СБУ рассылает провайдерам новые “письма счастья” - с очередным списком сайтов для блокировки. На этот раз СБУ требует от операторов заблокировать почти 200 интернет-ресурсов.

Список новых запрещенных в Украине сайтов, который оказался в распоряжении “Страны”, занял целых четыре страницы - в нем 181 интернет-ресурс. Как пишет СБУ в письме провайдерам, эти ресурсы блокируются во исполнение недавнего указа Петра Порошенко о санкциях.

"Страна" разбиралась, как на практике происходит блокировка санционных сайтов в Украине.

Кто в списке?

В основном в перечень сайтов для блокировки попали сепаратистские ресурсы и российские СМИ. Так в документе присутствуют сайты "ДНР" и "ЛНР", официальные веб-страницы крымских властей, многие российские информационные агентства, а также все поддомены платежного сервиса Webmoney, который недавно тоже заблокировали в Украине.

В новом черном списке также крупнейший российский информационный сайт ria.ru (входит в государственный медиа-холдинг "Россия Сегодня"), сайт телеканала "Культура", сайт информационной программы "Вести" на телеканале "Россия".

Почему решили блокировать сайты?

Это следствие подписанного президентом 25 февраля 2017 года указа, которым Порошенко ввел в действие решение СНБО о "Доктрине информационной безопасности Украины".

Согласно документу, СБУ должна мониторить отечественные и иностранные СМИ и сети Интернет с целью выявления угроз национальной безопасности Украины в информационной сфере. Об этом "Страна" уже подробно писала в материале "Доктрина информационного приручения".

Эту затею подхватили и в Министерстве информационной политики. В марте 2017 года министр информационной политики Юрий Стець поручил подготовить список "антиукраинских" ("угрожающих информбезопасности страны”) сайтов - для последующего их закрытия или блокировки доступа к ним. Так что Мининформ, параллельно с СНБО, составляет свои “черные списки” опасных сайтов, и согласовывает их с СБУ. А СБУ, в свою очередь, непублично рассылает письма интернет-провайдерам с "рекомендациями" эти сайты заблокировать.

Помимо перечней от Мининформа, напомним, существует еще два т.н. санкционных списка СНБО против российских компаний, которые были введены в действие указами президента. Первый указ вышел год назад - тогда заблокировали “ВКонтакте”, “Одноклассники”, сервисы Mail.ru и т.д., а в мае этого года к ним присоединились сервисы Webmoney и другие ресурсы. И провайдеры по идее обязаны перекрывать доступ своим пользователям ко всем ним.

Но...

Как на практике происходит блокирование сайтов из списка?

Большинство украинских провайдеров исполняют предписания СБУ и блокирует санкционные сайты. По Украине многие интернет-ресурсы из списка уже недоступны.

Но собеседники "Страны" признаются: с технической точки зрения с блокированием сайтов все непросто.

Дело в том, что провайдеры до сих пор не получили от властей никаких четких инструкций - как именно технически проводить блокировку сайтов. Поэтому каждый оператор связи выполняет предписания СБУ “как получится”.

“Так как у нас нет правил и технических методик как это делать, а есть исключительно рекомендации силовых структур, той же Киберполиции, то каждый интернет-провайдер производит блокировку на свое усмотрение, в рамках своих технических возможностей”, - признается “Стране” глава Интернет-Ассоциации Украины Александр Федиенко. - Кто-то блокирует указанные IP-адреса, кто-то - DNS, кто-то - www URL - кто на что гаразд. А кто-то вообще не блокирует”.

Среди тех провайдеров, которые решили проигнорировать “рекомендации” СБУ - “НетАссист” (предоставляет интернет и IPTV под торговыми марками Alfa-Inet и “Кузя”). Этот провайдер принципиально не блокирует сайты ни из списка Мининформации, ни из т.н. санкционных списков СНБО (в том числе клиентам провайдера доступны “ВКонтакте” и “Одноклассники”).

Аргументирует свое решение основатель и директор “НетАссист” Максим Тульев тем, что для блокировки сайтов нет никаких законных оснований.

