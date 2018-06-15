Сегодня в Киеве проходит масштабный форум "Новый курс для Украины", который должен дать неформальный старт предвыборной кампании Юлии Тимошенко - наиболее рейтингового в данный момент претендента на пост президента страны.

Уверенность ей придает и углубляющийся раскол внутри украинской власти. По данным "Страны", в последнее время к Тимошенко быстро дрейфуют партнеры Петра Порошенко по правящей коалиции - партия "Народный фронт". Подчеркнуто независимо от президента держится и премьер-министр Владимир Гройсман.

В этой ситуации Банковая готовится к нестандартным шагам, чтобы изменить ситуацию в свою пользу. Подробности - в материале "Страны".

Маневр "Народного фронта"

О том, что предвыборная ситуация для Петра Порошенко складывается далеко не лучшим образом было очевидно уже давно. По большинству последних соцопросов он не попадает даже во второй тур.

Сказывается общее разочарование и усталость населения от действий власти, олицетворением которой является лично Порошенко.

На этом фоне началось закономерное брожение в рядах украинской элиты. В первую очередь - внутри дуумвирата БПП и "Народного фронта", который и управлял в последние годы Украиной. Многочисленные попытки создать на его базе единую партию или хотя бы более-менее стойкий предвыборный альянс к успеху не привели.

И, по данным "Страны", в последнее время противоречия между партнерами по власти достигли критической массы.

Как сообщают источники в Администрации президента, секретарь СНБО и один из лидеров "Народного фронта" Александр Турчинов окончательно отказался от должности главы неформального предвыборного штаба Петра Порошенко. А сама партия "Народный фронт" вместе со своими вождями уверенно дрейфует в сторону Юлии Тимошенко и уже якобы достигнуты предварительные договоренности ее поддержке на выборах (как минимум - неофициальной).

Любопытно, что как раз недавно один из близких соратников другого лидера НФ Арсена Авакова Илья Кива начал масштабную рекламную кампанию с основным лозунгом "Украина без Порошенко".

Источники в "Народном фронте" подтвердили "Стране" отсутствие какой-либо предвыборной координации с Порошенко, но заявили, что о поддержке Тимошенко со стороны партии и ее лидеров говорить еще рано, хотя "это рассматривает как один из вариантов".

В "Батькищине" же дают понять, что переговоры идут.

"Есть определенные тенденции, - сказал "Стране" член политсовета "Батькивщины" Андрей Павловский. - Не первый год к нам ходят мажоритарщики от Народного фронта, предлагают свои идеи по работе и сотрудничеству. Во-вторых, Юлия Владимировна объявила на форуме нашу позицию, что Украине лучше подходит такая форма правления, как парламентская республика, а лидеры Народного фронта не раз заявляли, что им также ближе по духу именно такая конфигурация. У нас есть точки соприкосновения, по которым можно работать. Что касается отдельных персоналий, то это не секрет, что Аваков несколько раз приезжал, они с Юлией Владимировной вели переговоры по разным вопросам".

Отвечая на вопрос про позицию Турчинова, Павловский сказал так: "Турчинов - это наша сердечная боль, когда он ушел, это был сильный удар для Юлии Владимировны и для всего штаба. Александр Валентинович сам выбрал такой путь. И поэтому, если допустить, что даже если он захочет присоединиться снова, это будет решать партия, политсовет, Юлия Владимировна. Он же не простой партиец, который ошибся и передумал, он зрелый политик, который должен нести ответственность за свои поступки".

"Народный фронт переживает стадию раскола, часть ориентируется на правые проекты, часть на Петра Порошенко, - отмечает политолог Руслан Бортник. - Но есть группа, которая ориентируется на Авакова и которая рассматривает Тимошенко в качестве потенциального партнера. Тимошенко нужен силовой ресурс Авакова, а Авакову - политическое будущее. Тем более, что переговоры о единой партии власти зашли в глухой угол. И это серьезная проблема для президента. И если часть Народного фронта уйдет к Юле, то его шансы выиграть выборы будут стремиться к нулю".

Ответ Порошенко: автокефалия и лишение лицензий телеканалов

Фактический раскол власти и возможный переход партнеров по коалиции на сторону основного предвыборного противника, очевидно, создает критическую ситуацию для Порошенко в плане выстраивания стратегии по своему переизбранию на второй срок.

И на Банковой уже готовят несколько нестандартных ответов на этот вызов.

В первую очередь у Порошенко надеются, что Константинопольский патриархат все-таки даст украинской церкви автокефалию в том или ином виде (президент ранее говорил, что ждет Томос к концу июля). И это, по задумке политтехнологов Порошенко, даст импульс для роста уровня его поддержки. Впрочем, как уже писала "Страна", многие эксперты скептически оценивают как перспективы предоставления автокефалии, так и ее положительное влияние на рейтинг президента.

Вторая "прорывная" задумка Банковой связана с перекраиванием информационного рынка. С 31 августа в Украине (а с 1 августа в Киеве и в Кировоградской области), по решению правительства, произойдет уже давно обещанное, но много раз откладываемое, отключение аналогового телевещания. В эфире останется только цифровой сигнал.

