За три пленарных недели до окончания текущей сессии парламента депутатам предстоит принять скандальный Закон о национальной безопасности и утвердить новый состав Центризбиркома.

Но куда важнее их собственная судьба - в ближайшее время должен окончательно решиться (или же окончательно закрыться) вопрос о досрочных выборах Верховной Рады. А также, возможно, и вопрос о внесении (или не внесении) изменений в Конституцию для преобразования Украины в парламентскую республику.

Ситуацию анализирует "Страна".

Успеть до конца июня

Очередные выборы президента Украины запланированы на 31 марта 2019 года, а парламента – на 27 октября 2019 года. В украинской истории было немало прецедентов внепланового переизбрания Рады - в 1994, 2007 и 2014 годах.

И нынешняя неделя, по сути, последняя, когда еще реально дать старт досрочным выборам в Раду в этом созыве.

Согласно статье 90 Конституции Украины, полномочия Верховной Рады не могут быть досрочно прекращены президентом в последние шесть месяцев срока полномочий Верховной Рады или президента. Поскольку очередные президентские выборы должны состояться в последнее воскресенье марта 2019 года, то финальная дата для возможных досрочных парламентских выборов – за полгода до оной - 30 сентября 2018 года.

Чтобы провести досрочную избирательную кампанию, требуется два месяца. Это значит, что она должна начаться не позже 30 июля.

А основанием для старта избирательной кампании и роспуска парламента может стать одна из двух формальных причин - если одна из фракций коалиции не позже конца июня выйдет из нее и до 30 июля не будет сформирована новая коалиция или же если до 30 июля не смогут начаться пленарные заседания.

Третья причина, указанная в Конституции, как предлог для роспуска Рады - отставка правительства и невозможность сформировать новый Кабмин в течение 60 дней - уже не является подходящей из-за сроков.

Впрочем, и в парламенте, и в политических кругах в целом оценивают шансы на досрочные парламентские выборы, как минимальные.

Реален ли развал коалиции?

Рассмотрим первую причину. Юридический развал коалиции (которая и так де-факто давным давно не существует) мог бы произойти в двух случаях - если бы одна из фракций - или БПП или Народный фронт заявила о своем выходе из нее.

Позицию Нарфронта на этот счет уже неоднократно высказывал лидер фракции Максим Бурбак, заявляющий, что досрочных парламентских выборов не будет. Очевидно, что этой политической силе, рейтинг которой упал до 1%, нет резона терять власть на один год и 4 месяца раньше, чем могут состояться очередные выборы в Раду. Тем более, что отдельные группы влияния в Народном фронте уже договариваются о кооперации с другими политическими силами на выборах президента. В частности, как ранее сообщала "Страна", Аваков и Турчинов достигли предварительных договоренностей с Юлией Тимошенко.

Демарш с выходом из коалиции может устроить фракция БПП. По крайней мере, слухи об этом уже несколько месяцев активно ходят в кулуарах Рады. Дескать окружение Порошенко (Игорь Кононенко, Александр Грановский и прочие) хочет отправить парламент на досрочные выборы с целью переизбраться в еще по старому закону (то есть по мажоритарным округам) и при нынешнем президенте (резонно полагая, что после его поражения на выборах эту задачу решить будет гораздо труднее).

Однако, идея не очень нравится самому Порошенко, так как грозит вообще обнулить его шансы на второй срок.

"Порошенко понимает, что на досрочных выборах в Раду большинство берет Юля, и идти на президентские выборы при неконтролируемом парламенте (а значит и правительстве) нет смысла. Это означает гарантированное поражение", - говорит "Стране" депутат от Блока Петра Порошенко, пожелавший сохранить анонимность.

Публично сценарий с досрочными выборами в Раду не раз опровергали и представитель президента в парламенте Ирина Луценко и глава фракции БПП Артур Герасимов.

"Есть желание правящего класса идти на президентские выборы. Лучше это делать с предсказуемым парламентом, чем в условиях неопределенности", - говорит "Стране" народный депутат Игорь Попов.

"Досрочные выборы в парламент не могут пройти позднее, чем за полгода до президентских выборов. Мы знаем, что уже не раз были досрочные выборы, но каждый раз процесс роспуска парламента был очень сложным, предусматривалось выделение средств из бюджета, были соответствующие политические обстоятельства. Это не может быть игра одного человека. Должно быть согласие разных политических сил и консолидированная позиция власти. Но тот же Народный Фронт не может пойти на выборы, имея рейтинг около 1 процента. Я думаю, что и другие партии не готовы к выборам. Это затраты как материальные, так и очень большие политические риски", - говорит "Стране" глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

Блокирование Рады

Еще менее реальна вторая формальная причина для роспуска парламента. А именно - паралич его работы на 30 дней.

Теоретически это можно сделать при помощи оппозиционных фракций, заблокировав парламентскую трибуну.