“Во-первых, потому что в Законе о телекоммуникациях сказано, что оператор обязан блокировать доступ только к ресурсам, содержащим детскую порнографию, и только по решению суда (п.18 ст. 39 Закона "О телекоммуникациях". – Прим. ред.). Мы руководствуемся в своей деятельности Законами, а не царскими указами. До появления законных оснований мы ничего не блокируем”, - объясняет свою позицию Максим Тульев. Он же по совместительству является и главой Комитета по вопросам защиты прав человека и свободы слова Интернет-Ассоциации Украины.

И провайдеры, и Интернет Ассоциация Украины отправляли запросы в СБУ и Киберполицию с вопросом - на каком основании указ должны выполнять операторы телекоммуникации, если в нём самом написано, что относится он к "провайдерам Интернета" (термин, который не определен ни в самом Указе, ни в любом другом законе или нормативном документе)? Ответа не последовало.

Но большинство провайдеров все равно следует “рекомендациям” СБУ и блокирует сайты по указу президента, хотя юридические основания на то сомнительные.

Как объяснял "Стране" юрист Юрий Иващенко, согласно действующему законодательству, решение СНБО обязаны выполнять только органы исполнительной власти, а частные провайдеры госорганами не являются. Но в то же время, по словам Александра Федиенко, по Конституции указы президента (которыми и вводится в силу решение СНБО) подлежат исполнению на всей территории Украины.

“Но на самом деле до сих пор идут дебаты - должны ли частные провайдеры выполнять указы президента по санкционным спискам и блокировать сайты. Мы в ИнАУ, и сами провайдеры пишут письма в госорганы, но до сих пор нет четких разъяснений. Поэтому провайдерам легче эти интернет-ресурсы просто заблокировать, чем потом отбиваться от силовых органов, которые начнут ломать двери в твой офис”, - отмечает Александр Федиенко.

Кто контролирует блокировку сайтов?

До сих пор непонятно, кто из государственных органов контролирует блокировку провайдерами сайтов и контролирует ли это вообще кто-нибудь.

В теории этим должно заниматься Нацагентство госспецсвязи. Но на практике, признается Александр Федиенко, за выполнением блокировки вообще никто не следит. И прецедентов наказания операторов связи за неблокировку сайтов из списка тоже пока нет.

“Ни у кого из государственных органов нет полномочий контролировать блокировку. Потому что блокировка сайтов - это вне закона. Это незаконный вид влияния на информационное пространство”, - подчеркивает Александр Федиенко.

Максим Тульев, чей провайдер “НетАссист” не блокирует ни сайты из списка Минстеця, ни сайты из санкционного списка СНБО, подтверждает: никаких санкций за это не получили, СБУ ни разу в гости” не пришло.

“Законных методов заставить выполнять царские указы не существует, а применять незаконные пока боятся”, - резюмирует он.

Есть ли смысл в блокировке сайтов?

В ИнАУ уверяяют, что выполнить указ по блокировке точно, не задев другие сайты и адреса - технически невозможно. А как раз за блокировку лишнего предусмотрена реальная ответственность по закону.

“Сайты и перечисленные в первом указе (№133) URL используют протокол HTTPS, который шифрует передаваемую информацию, включая URL и имена сайтов. А блокировка лишнего - это всё-таки статья 148-2 КуАПП, с реальной законной ответственностью. Законная ответственность же за невыполнение царских указов в Украине пока не предусмотрена (угроза маски-шоу и остановки законной деятельности предприятия - это совсем не законная ответственность)”, - говорит Тульев.

Блокировать сайты - не только незаконно, но еще и бессмысленно: они могут в любой момент поменять IP-адреса. Причем поменять их на любые, включая украинские. И тогда эти украинские IP-адреса тоже окажутся заблокированными.

“В любой момент владелец любого из перечисленных доменов на своё усмотрение может поменять IP-адрес своего домена на адрес, например, процессингового центра НБУ или любой другой критической инфраструктуры. И если всё-же выполнить рекомендации Киберполиции и СБУ - то эти УКРАИНСКИЕ критические ресурсы окажутся недоступными”, - объясняет Максим Тульев.

По его словам, этому "багу" подвержена российская модель цензуры Интернета - и ей давно уже там пользуются. “А вот кому пришла такая "замечательная" идея скопировать российскую систему, заложив бомбу под украинский сегмент Интернета и отдав россиянам фитиль от этой бомбы - вопрос крайне интересный”, - отмечает Тульев.