоится в начале июля. Но ко второму чтению в нем появилось несколько резонансных правок, которые могут перекроить положение сил в украинском политикуме.

Свои замечания к проекту документа во втором чтении на 18 страницах расписали в Главном юридическом управлении Верховной Рады. От чисто технических - массовые несостыковки в терминах и положениях документа - до глобальных - законопроект в обход Конституции наделяет президента несвойственными ему полномочиями, а также меняет полномочия Службы безопасности Украины.

Однако на эти замечания внимание не обратили.

В каком виде был принят закон и что он поменяет на практике, выясняла "Страна".

Все в руках президента

Этот законопроект наделил президента Украины полномочиями по контролю над сектором безопасности и обороны как непосредственно, так и через возглавляемый им Совет национальной безопасности и обороны.

При этом ни одна из статей Конституции не уполномочивает президента на осуществление контроля в этой сфере. Так, согласно части второй статьи 107 Конституции Совет национальной безопасности и обороны, а не президент, координирует и контролирует деятельность и исключительно органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности и обороны.

"На неконституционность расширение сферы полномочий законами неоднократно обращал внимание Конституционный Суд Украины", - отмечается в выводе Главного юридического управления парламента, которое проигнорировали депутаты.

Так, согласно тексту закона, президент является верховным главнокомандующим. Он объявляет войну и вводит военное или чрезвычайное положение, принимает решение о всеобщей или частичной мобилизации, издает указы, директивы по вопросам обороны, возглавляет Совет национальной безопасности и обороны, назначает и увольняет секретаря СНБО и его заместителей, назначает/увольняет высшее командование ВСУ (по рекомендациям главнокомандующего).

Министерство обороны - орган исполнительной власти и военного управления. В подчинении этого министерства - ВСУ и Государственная специальная служба транспорта. Министра обороны президент назначает из числа гражданских. Такое назначение станет возможно с 2019 года. Кстати, закон не запрещает стать министром любому военнослужащему, который уволится из армии и перейдет в статус гражданского. Таким образом может поступить, например, нынешний министр обороны Полторак.

Глава Минобороны подчиняется президенту и подотчетен Верховной Раде.

Во главе вооруженных сил - Главнокомандующий ВСУ. Он назначается на должность по представлению министра обороны и увольняется президентом (подчиняется им обоим). В ВСУ действует Генштаб, который в особый период руководит вооруженными силами и другими составляющими обороны.

Начальник Генштаба подчиняется главнокомандующему ВСУ. Параллельно с Генштабом также работает Оперативный штаб, который возглавляет командующий объединенными силами в зоне конфликта на Донбассе (он также подчиняется главнокомандующему ВСУ).

Национальная гвардия - это военное формирование с правоохранительными функциями. В мирное время нацгвардейцы выполняют роль правоохранителей, а с введением военного положения Нацгвардию переводят в состав сил обороны, которыми, как уже выше сказано, управляет в конечном итоге президент.

"Теперь президент будет предлагать министра обороны, заместителя генштаба, заместителя главнокомандующего ВСУ… Все финансовые вопросы будет контролировать президент. Военная часть останется за главнокомандующим вооруженных сил. Военный и финансовый секторы будут разделены. Президент усиливает свое влияние на министерство обороны. Президент будет контролировать финансирование этого сектора. Министр обороны станет завхозом… Теперь будет руководитель операции объединенных сил, над ним будет стоять руководитель генштаба, над ним главнокомандующий ВСУ, над ним министр обороны, а над ними верховный главнокомандующий. Вот такую сложную выстраивают цепочку управления. Хаоса будет больше, деньги будут идти непосредственно мимо военных… ", - написал об этом законе политолог Руслан Бортник.

В оппозиции считают закон чисто декларативным документом и за него не голосовали.

"В этом законе расписано перераспределение должностей и полномочий между правоохранительными органами, декларация о движении в НАТО, куда нас никто не примет, учитывая территориальный конфликт. То есть, это чисто декларативный документ", - заявил сопредседатель фракции "Оппозиционного блока" Юрий Бойко.

