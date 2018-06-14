В четверг, 14 июня, в Москве на стадионе "Лужники" будет дан старт 21-му по счету чемпионату мира по футболу, который, несмотря ни на что, пройдет в России. В Украине его матчи, напомним, в прямой трансляции покажет "Интер".

Мы выбрали 10 самых знаковых событий, которые ожидаются в первом туре группового турнира ЧМ-2018.

1. В матче - открытия сыграют аутсайдеры рейтинга

Разумеется, церемония открытия любого спортивного мероприятия такого ранга - это само по себе топ-событие. В России - особенно. Но отвлечемся от шоу, которое растянется на полчаса, и поговорим о футболе. А в этом вопросе не все так гладко.

Сборные России и Саудовской Аравии, которые сегодня, 14 июня, в 18:00 начнут поединок на московском стадионе "Лужники", по рейтингу ФИФА - самые слабые команды ЧМ-2018. Разумеется, россияне - хозяева турнира. Да, им совершенно случайно досталась очень слабая группа. Но для матча открытия эта пара абсолютно не тянет. Не тот статус, не тот шик, не тот эффект.

Если говорить в мировом масштабе, разумеется. Для российских болельщиков встреча со слабенькими аравийцами - надежда на победу и удачный старт. Хотя команда Станислава Черчесова последний раз выигрывала еще в октябре, а после того потерпела четыре поражения в семи спаррингах и находится под лавиной критики. А группа футболистов сборной Саудовской Аравии побывала на полугодичной стажировке в Испании.

Еще один колоритный штрих. Подавать мячи участникам матча открытия будут не юные футболисты, как обычно, а юные футболистки - команда "Кадеты" из Татарстана (Агрыз), которая завоевала это право на всероссийском конкурсе. Такое на ЧМ - впервые.

Тем более это показательно с учетом того, что играть будет Саудовская Аравия - страна, где женщины до сих пор не имеют многих гражданских прав.

2. Египет и его вратарь-рекордсмен

В Екатеринбурге во втором по счету поединке турнира между сборными Египта и Уругвая (15 июня, 15:00 по киевскому времени) с большой долей вероятности будет установлен первый рекорд ЧМ. А синхронно с ним - еще второй и третий. Капитан сборной Египта и ее вратарь Эссам Эль-Хадари может сыграть на чемпионате мира в 45 лет и 150 дней.

В таком случае будет превзойден показатель другого вратаря - колумбийца Фарида Мондрагона, который пока что является самым возрастным футболистом в истории ЧМ. В 2014-м в матче с Японией ему исполнилось 43 года и 3 дня.

Кроме того, Эль-Хадари может стать самым возрастным капитаном в истории ЧМ. Предыдущий рекорд тоже принадлежал вратарю - англичанину Питеру Шилтону (40 лет и 292 дня) - и был установлен на ЧМ-1990.

А еще Эль-Хадари имеет шанс оказаться самым возрастным дебютантом ЧМ. И вновь он в случае выхода на поле оставит за спиной вратаря - англичанина Дэвида Джеймса (в 2010-м он впервые сыграл на чемпионате мира в 39 лет и 321 день).

В рейтинге самых возрастных игроков ЧМ-2018 следом за Эль-Хадари с приличным отставанием идут мексиканец Рафаэль Маркес (13.02.1979), россиянин Сергей Игнашевич (14.07.1979) и австралиец Тим Кэхилл (06.12.1979). Самый старший из них - Маркес - моложе египтянина на шесть лет.

3. Испания сменила тренера за двое суток до старта

Это поистине уникальное достижение, которому Испания обязана мадридскому "Реалу". В Королевском клубе решили выбрать на роль преемника Зинедина Зидана (он выиграл три Лиги чемпионов и два клубных ЧМ и этим летом ушел на победной волне) главного тренера сборной Испании Хулена Лопетеги. Точнее - уже бывшего главного тренера.

