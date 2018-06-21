Проведет ли Жебривский аудит НАБУ?

Не успели просохнуть чернила на указе об увольнении Жебривского с поста донецкого губернатора и не успел еще родиться указ о его сменщике, как страна узнала, что Жебривский получил новую работу. Да еще какую – стал аудитором НАБУ по президентской квоте.

Такое быстрое назначение (даже до назначения нового губернатора в Краматорск) заставило предположить, что главным для президента было не поставить нужного человека на самый сложный регион, а найти своего человека для аудита НАБУ. Хотя, конечно, абсурдно предполагать, что НАБУ для Порошенко важнее Донецкой области, но выглядит именно так.

Однако такая спешка ни к чему хорошему не привела. Назначив в срочном порядке лишенного работы чиновника "аудиторить" НАБУ, президент разрушил все, что с таким трудом создавал последние недели. И принятие закона об Антикоррупционном суде, и деньги, потраченные на публикацию статьи в "Вашингтон пост" о "борьбе с коррупцией как цели жизни", – все пошло насмарку: после назначения Жебривского Порошенко вновь стал врагом для всей еврооптимистическо-антикоррупционной общественности.

Первым ударил в набат Сытник, что вполне понятно – проверять-то будут его. А следом круги пошли по всей прозападной общественности и уже к вечеру вылились в заявление Центра противодействия коррупции о незаконности назначения Жебривского.

Поскольку бывший донецкий губернатор не имеет опыта работы в правоохранительных или судебных органах за границей или в международных организациях.

Знал ли об этом Порошенко, делая назначение? Поскольку от власти обычно ожидаешь профессионализма, то логично предположить, что знал. А значит, затеял сложную интригу, в которой сначала разозлит Запад, а потом еще раз умиротворит, – уберет Жебривского и назначит кого-то такого же, но уже с опытом.

Но история подсказывает, что профессионализм и Банковая очень часто являются понятиями не совместимыми, причем вне зависимости от имени президента. Поэтому вполне вероятно, что ни президент, ни его советники не удосужились прочитать закон о НАБУ, чтобы узнать требования к аудитору. А теперь, поскольку действие уже совершено, интригу придумают постфактум.

Зачем штурмовали Харьковский горсовет

Главный скандал дня произошел в Харькове, где радикалы взяли штурмом горсовет – при полном попустительстве силовых структур. А мэр города Кернес считает, что не только при попустительстве, но и под контролем руководства областной СБУ.

Пожалуй, мэр в данном случае прав. То, что радикальные националистические структуры действуют под прикрытием СБУ, известно и по киевским событиям. А поскольку в данном случае у "Нацкорпуса" не было никаких причин для самостоятельных действий, то остается прийти к тому же выводу, к которому пришел Кернес.

Правда, мэр Харькова не написал о причинах таких действий. И его молчание на эту тему вполне оправдано, поскольку СБУ может действовать только в интересах главного клиента – президента.

Харьковская область – один из самых густонаселенных регионов страны, а Харьков – второй по численности город Украины. И при этом рейтинг Порошенко в регионе – ниже плинтуса. Понятно, что Харьковская область – регион антимайдановский, там абсолютное большинство либо за Оппозиционный блок, либо за "За життя!", либо за "Видродження", либо вовсе за что-то совсем радикальное. Но при этом даже Тимошенко свой процент поддержки имеет – а у президентской партии все совсем плохо.

С этим что-то надо делать. И начинать нужно, безусловно, с Кернеса, имеющего подавляющее влияние на Харьков (правда, не на область, но две трети населения – это облцентр). На Банковой понимают, что если мэра не закошмарить, то он прислушается к своему давнему советчику – Коломойскому. А тот, как известно, свой выбор уже сделал.

Правда, учитывая характер Кернеса, можно предположить, что, если его закошмарят, он с еще большей вероятностью сделает тот же выбор, что и Коломойский. Так что не факт, что СБУ и в этот раз не подкладывает Порошенко свинью.

Надолго ли "ожил" доллар?

После нескольких месяцев спячки курс гривны к доллару ожил и пошел в направлении роста. Точнее, даже не пошел, а поскакал, поскольку плюс 40 копеек за два дня – это вообще не мало, а особенно после длительной стабильности.

