Скандал вокруг народного депутата Евгения Мураева (внефракционный) и не думает утихать. После его заявления об Олеге Сенцове, парламентарий очутился под огнем критики части общества, к которой подтянулись власти. По призыву из провластной фракции "Народного фронта" (НФ) Генеральная прокуратура (ГПУ) открыла производство по статьям "Государственная измена" (ч. 1 ст. 111) и "Заведомо ложное сообщение о совершении преступления" (ч. 2 ст. 383).

Чем это грозит нардепу, может ли он лишиться депутатского иммунитета или даже быть арестован по примеру Надежды Савченко, разбиралась "Страна".

Оценочно о Сенцове

Как сообщала "Страна", с 16 мая украинский режиссер Сенцов, который в России приговорен к 20 годам заключения, объявил голодовку в колонии и отказывается от пищи уже 27 дней.

Депутат Мураев, комментируя эту ситуацию, заявил: "Сенцова можно по-разному воспринимать. С точки зрения того, что человек готовил поджоги и взрывы, для части населения он является террористом. Для националистической части он, наверное, является героем. Время расставит на свои места, кто прав, а кто не прав".

Такая постановка вопроса противоречит официальной линии в Украине, что Сенцов, которого в России обвиняют в подготовке террактов, ничего подобного не замышлял, а пострадал за проукраинские взгляды.

Поэтому Мураев ожидаемо оказался "под огнем" из радикального лагеря, который поддержала власть.

Крамолу в словах депутата увидели, среди прочих, министр внутренних дел Арсен Аваков (один из "ястребов" украинской политики), министр иностранных дел Павел Климкин, фракция "Блока Петра Порошенко" (БПП) в Верховной Раде. Отреагировал даже президент Порошенко, из заявления которого, правда, можно сделать вывод, что Сенцов таки мог участвовать в неких радикальных действиях.

"Как бы там не считали, всякие там мураевы, еще какие-то зарубежные голоса псевдоукраинских каналов, которые нам говорят о том, что украинские политзаключенные и герои являются террористами. Как они должны действовать для того, чтобы защитить государство, которое захватил враг, кроме как протестовать? Чего они ждали? Что они начнут бросаться украинскими паспортами и принимать российское (гражданство - Прим.Ред.)?" - заявил на встрече со студентами Украинской академии лидерства Порошенко.

В довершение к нападкам и призывам бойкотировать телеканал Мураева Newsone против депутата было открыто уголовное производство по заявлению председателя парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергея Пашинского (НФ), который также относится к "ястребиной" партии в украинской политике.

Депутаты от НФ также пообещали не пускать Мураева в сессионный зал.

Сам Мураев заявил, что не считает Сенцова террористом и нигде подобного не утверждал, а лишь констатировал, что к нему есть разное отношение.

"Но одно мне известно точно, и тут другого мнения быть не может: человека, получившего 20 лет в колонии, грязно используют для пропаганды. И в этом он безусловная жертва, по-человечески его жаль. Так же, как и всех политзаключенных, ставших заложниками идиотской политики, в которой четыре года действуют Россия и Украина", – написал Мураев на своей странице в Фейсбуке.

Также он записал видеообращение, в котором извинился перед Сенцовым и другими политзаключенными, за то, что украинская власть их сделала инструментом в своих руках.

Правомерны ли обвинения?

Вообще первоначальное суждение парламентария о Сенцове, говоря юридическим языком, вопросительное и оценочное, что по закону не преследуется. Уточнив свою позицию, народный избранник еще больше обезопасил себя от претензий.

Во-вторых, Мураев, конечно, не мог сознательно дезинформировать суд, прокурора, следователя или орган досудебного расследования на тему преступления, насчет чего предупреждает статья 383 уголовного кодекса, ведь он ни с кем из них не говорил.

"Заведомо ли неправдива информация о сути приговора Олегу Сенцову? Это вопрос не к Мураеву. Это вопрос к депутатам. О приговоре знают все. Цитировать приговоры у нас пока еще не запрещено", - написала экс-министр юстиции Елена Лукаш на своей странице в Фейсбуке.

Госизмену по статье 111 тоже применить, по ее мнению, нельзя. "Государственная измена - это действие, умышленно совершенное гражданином Украины во вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины. Какое действие совершил Евгений Мураев? Осмелился говорить в эфире? Имел свое, как оказалось, запрещенное мнение? Задавал вопросы и оценивал ситуацию?" - риторически спрашивает Лукаш, делая однозначный вывод, что правовых перспектив у дела Мураева нет.

Оценку Лукаш разделяет старший партнер адвокатской компании “Кравец и Партнеры” Ростислав Кравец. "Статьи 111 и 383 к господину Мураеву применены неправомерно. Так же я оцениваю досудебное расследование… Он может точно так же обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы по той же статье 383 в отношении тех лиц, которые заявили о его якобы преступлении и тех прокуроров, которые вносили заявление о государственной измене. Как раз ему закон это позволяет", - прокомментировал он "Стране".

