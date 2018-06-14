"Южный коридор", который добьет нашу ГТС

У "Северных потоков" появится зарубежный побратим: в Турции торжественно начато строительство TANAP – Трансанатолийского газопровода, являющегося ключевой частью "Южного газового коридора".

В отличие от тех же "Северных потоков", к "Южному коридору" Порошенко отнесся благосклонно и даже присутствовал на его открытии. Где сообщил, что новый газопровод станет достойной альтернативой российским проектам и что Украина сможет даже получать из него газ – через Болгарию и Румынию.

Когда этот проект будет реализован, покупка азербайджанского газа с транзитом через Грузию, Турцию, Болгарию и Румынию действительно станет возможной. Правда, сложно сказать, какой будет цена газа с таким маршрутом транспортировки, и еще сложнее сказать, будет ли азербайджанский газ к тому времени (первый газ в Европу должен поступить в 2020 году) актуальным, ведь в Украине уже будет другая власть.

Сомнительным выглядит и тезис о достойной альтернативе "Северным потокам", поскольку ожидаемая мощность "коридора" – 16 миллиардов кубометров, из которых 10 планирует забирать себе Турция. А Европа закупает у "Газпрома" около 160 миллиардов кубов.

Но главное в другом. Каждый кубометр газа, который пойдет в Европу через "Южный коридор", будет прямым убытком Украины. Ведь основные предполагаемые места поставок азербайджанского газа – Болгария, Румыния, Италия и другие страны Юго-Восточной и Южной Европы. То есть как раз те страны, в которые невыгодно поставлять газ через оба "Северных потока", и для которых сегодня единственный реальный маршрут поставок – через украинскую ГТС.

А это значит, что именно "Южный газовый коридор", а не "Северный поток-2", может стать последним гвоздем в гроб украинской трубы. Стоило ли в таком случае Порошенко присутствовать при рождении могильщика украинской ГТС?

Миллиард – евроузда для Банковой?

Европарламент проголосовал за выделение Украине 1 млрд евро финансовой помощи. В ЕС не скрывают, что данное решение – своего рода благодарность украинской власти за принятие закона об Антикоррупционном суде в приемлемом для Запада варианте. Но одновременно это – рычаг для дальнейшего давления на Киев.

Миллиард дадут не просто так. Его поделят на две части, но даже первую из них дадут только тогда, когда будет создан собственно Антикоррупционный суд. А поскольку его создание – вопрос долгий (уже прогнозируют, что ВАКС появится только в 2019-м), то и полмиллиарда все это время будет морковкой, которую Банковая будет видеть перед собой, но укусить не сможет.

Что касается второй половины миллиарда, то для нее даже конкретных условий еще не придумали. Помимо абстрактных слов об усилении борьбы с коррупцией, там еще говорится о уважении украинской властью "демократических механизмов" – многопартийной парламентской системы, верховенства права и прав человека. Но, если исходить из буквального понимания этих требований, то миллиард можно было и не давать, потому что понятия "нынешняя украинская власть" и "верховенство права с правами человека" находятся на разных планетах.

Антикоррупционные махинации: власть подправила закон о ВАКС

Одновременно с новостью о благодарности Евросоюза за принятый закон об Антикоррупционном суде появилась новость о его фальсификации. Точнее, не совсем фальсификации, а махинации в духе банковских договоров о депозитах, в которых мелкими буквами прописывают пролонгацию и возможность изменения ставки, но людям об этом ничего не говорят.

Украинская власть поступила так же: за час до голосования раздали таблицу правок, в которой была одна, незаметная и никем не упомянутая. И состояла она в том, что все дела НАБУ, которые уже поданы в суды, будут рассматриваться судами общей юрисдикции. В частности, нашумевшие дела Насирова и Мартыненко.

И то, как власть втихомолку протащила эту правку через парламент, заставляет подозревать, что обычные суды будут в этих случаях не совсем обычными и что те, кто протаскивал поправку, будут через эти суды протаскивать оправдательные приговоры.

Сыновья любовь: мама Ляшко – с элитной квартирой

Пока Евросоюз и Верховная Рада всем миром борются с коррупцией в Украине, мать лидера Радикальной партии Ляшко купила квартиру. Элитную, в новом доме на Печерске и с парковочным местом. На сегодняшний день такая квартира стоит более 2 миллионов гривен.

Поскольку вряд ли кто-то поверит, что пожилая женщина заработала эти 2 миллиона сама, можно только восхититься искренней сыновьей любовью главного радикала, который почти все детство провел в интернатах. Но это чисто по-человечески, а вот с точки зрения закона НАПК не мешало бы проверить происхождение этих средств.

Да и не только этих. За свою долгую политическую карьеру Олег Валерьевич многократно попадал в скандалы.

Мало кто помнит, что скандальное видео с человеком, похожим на Ляшко, в 2010 году было только поводом для исключения Ляшко из фракции БЮТ, а настоящей причиной были как раз непомерные аппетиты тогдашнего соратника Тимошенко. Когда в 2009-м Ляшко получил 30 млн гривен "на развитие округа" (а остальные бютовцы – по 3 миллиона) и начал хвастаться в парламенте, что покупает личный самолет "Фалькон", его регионалам сдали свои же.

С тех пор у Ляшко нет соратников по партии, есть только подчиненные, которых он держит в ежовых рукавицах. Но новости о его растущем благосостоянии по-прежнему регулярно появляются в СМИ. А теперь еще – и о растущем благосостоянии родных. Но НАПК этого не замечает – видимо, голоса "радикалов" власти все еще нужны.

Мундиаль на троих

Накануне стартующего сегодня чемпионата мира по футболу ФИФА собрала свой исполком, на котором приняла решение по месту проведения чемпионата мира 2026 года (мундиаль 2022-го уже давно отдан Катару). Решение неординарное: впервые турнир будут принимать одновременно три страны – Мексика, США и Канада.

Такое расширение географии объяснимо: согласно более раннего решения того же ФИФА, на ЧМ-2026 впервые будет не 32 сборных, а 48 (по Катару еще не ясно, но, скорее всего, останется 32). В этом плане удивительно, что основным конкурентом тройного североамериканского пула было одно Марокко – куда там разместили бы 48 сборных, непонятно.

Так что решение о чемпионате "на троих" вполне логичное. Правда, состав стран с футбольной точки зрения оставляет желать лучшего. Мексика, конечно, никаких вопросов не вызывает: она уже принимала мундиали в 1970 и 1986 годах, и все всегда было на уровне. Зато чемпионат 1994 года, проходивший в США, считается худшим из всех в современной истории футбола.

Дело в том, что европейский футбол (соккер) для американцев не интересен как зрелище. Покатать мячик – да, но зрелище – это американский футбол, баскетбол, хоккей или бейсбол. То же самое можно сказать и о канадцах, только хоккей нужно вынести на первое место. Поэтому вполне вероятно, что на ЧМ-2026 командам вновь придется играть при полупустых трибунах, как в 1994-м.