Не успели утихнуть протесты афганцев, чернобыльцев и шахтеров в Киеве, как горячей точкой стал второй по численности город Украины - Харьков. Группа радикалов в среду, 20 июня, попыталась сорвать заседание городского совета.

Прорвавшись вовнутрь в помещение неизвестные подожгли дымовые шашки, а на улице представители радикальных движений схватили заместителя мэра Геннадия Кернеса Андрея Руденко и засунули его в мусорный бак.

Кто стоит за организацией беспорядков в Харькове, анализирует "Страна".

"Мусорная люстрация" для зама Кернеса

Формальной причиной для конфликта в харьковской мэрии стало желание активистов, среди которых выделялись молодые люди в футболках "Национальных дружин" и "Нацкорпуса", присутствовать на сессии городского совета. Еще утром возле харьковской мэрии проходил пикет, участники которого протестовали против застройки участка возле стадиона "Металлист".

Речь идет об участке по адресу Оренбургская, 9. Площадь будущей застройки - чуть больше 1 гектара. В этом месте в Харькове хотят построить новый жилой комплекс, в то время как общественность обеспокоена состоянием спортивного поля, которое может ухудшиться из-за строительных работ. На сегодняшний день эта территория, которая вплотную прилегает к Восточной трибуне стадиона, используется для парковки транспортных средств, в том числе - специальных, во время проведения футбольных матчей и других мероприятий.

Митинговало около 30 человек, которым позже удалось прорваться в здание. Когда один из представителей муниципальной охраны мэрии распылил газ из баллончика, они в ответ в помещении подожгли дымовые шашки. Из-за сильного задымления началась эвакуация.

Фото: objectiv.tv

Работники мэрии и активисты столпились внизу здания. А когда к активистам вышел заместитель городского главы, отвечающий за работу ЖКХ, Андрей Руденко, в толпе раздались крики "в бак его, в бак". Молодые парни спортивной наружности с прикрытыми платками лицами затолкали вице-мэра в мусорный бак и выкатили его на улицу.

"Все получили удовольствие? Молодцы! - сказал присутствующим Руденко, выползая из бака. - Я вам скажу, испугать человека несложно. Только потом с этим страхом и вам придется жить".

Фото: 057.ua

Назначение Андрея Руденко заместителем Геннадия Кернеса по жилищно-коммунальным вопросам три года назад вызвало бурную полемику в местном политикуме. Многие годы он был правой рукой главы МВД Арсена Авакова, с которым у Кернеса весьма настороженные отношения. Более того, вице-мэр на прежнем месте работы отзывался о Кернесе весьма нелестно, а однажды и вовсе назвал его неуравновешенным.

Но Кернес, казалось, окончательно простил своего идеологического противника. "Я сказал: та власть - хорошая власть, которая своих врагов может делать друзьями. То, что было, то было. А на сегодня я считаю, что Андрей Руденко подготовлен на должность заместителя харьковского городского головы", - пояснял в момент представления Руденко сам Кернес.

Спустя три года этот вице-мэр по иронии судьбы оказался в мусорнике, защищая позицию мэра.

Конфликт вокруг вышеупомянутого земельного участка продолжается не первый месяц, поэтому сложно представить, что именно он мог стать единственной причиной столкновений в среду.

В политических кругах говорят о другой подоплеке этого конфликта, в частности, о желании руководства страны припугнуть харьковского мэра, чтобы тот верой и правдой работал на выборах на победу действующего президента Петра Порошенко.

"Подмять Харьков под себя"

Сам Геннадий Кернес назвал массовые беспорядки в горсовете провокацией, поддержанной полицией и СБУ.

"Все это началось из-за того, что была получена команда от служб безопасности - от Андрея Носича (новый начальник облуправления СБУ, - Прим.Ред.), чтобы были сформированы группы, которые поддерживали тех, которые по беспределу решили войти в здание горсовета. Мы считаем, что идет сознательная дискредитация органов власти. Причина - показать, что здесь происходит коррупция. Я предупредил харьковчан, что интересы жителей будут защищаться. Мы выслушали предложение активистов и сняли вопрос строительства жилого дома рядом со стадионом "Металлистом", - заявил Кернес.

А за день до того он обвинил СБУ и ГПУ в попытках устроить в городе хозяйственный коллапс.

По словам Кернеса, "по выдуманным поводам представители силовых органов области приходят в мэрию, на все без исключения КП, изымают необходимую для эффективной работы горсовета и предприятий документацию, вызывают руководителей на многочасовые допросы".

Правда, о причинах и подоплеке этих действий мэр Харькова предпочел не говорить.

Но, не сложно догадаться, что спецслужба, которая подчиняется президенту, может действовать только в его интересах.

Во втором по численности городе Украины президентский рейтинг отнюдь не на первом месте. Даже в соцопросе близкой к главе государства социологической компании Социс, проведенном в начале июня, рейтинг Петра Порошенко ниже, чем в среднем по стране.

Безоговорочный лидер рейтинга в этом регионе - "Оппозиционный блок" и сопредседатель фракции этой политсилы Юрий Бойко.

При этом, сам Кернес последнее время вел довольно комплиментарную по отношению к главе государства политику. В своих интервью он давал понять, что готов поддержать президента. Но, видимо, до конца ему на Банковой не поверили.

"Основных причин наезда три, - говорит осведомленный источник в харьковских политических кругах. - Во-первых, в АП хотят закошмарить Кернеса, чтоб тот и подумать не мог переметнуться к кому-нибудь другому, глядя на низкие рейтинги президента. Хотя, честно говоря, это бессмысленный труд. Даже если Кернес будет каждый день агитировать за Порошенко Харьков все равно проголосует против президента. Рейтинг мэра нельзя конвертировать в рейтинг Петра Алексеевича. Специфика города. Во-вторых, Кернес пытался в последнее время решать вопросы с Киевом через известного российско-украинского бизнесмена харьковского происхождения Павла Фукса. Тот якобы обещал "порешать" и с СБУ, и с АП. Но на Банковой дают понять, что "порешать" нужно все-таки с другими людьми. Желательно напрямую. В-третьих, это продолжение местных линий противостояния Кернес-Аваков и Кернес-Светличная/Райнин".

На последний момент также обращает внимание в разговоре со "Страной" один из близких к Кернесу депутатов.

"Наезды на Кернеса связаны с тем, что против него в последнее время работает глава Администрации президента Игорь Райнин, который ранее был губернатором Харьковской области, и Юлия Светличная, которая пришла в ОГА ему на смену, - говорит депутат. - У Светличной большие амбиции, которым мешает Геннадий Адольфович. Она, в сравнение с Кернесом сейчас, все равно что луна на фоне солнца. Вот и хотят солнышко по имени "Гена" немного подгсасить".

Отметим, что харьковские власти, а также СБУ отрицают любую причастность к беспорядкам в харьковском горсовете.

"Хочу подчеркнуть, что к правонарушениям, которые произошли сегодня в здании Харьковского городского совета, областное Управление Службы безопасности Украины не имеет никакого отношения. Обвинения в адрес управления являются безосновательными и грязными. Управление всегда работает исключительно в рамках действующего законодательства Украины", - говорится в комментарии пресс-секретаря Управления СБУ в Харьковской области Владислава Абдулы.

"Началась борьба за Геннадия Кернеса, - говорит "Стране" политолог Андрей Золотарев. - Банковая хочет иметь 100% гарантию лояльности в ключевом городе. Кернес дает понять, что лоялен, но в этом у АП нет уверенности, поэтому включается принуждение с помощью силы. Против Кернеса работает дуэт Райнина-Светличной, и силовой блок ГПУ и СБУ. Ситуацией решил воспользоваться и Аваков со своим "засадным полком". Это была синхронная работа силовиков и радикалов".