СБУ лишают борьбы с коррупцией

В законопроекте были изменены и полномочия Службы безопасности Украины.

Особые изменения коснутся Главного управления "К" - по борьбе с коррупцией и организованной преступностью - одного из самых крупных подразделений СБУ, которое контролирует деятельность государственной власти. В Главке "К" служит 12% всех сотрудников спецслужб - порядка 4 тысяч человек. Там самые высокие зарплаты и надбавки. В законопроекте из полномочий СБУ исключается положение о борьбе с коррупцией. Как заявил депутат Сергей Лещенко, управление "К" СБУ на самом деле "занимается рэкетом бизнеса". Таким образом, этот Главк остается не у дел.

И хотя немедленно ликвидировать данное подразделение от главы СБУ никто не требует, очевидно, что работа департамента окажется под вопросом.

Но, поскольку нынешние полномочия должны сохраниться за спецслужбой до принятия соответствующего закона об СБУ, ждать расформирование департамента раньше этого времени не стоит. Да и из закона "О службе безопасности Украины" не были изъяты нормы о полномочиях СБУ бороться с коррупцией, из-за чего теперь образовалась законодательная коллизия, когда два закона противоречат друг другу.

Кстати, депутат Анна Гопко требовала внести в закон более радикальные правки: лишить СБУ права на борьбу с коррупцией и расследование экономических преступлений уже сейчас. Ее предложения коллеги не поддержали.

Более того, в законопроекте про нацбезопасность сохранилось такое положение среди полномочий СБУ, как "контрразведывательное обеспечение... экономической безопасности". Это означает, что президент сохранит контроль над вторым по значению после главка "К" подразделение СБУ – Департаментом контрразведывательной защиты экономики государства, в котором работает около 2 тысяч человек.

Западники усиливают контроль

Еще одной новацией закона стало усиление роли общественности по контролю за армией. Такой контроль может быть ограничен только из соображений государственной тайны. Эту норму пролоббировали западные партнеры.

Теперь станет возможным полное раскрытие финансовой информации относительно функционирования сектора безопасности и обороны.

Секретарь парламентского комитета по нацбезопасности Иван Винник (БПП) уже заявил, что информация о финансах армии станет открытой на 90%, и только 10% останутся государственной тайной, но и их смогут контролировать депутаты.

Винник имел в виду, что согласно тексту закона Верховная Рада получила право создавать комитеты, к полномочиям которых относится, в частности, осуществление контроля за деятельностью органов сектора безопасности и обороны.

Газовую войну отложили

Уже накануне принятия документа во втором чтении в переходные положения была внесена правка на совершенно чуждую проекту тематику (госрегулирование газового рынка) - к закону "Об обеспечении коммерческого учета природного газа". Так, окончательная версия закона предполагает учет всех пользователей газа в Украине. По задумке авторов, это сделано для того, чтобы облгазы не могли скрыть реальную схему потребления топлива. Перечень всех потребителей газа в стране будет находится у НАК "Нафтогаз Украины". А информацию в реестр должны будут собрать поставщики услуги – облгазы. При чем, согласно планам парламента, подсчет и регистрация в базе всех потребителей газа должен быть осуществлен в течение месяца.

Секретарь комитета по вопросам национальной безопасности Иван Винник отмечал, что в реестре будут указаны личные данные о каждом потребителе, а также информация о счетчиках в их домах. Таким образом, облгазы обязаны будут все свои подключения, информацию о счетчиках, их номера, фамилии, адреса, где они установлены и прочее передать в НАК "Нафтогаз".

В реальности эта правка была призвана ударить по бизнесу собственников облгазов, с которыми давно воюет "Нафтогаз".

До последнего момента эта правка сохранялась в тексте законопроекта, но в финальный вариант она не попала - депутаты требовали вынести этот вопрос в отдельный законопроект. В итоге, законопроект о нацбезопасности приняли без изменений по рынку газа.