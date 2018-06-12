Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский завил, что подал в отставку с поста, который занимал три года и уже даже поговорил об этом с президентом.

С чем связано увольнение Жебривского и как оно отразится на ситуации в ключевом регионе востока страны, анализирует "Страна".

Время кризис-менеджмента прошло

Павел Жебривский пробыл на этой должности ровно 3 года, а теперь неожиданно для всех попросился в отставку.

"В субботу встретился с президентом Украины Петром Порошенко и попросил его о моей отставке. Он мое заявление принял, и в среду его должен рассмотреть Кабмин" - написал на своей странице в Facebook Павел Жебривский.

Политик с многолетним опытом и муж самой богатой женщины Украины Фили Жебривской (совладелица компании "Фармак") до своего прихода на пост председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации работал в Генеральной прокуратуре на должности начальника управления по расследованию коррупционных преступлений, совершенных должностными лицами. Еще раньше за плечами - опыт работы в парламенте (где он сошелся с Петром Порошенко) и управление Житомирской областью.

В Донецкой Военно-гражданской администрации он сменил генерала Александра Кихтенко, который допускал некоторое своеволие и отклонение от "генеральной линии". В этом плане назначение давнего соратника Порошенко Жебривского воспринималось как попытка президента взять ситуацию в регионе под свой полный контроль.

Новый губернатор действительно показал себя верным исполнителем воли официального Киева. Например, касательно процессов украинизации и рьяного выполнения закона о декоммунизации. Так, буквально за сутки он переименовал 110 вполне "безобидных" названий улиц в городах Донецкой области - своих имен лишились все проспекты Маршала Жукова, улицы первой женщины-астронавта Валентины Терешковой и даже драматурга и писателя Николая Островского.

Впрочем, как говорили злые языки, основной фокус его работы был сосредоточен на несколько ином направлении. А именно - на взятии под контроль финансовых потоков (в том числе и коррупционного характера) в области.

Соответствующие скандалы его сопровождали постоянно. Например, в 2016-м на взятке погорел его помощник, Андрей Лагунский. Обыски прошли и в рабочем кабинете главы Донецкой военно-гражданской администрации Павла Жебривского и номере гостиницы, в котором он тогда проживал. Журналисты проекта "Секретные материалы" тогда вскрыли нехитрую коррупционную схему, в которой, как они утверждали, замешан Жебривский. Так, согласно расследованию, без конкурса разрешение от Донецкой военно-гражданской администрации на перевозку пассажиров по одному из самых популярных маршрутов "Артемовск - Горловка" получило предприятие, интересы которого лоббировал Жебривский.

Перебить эти скандалы Жебривский пытался ура-патриотической риторикой, которой позавидовал бы и Тягнибок. В апреле 2016 года он заявил, к примеру, о необходимости войны с Россией. Кроме того, он предложил отобрать у РФ Краснодарский край, а также Курскую, Брянскую, Ростовскую и Воронежскую области.

"Рано или поздно мы должны вернуть исконно украинские земли: Курщину, Брянщину, Воронежчину, Ростовщину и Краснодарский край. Это там, где есть украинская сущность, украинская ментальность", - заявлял чиновник в одном из интервью.

Еще пару месяцев назад отставка такого видного государственного деятеля выглядела бы как гром среди ясного неба, но после того, как понятие "АТО" было заменено на "Операцию объединенных сил", пошли слухи, что перемены будут и в военно-гражданской администрации.

По наиболее распространенной версии преемником Жебривского станет Юрий Грымчак, бывший депутат, ныне замминистра по делам временно оккупированных территорий. Сам он уже сообщил, что "возможно, согласился бы", если бы такое предложение поступило.

Назначение Грымчака выглядело бы логично, учитывая его прежний опыт работы - в свое время он работал секретарем Макеевского горсовета, и даже вице-губернатором Донецкой области (во времена Ющенко).

На фоне прочих чиновников из нынешней власти, которые работают на "донецком" направлении, Грымчака можно отнести к весьма умеренным кадрам. Интересна и малоизвестная деталь его биографии - в 90-е годы он был активистом основанного Дмитрием Корниловым "Интердвижения Донбасса", которое боролось за сохранение СССР и призывала голосовать против независимости Украины на референдуме 1 декабря 1991 года.

Поэтому его возможное назначение трактуется как определенная смена вектора - от "кавалерийской атаки" на Донбасс к более осторожному подходу.

"Ситуация на Донбассе постепенно меняется, уже нужны не острые и быстрые решения, а стабильная аналитическая работа. Поэтому этому региону нужен не кризис-менеджер, а менеджер по развитию", - говорит "Стране" Александр Бригинец (БПП).

Впрочем, опрошенные "Страной" эксперты считают, что подоплека увольнения Жебривского - отнюдь не планы по развитию региона, а президентские и парламентские выборы, намеченные на март и октябрь 2019 года соответственно.

С этой точки зрения, для Банковой выгодно иметь в качестве губернатора человека более понятного и приемлемого для местного населения, чем явного "чужака" Жебривского.

Что касается дальнейшей судьбы последнего, то ходят разные версии. По одной из них, он вернется на работу в Генпрокуратуру. По другой - Банковая его запланировала направить на руководящую должность в Антикоррупционный суд. Впрочем, учитывая, что на любую кандидатуру судьи в ВАКС могут наложить вето международные эксперты, неизвестно - пройдет ли через их сито кандидатура Жебривского после всех скандалов с его участием.

"Кавалеристская украинизация не сработала"

"Сейчас обсуждается несколько приоритетных версии. Первая - это связано с переформатированием АТО в ООС, его просто убирают, чтобы избежать более масштабного конфликта. Вторая версия - готовится выполнение в какой-то мере Минских соглашений. Возможно, есть подвижки в рамках "нормандской четверки", будут предприниматься попытки легализовать снова Минские соглашения по формуле Штайнмайера, а Жебривский, как человек, который неоднократно делал очень скандальные заявления, здесь человек лишний. Нужен кто-то более мягкий и руководимый, человек более взвешенный", - говорит "Стране" политолог Руслан Бортник.

"У президента не скамейка запасных, а стул, - поясняет "Стране" политолог Вадим Карасев, говоря о том, почему Жебривский будет нужен президенту во время избирательной кампании. - Поэтому, конечно же, это предвыборный след, рука электорального штаба".

Во-вторых, Жебривского, как отмечает эксперт, слишком негативно воспринимают местные элиты - насильственная украинизация, декоммунизация и "ручное" управление бизнесом мало кому могло понравиться в этом регионе. Это означает, что президенту нужен человек, который сможет построить с местными элитами эффективную коммуникацию.

"С одной стороны, он сам хотел уйти, потому что засиделся. После начала Операции объединенных сил вся власть в регионе сконцентрировалась в руках оперативно-объединенного штаба. Жебривский имеет большие политические планы и ему нет смысла оставаться во главе военно-гражданской администрации. Туда надо кого-то, как Гарбуз в Луганске, "своего" человека. Грымчак как раз будет своим", - считает Вадим Карасев.

А учитывая то, что он родом из Донецка, значит более тонко чувствует настроения в регионе. Например, вряд ли будет навязывать насильственную украинизацию региону.

"Кавалеристская украинизация не работает. Опыт показывает, что многие варяги, которые приезжали из Киева в незнакомые регионы, и начинали с этого, получали минусовку. Когда украинизация навязывается, а жизнь ухудшается, ничего хорошего не выходит", - считает Карасев.