Президент Королевской федерации футбола Испании Луис Рубиалес был возмущен тем, что переговоры "Реала" с Лопетеги велись за его спиной. К тому же о том, что мадридцы нашли аргументы для специалиста, было объявлено перед самым стартом чемпионата мира. Хотя в сборной на Лопетеги рассчитывали до 2020 года.

Рубиалес показал себя очень решительным руководителем. Футболисты его просили не рубить с плеча и не увольнять тренера. Но "Реал" должен выйти из отпуска еще до завершения ЧМ-2018. А это означает, что Лопетеги мыслями будет уже не в сборной, а в клубе.

Поэтому 13 июня с ним распрощались. В экстренном порядке руководство сборной Испании принял спортивный директор федерации - знаменитый в прошлом футболист того же "Реала" Фернандо Йерро. Помогать ему будет Карлос Марчена.

Как Испания переживет эту встряску, узнаем 15 июня: в 21:00 по киевскому времени в Сочи сойдутся два последних чемпиона Европы. Испанцев экзаменовать будет Португалия с безжалостным Криштиану Роналду.

4. Австралийский рекордсмен против вундеркинда из Франции

В субботу, 16 июня, в 13:00 по киевскому времени в Казани начнется матч Франция - Австралия, в котором может сыграть самый юный футболист в заявках ЧМ-2018. Это единственный представитель поколения 1999 года рождения на нынешнем турнире - австралиец Даниэль Арзани.

Он родился в Иране, но в семь лет с семьей оказался в Австралии, где играл за все сборные страны - от юношеской до национальной. В ней, к слову, дебютировал лишь две недели назад - 1 июня - в спарринге с Чехией. А 9 июня забил первый гол - в ворота команды Венгрии.

Арзани уже вошел в историю своей страны - стал самым юным футболистом в заявке сборной Австралии на ЧМ за все годы.

Но самым юным игроком в истории чемпионатов мира 19-летнему австралийцу быть не суждено. Рекорд до сих пор принадлежит Норману Уайтсайду из Северной Ирландии - 17 лет и 41 день (ЧМ-1982). Самым юным участником финального матча ЧМ до сих пор является Король футбола - бразилец Пеле (17 лет и 249 дней в 1958-м). Он же - самый юный бомбардир в истории ЧМ - забил Уэльсу в 17 лет и 240 дней.

Теоретически Арзани мог бы замахнуться на рекорд американца Тони Меолы - он был самым молодым капитаном (21 год и 109 дней на ЧМ-1990). Но в команде Австралии уроженец Ирана - без году неделя, и на такую честь рассчитывать он не имеет оснований.

У французов, к слову, тоже есть свой вундеркинд - уже звездный форвард Киллиан Мбаппе, который старше Арзани всего на две недели (но родился в конце 1998-го, а Арзани - в самом начале 1999-го). Transfermarkt оценивает Мбаппе в космические 120 миллионов евро - на одном уровне с Криштиану Роналду! А "ПСЖ" не пожалел отдать за него 180 млн евро на счет "Монако". И этому парню всего 19 лет!

5. Дебютные матчи Исландии и Панамы

В субботу (16 июня, 16:00 по киевскому времени) в Москве состоится историческое событие - на ЧМ дебютирует сборная Исландии. В первом поединке жребий преподнес боевым северянам, которые не пустили на чемпионат мира сборную Украины, очень мощного соперника - Аргентину с Лионелем Месси в составе.

Впрочем, для сборной Исландии это не самое главное. Она - представитель страны с самым маленьким населением в истории ЧМ. Официально оно составляет около 330 тысяч человек. Из них только около 100 - профессиональные футболисты, а климатические условия вообще говорят, что футбол - это не профиль Исландии.

Но в 2016-м на чемпионате Европы эта скромная, но очень боевитая команда вышла из группы и выбила с турнира в 1/8 финала сборную Англии, а потом еще дала бой Франции в четвертьфинале. Теперь ждем от исландцев новых сюрпризов.