Однако депутаты во всех фракциях напрочь отметают такую вероятность.

"После победы Тимошенко на президентских выборах мы и так возьмем большинство в новом парламенте, - это во-первых. А во-вторых, Юлия Владимировна себя позиционирует как законопослушный политик. А если ее фракция будет блокировать трибуну, то как она будет оправдываться перед американцами и европейцами?" - сказал "Стране" один из членов политсовета "Батькивщины".

Собеседники "Страны" в "Оппозиционном блоке" также опровергают подобный сценарий.

"Бред", - кратко охарактеризовал "Стране" идею с организацией досрочных выборов через блокирование трибуны народный депутат от "Оппозиционного блока" Николай Скорик.

Будут ли изменения в Конституцию?

Нынешняя сессия является знаковой еще и с другой точки зрения. По сути - это последний момент, когда может быть дан старт изменениям в Конституцию для преобразования Украины в парламентскую республику. С учетом того, что обновление Основного закона должно происходить в два этапа (на одной сессии первое чтение, а на другой - окончательное принятие), единственная возможность успеть с ними до президентских выборов - проголосовать первое чтение уже этим летом.

Тогда на следующей сессии, осенью, изменения в Конституцию могут быть проголосованы 300 голосами. В теории, возможен и другой вариант - когда первое чтение проходит осенью, а в феврале 2019 года - принятие в целом. Но на практике этот сценарий трудно реализуем, так как тогда уже будет в разгаре кампания по выборам президента и собрать голоса для кардинальное изменение политического устройства страны будет почти невозможно.

Депутат Сергей Каплин (БПП) не исключает, что попытку перезагрузки Конституции все-таки предпримут.

"Президент рассчитывал, что миротворцы ООН на Донбассе и Томос Вселенского патриархата поднимут ему рейтинг, и можно будет вперед скакать. Миротворцев нет, Томос не играет, поэтому будут пытаться перезагрузить Конституцию, чтобы обнулить роль президента. Эту идею поддерживают в Народном фронте, в Батькивщине, в "Оппозиционном блоке", и все мажоритарщики согласны на усиление парламента", - говорит "Стране" Сергей Каплин.

Год назад президент заявлял о категорическом неприятии идеи передачи права избрания главы государства Верховной Раде. "Я никогда не соглашусь с предложениями забрать у людей право избирать президента и отдать его парламенту", – сказал он, выступая с ежегодным посланием в парламенте в начале сентября прошлого года.

Но с тех пор его рейтинг значительно упал и надежд на выход во второй тур все меньше. А значит - шансы на то, что он поддержит идею изменений в Основной закон для преобразования Украины в парламентскую республику значительно возрастают.

Если Порошенко (а значит и фракция БПП) одобрит эту идею, то найти 300 голосов для обновления Конституции не будет большой проблемой.

Но начинать процесс нужно уже на этой сессии.

ЦИК хотят избрать на Ивана Купала. Но не факт, что изберут

Тем временем, остается открытым вопрос переформатирования Центральной избирательной комиссии. До сих пор парламент не слишком торопился назначить 13 новых членов комиссии вместо тех, чей семилетний срок полномочий уже давным давно истек.

Последний список кандидатов в ЦИК обсуждают с января этого года, изначально в нем было 13 кандидатов по квотам БПП, НФ, Радикальной партии, депутатских групп "Видродження" и "Воля народа", "Самопомощи", затем, после громкого скандала, в список добавили 14-го кандидата от "Батькивщины". Теперь международные организации требуют от Украины учесть в списке кандидатуру по квоте третьей по численности в парламенте фракции Оппозиционного блока.

При этом, в парламенте прекрасно понимают, что большинство кандидатов в ЦИК все равно ориентированы на президента, а посему, осознавая, что накануне двух избирательных кампаний "ручной" ЦИК принесет выгоду только Порошенко, - голосовать не спешат.

Кроме того, 9 июля должен состояться саммит Украина-ЕС, где будет объявлено, предоставят или нет Украине 1 миллиард евро макрофинансовой помощи. В Европарламенте уже связали предоставление этой помощи с обновлением ЦИК, но требуют от Украины не только обновить этот орган, а и сделать его политически сбалансированным - избрать в ЦИК представителей абсолютно всех парламентских фракций пропорционально их численности. Таким образом, в списке должны появиться даже два кандидата от Оппозиционного блока, а не один. Чтобы успеть с назначением до саммита Украина-ЕС, народные депутаты должны избрать членов ЦИК не позже, чем 6 июля.

"Очень большого рвения, чтобы избрать новый состав ЦИКа, нет. Мы постоянно слышим - а давайте через пару недель, а давайте еще через пару недель. Если не изберут летом, то осенью скажут, что уже поздно, ведь выборы на носу", - говорит "Стране" народный депутат Игорь Попов.