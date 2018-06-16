Аналоговое ТВ-вещание (то есть сигнал, который ловится на обычную телевизионную антенну) в Украине собираются отключать уже несколько лет. Изначально планировалось полностью переходить на “цифру” еще в 2015 году, потом сроки перенесли на 2016 год, затем - на 2017. В этом году обещали отключить аналоговое телевидение уже в марте. Но весной дедлайн в очередной раз перенесли - на 1 июля. И вот, теперь сроки сдвинули опять - на месяц.

На днях Кабмин постановил, что с 1 августа отключат от аналога Киев и Кировоградскую область, а с 1 сентября - всю Украину.

Таким образом, Кабмин продлил срок отключения аналогового вещания с 30 июня на 31 августа 2018 года, а для Киева и Кировоградской области - до 31 июля 2018 года.

При этом неофициально на рынке говорят, что якобы это уже окончательные даты и отказ от аналогового вещания все-таки произойдет. Причем будет использован в том числе и для переформатирования телевизионного рынка.

“Страна” разбиралась в ситуации.

Почему сроки отключения аналогового ТВ вновь перенесли

Эксперты и игроки ТВ-рынка называют несколько причин.

Первая - провайдер-монополист цифрового эфирного телевидения ”Зеонбуд” оказался технически не готов переходить на цифру в срок.

“В “Зеонбуде” заявляют, что им надо еще докупить какое-то количество передатчиков, чтобы обеспечить цифровым вещанием всю территорию Украины. Мало того - они требуют от государства возмещения затрат на это, до 100 млн грн. Естественно, никаких денег им никто не может и не хочет давать. Все эти переговоры очень затягивают процесс, и сроки приходится сдвигать”, - рассказывает “Стране” председатель Совета ассоциации "Телекоммуникационная палата Украины"Татьяна Попова.

Вторая причина - финансовая. Переход на “цифру” упираются в вопрос - кто обеспечит приемниками цифрового сигнала малоимущее население? Сейчас этим должны заниматься местные бюджеты, но с деньгами в регионах сейчас туго, и чиновники на местах просто не хотят брать на себя такую ответственность.

И третья причина - крупнейшим телеканалам невыгодно отключение аналогового сигнала.

Медиагруппы "1+1 медиа" и "Интер" ранее уже обращались публично к правительству с просьбой отложить отключение аналогового телевидения до 2019 года. В "1+1", в частности, заявляли, что не против перехода как такового, но в 2017 году делать это рано, поскольку около 5 млн украинцев (преимущественно из небольших и отдаленных населенных пунктов) не имеют возможности подключиться к цифровому ТВ и, таким образом, после отключения аналогового останутся с "темными экранами" (без доступа к национальным каналам).

В Нацсовете же эти аргументы не восприняли, заявив, что отказ от аналогового вещания все равно будет произведен.

При этом, неофициально источники "Страны" в Администрации президента говорят, что это позиция обусловлена в первую очередь политическими факторами.

14 июня, в Нацсовете должно было состояться заседание, на котором в том числе должны были рассматривать вопрос продления лицензии на цифровое вещание для медиагрупп “Интер” и “1+1”. Об этом событии широкая общественность узнала из поста лидера "Братства", националиста Дмитрия Корчинского, который анонсировал визит в Нацсовет дабы побудить его не продлевать лицензию "Интеру".

В итоге, заседание не состоялось вовсе.

Официальная причина - отсутствие кворума: на заседание по причине болезни не явились некоторые члены Нацсовета.

Неофициальная - вопрос окончательно еще не решен политически. Дело в том, что если двум крупнейшим телеканалам не продлят цифровую лицензию, то после отключения аналогового сигнала их показатели охвата аудитории резко упадут. Что, соответственно, нанесет серьезный удар и по их политическому влиянию.

Как уже писала "Страна", за попытками не продлить лицензию может стоять команда президента, которая воспринимает оба телеканала как угрозу накануне старта предвыборной кампании.

"Интер", совладельцами которого являются предприниматель Дмитрий Фирташ и один из лидеров "Оппозиционного блока" Сергей Левочкин, уже давно демонстрирует позицию, расходящуюся с "генеральной линией" украинской власти (что было хорошо видно на примере концерта 9 мая и трансляции ЧМ-2018). А хозяин "1+1" Игорь Коломойский в открытую говорит, что он видит фаворитом выборов Тимошенко и о том, что Порошенко не станет больше президентом.

Однако, видимо, лишить столь влиятельные телеканала цифровой лицензии оказалось делом не простым. А, возможно, еще продолжаются переговоры Банковой с их собственниками.

