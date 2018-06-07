Киевляне, многие из которых уже несколько месяцев сидят без горячей воды, рискуют лишиться и других благ цивилизации.

Уже с 1 августа в столице возможны перебои со светом, кроме того туманны перспективы следующего отопительного сезона - его начало, как минимум, затянется в глубокую осень. О горячем водоснабжении, которое пока есть у отдельных счастливчиков, городу придется вообще забыть.

Официальная причина надвигающегося коллапса проста - столичные власти не могут договориться с НАК "Нафтогаз" о поставках газа. Но на самом деле история, которая еще месяц назад выглядела как рядовой рабочий конфликт, сегодня уже стала настоящей войной, в которой чиновники буквально пошли "стенка на стенку".

"Страна" разбиралась, чем опасны чиновничьи игры для рядовых киевлян и реально ли уладить проблему хотя бы до начала отопительного сезона или же горожанам пока раньше стоит позаботиться о покупке бойлеров и переходе на автономное отопление.

#Прикрутили

Суть конфликта городских властей с НАК "Нафтогаз" состоит в следующем. Как известно, в этом году в столице поменялся управляющий тепловым хозяйством - вместо компании Рината Ахметова "Киевэнерго" им стало коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго".

Тепловые сети перешли в ведение КП с 1 мая этого года, а договор по ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и мусоросжигательному заводу "Энергия" продлили с "Киевэнерго" до 31 июля, мотивируя это тем, что коммунальщики не успели получить все необходимые лицензии и разрешительные документы.

Теоретически за это время "Киевтеплоэнерго" успело бы уладить вопрос с бумагами, заключить договор на поставки газа с НАК "Нафтогаз" и начать полноценно работать с 1 августа. Но на этапе обсуждения условий договора возникли проблемы.

Оказалось, что для подписания контракта коммунальному предприятию как правопреемник "Киевэнерго" нужно погасить и его долги за газ, накопленные за прошлые периоды, а это порядка 3,8 млрд. грн.

Если договор о поставке газа не будет подписан, Киев останется без горячей воды. Плюс - возможны перебои со светом. Об этом уже открыто говорят в КГГА.

"На сегодняшний день почти 3 тыс. домов (30%) остаются без горячей воды. Буквально через полтора месяца это количество может увеличиться до 100%. Кроме того, непоставка газа на ТЭЦ -5 и ТЭЦ -6 может привести к остановке их работы, а значит и к сбоям в снабжении города электроэнергией. Это уже техногенная катастрофа, угроза возникновения чрезвычайной ситуации в Киеве",- заявил на недавней серии Киевсовета заместитель городского головы Петр Пантелеев.

Как пояснил "Стране" эксперт энергорынка Валентин Землянский, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 работают по так называемому принципу ко-генерации. То есть, им нужен газ не только для подогрева воды, но и для выработки электроэнергии.

Если газа с 1 августа не будет, то эти теплоцентрали не смогут продуцировать электроэнергию. Они на сегодняшний день снабжают ею не только 80% Киева, но и поставляют на объединенный национальный энергорынок. То есть, остановка этих ТЭЦ чревата общеукраинским дефицитом мощностей, а значит проблема затронет не только столицу, но и другие населенные пункты.

Остается открытым и вопрос с началом следующего отопительного сезона.

"По закону поставщик должен дать хотя бы технологический уровень тепла, чтобы не вышли из строя теплосети. Но, как показывает практика минувших лет, эти требования не раз нарушались", - говорит Землянский.

Так что, если конфликт не разрешится в ближайшее месяцы, горожанам стоит готовится еще и к холодным батареям. Либо же - заоблачным цифрам в платежках.

"Дело в том, что платежи за газ заложены в тариф на отопление. А куда "повесить" этот долг в 3,8 млрд. грн? Разве что заложить в тариф", - предположил Землянский. Получается приблизительно по 1 тыс. грн. на среднестатистического жителя столицы или 3-4 тыс. грн. на семью.

Откуда долги?

Формально "Нафтогаз" прав - пункт о преемственности долгов поставщиков прописан статье 22 закона о теплоснабжении. Но дело в том, что в этот долг "зашито" еще и порядка 1,2 млрд. грн. различных штрафов и пеня, в свое время начисленные "Нафтогазом" "Киевэнерго", - пояснил "Стране" сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

Киевские депутаты отказались вешать такие долги на столичный бюджет, что зафиксировано в соответствующем проекте решения горсовета. Требование "Нафтогаза" хотя бы признать долг, а заплатить по счетам потом, уже после заключения договора о поставке газа, власти назвали "грязным шантажом".

"Сегодня у сотен тысяч жителей Киева нет горячей воды из-за грязного шантажа “Нафтогаза”. К сожалению, дальше может быть только хуже: уже с 1 августа часть Киева и социальной инфраструктуры может остаться без электроэнергии из-за личной позиции руководителя “Нафтогаза” - господина Коболева. А потом не будет начат отопительный сезон. Предлагаю Киевсовету сплотиться и защитить интересы киевлян всеми доступными методами”, - заявил нардеп Дмитрий Белоцерковец, которого столичные коллеги привлекли в качестве поддержки.

В "Киевэнерго" "Стране" пояснили: долги за газ в размере 3,8 млрд. грн. -"зеркальные", то есть, они возникли из-за массовых неплатежей населения за полученные услуги.

"Получив долг за газ, город получает и источник его погашения", - отметили в пресс-службе компании "Киевтплоэнерго".

