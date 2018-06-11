254 голоса депутатов стали роковыми для уже бывшего министра финансов Александра Данилюка. Теперь его заменит или креатура предшественницы Данилюка Натальи Яресько Оксана Маркарова (сейчас она и.о. министра) или соратница президента Нина Южанина, которая, впрочем, сама в кресло главы Минфина, по ее же словам, не спешит.

Что в итоге будет с министерством финансов и как это скажется на переговорном процессе с МВФ - выясняла "Страна".

Данилюка уволили без скандала

Формальным предлогом для увольнения министра стала ссора двухнедельной давности - во время одного из заседаний Кабмина Александр Данилюк и премьер Владимир Гройсман разругались из-за назначения заместителя в Минфине.

Позже Александр Данилюк написал письмо в G7, в котором пожаловался на давление со стороны президента и премьера. В день голосования за признание его работы неудовлетворительной, министр сидел в ложе правительства обособленно, далеко от премьера, выглядел весьма сосредоточенным. Рассмотрению этого вопроса в сессионном зале предшествовала беседа Данилюка с президентом. Позже сам Данилюк в эфире одного из каналов признался, что они обсуждали 2019 год.

"Мы с ним разговаривали, но разговаривали прямо перед голосованием, когда он был в Раде. Я просто сказал ему, что вопрос меня действительно волнует, как будет дальше развиваться ситуация. Ведь этот год непростой и чрезвычайно сложный 2019-й. Меня сильно беспокоит, что сейчас никто не думает о 2019-м, ведь это избирательный год", - рассказал Данилюк, отказавшись пересказывать слова президента, сославшись на конфиденциальность разговора.

Правда, в ФБ он написал, что одной из главных претензий к нему было то, что он отказывался исполнять коррупционные хотелки властей и депутатов через выделение средств на "социально-экономическое развитие регионов" (под этим выражением скрываются дотации на мажоритарные округа, которые, в значительной части, оседают в карманах самих мажоритарщиков).

Во время голосования в парламенте Данилюк также упрекал депутатов.

"Мне инкриминируют то, что я вынес, как говорится, "сор из избы". Выражение настолько нам не свойственно, что у него нет украинского аналога. Когда вы наделили меня полномочиями министра финансов, я шел не в избу - я шел строить эффективную, современную финансовую систему страны, я шел бороться с коррупцией... И здесь находятся люди, которые мешали всеми методами это сделать, а также предлагали мне договориться. И я призываю вас разорвать круговую поруку, иначе Украина..." - договорить министру не дали.

Через несколько минут премьер-министр попросил парламент удовлетворить его представление об увольнении министра, рассказав попутно, как его опозорил Данилюк своим письмом послам.

"Когда я после прилетел в Брюссель вести переговоры, меня встречало письмо министра финансов, для меня вообще непонятное и, на мой взгляд, даже неадекватное. Я пригласил министра и сказал ему, что против государства действовать невозможно", - сказал Гройсман.

"Там сильная команда, мы будем нормально, качественно дальше работать, Украина будет сильнее. У нас есть план, и мы его реализуем. А мне сейчас очень жаль, что министр финансов даже не понял причины моего представления в украинский парламент. Все виноваты, только не он. Но, к сожалению, это не так, и в этой позиции нет будущего, в том числе и политического", - заявил премьер.

Уже после увольнения экс-министр финансов сообщил, что вся его команда покидает Минфин, при чем речь идет не только о заместителях, но и о советниках. Кроме Оксаны Маркаровой, которую Кабмин уже назначил исполняющим обязанности министра финансов. Премьер-министр Владимир Гройсман заверил, что отставка Данилюка не повлияет на переговоры с международными партнерами, а назначение Маркаровой только усилит Минфин.

Между тем, в парламентских кулуарах поговаривают, что заменить Данилюка на посту министра может председатель комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина (фракция Блок Петра Порошенко), хотя она сама заверила "Страну", что если такое предложение ей поступит, она возьмет время для обдумывания.

