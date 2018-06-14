Партия Юлии Тимошенко "Батькивщина" организовывает 15 июня в Киеве большой форум "Новый курс Украины". В анонсе сказано, что его задачей является разработка стратегической программы развития для страны из трех базовых пунктов - новый общественный договор и экономический курс, а также "экосистема жизни человека".

Участвовать зовут ученых, бизнесменов, политиков (не только из политической силы Тимошенко), общественных активистов. Лидер партии записала ролик-приглашение, в котором она запечатлена на фоне работающего офиса.

В "Батькивщине" подчеркивают: партийность мероприятия не будут выпячивать. Вместе с тем, это повод провести смотр партийного актива и дать старт реальной предвыборной кампании Тимошенко.

Внепартийный смотр

В тридцатисекундном ролике Тимошенко без своей фирменной косы, уложенной кругом, говорит о разочаровании ситуацией в стране и необходимости системных изменений.

"Я приглашаю вас на обсуждение нового курса Украины. Новый курс - это план действий для построения сильной европейской страны, где каждый сможет реализовать свои возможности. Вместе мы пройдем путь от беспорядка к порядку, от унизительной бедности к успешной жизни", - говорит лидер "Батькивщины".

Объявления о форуме также появилась на улицах украинских городов. Но можно в ней разглядеть и рекламу самой Тимошенко, и потенциальный лозунг для кампании "Новый курс Украины. Новые возможности для каждого".

"Мы говорим "Батькивщина", подразумеваем - Тимошенко. Говорим "форум", подразумеваем Юлию Владимировну. Мероприятие, разумеется, сделано под нее. Поэтому "виновник торжества" присутствует на билбордах. С другой стороны, в нашей стране Тимошенко знают даже пятилетние дети. Лучше бы шрифт сделали крупнее, сделав упор на содержательной части форума, - дает оценку политтехнолог Андрей Золотарев. - Останется ли лозунг на кампанию, думаю, будет зависеть от того, как он "ляжет" на аудиторию, в том числе форума. Несмотря на стеб в соцсетях типа "новый курс - сто гривен за доллар", идея общей работы над планом для страны может быть эффективной. Некоторые ждали, что команда Тимошенко выложит новую редакцию "Украинского прорыва" (программа премьера Тимошенко перед внеочередными выборами в Раду 2007 года - Прим.Ред.). А тут плана как бы нет, а приглашают поработать над ним. Ты уже не постебешься с того, к чему ты причастен".

По словам члена политсовета "Батькивщины", экс-парламентария Андрея Павловского, в числе участников форума ожидаются некие известные экономисты, в том числе из-за рубежа, имена которых он отказался назвать. Откроет же мероприятие выступление Тимошенко.

"Это не будет в классическом понимании предвыборная риторика… Юлия Владимировна пригласит всех к дискуссии на тему, как выправить тот курс, принес стране падение экономики, деиндустриализацию, нищету", - говорит член политсовета Павловский.

При этом из обсуждений на форуме могут сделаны не только тематические выводы. "Возможно, вокруг программы, которая появится по итогам дискуссии, произойдет объединение представителей науки и общественности, а также политиков. Нельзя исключать, что сильные, яркие личности дадут согласие на усиление команды Тимошенко", - намекает Павловский без фамилий.

Теме войны и мира будет посвящено отдельное мероприятие, рассказал "Стране" член политсовета партии, экс-депутат Андрей Сенченко. "Там тоже соберутся интеллектуалы. И задача - впитать все полезные мысли, что прозвучат, и предложить свою стратегию в отношении Донбасса и Крыма. Наша команда имеет достаточно серьезные наработки и по вопросу деоккупации, и по вопросу поствоенного урегулирования. Мы пишем закон о переходном периоде. Лучше поговорить об этом отдельно, хотя, думаю, эти темы будут подниматься и на форуме 15 июня", - резюмировал Сенченко.

Найти себя другой

Как ожидается, членов "Батькивщины" на мероприятии тоже будет достаточно. По словам экс-парламентария Павловского, это не сделает форум похожим на съезд. "Будут главы областных партийных организаций, но не ждите голосований", - уточняет он.

Однако, по информации "Страны", приедут они не одни, а с достаточно большими делегациями, которые также примут участие в обсуждении. Поэтому руководителей областных партячеек просят тщательно составлять списки, отдавая приоритет лучшим представителям партийного актива, руководителям окружных и местных партийных организаций, авторитетным депутатам местных советов, победителям выборов в объединенных территориальных общинах. Работа со структурами на местах возложена на первого заместителя Тимошенко в партии, народного депутата Ивана Кириленко.

Бывший вице-премьер по вопросам АПК является земляком Тимошенко и входит в ближайшее окружение ее соратников, а сейчас еще формально руководит ее предвыборным штабом.

Фото "Страны"

В качестве почетных гостей ждут зарубежных дипломатов и священнослужителей.

Важнее для команды Тимошенко будет не частная, а общая оценка итогов форума. Он, по идее, должен дать старт "выравниванию" имиджа экс-премьера в глазах избирателей. Если сейчас ее воспринимают как "антиПорошенко", но большая часть населения относится к ней с недоверием, памятуя опыт ее нахождения у руля правительства, то теперь надо показать, что она имеет и некую солидную программу.

"Социология подтверждает, что Тимошенко в ее нынешнем образе борца с режимом доросла до "потолка". Нужно расширять электоральную базу, иначе президентские выборы не выиграть. Она хочет зацепить другой электорат, который за нее никогда голосовал. Это более "продвинутый", думающий избиратель, который она хочет заманить на форум или поманить его темами, новым образом строителя светлого будущего", - полагает политтехнолог Алексей Голобуцкий.

Один из бывших соратников Тимошенко напоминает о кампании 2007 года - самой успешной для БЮТ, когда тогда тот взял на парламентских выборах 30 процентов голосов, а сама Юлия Владимировна стала премьером.

"В этом плане идея форума не представляет из себя ноу-хау. В 2007 года также была в начале кампании презентована огромная 300-страничная программа партии "Украинский прорыв", которая должна была придать солидности Тимошенко. Но кампанию она выиграла за счет обещаний отменить призыв в армию и вернуть вклады Сбербанка. Не исключаю, что ту же стратегию она изберет и сейчас: форум для солидности и желания "застолбить" место "кандидата номер 1" и яркие, доступные для масс лозунги с простыми решения сложных проблем, которые будут оформлены ближе к выборам", - говорит бывший соратник.