Такой скачок оказался неожиданным для многих. Все, конечно, знают, что доллар будет еще и по 27, и по 28, но все уже привыкли к тому, что в течение всего лета курс стоит на месте и начинает оживать только к концу августа.

Банкиры объясняют происходящее поведением иностранных инвесторов, которые сбрасывают украинские ценные бумаги и выводят капиталы за рубеж. Однако и для их поведения тоже нужны какие-то глобальные причины.

Есть в Украине сегодня глобальные причины, способные обвалить курс нацвалюты? Проблема в том, что эти причины существуют постоянно. При полном отсутствии интереса власти к развитию экономики единственные причины, которые удерживают стабильность гривны, – психологические. А вот чисто экономических причин для нового обвала становится все больше.

В течение последних полутора лет цены украинских производителей усиленными темпами нагоняют упущенное в 2014-15-м и по многим позициям уже догнали или перегнали импортные. За этим, как обычно, следует увеличение покупок украинцами импортных товаров, ухудшение внешнеторгового баланса – и новый обвал гривны.

Такой сценарий неизбежен. Вопрос только в том, дотянет ли власть демонстрацию стабильности до парламентских выборов или только до президентских.

Дождется ли Вятрович Сичеславской области?

Директор Института нацпамяти Вятрович отрапортовал, что комитет Верховной Рады по местному самоуправлению поддержал вчера законопроект о переименовании двух областей – Кировоградской в Кропивницкую и Днепропетровской в Сичеславскую. Поддержка комитета означает, что законопроект может быть передан в зал для первого голосования.

Первое голосование – это направление проекта в Конституционный суд, поскольку такое переименование требует изменения основного закона. Можно не сомневаться, что 226 голосов за это насобирается.

Сколько будет рассматривать этот вопрос КС, неизвестно. Если ему дадут команду, то, конечно, может и быстро. Но вопрос в том, что власть не заинтересована давать такую команду. И в Днепропетровской, и в Кировоградской области предложенные переименования будут восприняты избирателями негативно. Не то, чтобы им слишком дороги имена Кирова и Петровского, но всем известно, что Кировоград хочет быть Елисаветградом, а Днепр согласится на Днепровскую область, но не на Сичеславскую, потому что звучит на украинском это как-то двузначно.

В общем, проводить такие голосования перед президентскими выборами у Порошенко никакой мотивации нет. А перед парламентскими – тем более не будет мотивации, вне зависимости от того, кто займет кабинет на Банковой. Ну, а при другом парламенте Вятровичу можно будет забыть о своих предложениях. Тем более, что и Кропивницкого к тому времени уже может не быть, да и сам Вятрович покинет госслужбу.

Уволят ли Турчинову за "борьбу с гомодиктатурой"

Правозащитные организации обратились к власти с просьбой уволить декана столичного педагогического университета имени Драгоманова, жену секретаря СНБО Турчинова Анну. Причиной для обращения стала недавняя статья Турчиновой, в которой она призвала остановить пропаганду "Содома и Гоморры" (то есть европейского принципа гендерного равенства) в украинском образовании.

Протест жены секретаря СНБО против "гомодиктатуры", безусловно, не был случайным. Турчинова никогда не светилась в информпространстве, за исключением случая с неудавшимся покушением на нее; а значит, таким образом (а также через участие сына в марше за традиционные ценности) сам секретарь СНБО доносит до общества собственные взгляды.

Нет сомнения, что в обществе такие взгляды популярны, и увольнять жену Турчинова за их пропаганду нелепо (тем более, что она только инструмент). В этом плане странно другое.

На словах и Турчинов, и власть в целом – за европейские ценности. На деле же Банковая организовывает уже упомянутый марш и пиарит его, а секретарь СНБО через свою жену борется с "гомодиктатурой".

На кого все это рассчитано? Неужели на Банковой всерьез считают, что Брюссель не заметит, как ему крутят кукиши за спиной? Да и самому Турчинову – неужели приятно находиться в столь двусмысленной позе?

Ситуация с "гомодиктатурой", пожалуй, наиболее наглядно продемонстрировала ту политику, которую власть ведет в течение четырех лет, – рассказывая Брюсселю о своей приверженности европейским ценностям, внутри страны проводить полностью противоположную политику. И речь не только и даже не столько о правах ЛГБТ, но и о свободе СМИ, и о правах нацменьшинств, и просто о демократии и законности.