Но у следователей Службы безопасности Украины, которым ГПУ поручила досудебное расследование уголовного производства, на этот счет может быть иное мнение.

БПП и "Народный фронт" готовы голосовать

А вот в политическом плане дело Мураева рискует получить долгую жизнь. Народный депутат состоит в оппозиции к нынешней власти. Его телеканал NewsOne регулярно предоставляет эфир оппонентам Петра Порошенко.

Как подозревает Мураев, его телеканал стал для власти "занозой в заднице". "И они так хотят закрыть ему рот, что даже не пытаются особо прятаться", - отметил он на своей странице в Фейсбуке.

"Мы наблюдаем политический нажим на Мураева, и поэтому нельзя исключать, что одним моральным осуждением в его случае не ограничатся, а попытаются лишить депутатского иммунитета", - спрогнозировал политолог Кость Бондаренко.

При этом он считает, что комитет по вопросам регламента и организации работы Рады вряд ли поддержит представление ГПУ, основанное на указанных статьях. Но это может не остановить фракции власти и их сателлитов в сессионном зале. "В случае депутата от "Оппозиционного блока" Вадима Новинского тоже не было достаточно доказательств для снятия с него депутатской неприкосновенности, но представление все равно попало в зал, и сессия проголосовала за него зимой 2016-го", - проводит параллель Бондаренко, считая, что такое развитие событий только усилит популярность Мураева среди оппозиционных избирателей.

Впрочем, теоретически, в данном случае одним лишь снятием неприкосновенности дело может не ограничиться. Одна из статей, по которой возбудили дело после заявлений Мураева, а именно - госизмена, предусматривает в качестве меры пресечения арест без права внесения залога. Поэтому, если представление и будет внесено, то, нельзя исключать, что оно будет предусматривать и санкцию на задержание и арест Мураева.

Настроения среди депутатов фракций коалиции говорят о значительной вероятности того, что Рада может проголосовать за представление (если, повторимся, оно появится в зале).

Депутат от "Блока Петра Порошенко" Иван Винник считает, что его коллега по парламенту действовал не как народный депутат, а как пропагандист "чьих-то интересов" и потому его фракция будет голосовать за снятие с него неприкосновенности.

Аналогичной позиции придерживается и его коллега по БПП Александр Бригинец. "Если Мураев будет уклоняться от встреч со следователями или попытается влиять на ход следствия, или будет подозрение, что он может покинуть территорию Украины, то в таком случае безусловно будет представление. В том числе и на арест. И я проголосую "за". Думаю, фракции и группы, за исключением "Оппоблока", проголосуют за лишение Мураева неприкосновенности", - прогнозирует Бригинец, уточняя при этом, что с коллегами по парламенту еще не обсуждал эту ситуацию.

Собеседник "Страны" во фракции "Народного фронта" также дал понять, что фракция голосовать будет: "Между нами и Мураевым просто идеологическая пропасть. Мы проголосуем за любое представление Генпрокуратуры по нему".

Ряд экспертов, однако, полагает, что власть не пойдет на арест Мураева.

"С Мураева могут снять неприкосновенность, но вряд ли его арестуют. Потому что тогда тема с его "госизменой" быстро забудется, как это произошло с Савченко. Властям более выгодно раскручивать эту историю постоянно информационно, так как она удачно ложится в одну из моделей кампании Порошенко, поляризируя электорат на условно проукраинской и условно реваншистский. Поэтому тему с Мураевым будут подогревать и дальше с помощью разных инструментов - от ядовитых постов лояльных блогеров до обращения ГПУ к парламенту. Но без ареста", - полагает политолог Вадим Карасев.

Источник "Страны" в Генпрокуратуре говорит, что решение - вносить или не вносить представление на Мураева, будет принято в самое ближайшее время. "В первую очередь тут оценивается политическая целесообразность данного шага, - говорит источник в ГПУ. - Поэтому решение принимается, как вы понимаете, не у нас".

Сам Евгений Мураев не ожидает рассмотрения представления в Раде.

"Я думаю, что все эти обвинения - абсолютная глупость, поэтому в сессионный зал никто вносить не будет. Думаю, мудрости хватит: изначально просто не разобрались и подались мейнстриму. Повторю: в моих высказываниях нет никакого состава преступления, любой мало-мальски подготовленный юрист расскажет этим неучам, что я также изменил Родине, как "убили" Бабченко", - прокомментировал ситуацию Мураев "Стране".

С другой стороны, он сомневается, что эта история быстро закончится. "В этот же день так называемое независимое НАПК (Национальное агентство по предотвращению коррупции - Прим.Ред.) назначило проверку моих деклараций на соответствие доходов и расходов, хотя они уже проверяли. В общем, будут давить на экономику. Властям категорически не нравится моя политическая позиция, как и позиция телеканала Newsone", - сказал "Стране" депутат.