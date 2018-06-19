19 июня под стенами Верховной Рады прошла одна из самых "горячих" за последнее время акций протеста. Как уже писала "Страна", дошло до стычек с полицией.

"Страна" пообщалась с митингующими, узнала, зачем они пошли на Верховную Рады штурмом и о чем им в итоге удалось договориться с депутатами.

Под видом монетизации лишают льгот

Под парламентом собралось сразу несколько митингующих групп. Изначально на вторник назначили акцию протеста общественные организации, представляющие интересы чернобыльцев, афганцев и АТОшников.

Главное, с чем они пошли к парламенту - протест против активного урезания им льгот и вопрос с пересчетом пенсий.

"По закону об участниках боевых действий, афганцы, военные, силовики имеют ряд льгот - бесплатный проезд в общественном транспорте, льготы по оплате коммунальных услуг, санаторно-курортное оздоровление, право на внеочередное получение жилья и земельных участков и прочее. Но с этого года финансирование всех этих льгот переложили на местные власти, а те говорят - в местном бюджете нет денег. Поговаривают о готовящейся монетизации льгот. Но первый пример монетизации мы уже увидели - Кабмин утвердил порядок монетизации льгот на проезд, в котором на человека положено - смешно сказать - 30 поездок в месяц. Мы против такой монетизации", - рассказал "Стране" активист и пенсионер системы МВД из Тернополя Игорь Сухарь.

Сумма в 72 гривен в месяц, выделенная на проезд, стала последней каплей и для многих афганцев. Плюс - им ограничили санаторное лечение. Как и чернобыльцам, которых их общественная организация "Союз Чернобыль" уже выводила на митинги в годовщину аварии на ЧАЭС. Активисты жалуются, что в больницах с ликвидаторов требуют деньги за лечение, а на питание выделяют всего по 6 гривен в день - это вдвое меньше, чем в СИЗО.

У "Союз-Чернобыля" порезали льготы, лечение в специализированных больницах платное, питание - 6 гривен в день на ликвидатора, это в два раза меньше, чем в СИЗО.

Пенсии у инвалидов Чернобыля ниже минимальных. Пенсионеры-силовики и военные требуют пересчета пенсий. 1500 добавки, обещанных Гройсманом - их не устраивают.

Экс-силовикам не дает покоя и вопрос пенсий. Как уже писала "Страна", осовременивая гражданские пенсии осенью прошлого года, правительство "забыло" о пенсиях для военных. В итоге экс-силовики стали получать меньше "обычных" украинцев - некоторые всего до 2 тысяч гривен в месяц. Власти обещали уладить проблему и действительно пересмотрели зарплаты действующего состава силовых ведомств, от которых зависит и размер пенсий.

Но эти постановления заморозили из-за дефицита средств в ПФ. Как уже писала "Страна", силовики собирали региональные пенсионные майданы и ходили под стены Верховной Рады несколько месяцев, пока правительство наконец-то не решило платить им по-новому. Но повышать пенсии согласились поэтапно, растянув пересчеты на два года. В итоге исполнительная служба прислала свое резюме: ПФ выплатил задолженность за несколько месяцев "в рамках своих возможностей".

"А зачем тогда решение суда, если его никто не собирается выполнять, - говорит Сухарь. - Добавили по 800-1600 грн. Хотя у меня на руках есть решение суда, по которому мне должны выплатить задолженность с 2016 года. Собственно, решения всех этих наболевших вопросов они и требовали у парламента. Одно и основных требований - заслушать отчет правительства по монетизации льгот и решить стоит ли продолжать эту программу дальше. Создается впечатление, что с этой монетизацией они просто ищут способ лишить нас последнего. Себе выписывают миллионные требования, а у людей забирают даже элементарное - проезд и лечение".

Шахтеры пришли за зарплатой

Вторая группа протестующих, которая пришла к парламенту со своими требованиями - шахтеры государственных предприятий угледобывающей отрасли.

У них акция оказалась спонтанной. "В пятницу мне позвонили из "Селидовуголь" (предприятие в Донецкой обл. - Прим. Ред.), где ситуация совсем сложная, и сказали, что 200 людей едет в Киев, митинговать. Что оставалось делать, нужно было организовывать процесс", - рассказал "Стране" председатель профильного профсоюза Владимир Турманов.

По его словам, в отрасли ложилась беспрецедентная ситуация - шахтерам не платят зарплаты с марта, государство задолжало уже 750 млн. грн. Причем, с каждым днем сумма растет, так как большинство шахт убыточные. "У людей нет денег. Зарплаты и так небольшие - 10-12 тыс. грн. А с учетом того, что их еще и не платят, живут с того, что берут в магазине продукты под запись в амбарной книге в долг. И непонятно, когда смогут рассчитаться", - говорит Турманов.

В парламенте зарегистрирован законопроект №8362, которые предусматривает выделение предприятиям отрасли из бюджета до дополнительно 2,8 млрд гривен. Эта сумма позволила бы закрыть вопрос с зарплатами, - отмечает Турманов.

Но в Раде уже дважды не хватало голосов, чтобы внести этот проект в повестку дня, что стало последней каплей для шахтеров.

Чего добились

Накал страстей под Радой заставил народных избранников выйти к митингующим. Инициативную группу даже пригласили на переговоры.

Как уже писала "Страна", вице-спикер Ирина Геращенко, пообещала протестующим, что уже со среды, 20 июня, профильные комитеты начнут "работать с требованиями" и смогут сказать, какие из них выполнить реалистично, а какие - нет. Она пообещала активистам устроить встречи с профильными министрами соцполитики и здравоохранения, выработать план изменений в бюджет и заслушать правительство по вопросам монетизации.

Каким будет исход этих переговоров - пока непонятно. Впрочем. Игорь Сухарь считает, что власти просто пытаются затянуть время и сбить накал страстей, а реально ничего детально станут.

Шахтерам удалось добиться большего - в парламентском зале нашлось 230 голосов для внесения в повестку дня законопроекта №8362, завтра с ним начнет работать бюджетный комитет, после чего документ вынесут на рассмотрение народных депутатов.

"Главное для нас - успеть до начала парламентских каникул", - говорит Турманов. Не исключено, что в четверг, когда ориентировочно будет рассматриваться проект, под Раду снова придут шахтеры.

Не собираются сдаваться и афганцы, экс-силовики и чернобыльцы. Сейчас обсуждается вопрос объединения штабов и новой масштабной всеукраинской акции протеста.

"Не исключено, что к ней присоединятся учителя, врачи и другие украинцы", - говорит Игорь Сухарь.

Аналитик Союза общественной безопасности Юрий Гавриленко говорит, что социальная защита украинцев становится все хуже, поэтому усиление протестных настроений не удивительно. Но вот будет ли толк из таких митингов - большой вопрос.

"С таким же успехом они могли бы митинговать не под Радой, а где-нибудь в Бортничах. Эффект был бы тот же. Но плюс в том, что у людей появились четкие требования, а к акциям протеста все активнее подключаются профсоюзы", - резюмировал Гаврилечко.