Недавний скандал с интернет-магазином Stylus, о котором уже писала "Страна" взбудоражил украинское профессиональное сообщество и простых покупателей гаджетов.

Напомним, что киевлянин Роман Рыбальченко утверждает, что купил в этом магазине ворованную электронную книгу Amazon Kindle Paperwhite. Этот факт обнаружился после общения со службой поддержки Amazon.

К тому, что наши интернет-площадки торгуют контрабандой, завезенной в страну в обход таможни, давно все привыкли. И это, собственно, не сильно смущает украинцев, тем более, что стоит такой товар дешевле официального. Но краденая техника - совсем другое дело. И многие украинцы не хотели ее покупать даже с большими скидками.

"Страна" разбиралась, как импортная техника попадает в украинскую розницу, действительно ли магазины торгую ворованным и чем рискуют покупатели такого товара.

Продается всякое

Роман Рыбальченко на своей странице в Facebook написал, почему он заподозрил, что приобретенная им в Stylus электронная книга Amazon Kindle Paperwhite, ворованная.

"Покупаю другу на подарок на самовывозе в Stylus Amazon Kindle Paperwhite. Пробуем привязать к аккаунту на Амазон - не дает. Пишу в саппорт Амазона, а Киндл у них висит в статусе "украден / утерян", - пишет Рыбальченко.

Впрочем, CEO интернет-магазина Stylus Андрей Карплюк пояснил "Стране", что пока впору говорить лишь о "товаре ненадлежащего качества".

"Мы предложили клиенту, чтобы он принес гаджет, мы его проверим по заводскому коду. Правда, для этого придется эту электронную книгу распаковать, но взамен можем вернуть деньги. Ответа от покупателя пока не получили. Идет внутреннее расследование, на время которого мы приостановили работу с поставщиком этой техники", - рассказал Карплюк.

На вопрос "Страны" - где Stylus закупает технику, Карплюк ответил, что берут товар "у тех же поставщиков, что и другие интернет-магазины". И там уж бывает разное.

"Иногда попадаются и залоченные под оператора варианты", - признал СЕО.

Стоит отметить, что это уже далеко не первая история с техникой непонятного происхождения. В частности, крупную сеть электроники "Цитрус" обвиняли в продаже бывшего в употреблении товара под видом нового.

Контрабандный товар и вовсе уже стал привычной частью ассортимента украинских магазинов. Причем, не только небольших интернет-площадок, но и крупных сетей. По данным Ассоциации предприятий информационных технологий (АПИТУ), в Украину нелегально ввозится порядка 25% всех смартфонов, 50% накопителей памяти, 20% ноутбуков, планшетов и фотокамер, а также прядка 20% бытовой техники (холодильников, стиральных машин, пылесосов).

По некоторым маркам этот процент намного выше. К примеру, долю контрабандной техники Apple на нашем рынке эксперты оценивают в 80-90%. И только на ней государственный бюджет ежегодно недополучает налогов на сумму порядка 1 млрд гривен.

В том же Stylus и других интернет-магазинах IPhone X появился буквально на следующий день после старта продаж в США, хотя официальные поставки в нашу страну начались лишь спустя пару месяцев. Это позволило продавцам буквально озолотиться: при заявленной производителем стоимости IPhone X порядка 1 тысячи долларов, у нас он предлагался втрое дороже.

Схемы для IPhone

Глава Союза защиты предпринимательства Сергей Доротич говорит, что Украина сейчас просто наводнена товаром сомнительного происхождения. Причем, это касается не только техники.

"К нам перебрасывают подделки или ворованное, не говоря уже о контрабанде. Везут отовсюду - из Европы, Турции, других стран. В стране с дырявыми границами не проблема продавать товар самого сомнительного качества и на этом можно хорошо зарабатывать. К примеру, та же электроника завозится фарами и через пункты на Западной Украине и через Одессу из Приднестровья", - рассказал он "Стране".

Если говорить о гаджетах, которые за счет своей компактности и сравнительно высокой цены давно стали излюбленным товаром для нелегального ввоза, то эксперты выделяют несколько самых массовых способов их импорта в Украину.

Первый - импорт крупных партий товара без уплаты налогов. По такой схеме завозится габаритная электроника и бытовая техника. Как правило, везут из Восточной Европы, в частности, Польши. Груз либо оформляется по другим кодам КВЭД, что позволяет занизить сумму налогов, либо вообще провозятся по-черному, то есть, без уплаты налогов, но с "заносом" определенной суммы (речь идет о тысячах долларов с каждой партии) в нужные кабинеты. По такой схеме работают крупные дистрибуторы, прогоняя по беспошлинному коридору десятки фур в месяц. Сам товар при этом вполне легален - он куплен либо напрямую у производителя, либо у европейского дилера, на него распространяются все международные сервисные гарантии и т.д. А экономия на налогах позволяет поставщику предложить более низкую цену - разница в стоимости, по сравнению с полностью "белым" товаром, может достигать 20%.

