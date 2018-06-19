Вторник 19 июня на ЧМ-2018 - день завершения матчей первого тура (группа H), сразу после которых начнется тур второй, от которого мы все ждем таких же неожиданных результатов. Собственно говоря, из-за целой лавины осечек фаворитов в ряде групп в лидеры вырвались совсем не те, кого ждали увидеть на вершине. И это автоматически повышает интерес к предстоящим играм второго тура.

Случайность или тенденция? Вот главный вопрос, на который должны дать ответ многие сильные мира сего. А мы обозначаем топ-10 самых интригующих поединков второго тура, который растянется с 19-го по 24 июня.

1. Ждем первого участника 1/8 финала

Именно сегодня на ЧМ-2018 может определиться первый участник плей-офф. Правда, сборной России даже в случае победы над Египтом (Санкт-Петербург, начало - 21:00 по киевскому времени) нужно будет дождаться исхода второго поединка группы A между Уругваем и Саудовской Аравией, который состоится 20 июня.

Но откровенная беспомощность саудитов, которую они продемонстрировали в матче открытия (напомним - Россия разгромила их со счетом 5:0), не позволяет рассчитывать даже в самых смелых прогнозах на победу саудовцев над уругвайцами. А даже ничья в этой встрече сделает россиян участниками 1/8 финала. И все же - формальности необходимо соблюсти.

Хозяева турнира после голевой феерии в стартовом поединке заставили повнимательнее присмотреться к себе, однако не будем забывать, что Саудовская Аравия оказалась слишком слабым экзаменатором. Далеко идущие выводы делать не стоит, учитывая, что команда Станислава Черчесова перед ЧМ выдала серию из семи матчей без побед.

Впрочем, и Египет не выглядит чемпионом мира. Последний раз африканцы побеждали еще 8 октября, после чего они выдали три ничьих и четыре поражения. Но сейчас они ждут возвращения в строй одного из лучших футболистов современности - Мохамеда Салаха. В рейтинге Transfermarkt фланговый форвард "Ливерпуля" входит в топ-5 самых дорогостоящих игроков планеты (150 млн евро) и уступает только Лионелю Месси и Неймару (по 180 млн евро).

Салах накануне тренировался в полную силу и даже записал видеообращение. Возможно, его появление позволит Египту оформить первую победу в истории выступлений на ЧМ. Пока что на их счету - две ничьих и три поражения в пяти матчах.

Кроме того, пока что откладывается обновление абсолютного рекорда чемпионатов мира. В первом туре вратарь египтян Эссам Эль-Хадари упустил возможность сыграть на чемпионате мира в 45 лет и 150 дней. Но сохраняет шанс превзойти показатель другого вратаря - колумбийца Фарида Мондрагона, который пока что является самым возрастным футболистом в истории ЧМ. В 2014-м в матче с Японией ему исполнилось 43 года и 3 дня.

Кроме того, Эль-Хадари может стать самым возрастным капитаном в истории ЧМ (обойдет англичанина Питера Шилтона; 40 лет и 292 дня на ЧМ-1990) и самым возрастным дебютантом ЧМ (обойдет англичанина Дэвида Джеймса; 39 лет и 321 день на ЧМ-2010).

2. Очередная феерия невероятного Роналду

В среду в Москве (15:00 по киевскому времени) очередной раз повышенное внимание специалистов и болельщиков привлечет к себе феноменальный Криштиану Роналду. Его Португалия после феерической ничьей с Испанией (3:3) встретится с командой Марокко, проигравшей первый матч ЧМ-2018 команде Ирана (0:1). В битве с испанцами Роналду сделал очередной серьезный шаг к званию лучшего футболиста мира по различным версиям - и ФИФА, и France Football, и других организаций.

Конечно же, не обошлось без поддержки партнеров - действующих чемпионов Европы, к слову. Но, если брать по голам, то КриРо фактически в одиночку сотворил ничью, оформив 51-й хет-трик в истории ЧМ. Таким образом, он повторил рекорд бразильца Пеле и немцев Уве Зеелера и Мирослава Клозе, которые забивали на четырех чемпионатах мира.

