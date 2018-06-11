После майского обострения боевых действий на Донбассе в районе Горловки, положение на фронте несколько стабилизировалось.

Впрочем, термин "стабилизация" относится лишь к прекращению атак и встречных боев между сепаратистами и ВСУ – артиллерийские обстрелы позиций с обеих сторон по-прежнему ведутся ежедневно.

По официальной информации пресс-центра ООС, лишь за прошедшие сутки сепаратисты более 30 раз обстреливали позиции украинских военных в районе Песков, Опытного и под Мариуполем, причем четыре раза "работала" тяжелая артиллерия и минометы.

Помимо обстрелов, к переднему краю по обе стороны фронта подтянуты дополнительные подразделения, тяжелая боевая техника и артиллерия. А боевые подразделения так называемых "республик" и ВСУ приведены в состояние боевой готовности "номер один". То есть опасность развития войны из позиционной в масштабные боевые действия по всему фронту более чем реальна.

Об этом, в частности, заявил во время своей прямой линии Владимир Путин, отвечая на вопрос воюющего за сепаратистов писателя Захара Прилепина о вероятности наступления украинских войск. Президент РФ дал в понять, что в таком случае Россия вмешается и будет "катастрофа для украинской государственности".

"Страна" выяснила, с чем были связаны недавние интенсивные встречные бои и чего боятся политики и военные.

Элитные подразделения на передовой

По информации источников в штабе операции Объединенных Сил на Донбассе, к фронту помимо действующих бригад ВСУ и тяжелой артиллерии, подтянуто несколько полков ССО – элитных подразделений Сил Специальных Операций.

"Полки ССО "заточены" на быструю войну, их уже три года готовят инструкторы из США и других стран НАТО. Пока они стоят на втором эшелоне обороны, немногочисленные группы из этих полков используются для быстрых диверсионных и разведывательных рейдов по переднему краю и ближним тылам сепаров. Подтянули полки ССО, артиллерию и танки в начале мая, небольшая часть из этих подразделений участвовала в боях под Горловкой. Продвижение там было лишь репетицией. Это было как бы показательным выступлением для президента и Генштаба. Задача была показать, что ВСУ в состоянии быстро пробить эшелоны обороны боевиков и выполнить ранее отработанные планы по зачистке ближних плацдармов и окружению Донецка. Но репетиция завершилась политическим скандалом – в Москве заявили, что готовы "адекватно ответить" ВСУ и Киев тут же включил "заднюю". Дело в том, что все понимают: если Россия увеличит военную помощь, или даже напрямую начнет войну с Украиной, то ни ВСУ, ни государство просто такую войну "не потянет" . Мы не готовы воевать на границе Харьковской, Черниговской или Сумской областей – у Украины просто нет столько боеспособных подразделений, что бы вести полноценные сражения с Россией", - пояснил старший офицер штаба ООС.

Война и выборы

Отметим, что в отличие от 2014–2015 годов, психологическое восприятие войны на востоке жителей как Украины, так и жителей неподконтрольных территорий Донбассе очень сильно изменилось – от сопереживания и всплеска воинственных настроений до равнодушия и безразличия.

Это заметно даже по размерам добровольных пожертвований для действующих подразделений ВСУ – волонтеры все чаще говорят о равнодушии гражданских и нежелании их помогать войскам.

По мнению многих волонтеров, даже вполне патриотично настроенные бизнесмены и обычные граждане все чаще говорят о своем неверии в то, что Донбасс скоро будет возвращен Украине.

"Говорят о том, что война искусственно затягивается, и на ней греют лапы олигархи и чиновники. Поэтому жертвовать деньги и помогать фронту желающих все меньше и меньше" - рассказала волонтер Екатерина В.

Аналогичные настроения царят и по другую сторону линии фронта, где народ устал от своего "непризнанного" и неопределенного статуса, спутником которого является отсутствие нормальной работы, жизненных перспектив и постоянные бытовые кризисы вроде отключения мобильной связи или же дефицита бензина.

Накануне президентских выборов в Украине, которые намечены на март 2019 года, а также "выборов глав республик" в "ДНР"/"ЛНР" (должны пройти уже этой осенью), такие настроения представляют явную угрозу для власть придержащих.

Поэтому в воздухе витают слухи о грядущем обострении на фронте ближе к осени с целью изменить политическую повестку в пользу власти и вновь мобилизовать народ против "врагов".

Подобные слухи ходят и в войсках, хотя там относятся к ним скептически-настороженно.

"Порошенко и близкие к нему генералы постоянно носятся с идеей нанести быстрый удар на одном из участков фронта и одержать пусть локальную, но победу. Чтобы перед выборами торжественно заявить о "начале освобождения Донбасса", - говорит "Стране" старший офицер одной из бригад ВСУ. - И чисто с военной точки зрения это возможно. ВСУ действительно может взять, например, Горловку, если сконцентрировать значительные силы, подтянуть резервы. Это возможно. Но все здравомыслящие офицеры и генералы понимают, что если Россия ответит и атакует Украину с других направлений, или хотя бы снова поможет сепарам войсками, как в 2014 году, то все закончится катастрофой. Может быть даже худшей, чем под Иловайском или Дебальцево. Это будет похоже на ситуацию в августе 2008 года в Южной Осетии, когда Саакашвили атаковал Цхинвали, а потом зашла российская армия и грузины чуть было всю страну не потеряли. Тут также может быть, что Москва воспользуется атакой со стороны ВСУ, чтоб нанести в ответ сокрушающий удар. Ей это как бы тоже выгодно. Поэтому большинство офицеров штаба против подобных планов. Но никто не может предсказать, что придет в голову большому начальству исходя из политической целесообразности накануне выборов".