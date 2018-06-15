Чемпионат мира стартовал

В отсутствие глобальных мировых событий главной мировой новостью стало открытие футбольного чемпионата планеты. Того самого, который разделил Украину на непримиримых противников Мундиаля и тех, для кого футбол – это просто футбол.

И первый же день турнира вместил в себя почти все, из-за чего первые выступали против трансляции и даже пытались запретить ее через парламент, – и вступительного Путина, и его же, сидящего вместе с саудовским королем и президентом ФИФА, и триумфальную победу сборной России с издевательским 5:0.

Однако после показа всего этого "криминала" "Интером" возник закономерный вопрос: "Ну и что?". Путина у нас показывают даже на его пресс-конференциях, с зарубежными лидерами – тоже, причем иногда даже с Порошенко, а победа сборной России – разве кто-то в ней увидел пропаганду армии "страны-агрессора"?

В том-то и дело, что после всего этого ничего не перевернулось. И совершенно непонятным оказалось, по каким причинам от трансляции отказались "Общественное" и, особенно, "Украина". Ведь если даже день открытия с участием России ничем не удивил, то чего, к примеру, опасаться сегодня, когда будут играть Уругвай и Египет?

Что касается самого открытия, то здесь можно только сожалеть относительно того, что ФИФА решила отказаться от традиции, когда чемпионат открывал матч с участием чемпиона мира (причем традиционно эти матчи приносили сенсацию). Саудовская Аравия и Россия (даже после 5:0) украшением матча-открытия быть не могли. Поэтому для тех, для кого футбол – это просто футбол, лучшее еще впереди.

Сурков остается

Еще одна важная – но уже для Украины – новость тоже пришла из Москвы. Вчера Кремль объявил, что помощник президента России Сурков остается на своем месте и, главное, остается куратором Донбасса.

При том, что еще недавно российские СМИ полнились слухами, что Сурков уходит, и даже называли имя сменщика – полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе Бабича.

Но эти слухи не оправдались. Сохранение Суркова на своей должности означается продолжение курса России. Который предусматривает реинтеграцию сепаратистских территорий в Украину с особым статусом, которые, в свою очередь, должны стать гарантией нейтрального статуса всей страны.

А так как этих целей при нынешней украинской власти вряд ли можно достичь, то, очевидно, какие-либо подвижки возможны только после выборов. Если, конечно, возможное обострение на фронте не положит конец всем этим шахматным играм и противники не решат сыграть в "Чапаева".

Стокгольмский вердикт приостановлен

Еще одна новость пришла одновременно из Москвы и Киева: "Газпром" объявил, что добился решения апелляционного суда в Швеции, который приостановил вердикт Стокгольмского суда по его тяжбе с "Нафтогазом", а "Нафтогаз", в свою очередь, объявил, что собирается подать апелляцию на решение апелляционной инстанции.

Кто возьмет верх в очередной дуэли, сказать сложно. Более вероятно, что приостановка будет действовать до того момента, пока апелляционная инстанция не примет решения по сути, – а значит, вердикт Стокгольмского суда не будет действовать минимум несколько недель, максимум несколько месяцев.

И вот тут возникает вопрос: а как там с премиями, которые поспешили выписать себе руководители "Нафтогаза"? Их уже выплатили или еще нет? Если да, то вернут ли Коболев и Витренко 46 миллионов долларов, которые они посчитали достойной наградой за собственную работу? А если нет, то будет ли это самонаграждение хотя бы приостановлено?

Пока на все эти вопросы ответов нет. Только Гройсман высказал свое мнение, что миллиард с лишним на двоих – это чересчур, после чего, по его словам, направил письмо в набсовет НАКа. Однако письмо отправлено уже неделю назад, а об ответе никто ничего не слышал.

Однополые браки: скандал в Минюсте

Помимо "Нафтогаза", вчера активничал только Минюст. Руководитель одного из департаментов Власюк, рассуждая о плане действий по реализации Национальной стратегии в сфере прав человека, заявил, что в него нужно внести пункт о разрешении однополых браков в Украине. Правда, при этом он добавил, что такой законопроект будет подан в Верховную Раду до конца… 2019 года.

По большому счету, это была только попытка пиара отдельно взятого чиновника (или министерства) перед Западом, который накануне марша ЛГБТ в Киеве занят только этой темой. Ведь обещание насчет конца 2019 года, когда сменятся и президент, и парламент, – это обещание ни о чем.

Однако даже эти пустые обещания испугали власть. Того же Власюка вынудили заявить, что все это не соответствует действительности, что нужна большая проработка и вообще это нельзя выполнить.

Быстрая и жесткая реакция верхов не случайна. Все прекрасно понимают, что такая инициатива даже в абстракции будет воспринята как инициатива всей власти, ее привяжут к президенту – и прощай две трети и без того скромного рейтинга.

Тем более что именно сейчас, одной рукой давая добро на проведение марша ЛГБТ, другой рукой Банковая инициирует проведение марша за традиционную семью с папами и мамами. В такой атмосфере для Порошенко важно потише провести марш ЛГБТ и тут же забыть о нем. Какие уж тут однополые браки…

Умер "отец" Жеглова и Шарапова

Вчера не стало режиссера Станислава Говорухина. Новость о его смерти в первый раз появилась позавчера, но тогда ее опровергли, сообщив, что речь идет лишь о госпитализации, но спустя сутки она все-таки оказалась правдой. Говорухин умер во время проходящего в России чемпионата мира по футболу – точно так же, как 38 лет назад Высоцкий умер во время московской Олимпиады.

Судьбы Говорухина и Высоцкого неразрывно связаны. Оба стали известными благодаря фильму "Вертикаль" и оба вместе сделали культовый фильм "Место встречи изменить нельзя". Причем именно благодаря Говорухину, запретившему Высоцкому петь собственные песни в картине, Жеглов оказался Жегловым – лучшей ролью Высоцкого.

Говорухин был разным. Для старших поколений он был и останется режиссером "Места встречи", но для молодежи 1980-х он был и останется Крымовым из "Ассы". А для части молодежи 1990-х – режиссером "Ворошиловского стрелка", первого антикапиталистического фильма времен капитализма.

А ведь помимо этого он снял первый советский боевик – "Пираты ХХ века", первый боевик времен перестройки – "Тайны мадам Вонг", первый детектив в стиле нуар – "10 негритят" и многое другое.

В Украине в последнее время Говорухин был под запретом как один из подписантов письма по Крыму. Но об этом письме уже сейчас помнят немногие, а через пару лет – и вовсе забудут все. А вот "Место встречи изменить нельзя" не забудут и через десятилетия.