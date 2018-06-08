Создание Антикоррупционного суда: кто победил?

Рада приняла многократно требовавшийся Западом закон об Антикоррупционном суде (ВАКС). Приняла триумфально – более чем тремя сотнями голосов, – и вызвала бурное одобрение со стороны всевозможных международных структур, вплоть до Венецианской комиссии, которая обычно только комментирует законопроекты, которые ей присылают, но никак не их принятие.

Однако именно тот факт, что закон принят тремя сотнями с лишним голосов, должен был не радовать, а насторожить западных контролеров. Ведь складывается удивительная ситуация: еще недавно в парламенте не набиралось и сотни человек в поддержку требований МВФ, Евросоюза и прочих "партнеров", а тут сразу конституционное большинство!

А это означает одно: голосовавшее конституционное большинство уже знает, что никакого реального эффекта принятие ими закона не даст. Возможно, в законе есть подводные камни, на которые Запад не обратил внимания, возможно, его нивелируют подзаконными актами, возможно, будут всеми средствами затягивать создание ВАКСа.

Но главное – это человеческий фактор. С чего Запад решил, что прошедшие все круги экспертных советов судьи окажутся кристально честными и независимыми? Ведь, положа руку на сердце, вряд ли кто-то сможет утверждать, что Сытник и Холодницкий не приняли ни одного решения с оглядкой на Банковую или другие официальные здания.

Так почему антикоррупционные судьи должны оказаться лучше антикоррупционных детективов и антикоррупционного прокурора?! Чтобы добиться этого, Западу нужно было требовать назначения судьями тех экспертов, которые будут их назначать. Их, может, купить и нельзя. Остальных – можно.

Данилюка отпустили из Минфина в политику

Еще одно вчерашнее резонансное голосование парламента – по отставке министра финансов Данилюка. Триста голосов за нее не набралось, но все же набралось немало – больше 250. И такое дружное голосование заставляет подозревать, что Данилюк и правда (как он сам рассказывал) "зажал" деньги на социальное развитие регионов, приличный процент от которых всегда оседает в карманах нардепов-мажоритарщиков.

Другим объяснением может быть только личная просьба Гройсмана, но личная просьба тоже должна была сопровождаться обещанием каких-то материальных перспектив. Так или иначе, премьер нужные голоса за отставку своего недруга нашел, что может удивить сторонних наблюдателей. Ведь известно, что в правительстве есть как минимум два министра, которые сами подали в отставку, – но на них голосов нет. А на сопротивлявшегося отставке Данилюка – есть.

Впрочем, есть основания подозревать, что Данилюк к такому повороту событий готов. Все последние месяцы он подготавливал начало своей политической карьеры, и вчера во время голосования по отставке стало ясно, кто должен составить команду начинающего политика – "еврооптимисты" и "Самопомощь".

Бывшего министра финансов Украины явно вдохновляет пример бывшего министра экономики Франции, и запрос на нового Макрона, похоже, есть и у Запада. Но не факт, что этот сценарий пригоден для Украины.

Что ждет страну, если "Минский процесс мертв"?

Вчерашний день был богат на неординарные заявления по теме Донбасса, которые – несмотря на все их отличия – складывались в одну схему.

Первое из них сделал министр внутренних дел Аваков, который, видимо, посчитал, что позавчерашней статьи о коллаборационизме недостаточно, и решили добавить новые штрихи. Точнее, старые – в виде поголовного лишения жителей неподконтрольных территорий права голосовать на выборах президента.

Но самое главное его заявление – о том, что "Минский процесс мертв". И что вообще скоро санкции заставят Россию уйти из Донбасса, после чего он проведет блестящую полицейскую операцию без применения Вооруженных сил.

Откуда взялся такой сценарий – непонятно. Потому что непонятно, как полицейские силы без армии – даже в случае "ухода России" – справятся с 40-тысячной армией сепаратистов, вооруженной танками, артиллерией и всеми остальными признаками полноценных вооруженных сил (разве что кроме авиации).

Но, поскольку это сценарий сегодня выглядит абстрактным, то нет смысла обсуждать его подробно. Пока же важнее ответ на другой вопрос, которого Аваков не дал: что делать, если Минский процесс мертв, а санкции еще не заставили Путина уйти? Ведь "смерть Минского процесса" означает, что недействительны не только соглашения по "особому статусу", но и соглашения по разграничительной линии, которая может двигаться в любом направлении.

Возможно, это и подразумевает Аваков, только не хочет выдавать планы насчет применения армии. Но то, что подразумевает глава украинского МВД, понимают и другие. Не случайно вчера Путину задали вопрос – что будет, если украинская армия начнет наступление на Донбасс. Ответ был лаконичен: это создаст проблемы для украинской государственности.

Как по совпадению, вчера бывший генсек НАТО разъяснил, что означают эти проблемы: "Если бы Россия захотела, то ее войска могли бы оккупировать Украину за несколько дней, несмотря на то, что Украина повысила значительно свои военные способности за последние 2-3 года".

Иначе говоря, возможное нападение украинской армии на сепаратистские республики будет означать, что "ДНР" расширит свои границы дальше на запад и север или в составе России появится новый федеральный округ. Именно таким, даже по мнению генсека НАТО, является сценарий в случае "смерти Минского процесса". Учитывает ли его Аваков?

Процесс по убийству Бузины: будет ли объективен суд присяжных?

В суде по делу об убийстве журналиста Олеся Бузины – новый поворот. После нескольких месяцев отсрочек и затяжек Шевченковский суд принял решение о передаче дела на рассмотрение смешанным судом профессиональных судей и присяжных, причем в сочетании два к трем.

По поводу присяжных ситуация неоднозначная. Эта практика нормальна в странах, где ситуацию полностью контролируют правоохранительные структуры и давление на присяжных невозможно. Однако, когда при безнаказанности радикалов судят их "побратимов", это может обернуться давлением на присяжных или их семьи. А в этом случае ожидать объективного вердикта от них сложно.

Почему Украина не помешала Швеции одобрить "Северный поток-2"

Пока Трамп раздумывает над санкциями против компаний, строящих "Северный поток-2", в Европе исчезло фактически последнее препятствие для его строительства. Вчера добро на проход "СП-2" через собственные территориальные воды дала Швеция, которая считалась самым сложным барьером.

Формально еще нужно согласие Дании. Но ее правительство до мелочей копирует позицию Германии – мол, мы будем "за", если "Газпром" гарантирует транзит через Украину. А "Газпром", как известно, готов гарантировать, но только в очень небольших (по сравнению с нынешними) объемах.

Так что уже сейчас можно констатировать, что "добро" от Дании получено будет. О Швеции с такой убежденностью заранее нельзя было сказать. Как известно, шведский МИД традиционно ходит в друзьях нынешней украинской власти, да и особое положение "Тре крунур" в Европе (отказ от еврозоны и нейтральный статус) позволяют Стокгольму вести относительно независимую политику.

Но, как показала ситуация с "СП-2", независимость имеет второстепенное значение, если Берлину очень хочется. А поскольку у Стокгольма нет никаких экономических интересов в проекте газопровода, ясно, что решение было принято по настойчивой просьбе Меркель. Не Путина же…

Решение шведского правительства означает крах внешнеполитической стратегии украинской власти. Вместо того, чтобы сыпать польско-украинско-молдавскими декларациями, Климкину нужно было прописаться в Стокгольме и пытаться поразить "СП-2" в эту "ахиллесову пяту". Но министру иностранных дел, как известно, важнее киевские дороги и автокефалия.