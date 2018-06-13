"Нормандская" четверка: "Минск" остается в силе

Вчера стали известны итоги встречи министров иностранных дел "нормандской четверки", состоявшейся в Берлине. Итоги не глобальные, но скорее оптимистические. Самый практический состоит в том, что в ближайшие недели произойдет еще одна попытка отвода войск от линии разграничения в отдельных зонах. Маловероятно, что она закончится удачно, но уже сам факт пристального внимания к этому процессу дает надежду, что, по крайней мере, боевые действия в этот период ослабеют.

Также, исходя из того, что на встрече поднимался вопрос обмена заключенными и пленными с обоих сторон (а накануне его обсудили в телефонном разговоре Путин и Порошенко) этот вопрос также может сдвинуться с мертвой точки.

Еще один итог, вселяющий сдержанный оптимизм, состоит в том, что "нормандская" четверка вновь заявила о необходимости выполнения Минских соглашений, причем даже как о прелюдии к возможному введению миротворцев.

Все это не значит, что шансы на выполнение соглашений увеличились – об этом не может быть и речи до смены власти в Украине. Но такая однозначная позиция также позволяет надеяться, что отказа от "Минска" и "Минска-2" не произойдет, – а значит, Донбасс не окажется в ситуации, когда никакие договоры не действуют и ничто не мешает возобновить военные действия.

Большего ожидать от этой встречи и не стоило. Никто и не предполагал, что вопрос ввода миротворцев вдруг будет решен, поскольку позиции Украины и России по нему за прошедшие полтора года не сблизились ни на шаг. Но свет в конце тоннеля все-таки есть, и это уже хорошо, пусть даже этот свет находится в 2019 или 2020 году.

МВФ ждет подорожания газа и отопления

Бравурные выступления власти по поводу принятия закона об Антиконституционном суде закончились. Начались суровые будни. В частности, в виде вчерашнего заявления главы Нацбанка Смолия о том, что миссия МВФ не приедет в Украину до тех пор, пока не будут выполнены два других требования фонда – о повышении цены на газ для населения и о уменьшении дефицита бюджета.

Оба требования, как говорится, режут власть без ножа. Поднять к осени тарифы на отопление и газ на 50-60%, как того требует МВФ, – это означает полностью завалить всю предвыборную кампанию президента. Урезать какие-то статьи бюджета – означает завалить ее во второй раз.

И все же, несмотря на угрозы предвыборной кампании, власть наверняка сдастся. Если бы она хотела отказаться от денег МВФ, то и закон об Антикоррупционном суде не принимала бы, – ведь в этом случае, как говорится, семь бед – один ответ.

Но, поскольку одна "беда" уже сделана, то и остальные "беды" сделать придется. Интересно только, кому же Минфин урежет финансирование? В нормальной стране, конечно, срезали бы дотации "на развитие регионов", которые на самом деле являются дотациями мажоритарщиков на проведение выборов. Но разве кто-то это будет делать накануне выборов президента, правильный результат на которых власть предполагает "делать" на местах при помощи мажоритарщиков.

Признание дипломата: Банковая работала против Трампа

О том, насколько нынешнее руководство Украины оторвано от реальности, рассказал вчера "Стране" бывший сотрудник посольства в Штатах Телиженко. Он полностью опроверг всю версию Банковой о том, что на американских выборах 2016 года вмешательством в них с украинской стороны занимались только НАБУ и "еврооптимисты", – Телиженко сообщил, что все посольство при полной поддержке Киева работало над тем, чтобы не допустить Трампа на выборы.

Надо сказать, что это не первый случай, когда украинское руководство начинает вмешиваться во внутренние дела других государств. Еще в 2005-м Ющенко с какого-то перепуга вдруг начал заявлять об экспорте "демократии" в Белоруссию и на Кубу. Но все это детские шалости по сравнению с тем, перед каким риском поставила Украину собственная власть в 2016 году.

Даже если забыть о моральном аспекте вмешательства в выборы другой страны (хотя в Штатах он до сих пор актуален), нужно понимать, что нельзя делать ставку только на одну сторону в государстве, от которой полностью зависишь.

То, что Трамп не отомстил и в некотором смысле сделал для нынешней украинской власти даже больше, чем Обама, не означает, что он забыл. И на выборах 2019 года в Украине мы это наверняка увидим.

Ким Чен Ын бесплатно встретился с Трампом

А Трамп тем временем совершил самую резонансную встречу за весь период своего правления: в Сингапуре он встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Учитывая тот факт, что год назад вполне реально рассматривался вариант ядерной войны между Северной Кореей и Штатами, встречу можно назвать прорывной.

Хотя прорывной она вряд ли будет. Во-первых, все уже раскусили тактику Трампа – создавать кризис, чтобы потом на переговорах достигать желаемого, – а потому просто меньше обращают внимания на угрозы Белого дома.

Во-вторых, в соглашениях Трампа с Кимом-третьим о безъядерной Северной Корее не прописан ряд ключевых вопросов, которые встанут в процессе "денуклеаризации" половины полуострова. В частности, насколько серьезными являются гарантии безопасности КНДР в ситуации, когда она останется без ядерного оружия, а американские бомбы на полуострове останутся.

Поэтому наиболее вероятной является ситуация, когда Пхеньян в последнюю минуту откажется от договоренностей с Вашингтоном. После этого, понятно, Трамп устроит еще один кризис, но ему уже никто не поверит.

Евросанкции против России под угрозой?

Тем временем кризис, похоже, начался внутри Евросоюза. Вчера все знающий журналист радио "Свобода" в Брюсселе Йозвяк сообщил, что в повестке дня предстоящего заседания Совета ЕС нет вопроса о продлении санкций против России.

Это можно назвать сенсацией, поскольку предварительное решение в мае уже было принято, и в июне его должны были только утвердить. А отсутствие этого вопроса означает, что единогласия в Евросоюзе уже нет – из-за Италии.

Итальянский премьер, который горячо поддержал инициативу Трампа вернуть Россию в "Большую семерку", подтвердил этим, что новое правительство намерено (по крайней мере, на данный момент) выполнять предвыборные обещание создавших его партий. А вопрос снятия с санкций – один из двух ключевых вопросов в их программах.

Отсутствие пункта о продлении санкций означает, что сейчас внутри Евросоюза еще идут бурные переговоры с целью заставить итальянцев от выполнения этого обещания. Но сделать это будет непросто, поскольку надавить на Италию могут разве что Соединенные Штаты, а Трамп после раскола "Большой семерки" вполне может и не захотеть помогать Берлину и Парижу.

Так что вопрос продления российских санкций повис на волоске. Ведь не только отрицательное голосование Рима может их похоронить, но и само отсутствие голосования, которое будет означать, что пролонгированное в декабре прошлого года решение больше не действует. На решение этого вопроса у Меркель осталось две недели.