При этом, в ближайшее время, Нацсовет по телевидению и радиовещанию должен принять решение о продлении (или не продлении) действия цифровых лицензий двух крупнейших телеканалов - "Интера" и 1+1.

Собственники обоих считаются в АП наименее благонадежными.

"Интер", совладельцами которого являются предприниматель Дмитрий Фирташ и один из лидеров "Оппозиционного блока" Сергей Левочкин, уже давно демонстрирует позицию, расходящуюся с "генеральной линией" украинской власти (что было хорошо видно на примере концерта 9 мая и трансляции ЧМ-2018). А хозяин "1+1" Игорь Коломойский в открытую говорит, что он видит фаворитом выборов Тимошенко и о том, что Порошенко не станет больше президентом.

Если с августа действительно отключат аналоговое вещание, а "Интеру" и "1+1" не продлят цифровые лицензии, то их охват, а значит и политическое влияние, серьезно уменьшится. Однако реализовать этот сценарий будет непросто. Соответствующее решение должно было быть принято еще на заседании Нацсовета 14 июня. Однако из-за внезапной болезни сразу нескольких его членов, вопрос отложили.

Кроме того, если даже этот план будет реализован, то выгодоприобретателями от него станут две другие крупнейшие телевизионные группы - Рината Ахметова ("Украина") и Виктора Пинчука (СТБ, ICTV, "Новый канал"), а также два ведущих новостных вещателя - 112 и NewsOne. И это вряд ли хороший вариант для Банковой. Лояльность Ахметова под вопросом (он активно опекает Олега Ляшко, часть Оппозиционного блока и, по слухам, ведет переговоры с Тимошенко). Пинчук считается одним из главных "вдохновителей" похода на выборы Святослава Вакарчука, а отношения с NewsOne у АП вообще хуже некуда.

Тем не менее, этот план реализовать все-таки попытаются. В том числе, возможно, с целью не столько отобрать лицензии, сколько склонить собственников передать эти телеканалы в управление Банковой.

Порошенко пойдет по пути Голобородько?

В случае если все получится по обоим направлениям (автокефалия и зачистка телевизионного рынка), на Банковой рассматривают вариант пойти на нестандартный ход. А именно - назначить досрочные выборы президента на осень.

Как сообщил нам источник в АП, по мнению политтехнологов Порошенко, это ему будет выгодно, так как основные конкуренты не успеют подготовиться ни организационно, ни финансово, ни медийно. Не успеют раскрутиться, в частности, новые фигуры вроде Вакарчука или Зеленского. Кроме того, учитывая неизбежность повышения цены на газ для населения, для власти выгоднее провести выборы до прихода первых платежек с новыми тарифами, а не под конец отопительного сезона в марте 2019-го.

Правда, пока изучается вопрос, как это сделать юридически.

Согласно Конституции, есть только одно основание для проведения досрочных выборов президента - досрочный уход со своего поста главы государства в порядке импичмента, по состоянию здоровья, в случае смерти или же в результате добровольной отставки (выборы должны в таком случае состояться через 90 дней после наступления одного из этих событий).

Из всех вариантов теоретически Порошенко может использовать только добровольную отставку, которая позволит ему вновь баллотироваться в президенты (что в чем-то напомнит сценарий второго сезона сериала "Слуга народа", где подобным образом, хотя и с плачевными для себя последствиями, поступил главный герой - Василий Голобородько).

Но, в таком случае, по Конституции, на время выборов и.о. президента будет спикер парламента. Действующего председателя Верховной Рады Андрея Парубия трудно назвать абсолютно лояльным президенту человеком. И, уйдя в отставку, Порошенко может быстро потерять все рычаги управления страной.

"Для того, чтобы пойти по пути досрочных выборов президента через добровольную отставку Петру Порошенко нужно во-первых, заменить Парубия на полностью управляемого человека. А во-вторых, не мешало бы и отправить в отставку премьер-министра Гройсмана, сделав и.о. главы правительства Кубива (первый вице-премьер, который считается человеком президента - Прим.Ред.). Иначе сразу после отставки Порошенко превратится в политическом смысле в полный ноль, а страной будет управлять Гройсман и "Народный фронт". И я сейчас не вижу голосов в Раде для смены спикера и отставки премьера. То есть теоретически идея может быть для Порошенко и хорошая, но практически попахивает каким-то безумием", - прокомментировал "Стране" сценарий по досрочным выборам один из влиятельных депутатов парламента.

Не особо верят в его успешность и эксперты.

"А что досрочные выборы дадут Порошенко? - размышляет политолог Вадим Карасев. - Проигрыш? 4 место? Если идти на выборы, ему надо получить до этого момента хоть какие-то успехи. Такими успехами могут быть Томос Вселенского патриархата, во-вторых, обязательно надо подчистить медийную поляну. Но надо понимать, что Томос же не сделает Порошенко супергероем, а все медиа тоже не удастся зачистить".