По данным компании, долг потребителей за тепло и горячую воду составляет 4,8 млрд. грн. Больше всего задолжали населения и жилищно-эксплуатационные организации - 3,2 млрд грн. Долг государственного и местного бюджетов - 190 млн грн, других потребителей – 349 млн грн. Долг госбюджета по компенсациям за субсидии и льготы составляет 307 млн грн, а по компенсации разницы в тарифах –730 млн грн.

Холодная война

На многих столичных многоэтажках уже появились объявления, призывающие киевлян срочно погасить долги за коммуналку.

Впрочем, Дмитрий Марунич признает - взыскать такие долги быстро и в полном объеме - практически нереально. Во-первых, в Киеве есть целая группа "идейных" неплательщиков по "космическим платежкам" и эта армия постоянно растет. Во-вторых, даже те, кто исправно платил ранее, посчитали, что в смутные времена передачи теплосетей от одного правителя к другому лучше затаится - авось долги "где-то затеряются". Но сейчас вопрос уже не только в деньгах - столичные чиновники ввязались в открытую войну с "Нафтогазом".

С обеих сторон в ход пошли личные оскорбления. На недавней серии горсовета депутаты из фракций "Солидарность" и "Единство" предлагали "перекрыть "Нафтогазу" канализацию или пойти к ним "разбираться по-мужски".

А депутат Белрцерковец снова вспомнил о рекордных премиях в "Нафтогазе": "Нафтогаз" хочет, чтобы те премии, которые они сами себе насчитали, а это ориентировочно 46 млн. долларов, это как раз 1,2 млрд гривен, которые они хотят, чтоб заплатили киевляне”,- заявил Белоцерковец.

"По мотивам" этой цитаты на киевских домах появились и фейковые листовки, подписанные якобы главой "Нефтегаза" Андреем Коболевым: "Уважаемые киевляне! НАК "Нефтегаз" принял решение об отключении ваших домов от горячего водоснабжения до тех пор, пока вы не выплатите нашей компании долг "Киевэнерго" Без этих денег нам не хватает на миллиардные премии, дорогие автомобили элитное жилье".

Андрей Коболев в долгу не остался.

На своей странице в Facebook он написал: "Где-то осенью 2016-го я писал о чувстве отвращения как самом неприятном аспекте моей работы на должности главы "Нафтогаза". С определенным удивлением хочу именно сегодня отметить, что "и это прошло". Не удивляет ничего. Даже мэр Киева, который временно убежал за границу, чтобы ему не было стыдно за собственные решения. Господин Кличко, может дебаты в прямом эфире? Хватит прятаться за спины окружающих. Вы же когда-то были смелым человеком. Не уверен, что честным, но были. Обсудим все спорные вопросы вживую перед камерами. Хватит смелости?".

Мэр Виталий Кличко на этот вызов пока не ответил. Но, как считает эксперт энергорынка Валентин Землянский, для него признать и повесить на городской бюджет огромный долг в 3,8 млрд. грн. - это еще и большой политический риск. Ведь даже когда "Киевтеплоэнерго" увеличивали уставной фонд на 1,2 млрд. грн., оппоненты тут же обвинили Кличко в том, что он лишает киевлян метро на Виноградарь, нескольких новых детсадов и прочего.

Бойлеры и автономное отопление

Эксперты не исключают, что Кличко попытается надавить на "Нафтогаз", содействуя свои лоббистские возможности в Верховной Раде. В частности, уже сейчас в КГГА обсуждают вариант внесения правок в статью 22 закона о теплоснабжении, которой прикрывается "Нафтогаз", выбивая долги с Киева.

"Это не наш случай. В указанной статье закона идет речь о правопреемнике в случае реорганизации "Киевэнерго". У нас нет факта реорганизации. КП "Киевтеплоэнерго" не является правопреемником "Киевэнерго", - заявил заместитель Кличко Петр Пантелеев. То есть, раз нет факта преемственности - нет и долгов.

Но чтобы аргумент города стал полностью законным, злополучную статью 22 нужно "подправить". Эти правки уже прописаны в законопроекте №8341 ”О внесении изменений в статью 22 Закона "О теплоснабжении" (относительно усовершенствования условий возвращения целостного имущественного комплекса)", который зарегистрирован в парламенте в мае этого года депутат Юрий Левченко.

Он предлагает дополнить статью 22 следующей фразой: в случае возврата имущественного комплекса собственнику, передача долгов не осуществляется". Но удастся ли протолкнуть этот законопроект через Верховную Раду и когда именно - пока неизвестно.

Впрочем, даже если вопрос с долгом удастся уладить, у Киева могут возникнуть проблемы с текущей оплатой за газ - ведь население платит неисправно и с опозданием, а других источников погашения у города нет.

"Киевские власти должны были раньше подумать о решении этого вопроса, возможно, все-такие найти инвестора и отдать теплосети в концессию. Ожидать поблажек от "Нафтогаза" не приходится. Посмотрите как лихо он банкротит коммунальные предприятия в регионах. Там люди переходят на автономное отопление и греют воду бойлерами. Очевидно, вскоре и киевлянам придется присмотреться к их опыту", - резюмировал Валентин Землянский.

К слову, из-за отключения воды в Киеве спрос на бойлеры в этом году вырос практически в два раза (на 80%), — рассказала «Стране» PR-менеджер сети Comfy Виктория Стеблина.

И, вероятно, это не последний рекорд продаж данного товара.