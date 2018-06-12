Вчера исполнился ровно год с момента введения безвизового режима для Украины с ЕС. "Страна" изучила анализ Европейского агентства пограничной службы и береговой охраны Frontex о рисках на 2018 год (по ссылке - полный текст отчета). Этот орган является инструментом Евросоюза по обеспечению пограничной безопасности.

"Страна" приводит выдержки из анализа Frontex о рисках на 2018 год, которые касаются Украины.

Решение о либерализации визового режима с Украиной аналитики Frontex называют "наиболее значимым". За три месяца после либерализации визового режима (июль-сентябрь) размер пассажиропотока украинцев в Шенгенскую зону увеличился на 15% по сравнению с тем же периодом год назад, отмечают аналитики Frontex. Впрочем, по сравнению с прошлым годом пассажиропоток в 2017-м наоборот снизился - на 377 тысяч человек (с 14 695 622 в 2016 году до 14 318 281 в 2017-м).

Данные: Frontex, Скриншот: Страна

Параллельно с этим аналитики Frontex отмечают тенденцию к снижению количества выданных виз для граждан Китая (на 220 000 виз) и России (на 310 000), но увеличение количества виз для украинцев - более чем на 170 000, несмотря на предоставление безвизового режима.

Украина занимает второе место в ТОПе третьих стран, граждане которых при пересечении границы с Шенгеном использовали поддельные документы. Хотя при этом эксперты Frontex отмечают: число обнаруженных украинцев значительно сократилось по сравнению с предыдущим годом.

Данные: Frontex, Скриншот: Страна

Так, наиболее часто с мошенническими документами были обнаружены марокканцы (803), украинцы (801), иранцы (438), албанцы (346), россияне (278) и турки (275). Причем количество российских граждан, обнаруженных в 2017 году с поддельными документами, почти удвоилось по сравнению с 2016 годом.

Чаще всего поддельные документы обнаруживают при пересечении воздушных границ. Любопытно, что Аэропорт имени Ататюрка в Стамбуле остается лидером среди аэропортов, где наиболее часто обнаруживают граждан третьих стран с поддельными документами.

А вот на сухопутных и морских границах большинство обнаружений мошенничества с документами произошли в Украине, Сербии и Марокко.

Данные: Frontex, Скриншот: Страна

В 2017 году большинство случаев мошенничества с документами на сухопутных границах были зарегистрированы между Украиной и Польшей (519), в основном с участием украинских граждан, имеющих поддельные польские визы. Однако режим либерализации виз для украинских граждан, вступивший в силу в июне 2017 года, способствовал уменьшению числа украинцев, злоупотребляющих получением визы мошенническим путем, сказано в отчете.

При выходе в третьи страны Украина остается наиболее популярным пунктом назначения, за ней следует Канада. На сухопутной границе с Украиной большинство обнаружений касалось поддельных штампов, чтобы скрыть превышение сроков пребывания.

Данные: Frontex, Скриншот: Страна

Украина - лидер по числу возвратов. 29 267 решений о депортации было принято в 2017 году по отношению к украинцам. К тому же, количество решений о возвратах в отношении украинцев с каждым годом растет. Из этих решений 24 356 фактически реализованы. По этому показателю мы занимаем второе место после Албании, которая также имеет безвизовый режим с Евросоюзом.

Данные: Frontex, Скриншот: Страна

При этом по количеству добровольных возвратов Украина занимает первое место среди всех национальностей (по количеству возвратов принудительных - 7-е место).

Данные: Frontex, Скриншот: Страна

Украинцы занимает второе место по незаконному пересечению границ (105 случаев за 2017 год) - после Вьетнама (261). Следом за Украиной идет Россия (69).

Но при этом количество незаконных пересечений снизилось на 24% по сравнению с прошлым годом.

Данные: Frontex, Скриншот: Страна

Причем Украина лидирует среди всех национальностей (73%), которые незаконно пересекают границу с ЕС ради контрабанды товаров - 85 случаев за 2017 год, но за 2016 было больше - 104 случая.

Данные: Frontex, Скриншот: Страна

Украина занимает первое место в десятке стран по нелегальному пребыванию в ЕС - 32 599 случаев за 2017 год, причем это число с годами стабильно растет. Хотя еще в прошлом году Украина уступала пальму первенства Афганистану.

Данные: Frontex, Скриншот: Страна

Также Украина возглавляет ТОП стран по отказам во въезде - 37 117 отказов за 2017 год. Это на 10 тысяч отказов больше, чем годом ранее, когда Украина еще не получила безвизовый режим с ЕС. Следом за Украиной идут Россия и безвизовая Албания. Хотя еще в прошлом году в лидерах была Россия с 80 тысячами отказов.

Данные: Frontex, Скриншот: Страна

Наиболее частая причина отказов во въезде украинцам - отсутствие документов, обосновывающих цель и условия пребывания. Вторая по частоте причина отказов - отсутствие действительной визы или вида на жительство.

Данные: Frontex, Скриншот: Страна

Ранее "Страна" писала, что украинцы вышли в лидеры по отказам во въезде и депортациям в ЕС.