Роналду - самый возрастной автор хет-трика в истории ЧМ (33 года и 130 дней), но удивительно другое. На трех предыдущих финальных турнирах он забивал всего по разу: в 2006-м - Ирану, в 2010-м - КНДР, в 2014-м - Гане. И у лучшего бомбардира в истории Лиги чемпионов, наколотившего на всех уровнях сотни мячей, на чемпионатах мира пока что лишь шесть голов.

В общем рейтинге снайперов в истории ЧМ Роналду с таким показателем делит 36-59 места, что явно не соответствует его амбициям. Но еще один хет-трик - в ворота Марокко - тут же поднимет великого португальца на 14-23 места и поставит на один уровень с не менее великим соотечественником Эусебио. А там уже и на более высокие места рейтинга можно будет посмотреть. Не менее 10 мячей забили всего 13 футболистов, а не менее 11-ти - почти в два раза меньше.

Перед ЧМ-2018 португальцы сыграли три спарринга с командами из Африки. Обыграли Египет (2:1) и Алжир (3:0), раскатали ничью с Тунисом (2:2). Такая основательная подготовка не случайна. Поражение от Ирана (оформленное лишь на 95-й минуте за счет автогола) стало первым после 18-матчевой беспроигрышной серии сборной Марокко.

К тому же единственная встреча двух сборных - на ЧМ-1986 - завершилась победой как раз Марокко со счетом 3:1. Роналду нужно вновь выходить на сцену.

3. Первая победа нового тренера Испании

Упущенная победа над Португалией (3:3) в первом туре и победа Ирана над Марокко (1:0) не оставляют сборной Испании в поединке с иранцами (20 июня в Казани, киевское время - 21:00) никаких вариантов. Команда Фернандо Йерро, который в срочном порядке встал у руля после бегства Хулена Лопетеги в "Реал", должна принести своему тренеру первую победу.

Если, конечно, она хочет выйти из группы.

Для сборной Испании победа над Ираном станет 30-й за время выступлений на ЧМ. Азиаты, которые не могут даже рассчитывать на экипировку всемирно известного бренда из-за санкций, последние две встречи выиграли.

У испанцев беспроигрышная серия насчитывает 21 поединок (последнее поражение - еще на Евро-2016 от Италии). Но сейчас нужно только выигрывать, а с этим в последнее время у них - проблемы: две победы и четыре ничьих в шести последних встречах.

Более того - сборной Испании нужно справиться с внутренними проблемами, которые возникли во время болезненного прощания с Лопетеги за сутки до старта ЧМ-2018. Многие откровенно были против такого решения федерации, теперь Йерро нужно вновь слепить из набора ярких футболистов цельную команду. Иначе есть риск повторить печальное достижение ЧМ-2014 - прекратить выступление после группового турнира.

При этом Испания в текущем рейтинге фаворитов турнира по версии William Hill - №2 после Бразилии.

4. Первый из топ-фаворитов пройдет в плей-офф

Сборная Франции первой из числа топ-фаворитов ЧМ-2018 может пройти в 1/8 финала. Случится это 21 июня в Екатеринбурге (киевское время - 18:00). В первом туре французы не без проблем одолели Австралию (2:1), причем в том матче впервые на турнире была задействована система VAR, благодаря которой уругвайский рефери Андрес Кунья после просмотра видеоповтора назначил пенальти за фол на Антуане Гризманне. Форвард "Атлетико" сам же и реализовал 11-метровый.

Но сейчас у команды Дидье Дешама соперник посерьезней - сборная Перу, которая впервые с 1982 года приехала на мундиаль. В первом туре с Данией южноамериканцы показали очень интересный футбол, но не реализовали пенальти (Кристиан Куэва) и потерпели поражение - 0:1. Последняя победа перуанцев на чемпионатах мира состоялась в июне 1978 года (Иран - 4:1).

А сборная Франции свое последнее поражение потерпела как раз от представителей Южной Америки - Колумбии (2:3) в мартовском спарринге. После этого - три победы и ничья в товарищеских матчах, плюс победа над Австралией. Она, подчеркнем, получилась не очень убедительной, так что атакующие действия требуют улучшения.

Чтобы французы досрочно гарантировали себе место в 1/8 финала, нужна не только их победа, но и выигрыш Дании или ничья в поединке с Австралией, который в тот же день, но чуть раньше (15:00 по киевскому времени) начнется в Самаре.

5. Реабилитация Месси за нереализованный пенальти

"Вероятно, и Месси, и Роналду приехали на последний для себя чемпионат мира, - заявил еще до старта турнира не требующий дополнительного представления тренер Жозе Моуринью, который решил попробовать себя в роли телевизионного эксперта. - Сейчас пик их карьеры и последний шанс выиграть титул. Роналду - супермен, но до следующего ЧМ еще четыре года игры на высоком уровне. Ему будет сложно. Месси немного моложе и еще может сыграть, но опять же - еще четыре года за "Барселону", а значит - несколько матчей каждую неделю. Примера, Лига чемпионов..."

Может, это и не последний ЧМ для обоих суперфутболистов современности, но мы все прекрасно понимаем, насколько ревностно оценивают успехи главного конкурента и португалец, и аргентинец. И если Роналду начал нынешний турнир с роскошного поединка с Испанией (3:3), то Лионель Месси, несмотря на все старания партнеров играть на него, провалил встречу с Исландией (1:1).

И дело даже не в том, что он не забил с игры - прорваться сквозь такой частокол в обороне северян было чрезвычайно сложно. Топ-звезда современности совершенно бездарно исполнила удар с 11-метровой отметки, право на который добывалось кровью и потом. Месси не сумел переиграть вратаря, занимающегося кроме всего прочего еще и съемкой рекламных роликов. В качестве режиссера, а не актера.

Впрочем, упасть может каждый. А вот подняться дано только настоящим личностям. Месси, учитывая его достижения, относится как раз к такой категории представителей человечества. И в матче с Хорватией 21 июня в Нижнем Новгороде (21:00 по киевскому времени) сборная Аргентины будет рвать и метать. Точно так же, как и ее топ-футболист.

Насколько это принесет плоды в поединке с балканцами, которые не побоялись исключить из заявки на ЧМ-2018 звездного форварда Николу Калинича за демарш и нежелание выходить на замену, посмотрим. Не забываем, что Хорватия сейчас - лидер группы после победы над Нигерией (2:0). А в личных встречах у аргентинцев - минимальное преимущество (две победы и поражение в четырех играх с общим счетом 5:4).

6. Берегись, Коста-Рика! Неймар летит

В это сложно поверить, но сборная Бразилии не может выиграть на ЧМ уже в третьем матче кряду! Серия началась еще в 2014 году - ужасным домашним разгромным поражением от Германии в полуфинале (1:7), продолжилась проигранным поединком за 3-е место Голландии (0:3). А в первом туре ЧМ-2018 подопечные Тите споткнулись на Швейцарии (1:1).

Сборной Коста-Рики, которая 22 июня в Санкт-Петербурге (15:00 по киевскому времени) выйдет на поле на встречу с Бразилией, можно только посочувствовать. Очередной осечки пентакампеоны допустить не могут, к тому же - в игре с таким невзрачным, если сравнивать количество титулов, соперником. В первом туре Коста-Рика проиграла Сербии (0:1), которая в тот же день чуть позже (21:00 по киевскому времени) в поединке с командой Швейцарии в Калининграде постарается сделать еще один шаг к 1/8 финала.

Конечно, учитывая поражение Германии в группе F и ее возможное второе место, еще не совсем понятно, нуждается ли Бразилия в первом месте в группе E и досрочной встрече с чемпионами мира уже в 1/8 финала. Но если не обыгрывать Коста-Рику (с ней у бразильцев баланс исключительный - девять побед в девяти матчах, начиная с 1979 года), то можно пролететь мимо плей-офф. А такой конфуз последний раз случался с Бразилией еще во времена Пеле - на ЧМ-1966.

Кроме того, нужно держать в уме амбиции Неймара, который никак не может выбраться из-за спин Роналду и Месси, хотя и стал самым дорогостоящим футболистом планеты. На ЧМ-2014 он досрочно сошел из-за травмы, забив четыре мяча в пяти встречах. Тот взлет был прерван, а в игре со швейцарцами Неймар никак не мог вырваться из тисков и раз за разом оказывался на газоне. Так "Золотые мячи" не выигрывают, поэтому звездному бразильцу нужна феерия. Пусть даже с Коста-Рикой...

7. Победное продолжение Бельгии

От сборной Бельгии после ее возвращения в число топ-команд мира после затяжного кризиса все время ждут какого-то выдающегося результата. Но прекрасное поколение футболистов пока что не может преодолеть четвертьфинальный барьер. Так было на ЧМ-2014, так было и на Евро-2016.

Ударно бельгийцы начали и ЧМ-2018 - разгромили Панаму со счетом 3:0 благодаря голам Дриса Мертенса ("Наполи") и Ромелу Лукаку ("Манчестер Юнайтед"), который оформил дубль. Но дебютант чемпионатов мира, занимающий очень скромное место в мировой иерархии, вряд ли может дать точный ответ настоящей силе команды Роберто Мартинеса.

А вот Тунис, который в первом туре лишь в компенсированное время упустил ничью в очень тяжелом поединке со сборной Англии (1:2), вполне может попить кровушки и у бельгийцев. Если, конечно, хватит сил на матч 23 июня в Москве (начало - 15:00 по киевскому времени).

Вообще-то Бельгия на чемпионатах мира в своей истории выстрелила всего однажды - в 1986-м. Болельщики со стажем помнят феноменальный поединок с командой СССР, в котором подопечных Валерия Лобановского не спас даже хет-трик киевского динамовца Игоря Беланова - 3:4. Правда, Беланов в итоге получил "Золотой мяч" и был признан лучшим футболистом Европы по итогам года. Но Бельгия дошла до полуфинала, проиграла Диего Марадоне и будущей чемпионской компании (0:2), а в матче за 3-е место уступила Франции (2:4).

С тех пор равнение на Ги Тиса и его команду вынуждены переживать многие поколения бельгийских футболистов. Нынешнее - не исключение.

8. Маркес повторил рекорд и движется дальше

В мексиканском футболе теперь - две легенды. Следом за Антонио Карбахалом, который первым принял участие в пяти чемпионатах мира (1950-1966), на пьедестал взошел Рафаэль Маркес (2002-2018). Этого 39-летнего центрального защитника мы помним по выступлениям за "Барселону" в 2003-2010 годах, а после выхода на поле в матче с Германией, который принес первую сенсацию ЧМ-2018 (мексиканцы выиграли - 1:0) Маркес стал в один ряд еще и с легендарным немцем Лотаром Маттеусом. Он тоже участвовал в пяти ЧМ (1982-1998). В заявку пяти чемпионатов мира включался Джанлуиджи Буффон (1998-2014), но самый первый он пропустил, а на ЧМ-2018 Италия не пробилась и лишила звездного вратаря шанса установить новый рекорд - шесть ЧМ.

Правда, Маттеус за свои пять мундиалей провел 25 поединков (рекорд мира), а у Карбахала - меньше 15-ти. Не сможет сравняться с немецким лидером и Маркес. После первого тура на его счету 17 поединков на ЧМ. Даже если Мексика дойдет до полуфинала и сыграет в большом или малом финале, а 39-летний ветеран выйдет на поле в каждой встрече, максимум Маркеса - 23 матча. С таким показателем он лишь догонит итальянца Паоло Мальдини, который третий в рейтинге гвардейцев. А второй - еще один немец, Мирослав Клозе (24).

Столько же матчей, как и Маркес, сейчас имеет на своем счету аргентинец Хавьер Маскерано, для которого это - четвертый ЧМ (как и еще для 10-ти футболистов, в том числе для Месси, Роналду, Иньесты, Рамоса, Бехрами, Очоа). У Месси - 16 поединков. На рекорд Маттеуса никто из них не посягнет, но в группу лидеров подняться шанс есть.

А для сборной Мексики сейчас важно обыграть во втором туре 23 июня в Ростове-на-Дону (18:00 по киевскому времени) команду Южной Кореи, которая в первом туре проиграла Швеции (0:1).

9. Германии нужно равняться на Аргентину-1990

На третьем ЧМ кряду (и девятом из двенадцати последних) действующий чемпион мира в стартовом матче не смог выиграть. С Германией, которая потерпела поражение от Мексики (0:1), такое, к слову, впервые. В 1958-м она в первом туре обыграла Аргентину (3:1), а в 1994-м - Боливию (1:0). Худший результат до этого был в 1978-м - нулевая ничья с Польшей.

Поражение на старте - не приговор. Аргентина в ранге действующего чемпиона мира начала ЧМ-1990 с поражения от Камеруна с таким же счетом 0:1, но в итоге играла в финале, где, к слову, проиграла немцам.

Однако, конечно, три последние осечки действующих обладателей титула в стартовом матче заканчивались для них крайне печально. Франция на ЧМ-2002 (Сенегал - 0:1), Италия на ЧМ-2010 (Парагвай - 1:1) и Испания на ЧМ-2014 (Голландия - 1:5) не выходили из группы. И эта тенденция заставляет обратить самое пристальное внимание на поединок, который 23 июня пройдет в Сочи (21:00 по киевскому времени).

Германии нужно обязательно побеждать Швецию, которая уже имеет три очка в кармане после выигрыша у Южной Кореи (1:0). Но это непростой, как показывает практика, соперник. Немцы выиграли только 10 матчей у скандинавов из 22-х (при восьми поражениях). А два последних очных противостояния отняли уйму нервных клеток у болельщиков и действующих лиц - ничья 4:4 и победа немцев 5:3 в отборе ЧМ-2014.

10. Панамские перспективы для лучшего бомбардира Англии

От нынешней сборной Англии на ЧМ-2018 многого не ждут, в отличие от ее предшественниц. Хотя в ее составе есть как минимум три футболиста, которые по оценкам специалистов Transfermarkt входят в число самых дорогостоящих в мире. Однако они еще не имеют богатого опыта выступлений на чемпионатах мира. Только 23-летний Рахим Стерлинг из "Манчестер Сити" в 2014-м провел на ЧМ 182 минуты. А 22-летний Деле Алли и 24-летний Харри Кейн (оба - из "Тоттенхэма") дебютировали в поединке с Тунисом.

Кейн, к слову, стал героем - забил два мяча, причем второй - в компенсированное время четким ударом головой, который принес Англии победу - 2:1. Впрочем, от капитана именно этого и ждут - голов. За последние четыре сезона он наколотил 135 мячей за клуб во всех официальных турнирах (в среднем - почти 34 за сезон), а в 2017-м вообще стал лучшим бомбардиром Европы, опередив Месси и Роналду.

Сейчас Кейна сравнивают со знаменитым бомбардиром 1990-х Аланом Ширером и считают одним из главных претендентов на "Золотую бутсу" ЧМ-2018, которую вручат лучшему бомбардиру турнира. Игра с Панамой 24 июня в Нижнем Новгороде (15:00 по киевскому времени) может стать для Кейна хорошим плацдармом для увеличения количества голов. А сборную Англии победа над дебютантом мундиалей - вывести в 1/8 финала.