В Украине готовят очередную схему легализации авто на "евробляхах". На днях в парламенте зарегистрировано сразу два законопроекта на эту тему - №8487 и 8488.

Оба подала депутатская группа, объединяющая представителей практически всех парламентских фракций и профильного комитета по вопросам налоговой и таможенной политики.

Под документами подписались, в частности, Нина Южанина, Виктор Галасюк, Роберт Горват, Дмитрий Святаш и другие.

"Эти предложения широко обсуждались и нашли поддержку среди разных политических сил. Это позволяет рассчитывать, что данные законопроекты, в отличие от других на эту же тему, все-таки будут приняты", - сказал "Стране" член правления Союза автомобилистов Украины Петр Козак.

Впрочем, не факт, что новые идеи легализации евроблях позволят навести порядок на рынке.

"Предложенная схема очень запутанная, дорогая и с массой подводных камней. будут массовые бунты автовладельцев", - предупреждает автоэксперт Сергей Креймер.

Глава ассоциации владельцев машин на еврономерах "Евросила" Александр Чернявский заверил "Страну", что они будут отстаивать свои права до конца и подтвердил готовность к новому автомайдану национального масштаба.

"Страна" разбиралась как власти собираются легализировать евробляхи и что из этого выйдет.

Как 50-75 евро превращаются в тысячи

Александр Чернявский рассказал "Стране", что они постоянно держат связь с профильным парламентским комитетом и участвуют в обсуждении всех законодательных инициатив.

"Мы не против легализации. Но только если будут соблюдены три наших требования. Во-первых, закон должен быть один для всех - и старые и новые авто нужно растамаживать по одинаковым правилам. Во- вторых, мы требуем, чтобы убрали норму о Евро-5 (сейчас в Украину нельзя завозить авто ниже этой экологической нормы, то есть, выпущенные до 2009-2010г - Прим. Ред.). В третьих, налоговые ставки должны быть доступными. То есть, не более 500-1000 евро за автомобили стоимостью 2-3 тысячи евро 2000-2005 года выпуска (а это основная масса евроблях - Прим. Ред.). Нам обещали, что все эти требования будут учтены", - пояснил Чернявский.

Впрочем, достаточно почитать предложенные депутатами законопроекты, чтобы убедиться, что представления о доступности растаможки у них и евробляхеров, мягко говоря, разные. В законопроекте №8487 предлагается внедрить новую схему налогообложения акцизом легковых авто.

Если сейчас счет выставляют в зависимости от объема двигателя, то в случае принятия законопроекта станут начислять налог на единицу транспортного средства. Авторы проекта разработали специальную таблицу, где в качестве базовых числятся бензиновая и дизельная модели легковушек с литровым мотором: за первую нужно будет платить акциз в 50 евро, а за вторую - 75 евро.

Для других моделей налог будут высчитывать, умножая базовую ставку на коэффициенты. Их предлагается ввести несколько. Первый хотят считать по формуле - объем двигателя разделить на 1 тысячу куб. см. То есть, для авто с двухлитровым мотором коэффициент будет два, для трехлитрового - три и т.д.

Второй коэффициент - это, по сути, возраст авто. "Он будет равняться количеству полных календарных лет с года, следующего за годом производства", - говорится в пояснительной записке. Для новых авто такой коэффициент будет равен единице.

На первый взгляд, все в общем-то справедливо и сравнительно недорого. Но для многих авто суммы получаются просто заоблачными. К примеру, по расчетам Южаниной, на 15-летнее авто с бензиновым двигателем 1,5 л акциз составит 1 125 евро, а на такое же с 2-х литровым мотором - 1,5 тысяч евро. На такой же автомобиль с дизельным двигателем насчитают уже 2,25 тысяч евро. Трехлитровые моторы обойдутся еще дороже - 2,25 тысяч для бензинового и 3,4 тысяч для дизельного авто. Но старые 10-20-летние машины как раз и отличались большими движками. Новые технологии, позволяющие сохранить высокую мощность и небольшой объем двигателя применяются уже в новых авто стандарта Евро-5. Плюс - кроме перечисленных акцизных ставок владельцам авто нужно будет заплатить еще и НДС - а это еще 20% от стоимости машины. Так что, как видно, легализироваться "по доступным ставкам" евробляхеры вряд ли смогут.

"Возьмем, к примеру, одну из самых популярных среди евробляхеров модель - Audi A6 с дизельным мотором 2,5 л 2005 года выпуска. Акциз на нее составит 2,812 евро, а с НДС нужно будет заплатить 3,4 тысяч евро. Это при том, что стоимость такого автомобиля в Литве не превышает 3 тысячи евро", - подсчитал Сергей Креймер.

Не только евробляхи

В законопроекте речь идет не только о евробляхах. Так, к примеру, в документе зашиты бонусы для украинских производителей авто и продавцов запчастей. Предложено отменить акциз на кузова для легковушек (сейчас - 218 евро/шт для новых и 872 - для б/у).

Должен снизиться акциз и на гибридные авто (со 109,1 евро до 100 евро). Электрокары хотят облагать налогом, исходя из мощности аккумулятора (1 евро за 1 кВт), тогда как сейчас акциз составляет 100 евро за авто. Например, емкость аккумулятора самого ходового в Украине электрокара Nissan Leaf - порядка 24 кВт. То есть, акциз на него, в случае принятия законопроекта, уменьшится с нынешних 100 евро до 24 евро.