К слову, это не единственный дебютант ЧМ. 18 июня в Сочи (киевское время - 18:00) - первый матч на турнирах такого ранга проведет сборная Панамы. Это 11-й представитель Северной Америки на чемпионатах мира. Население Панамы гораздо больше, чем в Исландии, - около 4 млн жителей. Первый экзамен сборная страны знаменитого канала, соединяющего Тихий и Атлантический океаны, сдаст команде Бельгии.

6. Возвращение на ЧМ 36 лет спустя

Затянувшееся отсутствие сборной Перу на чемпионатах мира будет прервано 16 июня в Саранске (киевское время - 19:00) матчем с командой Дании. Это - пятый мундиаль для перуанцев, но только первый после 1982 года. Прошло 36 (!) лет, и мы уже забыли, как они выглядят.

Впрочем, это не рекорд. Между первым и вторым появлением Перу на ЧМ вообще пролетело 40 лет (1930-1970). Но это с учетом того, что ЧМ-1942 и ЧМ-1946 не состоялись из-за Второй мировой войны.

Еще у пяти сборных был более серьезный простой. По 44 года отсутствовали на ЧМ команды Боливии (1950-1994) и КНДР (1966-2010), 48 - Турции (1954-2002), 56 - Египта (1934-1990) и Норвегии (1938-1994).

К слову, Египет после ЧМ-1990 вновь лег в спячку и, несмотря на довольно высокий уровень развития футбола, только сейчас, впервые за 28 лет, вновь сыграет на мундиале. Мохамед Салах, травмировавшийся во время киевского финала Лиги чемпионов в матче "Ливерпуля" с "Реалом", уже тренируется.

Впервые с 1998 года сыграет на ЧМ сборная Марокко, с 2002-го - команда Сенегала. Зато 20 сборных из 32-х выступали на прошлом чемпионате мира в Бразилии.

7. Проверка для действующего чемпиона

В воскресенье, 17 июня, в Москве (в 18:00 по киевскому времени) свое выступление на ЧМ-2018 начнет действующий чемпион мира - сборная Германии. Ее соперник - Мексика. Букмекеры отдают предпочтение немцам, но из 11-ти предыдущих стартовых матчей на ЧМ действующие обладатели титула выиграли только три. И это - тревожный сигнал.

В 1994-м Германия справилась с Боливией (1:0), в 1998-м Бразилия уложила Шотландию (2:1), а в 2006-м - Хорватию (1:0).

В остальных восьми случаях, начиная с 1974 года, стартовый матч на Мундиале для действующего чемпиона оборачивался потерей очка, а то и двух (после перехода на трехочковую систему - трех). Ничьи и поражения разделились поровну. Причем Франция, в 2002-м с ходу проигравшая Сенегалу, и Испания, в 2014-м сгоревшая Голландии, в итоге не вышли даже из группы и досрочно сдали полномочия.

В Испании тот поединок 13 июня 2014 года против Голландии вообще вспоминают с содроганием. Начиналось для пиренейцев все неплохо - Хаби Алонсо реализовал пенальти на 27-й минуте. Но на 44-й Робин ван Перси счет сравнял. А после перерыва началось: Арьен Роббен, Стефан де Врей, вновь ван Перси и вновь Роббен попросту деклассировали Испанию - 5:1.

Мексика на такой подвиг в игре с Германией вряд ли способна, но поставить подножку вполне в состоянии. Напомним, что действующему обладателю титула лишь дважды удавалось удержать его: в 1938-м - Италии, в 1962-м - Бразилии. Оба раза команды начинали с побед. Причем во втором случае бразильцы обыграли на старте как раз мексиканцев.

8. Рекорд Клозе под прицелом

Среди всех участников ЧМ-2018 лучший результат среди футболистов, забивавших на мировых чемпионатах, имеет немец Томас Мюллер из "Баварии". Он наколотил 10 мячей за два турнира - в 2010-м и 2014 годах - и входит в топ-13 бомбардиров в истории ЧМ.

