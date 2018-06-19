Как один пранкер испортил президенту ЛГБТ-шоу

По сравнению с воскресным маршем ЛГБТ вчера в Украине не было ни одного события, равного по масштабу и вниманию к нему власти, поэтому этот марш и в понедельник занимал умы многих политиков. В частности, вчера в парламент внесли законопроект, запрещающий публичную демонстрацию любой сексуальной идентичности.

Правда, автор – скандальный депутат от президентского БПП Барна – плохо понимал, что именно хочет запретить, поскольку написал о запрете "публичного проявления любых видов сексуальной ориентации", что фактически является запретом даже на публичное ухаживание мужчин за женщинами.

Но Барна вряд ли всерьез вчитывался в собственный законопроект, поскольку было понятно, что его цель – не принятие, а смена сигнала после воскресного марша. Власть очень постаралась, чтобы мероприятие ЛГБТ прошло без эксцессов, и теперь Барне нужно было продемонстрировать, что власть все-таки не на стороне нетрадиционной сексуальной ориентации.

В принципе, все понимают, что власть и так на другой стороне, что образцовый порядок обеспечили из-за присутствия на марше евродепутатши Хармс и немецкого министра. Однако и в этой бочке меда, протянутой в сторону Евросоюза, оказалась ложка дегтя, которую засунул туда пранкер, поговоривший с Хармс от имени представителя главы Администрации президента Райнина.

В результате его провокации Хармс объявила, что Порошенко готов предоставить ЛГБТ все права, которые есть у гетеросексуалов, и Банковой пришлось срочно оправдываться. Оправдываться, естественно, перед избирателями (в том числе и с помощью Барны), но это оправдание свело на нет весь позитив от ЛГБТ-марша в глазах Евросоюза. В общем, куда ни плюнь, одни убытки.

Еще один интересный эпизод связанный с маршем - массовая "упаковка" полицией националистов С14, которые вопреки "линии партии и правительства" решили помешать проведению Марша равенства. Реакция властей была очень жесткой - их быстро "повязали" и отвезли в полицию. Правда, всех вскоре отпустили. Но, тем не менее, эти события показали, что силовые структуры, при желании, могут легко расправиться с любыми радикалами. Вопрос лишь в том, что соответствующий приказ поступает лишь раз в году - во время марша ЛГБТ, чтоб обеспечить хорошую картину перед Западом.

В остальное время радикалы могут совершенно безнаказанно кошмарить тех украинцев, чьи убеждения они считают неправильными.

Кто на очереди в "список Бабченко"?

По "списку Бабченко" вновь выяснились неожиданные подробности. Обвиняемый в организации покушения на бывшего российского журналиста Герман сообщил, что в перечне потенциальных жертв, помимо уже известных лиц, находился также сын министра внутренних дел Авакова Александр.

Поскольку в опубликованном ранее "Страной" списке 47-ми сына министра не было, остается предположить, что Аваков-младший входил в расширенный список 60-ти, о котором стало известно позже. И, поскольку список 60-ти никогда не публиковался, можно только гадать, кто заполнит оставшиеся 12 вакансий. А также будет ли на них конкурс.

Имеет ли отношение к заполнению 48-й вакансии сам Аваков (и старший, и младший) сказать трудно. Возможно, это такая форма пиара для отца и сына. А возможно таким образом просто составители все расширяющегося списка пытаются, с одной стороны, добавить резонанса, с другой – заполучить союзников или укрепить с ними отношения.

Однако получается все откровенно глупо. В конце концов, было бы крайне нелепо со стороны Кремля убирать человека, который, согласно информации НАБУ, обворовывает армию.

В общем, появление 48-го персонажа сделало эту историю еще более абсурдной. И остается только гадать, делается это сознательно или как раз из-за отсутствия сознания.

Правление НАК уже получило $21 млн премии

Вот у кого с сознанием все в порядке, так это у руководства "Нафтогаза". Вчера первый зампредседателя НАКа Витренко признался, что правление этой структуры уже успело получить 21 млн долларов (около 550 млн гривен) премии из тех 47 миллионов, которые они назначили себе за победу над "Газпромом" в Стокгольмском суде.

Правда, Витренко объяснил, что 21 миллион получали около 40 человек, но при этом он не уточнил, сколько именно перепало ему и его шефу Коболеву.

Он также уточнил, что 21 миллион – это 1% от суммы в 2,1 млрд долларов, которую "Нафтогаз" уже получил с "Газпрома". Но он не объяснил, каким образом 2,1 млрд долларов уже получены, если решение Стокгольмского суда приостановлено. Скорее, речь идет о задолженности самого НАКа, которую он считает списанной, несмотря на то, что решение суда в данный момент не действует.

Наконец, Витренко не объяснил, что сделало правление "Нафтогаза" с письмом Гройсмана, который потребовал не выплачивать подобные премии. Премьер во всеуслышание сказал, что это "чересчур", его не услышало только правление НАКа. И в среду будет интересно узнать, будет ли что-то сказано об этом на заседании правительства.

Ломают ли челюсти за просьбу?

Вчера стало известно о скандале, произошедшем в одном из мариупольских кафе. Бывшая чиновница Одесской обладминистрации Бобровская сообщила, что ее другу, подполковнику-пограничнику Кедору охрана заведения сломала челюсть из-за "просьбы уважать клиентов и дать меню на украинском языке". Причем челюсть была сломана уже после того, как охрана уложила подполковника на пол.

Вся эта история выглядит не менее абсурдно, чем история с "убийством" Бабченко. Всем известно, что такое охрана в любом кафе и что нужно сделать, чтобы она начала реагировать. Поэтому (если все это вообще было) можно только представить, как именно Кедор "просил" меню на украинском.

Совсем недавно точно такие же "просители" из С14 в столичном общежитии "убеждали" комендантшу снять объявления на русском языке и ушли без разбитых челюстей только потому, что их был десяток, а им противостояла одна женщина.

Так что история с Кедором напоминает известный анекдот с финальной фразой "А мене за що?!". Насильственные украинизаторы уже даже не замечают, что скатились до откровенного шовинизма. И именно их поведение делает для украинского языка больше вреда, чем все русификации начиная со времен царизма.

Кравчук предложил дать Донбассу автономию

Весьма резонансной публикацией вчера стало интервью экс-президента Кравчука "Украинской правде". Леонид Макарович в последнее время редко дает публичные комментарии, но, если дает, все они оказываются в разрез с политикой нынешней власти.

Вот и в этом интервью первый президент высказал крамольную по нынешним временам мысль, что Донбасс никогда не вернется в состав Украины на прежних условиях, "как Киевская область". Иначе говоря, Кравчук высказался за автономию Донбасса и, фактически, федерализацию Украины.

В нынешние времена, когда федерализм приравнивают к сепаратизму, такое может безболезненно заявить только человек вроде Кравчука, которому никто не сможет прилепить "сепаратистскую пропаганду". Хотя на самом деле он сказал то, что понимают многие отечественные политики.

Если вспомнить особый статус, который пытались принять для Донбасса, то даже Коломойский (тогда еще губернатор) и Садовой говорили о необходимости подобного статуса не только для Донбасса, но и для всех регионов страны. Этого не понимает только центральная власть, которая хочет диктовать регионам и экономическую, и гуманитарную политику.

Но если Садовой и Коломойский высказывали свое мнение, находясь в подчинении у этой центральной власти (а значит, ничего сделать не могли), то сепаратистские "республики" сейчас ей не подчиняются, и потому могут ставить свои условия. Поэтому в словах Кравчука есть логика: если мы хотим вернуть Донбасс, ему нужно дать особый статус. Как и было записано в Минских соглашениях.