"Я не готова, я подумаю. Сейчас очень ответственное время и, наверное, никто не захотел бы зайти в эту "грязь", которая сейчас там есть", – сказала она.

Сам же Данилюк о своих дальнейших политических планах предпочитает молчать. Между тем, в политической среде уже заговорили о том, что Данилюк будет баллотироваться в президенты Украины. Хотя в такой вариант многие эксперты не верят.

"Да, пока не похоже на правду. Рейтингов нет, антирейтинг огромен", - говорит "Стране" политолог Руслан Бортник.

Характерно также, что ранее западные партнеры Украины выступали против увольнения Данилюка. По после самой отставки они отделались сдержанными заявлениями, что просто ждут от Украины реформ. И есть почему ожидать - на кону вопрос о повышении цены на газ для населения.

Испытание ценой на газ

Уже после увольнения бывший министр финансов заявил, что независимо от того, кто будет возглавлять это ведомство, ему придется столкнуться с выполнением второго (после принятия закона об Антикоррупционном суде) требования МВФ - повысить цену на газ для населения. Повышение цены на газ до уровня импортного паритета было заложено в Меморандуме о сотрудничестве с Фондом. Причем решения "газового вопроса" от Украины ждут в ближайшие две недели.

"Правительство должно работать над газовым вопросом и по тарифам. После того, как будет проделано это решение и это устроит МВФ, то сюда прибудет миссия фонда, оценит ситуацию, мы договоримся с ними о следующей редакцию меморандума", - заявил Данилюк.

На вопрос, будет ли повышена цена на газ, он отметил, что надо спросить у главы правительства Владимира Гройсмана.

За выполнение этого требования полностью отвечает Кабмин. При этом, с апреля никакие переговоры с МВФ по газу не велись, поскольку первоочередным вопросом было принятие закона об Антикоррупционном суде. Теперь же на первый план выходят цены на газ.

По уже появившемся утечкам СМИ речь может идти почти о двухкратном увеличении цены на газ для населения и для предприятий теплокоммунэнерго - до уровня цен для промышленных потребителей, которые постоянно растут из-за роста мировых цен на энергоносители.

Сейчас для населения цена на газ - 6,9 тысяч гривен, а для промышленности 11 тысяч гривен а тысячу кубометров (осень предположительно она может быть увеличена до 13-14 тысяч). Собственно, цену для населения предполагается дотянуть до уровня цен для промышленности.

По словам эксперта энергетического рынка Дмитрия Марунича, на сегодня в Украине действует тот тариф, который Владимир Гройсман установил еще в 2016 году.

"Тариф не пересматривался с мая 2016 года, хотя согласно украинской внутренней нормативной базе должен был пересматриваться, но Кабмин просто не выполняет свои решения. И если бы эти решения выполнялись, то тариф был бы сейчас, по сути, равен промышленному, с НДС это порядка 9,5-10 тысяч гривен, а не 6 900", - говорит Марунич.

К слову, на днях, выступая в парламенте Гройсман уже подтвердил такой сценарий, заявив: "Это очень чувствительный вопрос и вы об этом знаете. Он очень сложный и очень негативно воспринимается в обществе. Вы знаете о требованиях международных партнеров о выравнивании цен на газ внутри страны", - отметил Гройсман.

Более того, бывший глава НКРЭ Дмитрий Вовк, говорил, что в случае выполнения требования МВФ относительно уравнения цен на газ для населения и предприятий, тарифы на газ могут вырасти на 70% - то есть более 11 тысяч гривен за тысячу кубометров.

"Если хотим получить транш МВФ, то придется повышать цену на газ, потому что это условие, которое записано в Меморандуме о сотрудничестве с МВФ. Протянут под лозунгом "всем справедливую единую цену". Единственное что, могут установить два тарифа, льготный и не льготный. Грубо говоря, определят какой-то объем кубометров, для которого льготная цена. Для всех остальных - единая. С другой стороны, время предвыборная и я не думаю, что власти будут готовы как раз перед выборами увеличить почти в два раза платежки для населения. Наверное попытаются как-то отсрочить это решение", - говорит "Стране" глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко.