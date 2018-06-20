Уже с начала следующего года субсидии украинцам обещают платить "живыми" деньгами. Как уже сообщала "Страна", на днях министр социальной политики Андрец Рева заявил, что полная монетизация субсидий на оплату коммунальных услуг заработает с 1 января 2019 года.

Но вначале пройдет масштабный отсев претендентов на государственную помощь. Сейчас министерство соцполитики проводит так называемую верификацию получателей. Критерии отбора ранее разработал Минфин. Как уже писала "Страна", согласно им теряют право на субсидии украинцы, имеющие автомобили возрастом до пяти лет, дома площадью свыше 200 кв.м или квартиры в 120 кв.м.

"Монетизацию реально провести, если субсидии получает не более 10-20% домохозяйств, а не 50-60%, как у нас. Так что армию претендентов на государственные деньги, скорее всего, будут сокращать", - пояснил "Стране" экономист Алексей Кущ.

Но не факт, что даже те, кто останется в списках получателей, останутся довольными монетизацией.

По крайней мере, к монетизации других льгот, в частности, на проезд, у льготников очень много претензий. Настолько много, что 19 июня они штурмовали Верховную Раду, чтобы привлечь внимание депутатов к этой проблеме. Льготники жаловались, что вместо бесплатного проезда им предложили компенсацию в 72 грн., да и то платить ее должны из местных бюджетов, у которых хронически не хватает средств.

"Страна" разбиралась не повторится ли такая же ситуация с монетизацией субсидий и как будут насчитывать деньги за коммуналку по новым правилам.

Половину отсеют

Намерения чиновников существенно проредить армию получателей субсидий более чем очевидны. Всего за пару недель верификации обнаружено 50 тысяч украинцев, которые не вписываются в критерии Минфина, то есть, имеют новые автомобили, дома и квартиры большой площади. И проверки продолжаются.

Как рассказал "Стране" активист из Тернополя Игорь Сухарь, в регионах контролеры активно собирают досье на украинцев и массово отказывают людям в оформлении субсидий. При этом лишают льгот по коммуналке не только богатых. "У многих людей, в том числе, пенсионеров, старые дома, которые строились давно, когда на квадратуре еще не экономили. А сегодня они не вписываются в критерии чиновников. При этом денег на оплату коммуналки нет. Что делать в таком случае - съезжать?", - удивляется Игорь Сухарь.

Руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский пояснил "Стране", что верификация - это первый и обязательный этап монетизации субсидий.

"У нас слишком много получателей. Причем, здесь, как и везде, тоже есть свои коррупционные схемы - льготами по коммуналке пользуются те, кто не имеет на них права. Если отсечь эту аудиторию, действительно нуждающиеся граждане смогут получать большие суммы, ведь высвободится дополнительный финансовый ресурс", - говорит он.

Но, как считает эксперт энергорынка Валентин Землянский, власти не с того начали. "У нас получает субсидии 8,5 млн. домохозяйств. Причины банальны - слишком высокие тарифы и слишком низкие доходы. А так как тарифы будут расти из-за намерения правительства повысить цены на газ для населения, то какую бы верификацию не проводили, претендентов на льготы по коммуналке все равно будет много. А если их станут отсеивать по надуманным причинам, то люди просто перестанут платить по счетам", - уверен эксперт.

Попросят доплатить

Украинцы, которые все же подтвердят свое право на субсидию, будут внесены в общую базу получателей. Для них откроют спецсчета, на которые станут перечислять деньги из расчета утвержденных правительством норм потребления. Но непонятно, за какие объемы воды, газа и электроэнергии согласится платить государство.

Так, в 2015 году правительство Арсения Яценюка после подорожания газа урезало социальные нормы вдвое. И только в мае этого года Окружной административный суд Киева признал незаконным скандальное постановление Кабмина №203, которым были снижены нормы потребления газа для домовладений без счетчиков. Это означает, что норма теперь может вырасти с 4,4 до 6 куб.м для тех, кто пользуется газовой плитой и горячим водоснабжением, с 7,1 до 9 куб.м для тех, кто пользуется только плитой, с 14 до 18 куб.м для пользователей с водонагревателями.

"Но за время действия урезанных льгот государство недоплатит 8 млн. украинцев более 1,5 млрд. грн.", - подсчитали в "Публичном аудите".

Весной 2016 года правительство снизило нормы потребления газа еще в 1,3 раза. Это решение также обжаловано в суде "Хмельницкгазом" и "Ассоциацией газового рынка". Но теперь с населению могут доначислить плату за каждый месяц действия незаконного постановления - всего около 2 млрд. грн., - тоже выяснили в "Публичном аудите".

А эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гавриленко привел в пример историю с "Черниговоблэнерго", которое разослало своим клиентам письма с просьбой доплатить за "недобор" нормы.

"Я горжусь "Облтеплокоммунэнерго", которое и субсидию мою получило, и счет прислало за воду, которую я не использовал по норме. Говорят, если бы я использовал всю воду, которая мне положена по норме, то ничего платить не надо было бы. Попросту говоря, если бы я не экономил, а слил всю воду по норме, то и платить не надо. А так мне теперь надо платить за ту воду, которую я сэкономил (или которой я не пользовался)", - написал в Facebook житель Чернигова Григорий Семко.

Сейчас получатели субсидий в принципе могут проигнорировать такие "просьбы" поставщиков услуг. Но если будет монетизация, и государство посчитает, что заплатило вам лишнее, эти суммы попросту будут автоматически списаны с вашего счета (или вычтены из следующих "траншей").

Деньги как - нибудь потом

Сейчас власти рассчитываются по субсидиям не с населением, а с поставщиками услуг. Причем, платят не живыми деньгами, а так называемыми протоколами. "Государство выдают их облгазам, те в качестве платы за газ - "Нафтогазу", он в свою очередь - "Укргаздобыче". Последняя использует протоколы в качестве арендных платежей Минфину. Круг замкнулся", - пояснил Алексей Кущ.

Даже при том, что в схеме не задействованы "живые" деньги, государство является одним из самых недисциплинированных плательщиков. Общая задолженность бюджета по компенсация льгот за коммуналку перевалила за 30 млрд. грн. Долги кочуют из бюджета в бюджет годами. Так, заложенных на этот год на субсидии 70 млрд. грн. явно не хватит. По подсчетам экспертов, нужно не менее 100 млрд., то есть, уже с осени в бюджете снова возникнет дыра. А если вырастут тарифы, то, соответственно, будут нарастать и долги.

"Как в такой ситуации можно монетизировать субсидии - вообще непонятно. Денег хронически не хватает, чтобы перечислять их ежемесячно на счета украинцев, нужно разве что включать печатный станок со всеми вытекающими последствиями - разгоном инфляции, ростом цен и пр.", - говорит глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Понятно, что просто объявив монетизацию, государство вряд ли превратиться из хронического должника в аккуратного плательщика. Скорее всего, компенсации за коммуналку украинцам будут перечислять с опозданием. И тут начинается самое интересное. Если от государства поставщики готовы безропотно ждать денег месяцами, то простых людей могут тут же начать отключать от света и воды, - не исключают эксперты.

"Будут массовые бунты. Уже сейчас в регионах бьют газовых инспекторов. Плюс к этому, если у вас появляется долг по коммуналке, вы автоматически лишаетесь права на субсидию", - говорит аналитик Общественного фонда безопасности Юрий Гаврилечко..

Такая ловушка, кстати, может стать еще одним способом сократить список претендентов на субсидии.

А если снизить тарифы?

Растущие долги чреваты и более серьезными проблемами. "Развалится вся энергетическая инфраструктура. Блэкаут, когда целые города останутся без света, отопления и воды - вот перспектива монетизации на скорую руку", - предупреждает Гаврилечко.

Между тем, власти, по его словам, могли бы снизить накал коммунальных страстей попросту приведя тарифы к экономически обоснованному уровню. "Их прямо сейчас можно снизить в несколько раз. Себестоимость газа внутренней добычи от "Укргаздобычи" - 1,1 грн. /куб.м. С учетом транспортировки это будет максимум 1,6 грн. И такого газа хватит, чтобы полностью покрыть потребности населения", - отмечает Гаврилечко.

В этом случае автоматически сократилась бы и армия получателей субсидий. Чиновникам не пришлось бы проводить никаких верификаций - 80% семей смогли бы оплачивать коммуналку сами, а для остальных 20% реально было бы провести монетизацию.

А пока, как считает Валентин Землянский, Украине нужно пересматривать условия сотрудничества с МВФ. В свое время наши власти пообещали монетизацию субсидий и теперь Фонд на этом настаивает. "Не исключено, что лоббируются интересны иностранных поставщиков услуг, которые могут зайти на наш рынок, если тут вместо протоколов начнут ходить "живые" деньги", - подытожил эксперт.

Ранее "Страна" сообщала, что в Минсоцполитики заявили, что право на субсидии могут потерять до 20 процентов получателей.