“Страна” попыталась получить комментарий главы Нацсовета Юрия Артеменко, но выяснилось, что он находится на больничном и ничего не комментирует.

Как хотят отключать “аналог” и переходить на цифру

Согласно Проекту Плана поэтапного отключения аналогового телерадиовещания (в редакции решения от 15.03.2018), переходить на цифровое ТВ в Украине планируют в три этапа.

Первый этап - пилотное отключение аналогового телерадиовещания в одной выбранной области. Правда, судя по последнему решению Кабмина, для пилотного отключения выбрали сразу два региона - Кировоградскую область и Киев.

С сентября начнется второй этап - постепенное отключение остальных областей по всей стране, за исключением телеканала "UA: Первый", местных вещателей, аналоговых каналов на территории проведения АТО и в некоторых приграничных районах. Отключение аналогового ТВ в Украине завершиться к январю 2019 года.

Полностью отключить аналоговый сигнал в Украине Нацсовет планирует к маю 2019 года.

Правда, не исключено, что сроки опять перенесут.

Нужно ли отключать “аналог” и чем это грозит

“Страна” ранее уже подробно описывала, чем чревато для зрителей отключение “аналога” и полный переход на “цифру”.

Если вы подключены к кабельному оператору или у вас есть спутниковое телевидение, то вам волноваться не стоит. Пострадать могут только те телезрители, которые ловят телевизионный сигнал на комнатную или выносную антенну. В основном это жители сел и дачники.

Ключевая аудитория “аналогового” ТВ - пенсионеры, малоимущие, жители небольших городов и сел. Они к переходу на “цифру” попросту не готовы - ни морально, ни технически. В некоторых уголках Украины цифрового покрытия нет. Выходит, когда “аналог” отключат, такие люди останутся без ТВ-сигнала вообще.

“Да, цифровой сигнал более качественный, и его легче “поймать”. Вопрос только - насколько он будет “ловиться” в тех местах, где сейчас люди смотрят “аналог”? А это - почти все небольшие города. В больших городах уже давно люди в основном смотрят кабельное ТВ”, - комментирует медиаюрист Юрий Крайняк.

Если рассматривать отключение аналогового ТВ с точки зрения потребителя, то это большой удар по сельскому населению, считает эксперт. “Если отключат “аналог”, им нужно будет или установить цифровое ТВ, или перейти на спутник. А это в любом случае деньги”, - добавляет Крайняк.

ТВ-тюнер, который рекламируют сейчас на всех каналах, стоит от 320 гривен. Можно обойтись и без покупки ТВ-тюнера, если телевизор относительно новый. Во многих моделях последних пяти лет часто уже есть встроенный тюнер Т2.

Есть и другой аспект - информационная безопасность. “Вот представьте, сейчас отключат аналог, и кто-то не купит себе эту приставку Т2, а купит спутниковую тарелку, и будет смотреть платные каналы. С точки зрения информационной безопасности это тоже плохо, потому что там в открытом доступе можно найти и российские каналы”, - отмечает Татьяна Попова из “Телекомпалаты”.

Но в Нацсовете успокаивают: мол, перед темными экранами не останется никто. Там обещают в ближайшее время определить проблемные зоны покрытия цифровым сигналом, и при необходимости в тех районах установят дополнительные и модернизированные системы вещания. А малообеспеченным гражданам предоставят бесплатные тюнеры для цифрового ТВ, чтобы обеспечить каждому конституционное право на доступ к информации.

Но как это будет работать на практике - пока неясно.

Отключат ли с 1 сентября “аналог” в Украине

Представители телеканалов неофициально говорят "Стране", что их, дескать уже предупредили - на сей раз аналог все-таки отключат, так как на это есть политическая воля.

Хотя сами телевизионщики к таким обещаниям относятся скептически. Мол, сколько раз уже власти обещал “остаточне прощавай” аналоговому вещанию, и сколько раз в последний момент все срывалось.

"К тому же вопрос выборов. У президента может быть и есть план подорвать влияние некоторых телеканалов, не продлив им цифровую лицензию и отключив аналог. Но собственники этих телеканалов люди тоже влиятельные и могут эти планы сорвать различными способами. Поэтому Банковой будет проще с ними договориться заранее о каких-то правилах игры накануне выборов и оставить аналог, чтобы не уменьшать их аудиторию", - говорит менеджер одного из телеканалов.

“Я не верю, что это и в августе произойдет, - признается “Стране” и Татьяна Попова. - Потому что телеканалы не будут себе сокращать аудиторию = электорат перед выборами. Если они отключат аналог, как планируют, к маю 2019 года, то могут потерять несколько миллионов людей, которые живут в селах с низким доходом - а именно такой электорат активнее всего ходит на выборы”.