Возглавляет список другой представитель Германии - Мирослав Клозе (16), которому потребовалось четыре чемпионата для того, чтобы обойти бразильца Роналдо (15). А Зубастик, в свою очередь, отвоевал титул самого результативного у другого Мюллера - легендарного Герда (14).

Немцам, в принципе, все равно, кто из их соотечественников будет на вершине, но Мюллер - фамилия более уважаемая.

Герд Мюллер возглавлял рейтинг с 1974-го по 2006 годы. Томас Мюллер теоретически может стать №1 в России. Но для этого нужно брать быка за рога с самого начала. Мексика в качестве первого соперника - не самый простой вариант, но кто говорил, что будет легко?

9. Маркес - по стопам Карбахала и Маттеуса

По другую сторону баррикад - в составе сборной Мексики - в том же матче с командой Германии может выйти футболист, имя которого уже занесено в анналы мировой футбольной истории. Защитник Рафаэль Маркес (когда-то он играл в "Барселоне") в 39 лет пятый раз приехал на ЧМ и тем самым повторил рекорд, который принадлежал трем легендам.

Первым на пяти чемпионатах мира побывал соотечественник Маркеса - Антонио Карбахал (1950-1966). Затем его подвиг повторил незабвенный немец Лотар Маттеус (1982-1998). И, наконец, третьим в списке занял место итальянец Джанлуиджи Буффон (1998-2014). Он мог быть первым, кто ездил на шесть мундиалей, но сборная Италии не пробилась на ЧМ-2018. Увы.

Маркес не пропустил ни одного турнира, начиная с 2002 года, и у него есть одно преимущество перед Буффоном - он может сыграть на всех пяти своих ЧМ. А итальянский вратарь в 1998-м был лишь в заявке, но на поле не выходил. И этим он отличается от Карбахала и Маттеуса, которые таких простоев не допускали.

Еще для 11-ти футболистов ЧМ-2018 - четвертый в карьере. Это аргентинцы Хавьер Маскерано и Лионель Месси, австралийцы Тим Кэхилл и Марк Миллиган, мексиканцы Андрес Гвардадо и Гильермо Очоа, португалец Криштиану Роналду, испанцы Андрес Иньеста, Серхио Рамос, Пепе Рейра и швейцарец Валон Бехрами. Но только восемь из них играли на всех трех предыдущих турнирах, а Миллиган, Очоа и Рейна - лишь на одном из трех.

10. Новая планка сборной Бразилии

В Ростове 17 июня (21:00 по киевскому времени) матчем с командой Швейцарии сборная Бразилии откроет для себя 21-й по счету чемпионат мира. Это единственная на планете сборная, не пропустившая ни одного ЧМ. На 20-ти предыдущих она провела 104 поединка, выиграла 70, по 17 проиграла и свела вничью с общим счетом 221:102.

На пяти мундиалях Бразилия брала золото и является топ-фаворитом у букмекеров на этот раз. Впрочем, то же самое было и четыре года назад, а обернулось страшным поражением от Германии в полуфинале - 1:7.

Только немцы и могут составить конкуренцию Бразилии по суммарным статистическим показателям за время выступлений на ЧМ, хотя они пропустили два турнира. Тем не менее, сыграли больше матчей (106) и забили больше голов (224). А еще - четырежды становились чемпионами. В том числе - в 2014-м.

Если же говорить о выступлениях на ЧМ подряд, то для Бразилии это 21-й выход на старт, для Германии - 17-й, Аргентины - 12-й, Испании - 11-й.

Приятно, что в заявке такой команды фигурируют два футболиста из чемпионата Украины - Фред и Тайсон (оба - "Шахтер"). Правда, Фред уже перешел в "Манчестер Юнайтед" за 59 млн евро (версия Transfermarkt), но еще недавно выступал у нас на глазах. Точно так же, как другие выходцы из "Шахтера", которые сейчас в сборной Бразилии на ЧМ-2018 представляют клубы-гранды мирового футбола: Дуглас Коста ("Ювентус"), Фернандиньо ("Манчестер Сити") и Виллиан ("Челси").