Вторая схема - это так называемые "пиджаки". Речь идет о жителях приграничной 30-километровой зоны, которые могут по несколько раз в день мотаться в ближайшие европейские города и обратно и завозить без уплаты налогов товара на 500 евро и весом не более 50 кг. Но часто эти нормы нарушаются и на этот случай "пиджаки" имеют связи на границе и, как правило, выходят на работу только вместе со "своей" сменой пограничников и таможенников.

Возят все, начиная от сигарет и заканчивая продуктами питания. Есть и "пиджаки", специализирующиеся исключительно на электронике и, в частности, на смартфонах и планшетах Apple.

Они зарабатывают не только на неуплате налогов. Нередко "пиджаки" работают с людьми в Европе (часто это эмигрировавшие украинцы), сбывающими ворованный товар. Сеть поставок такой техники хорошо отлажена, в частности, в Германии. Можно даже специально заказывать нужные марки и модели, количество. Их берутся доставить за половину магазинной стоимости.

По подсчетам программы "Гроші", ежегодно "пиджаки" ввозят в Украину товара на 1,5 млрд. евро. И, как минимум, треть этой суммы приходится на электронику, - говорят эксперты.

Третья популярная схема - авиадоставка через частных лиц (как правило, гаджеты из США) или частные посылки. Партии техники дробят на разрозненные посылки и отправляют в Украину на частные адреса. Уже здесь их снова собирают в товарные партии и отправляют в магазины. Такая схема позволяет сэкономить на налогах, так как частные отправления ими не облагаются.

Некоторые схемы власти обещают скоро перекрыть. Как уже писала "Страна", в конце прошлого года в Украине был принят закон, согласно которому в нашей стране вводится лимит на посылки - не более трех в месяц на общую сумму до 150 евро. За все, что свыше этой нормы, придется платить ввозную пошлину в 20% от стоимости отправления.

Закон вступит в силу с 1 января следующего года и уже сейчас ГФС готовится к работе по новым правилам (в частности, разрабатывается программное обеспечение для создание единой посылочной базы данных). Точно также в законе содержится правило, согласно которому "пиджаки" не смогут беспрерывно сновать через границу - им нужно будет ночевать в Европе (а значит, и платить за отель). Эту законодательную инициативу пролоббировали крупные импортеры и продавцы.

Как считает Сергей Доротич, они давно мечтают убрать лишних конкурентов, что позволит повысить цены на технику.

Продажная цепочка

В самой Украине есть специальные фирмы, которые работают с мелкой контрабандой и ворованной техникой - специально ее упаковывают, проводят необходимое сервисное обслуживание, переспрашивают, - рассказал "Стране" Сергей Доротич.

Хотя нередко поставщики и откровенно халтурят.

Один из экспертов рассказал "Стране" о случае поставки в один из украинских интернет-магазинов IPhone 5 после начала продаж следующего поколения смартфонов.

"Везли партию из США, телефоны были б/у, хотя продавались как новые, в упаковке и по цене нового. Скандал возник, когда один из покупателей обнаружил американскую сим-карту в телефоне", - рассказал эксперт.

"Нередко предприниматель - владелец интернет-магазина, может даже не знать, что ему подсовывают ворованное. Ему показывают лишь несколько образцов продукции нормального качества и происхождения из всей партии. Не будет же он распечатывать каждую коробку. Теоретически каждую единицу можно проверить по заводскому коду. Но на это, как правило, не идут. Во-первых, нужно товар вскрывать, а во-вторых - если проверять по официальной базе данных, у производителя и официального портера будет информация, кто именно проверял и кто, соответственно, нелегально покупает", - пояснил Сергей Доротич.

Так что, по итогу, украинцы, покупая технику, ни от чего не застрахованы.

"Тем же интернет-магазинам, чтобы упредить подобные скандалы в будущем, нужно просто честно предупреждать - товар завезен неофициально, а вы уж смотрите", - советует Сергей Доротич.

А продавцы рекомендуют покупателям проверять товар самостоятельно.

"У каждого производителя на сайте по серийному номеру гаджета можно отследить для какого региона устройство, поддерживается ли оно официально. У некоторых есть и статус - не числится ли техника в списке ворованной. Есть ещё и внутренние порталы, где информации больше. Но не все они доступны потребителю", - рассказали "Стране" в одном из интернет-магазинов.