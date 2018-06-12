Год "безвиза": на чьей улице праздник

Вчера Украина отметила год "безвиза". Действительно знаменательного события в жизни страны и, пожалуй, единственного достижения нынешней власти (фундамент которого, впрочем, был заложен при власти прошлой).

Год назад это событие отмечали как национальный праздник. Год спустя приходится признать, что сам праздник был намного важнее, чем повод, по которому он проводился.

Нельзя сказать, что "безвиз" не изменил жизнь страны. Изменил, но совсем не так, как ожидали. Он изменил, прежде всего, жизнь мобильной, но бедной части населения, которая получила возможность ездить трудоустраиваться в странах Евросоюза без разрешительных документов, получаемых в Украине. И это существенно облегчило возможность получить работу в Европе.

Однако облегчение возможности уехать на работу вряд ли можно назвать достижением власти. Достижением было бы создание рабочих мест дома – но на это у нынешнего руководства страны умения не хватило.

И именно поэтому "безвиз" не выполняет основной функции, которую на него возлагали, – упрощения возможности туристических поездок в страны ЕС. То есть возможность-то упростили, но ездить некому: отдых в Евросоюзе накладен даже для украинского среднего класса, который – по меркам Европы – недалек от их безработных.

Понимая, что "безвиз" со странами бывшего Союза приносит совсем не тот результат, который ожидался, ЕС уже запланировал ввести ограничения для него. И потому итог "безвизового" года – это понимание того, что самая главная виза находится не в паспорте, а в бумажнике. И только улучшение на этом фронте сделает Украину европейской.

Зачем встречается "нормандская четверка"

Главным внешнеполитическим событием вчерашнего дня была встреча министров иностранных дел стран "нормандской четверки". Все прекрасно понимали, что встреча Климкина с Лавровым и их европейскими коллегами никакого результата принести не могла, но событием была уже сама встреча – первая с того момента, как в странах "четверки" начали проходить выборы – сначала во Франции, потом в Германии, потом в России. И теперь министры постарались успеть, пока не начались выборы в Украине.

Для правительств Германии и Франции эта встреча – действительно попытка возобновить "минский" процесс, придав ему динамику 2015-16 годов. Однако – только для них. Украинская власть уже мысленно в выборах, поэтому никаких компромиссов с ее стороны быть уже не может, – этот тут же будет названо "зрадой" всеми претендентами на место Порошенко из постмайдановского лагеря.

В Москве это отлично понимают, поэтому именно российский МИД был до последнего момента противником новой встречи, которая не может дать результатов. Однако "добро" было все-таки дано – сразу по нескольким причинам.

Во-первых, Москва не хочет выглядеть стороной, которая блокирует "минский" процесс. Во-вторых – и это главное – Москва хочет получить гарантии того, что во время чемпионата мира по футболу Украина не предпримет наступления на сепаратистские "республики" (такие опасения существуют, и даже были озвучены во время последней прямой линии Путина). Понятно, что Климкин таких гарантий не может дать, но уже сам факт активизации "минского" процесса может быть сдерживающим фактором.

Поэтому, пожалуй, самой незаинтересованной стороной на переговорах оказалась Украина. Но, учитывая зависимость Киева от Запада, украинский МИД и стоящая за ним Банковая не вправе выбирать – ехать на встречу или нет. Лучше придерживаться обычной тактики – со всем соглашаться и делать по-своему.

Список Бабченко: уже 60

Одной из главных тем обсуждения вчера вновь стал "список Бабченко" – точнее, его внезапное расширение с 30 до 60 человек. Произошло это благодаря интервью "киллера" Цымбалюка, появившегося в СМИ.

И это "расширение" довело ситуацию до полного абсурда. Потому что в списке 30-ти сомневались, списку 47-ми не верили, а над списком 60-ти уже просто стали издеваться.

К тому же, заявление Цымбалюка противоречит даже той логике, которую пыталась выстроить СБУ. Ведь если (как говорит "киллер") сначала был список 30-ти, а потом список 60-ти, то списка 47-ми вообще никогда не существовало.

Между тем, именно список 47-ми опубликовала "Страна", за что СБУ завела на издание уголовное дело, и она же признала, что этот список был настоящим. Если же настоящий список содержит 60 фамилий, то уголовное дело нужно немедленно закрывать.

Впрочем, все понимают, что публикация списка – только предлог, чтобы еще раз надавить на "Страну". Об этом говорится в обращении редакции к международным журналистским организациям и посольствам стран G7, опубликованном вчера.

И если обращение не поможет, то "Страна" будет не единственной, в отношении кого заведут подобные абсурдные дела. Ведь выборы-то все ближе…

Почему Жебривский уходит

Во власти – очередная кадровая рокировка. Вслед за насильственным изгнанием из правительства министра финансов Данилюка в отставку подал глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Жебривский. Написал об этом в "Фейсбуке" сам, но при этом сообщил, что решение принял в процессе разговора с президентом, – из чего следует вывод, что и здесь отставка не была добровольной.

Однако с ее причинами ясности нет. Жебривского постоянно критиковали со всех сторон: оппозиция – за насильственную украинизацию и вмешательство в бизнес, активисты-радикалы – за нежелание увольнять тех, кого они называют "сепаратистами". Но причины, скорее всего, не во втором и уж точно не в первом.

Скорее всего, они банально – в предстоящих выборах. Жебривский стал членом команды Порошенко, но своим в ней никогда не был. К тому же, из-за указанных выше причин (первых, не вторых) у него плохие отношения с местной элитой. А значит, президенту нужен человек, который сможет построить правильную коммуникацию с целью достижения правильного результата.

Новым главой ДонОВГА уже называют бывшего коллегу Жебривского по фракции НУНС Грымчака. Это тоже не человек Порошенко, но – давний соратник Луценко, один из тех, кто ушел с ним из Соцпартии после "зрады" Мороза. И, плюс ко всему, родом из Донецка – а значит, при всей своей "оранжевости", точно русскоязычный и потому не будет заставлять подчиненных говорить на украинском.

Конечно, на фоне "десятилетия украинского языка", которое планирует ввести Порошенко, возврат русского в качестве официального языка в Донецкой области выглядит "зрадой". Но ради выборов многим можно пожертвовать.

Зачем Трамп разрушает G7

А остальной мир тем временем отходил от встречи "Большой семерки", которая завершилась невиданным до сих пор скандалом: внутри нее произошел раскол по линии "президент США и все остальные". Из всех остальных наибольшим врагом Трампа оказался премьер Канады Трюдо, с которым они не поделили чисто экономические вопросы.

Но для остального мира важнее, конечно, было вопросы политические. В частности, заявление Трампа о необходимости вернуть в G7 Россию. И реакция на него, кстати, показала, что "большая шестерка" не так уж и едина: Италия высказалась "за", Германия и Франция колебались, а откровенно против были только Великобритания и Канада.

Впрочем, вряд ли для самого Трампа вопрос возвращения Путина в элитный клуб был ключевым. Безусловно, "править миром" сегодня без России нельзя, но и без Китая это тем более невозможно, а о нем президент США не сказал ни слова. Просто Трамп действует в своей манере: сначала создает кризис, а потом вынуждает идти на уступки. И теперь вопрос только в том, каких именно уступок хочет Трамп от "большой шестерки".