Будет выгоднее завозить также сравнительно нестарые б/у авто 2013-2015 года выпуска. Сейчас они растамаживаются по льготным ставкам, прописанным в законе №1388. Каждый украинец может завезти и оформить на себя не более одного такого авто в год. Всего с учетом акциза и НДС нужно заплатить порядка 33% от стоимости автомобиля. То есть, к примеру, если BMW 3-й серии с дизельным двигателем 2,5 л 2016 года в Германии стоит порядка 20 тыс. евро, то на него насчитают налогов еще на 6,6 тыс. евро. По новому законопроекту, за такую машину нужно будет заплатить 375 евро акциза плюс 20% НДС (4 тыс. евро). То есть, в итоге получится 4,4 тыс. евро вместо нынешних 6,6 тыс. Таким образом у украинцев появится стимул завозить "свежие" машины из Европы, - считают авторы законопроекта.

"Это достаточно сбалансированный законопроект, который учитывает интересы всех участников рынка - и владельцев авто на еврономерах, и импортеров, и производителей", - считает Петр Козак.

Стоит отметить, что сами автомобилисты не оценили стараний депутатов. В комментариях на странице в Нины Южаниной в Facebook пользователь Славик Тымчишин из Львова пишет: "То, что они предлагают, законом сложно назвать. За мою Audi 2,5 дизель придется мне заплатить акциз 3 486 евро, НДС 1 208, пошлину 232, ПФ - 181 (последнее - при постановке авто на учет - Прим. Ред.). Получается почти 5000 евро. Цена авто - 2 тысячи евро. Кому такая растаможка нужна", - негодует Тымчишин.

"Ох и "радость" то какая. ... покупаешь машину за 2 тысяч евро с объемом 2 л лет так двенадцати. Акциз 75*2*12=1800 плюс пошлина и НДС в районе 600. Итого 2400, что составляет 120%. Кому такая растаможка нужна? Акциз должен быть не более 20%от стоимости авто", - добавила пользователь Оксана Белобаба.

До 170 тысяч гривен за просроченные бляхи

На самом деле расходы евробляхеров могут оказаться намного выше, чем прописано в новом законопроекте.

Как рассказал "Стране" Сергей Креймер, если легализировать авто, согласно законодательству, то нужно не просто заплатить налоги, но и соблюсти определенную процедуру.

"Авто на еврономерах должно выехать из Украины, сняться с регистрации на "родине", пройти техосмотр, а затем заехать обратно в нашу страну, но уже с экспортными номерами и декларацией. Именно на основании последней таможня имеет право насчитывать налоги, ведь там указывается таможенная стоимость машины, от которой зависит НДС", - пояснил "Стране" Креймер.

Но все звенья данной цепочки - это дополнительные расходы для евробляхеров. Всего может получится 2-3 тысячи евро, - подсчитал Креймер. То есть, за ту же Audi A6 с дизельным мотором 2,5 л 2005 года выпуска, которая изначально стоила 3 тысяч евро и на которую растаможка по новым правилам потянет на 3,4 тысяч евро, с учетом дополнительного вывоза и ввоза придется заплатить уже порядка 6 тысяч евро. То есть, итоговая стоимость такого авто приблизится к 10 тысяч евро. Для сравнения: такое же авто на украинских номерах (то есть, без проблем и дополнительных затрат времени и нервов) на "Авториа" предлагается за 10 тысяч долларов.

"Большинство авто на евробляхах будет дешевле просто бросить где-нибудь, чем легализировать. Понятно, что будут массовые бунты, автомайданы и перекрытие трасс", - прогнозирует Креймер.

Эксперты не исключают, что проявятся фирмы, которые за определенную сумму будут штамповать "липовые" документы. То есть, владельцу не нужно будет соблюдать процедуру вывоза и ввоза авто. Но даже после легализации в Украине такой автомобиль вряд ли будет считаться легальным в Европе, ведь по документам он продолжает числиться на других собственниках.

Впрочем, для евроблахеров, которые откажутся платить, власти готовят действенный аргумент. В законопроекте 8488, который подан в парламент в паре с проектом о новых правилах растаможки, прописаны новые штрафы за нарушение режима временного ввоза.

Если сейчас штраф за превышения разрешенного срока транзита более чем на 10 дней составляет 8,5 тысяч гривен, то в новом законопроекте предлагается оставить такую сумму только для сроков нарушения 10-20 дней. А дальше водителя поставят на счетчик. 20-30 дней на незаконных евробляхах будут стоить уже 85 тысяч гривен, более 30 дней - 170 тысяч гривен. Для режима временного ввоза штрафы вырастут с нынешних 17 тысяч гривен до 85-170 тысяч гривен. И штрафовать обещают более активно, чем сейчас.

"Даже если буду штрафовать каждого второго, в бюджет можно собрать 10-12 млрд. грн", - подсчитал Креймер.

Естественно, евробляхеры не будут добровольно платить такие штрафы. А значит нас ожидают новые "автомайданы".