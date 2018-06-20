Штурм Рады

С началом сессионной недели считалось вполне логичным, что парламент окажется в центре внимания, и это произошло, но не из-за самого парламента. В центре внимания оказался протест ветеранов Афганистана, к которому присоединились шахтеры. Из рядового мероприятия возле Верховной Рады он превратился в бурное выступление, равного которому по накалу не было с прошлой осени.

Но даже с протестами прошлой осени вчерашний протест "афганцев" и шахтеров сравнивать не стоит. Больше того, он не сравним со всеми акциями, проходившими под парламентом за последние годы. Все они были организованы различными партиями по различным поводам – то из-за особого статуса Донбасса, то из-за Антикоррупционного суда. То есть, по большому счету, из-за тем, которые особо не волнуют широкие массы. Вчерашний же протест развеял иллюзию о том, что в Украине существует социальный мир.

Власть долго пыталась убедить общество в том, что трехкратное повышение курса доллара к гривне и трехкратный рост цен на основные товары и услуги – это нормально. Протесты подавлялись в зародыше как "происки Кремля".

Но вчера стало ясно, что социальное кипение в обществе ищет выход. "Афганцы", не получающие в реальном измерении и половину того, что получали при Януковиче, шахтеры всей страны, три месяца сидящие без зарплат, – это та искра, из которой может разгореться пламя. Они без оружия и каких-либо спецсредств едва не взяли штурмом здание парламента, и Нацгвардия ничего не могла противопоставить. Она, конечно, могла стрелять, но тогда штурм точно состоялся бы, и неизвестно, была ли бы сегодня в Украине власть.

Нет сомнения в том, что "афганцы" и шахтеры испугали ее. Фактор социального протеста, который считали сброшенным со счетов, может стать решающим. Ведь пока только лето, а впереди осень с новыми тарифами.

Порошенко – вождь антикоррупционеров?

Продавив через парламент (и через себя) закон об Антикоррупционном суде, президент решил по максимуму использовать эту тему для пиара. Вчера (по нашему времени) появилась статья в "Вашингтон пост", которая называется "Моя цель – победить коррупцию". Автор – Петр Порошенко.

А спустя несколько часов в парламенте уже состоялось первое голосование по новому президентскому законопроекту – о создании того самого Антикоррупционного суда, который уже раз создали продавленным законом. Голосование неудачное – за внесение в повестку дня насобиралось всего 212 голосов, но это даже к лучшему: у президента будет еще один повод лично обратиться к парламенту с требованием принять нужный закон. Естественно, уже после того, как к депутатам обратятся Еврокомиссия, Венецианская комиссия, послы "Большой семерки" и МВФ. Президент хочет выглядеть спасителем.

Для него это – один из немногих шансов сохраниться на Банковой. Не секрет, что Запад (и Вашингтон, и Евросоюз) не видят Порошенко там после 2019 года. И теперь он всеми средствами показывает, что является единственным, кто может сдвинуть с места борьбу с коррупцией. Больше того, статьей в "Вашингтон пост" президент объясняет, что это его цель.

Президент надеется, что таким образом он еще сможет добиться того, что ему простят игнорирование требований Евросоюза и борьбу против Трампа. И закроют глаза на то, как он будет фальсифицировать выборы.

Оправдаются ли эти надежды - увидим в ближайшее время.

США – Китай: торговая война

Однако Порошенко выбрал не слишком удачный момент для своего пиара. Остальной мир сейчас озабочен сразу двумя войнами, которые ведет Трамп: политической с Евросоюзом и торговой с Китаем.

Причем, если раньше все концентрировались на расколе между Вашингтоном и европейскими столицами, то теперь внимание вынуждено переключилось на торговую войну США и КНР, потому что она уже привела к тому, с чего начинаются многие кризисы, – к падению фондовых бирж.

Падение происходит пока в одном регионе – в Восточной Азии, но оно уже отразилось на России, где просел рубль, а дальше все может идти по совершенно разным сценариям, – и 1997 года, когда все закончилось региональным кризисом, и 2008-го, о котором много рассказывать не нужно.

При этом второй сценарий даже более реален, поскольку Трамп всерьез намерен разрушить позиции Китая на американском рынке, что грозит азиатскому гиганту потерей сотен миллиардов долларов. А кризис в Китае, в свою очередь, ударит не только по экономикам Азии, России и Африки, но и, безусловно, доберется до Европы. Так что политическая война США с ЕС может дополниться еще и экономической.

Сенсации чемпионата мира

Чемпионат мира по футболу вчера преодолел первый рубеж. Матчами команд восьмой группы закончился первый тур – то есть все сборные уже сыграли по одному матчу. А Россия с Египтом даже успели начать второй тур. Россияне выиграли 3:1 и фактически обеспечили себе выгод из группы.

Первые впечатления от первого тура – полное выравнивание мирового футбола. Бразильцы не могут обыграть швейцарцев, аргентинцы – исландцев, колумбийцы и вовсе проигрывают Японии. Одновременно с этим поляки проигрывают Сенегалу, а Германия – мексиканцам.

Однако первый тур никогда не был показательным. Та же Германия уже проигрывала в стартовых матчах, но в итоге доходила до финала (как в 1982-м). Сенсационные результаты первого тура, безусловно, подогревают интерес, но пока ничего не меняют в мировом футболе.

Больше того, делать какие-то глубокие выводы рано будет даже после всех трех туров группового турнира. Поскольку очень часто именно команды, бледно проводившие этот этап, в итоге становились победителями, а те, которые блистали на старте, сходили с дистанции далеко до финиша. И поклонникам сборных России и Бельгии скорее нужно остерегаться, а не радоваться.

Чему можно порадоваться на нынешнем чемпионате – так это применению видеоповтора. Футбольные власти десятилетиями боролись против этого правила, но все-таки сдались, – и игра от этого безусловно выиграла. Минута задержки значит куда меньше, чем испорченное впечатление от всего чемпионата, как это случилось со сборной Украины после матча с Англией на домашнем Евро-2012.

Смерть Драча

Вчера на 81-м году умер Иван Драч – поэт-политик, чья поэтическая и политическая деятельность всегда вызывала неоднозначное отношение. Почти диссидент 1960-х, он позже полюбил Советскую власть, и она ему два десятилетия отвечала взаимностью. Но с началом украинской перестройки Драч снова стал диссидентом, что, впрочем, было уже не опасно. Даже наоборот – снова позволило быть близким к власти.

Таким же противоречивым было и творчество поэта – от "Дышу Лениным" до патриотических стихов, от борьбы за мир – до поэмы "Лугандония". То же можно сказать и о его взглядах как политика.

Но все же главное: он был талантом, оставившим немалый след в украинской литературе. А время покажет, сохранится этот след или будет стерт.